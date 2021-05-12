Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2020-2021
Сваровски Тироль
2:3
Конец матча
Стадион: Тиволи Ной
Штурм
29' Желтая карточкаКох Фабиан
0:1
31' ГолНемет Давид
0:2
38' ГолЙебоа Келвин
1:2
39' ГолФредериксен Николай
40' Желтая карточкаФредериксен Николай
55' Желтая карточкаЧелич Неманя
1:3
55' ГолХирлендер Штефан
2:3
72' ГолФредериксен Николай
24
Кох
Фабиан
28
Шнегг
Давид
21
Рогель
Жан
43
Челич
Неманя
44
Данте
Амаду
19
Куэн
Андреас
23
Йебоа
Келвин
13
Янтшер
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Хагер ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Йебоа КелвинНападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Йегер ЛукасЗащитник
- Защитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Ход матча
29'
31'
0:1
38'
0:2
39'
55'
55'
1:3
72'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фредериксен Николай
|8 (2)
|1
|2.
|Рогель Жан
|1
|0.13
|3.
|Дедич Златко
|1
|0.13
|4.
|Смит Ренни
|1
|0.13
|5.
|Ансельм Тобиас
|1
|0.13
|6.
|Прантер Беньямин
|0
|0
|7.
|Ридер Флориан
|0
|0
|8.
|Челич Неманя
|0
|0
|9.
|Шнегг Давид
|0
|0
|10.
|Нашбергер Йоханнес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Янтшер Якоб
|3 (1)
|0.38
|2.
|Хирлендер Штефан
|2
|0.25
|3.
|Немет Давид
|2
|0.25
|4.
|Йебоа Келвин
|2 (1)
|0.25
|5.
|Китеишвили Отар
|1
|0.13
|6.
|Данте Амаду
|1
|0.13
|7.
|Горенц-Станкович Йон
|0
|0
|8.
|Газибегович Юсуф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бехоунек Рафаэл
|3
|0
|2.
|Челич Неманя
|3
|0
|3.
|Кох Фабиан
|2
|0
|4.
|Шнегг Давид
|2
|0
|5.
|Прантер Беньямин
|1
|0
|6.
|Освальд Фердинанд
|1
|0
|7.
|Гугганиг Давид
|1
|0
|8.
|Бучачер Флориан
|1
|0
|9.
|Фредериксен Николай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йегер Лукас
|2
|1
|2.
|Янтшер Якоб
|3
|0
|3.
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|4.
|Гайрхофер Никлас
|1
|1
|5.
|Йебоа Келвин
|0
|1
|6.
|Балай Беким
|1
|0
|7.
|Фризенбихлер Кевин
|1
|0
|8.
|Данте Амаду
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сваровски Тироль
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|25% (3)
|Штурм
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|36.36% (4)
|27.27% (3)
|0
|0
Предыдущие игры
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +7 =5 -8ЛАСК 3:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:2 Ред Булл Зальцбург
Вольфсбергер 2:0 Сваровски Тироль Штурм 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:0 ЛАСК Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена Вольфсбергер 3:5 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Штурм Адмира 1:1 Сваровски Тироль Хартберг 1:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Санкт-Пёльтен Сваровски Тироль 2:4 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Альтах ЛАСК 2:4 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 1:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:3 Рид Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль
Штурм Последние 20 матчей: +9 =4 -7Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Штурм Штурм 3:1 ЛАСК Штурм 0:1 Вольфсбергер
Рапид Вена 0:0 Штурм Штурм 3:2 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Штурм 2:0 Аустрия Клагенфурт Адмира 0:0 Штурм Штурм 2:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:1 Штурм Штурм 0:4 Ред Булл Зальцбург Штурм 2:1 Ред Булл Зальцбург Штурм 1:2 Вольфсбергер Штурм 2:1 Хартберг ЛАСК 2:0 Штурм Штурм 2:1 Рид Штурм 1:0 Фёрст Вена Альтах 2:1 Штурм Штурм 2:1 Хартберг
Последние игры между собой
Сваровски Тироль: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Штурм: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0
|8
|6
|1
|1
|18 - 7
|45
|2.
|Рапид Вена
|0:2
|8
|3
|2
|3
|17 - 11
|33
|3.
|Штурм
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|30
|4.
|ЛАСК
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|30
|5.
|Вольфсбергер
|8
|3
|1
|4
|9 - 18
|26
|6.
|Сваровски Тироль
|8
|2
|1
|5
|14 - 20
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|36
|2.
|Сваровски Тироль
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|21
|3.
|Вольфсбергер
|4
|1
|0
|3
|4 - 14
|19
|4.
|Штурм
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|5.
|ЛАСК
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|6.
|Рапид Вена
|0:2
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|0:2
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|29
|2.
|Штурм
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|24
|3.
|ЛАСК
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|24
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|5.
|Вольфсбергер
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Сваровски Тироль
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
- — Групповой этап Лиги чемпионов
- — Квалификация Лиги чемпионов
- — Квалификация Лиги Европы
- — Квалификация Лиги конференций
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сваровски Тироль
|Фредериксен Николай
|8
|2
|0
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Дака Пэтсон
|6
|0
|0
|3.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|4
|0
|0
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|3
|0
|2
|5.
|Штурм
|Янтшер Якоб
|3
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Рапид Вена
|Хофманн Максимилиан
|2
|2
|2.
|Штурм
|Йегер Лукас
|2
|1
|3.
|Штурм
|Янтшер Якоб
|3
|0
|4.
|Штурм
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|5.
|Сваровски Тироль
|Бехоунек Рафаэл
|3
|0