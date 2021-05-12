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Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2020-2021

2020-2021
Сваровски Тироль
1:2
Первый тайм: 40'

Стадион:
Штурм
0'
29' Желтая карточка
Кох Фабиан
0:1
31' Гол
Немет Давид
0:2
38' Гол
Йебоа Келвин
40'
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
30
Бехоунек
Рафаэл
4
Гугганиг
Давид
28
Шнегг
Давид
21
Рогель
Жан
6
Пецос
Атанасиос
43
Челич
Неманя
16
Ридер
Флориан
9
Фредериксен
Николай
20
Ансельм
Тобиас
27
Зибенхандль
Йорг
11
Газибегович
Юсуф
6
Немет
Давид
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
19
Куэн
Андреас
10
Китеишвили
Отар
23
Йебоа
Келвин
13
Янтшер
Якоб
Сваровски Тироль
4-4-2
Штурм
4-3-1-2

Ход матча

29'
Кох Фабиан
 
31'
0:1
Немет Давид
38'
0:2
Йебоа Келвин

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фредериксен Николай 6 (2) 0.75
2. Рогель Жан 1 0.13
3. Дедич Златко 1 0.13
4. Смит Ренни 1 0.13
5. Ансельм Тобиас 1 0.13
6. Ридер Флориан 0 0
7. Челич Неманя 0 0
8. Нашбергер Йоханнес 0 0
Штурм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Янтшер Якоб 3 (1) 0.38
2. Немет Давид 2 0.25
3. Йебоа Келвин 2 (1) 0.25
4. Хирлендер Штефан 1 0.13
5. Китеишвили Отар 1 0.13
6. Данте Амаду 1 0.13
7. Горенц-Станкович Йон 0 0
8. Газибегович Юсуф 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
# Игрок      
1. Бехоунек Рафаэл 3 0
2. Кох Фабиан 2 0
3. Челич Неманя 2 0
4. Шнегг Давид 2 0
5. Прантер Беньямин 1 0
6. Освальд Фердинанд 1 0
7. Гугганиг Давид 1 0
8. Бучачер Флориан 1 0
Штурм
# Игрок      
1. Йегер Лукас 2 1
2. Янтшер Якоб 3 0
3. Горенц-Станкович Йон 3 0
4. Гайрхофер Никлас 1 1
5. Йебоа Келвин 0 1
6. Балай Беким 1 0
7. Фризенбихлер Кевин 1 0
8. Данте Амаду 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сваровски Тироль 10% (1) 10% (1) 0 20% (2) 30% (3) 30% (3)
 Штурм 12.5% (1) 37.5% (3) 25% (2) 25% (2) 0 0

Предыдущие игры

Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +7 =5 -8
ЛАСК 3:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:2 Ред Булл Зальцбург
Вольфсбергер 2:0 Сваровски Тироль Штурм 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:0 ЛАСК Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена Вольфсбергер 3:5 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Штурм Адмира 1:1 Сваровски Тироль Хартберг 1:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Санкт-Пёльтен Сваровски Тироль 2:4 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Альтах ЛАСК 2:4 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 1:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:3 Рид Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль
Штурм Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Штурм Штурм 3:1 ЛАСК Штурм 0:1 Вольфсбергер
Рапид Вена 0:0 Штурм Штурм 3:2 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Штурм 2:0 Аустрия Клагенфурт Адмира 0:0 Штурм Штурм 2:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:1 Штурм Штурм 0:4 Ред Булл Зальцбург Штурм 2:1 Ред Булл Зальцбург Штурм 1:2 Вольфсбергер Штурм 2:1 Хартберг ЛАСК 2:0 Штурм Штурм 2:1 Рид Штурм 1:0 Фёрст Вена Альтах 2:1 Штурм Штурм 2:1 Хартберг

Последние игры между собой

Сваровски Тироль: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Штурм: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
Штурм 3:2 Сваровски Тироль Бундеслига Сваровски Тироль 1:1 Штурм Бундеслига Штурм 1:0 Сваровски Тироль Бундеслига Сваровски Тироль 1:5 Штурм Бундеслига
Штурм 2:0 Сваровски Тироль Бундеслига Сваровски Тироль 0:1 Штурм Кубок Австрии Сваровски Тироль 0:1 Штурм Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 5 1 1 16 - 7 42
2. Рапид Вена 7 3 2 2 17 - 9 33
3. Штурм 1:0 8 3 2 3 9 - 10 30
4. ЛАСК 2:0 8 2 3 3 9 - 12 30
5. Вольфсбергер 0:2 8 3 1 4 9 - 16 26
6. Сваровски Тироль 0:1 8 2 1 5 12 - 18 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 2 1 0 6 - 2 33
2. Сваровски Тироль 0:1 4 2 0 2 7 - 6 21
3. Вольфсбергер 0:2 4 1 0 3 4 - 12 19
4. Штурм 1:0 4 2 0 2 7 - 7 6
5. ЛАСК 2:0 4 1 3 0 6 - 5 6
6. Рапид Вена 4 1 1 2 5 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена 3 2 1 0 12 - 4 29
2. Штурм 1:0 4 1 2 1 2 - 3 24
3. ЛАСК 2:0 4 1 0 3 3 - 7 24
4. Ред Булл Зальцбург 4 3 0 1 10 - 5 9
5. Вольфсбергер 0:2 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Сваровски Тироль 0:1 4 0 1 3 5 - 12 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сваровски Тироль Фредериксен Николай 6 2 0
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 4 0 0
3. Ред Булл Зальцбург Дака Пэтсон 4 0 0
4. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 3 0 2
5. Штурм Янтшер Якоб 3 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Штурм Йегер Лукас 2 1
2. Штурм Янтшер Якоб 3 0
3. Штурм Горенц-Станкович Йон 3 0
4. Сваровски Тироль Бехоунек Рафаэл 3 0
5. ЛАСК Траунер Гернот 1 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
Штурм
8.27
4.82
2.25
Все Коэффициенты
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