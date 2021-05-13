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США: МЛС 2021

2021
Торонто
2:0
Конец матча

Стадион:
Коламбус Кру
0'
1:0
13' Гол
Брэдли Майкл
46' Желтая карточка
Дельгадо Марко
54' Желтая карточка
Боно Александер
2:0
87' Гол
Алтидор Жози
89' Желтая карточка
Кейта Абубакар II
90' Желтая карточка
Менса Джонатан
90' Желтая карточка
Алтидор Жози
90'+4
25
Боно
Александер
22
Ларьи
Ричи
44
Гонсалес
Омар
23
Мавинга
Крис
96
Ауро
Альваро
4
Брэдли
Майкл
97
Присо-Мбонге
Ральф
8
Дельгадо
Марко
30
Сотельдо
Йеферсон
18
Делеон
Ник
20
Акинола
Айо
1
Ром
Элой
26
Абдул-Салаам
Саад
4
Менса
Джонатан
5
Вормгор
Вито
14
Уэйлон
Фрэнсис
16
Паренте
Исаии
6
Нэйджби
Дарлингтон
12
Диас
Луис
III
10
Селараян
Лукас
20
Мэцан
Александру
11
Зардес
Гьяси
Торонто
4-2-3-1
Коламбус Кру
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Брэдли Майкл 1 0.25
2. Алтидор Жози 1 0.25
3. Осорио Джонатан 1 0.25
4. Ларьи Ричи 1 0.25
5. Люк Сингх 1 0.25
6. Дельгадо Марко 1 (1) 0.25
7. Гонсалес Омар 0 0
8. Маршалл-Ратти Джакил 0 0
Коламбус Кру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Селараян Лукас 1 0.25

Карточки

Торонто
# Игрок      
1. Брэдли Майкл 2 0
2. Гонсалес Омар 2 0
3. Алтидор Жози 1 0
4. Дельгадо Марко 1 0
5. Боно Александер 1 0
6. Ларьи Ричи 1 0
7. Присо-Мбонге Ральф 1 0
Коламбус Кру
# Игрок      
1. Райт-Филлипс Брэдли 1 0
2. Менса Джонатан 1 0
3. Аффул Харрисон 1 0
4. Китчен Перри 1 0
5. Уэйлон Фрэнсис 1 0
6. Уильямс Джош 1 0
7. Кейта Абубакар II 1 0
8. Диас Луис III 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торонто 33.33% (2) 0 16.67% (1) 0 0 50% (3)
 Коламбус Кру 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Торонто Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Крус Асуль 1:0 Торонто Торонто 1:3 Крус Асуль Торонто 2:2 Ванкувер Уайткэпс
Клёб де Фут Монреаль 4:2 Торонто Торонто 2:1 Леон Леон 1:1 Торонто Торонто 0:1 Нэшвилл Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Торонто Торонто 2:1 Интер Майами Торонто 0:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 5:0 Торонто Торонто 1:0 Атланта Юнайтед Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто Торонто 2:1 Филадельфия Юнион Торонто 3:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Коламбус Кру 3:1 Ди Си Юнайтед Монтеррей 3:0 Коламбус Кру Клёб де Фут Монреаль 0:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:2 Монтеррей
Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 1:0 Реал Эстели Реал Эстели 0:4 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Сиэтл Саундерс Коламбус Кру 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Коламбус Кру 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Коламбус Кру 2:1 Атланта Юнайтед Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:1 Нью-Йорк Сити Цинциннати 2:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:2 Клёб де Фут Монреаль Даллас 2:2 Коламбус Кру

Последние игры между собой

Торонто: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Коламбус Кру: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Торонто 3:1 Коламбус Кру МЛС Торонто 1:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:2 Торонто МЛС Коламбус Кру 3:3 Торонто МЛС
Торонто 0:2 Коламбус Кру МЛС Торонто 1:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:0 Торонто МЛС Торонто 5:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:2 Торонто МЛС Коламбус Кру 2:1 Торонто МЛС Торонто 3:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Торонто МЛС Торонто 0:0 Коламбус Кру МЛС Торонто 0:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:3 Торонто МЛС Коламбус Кру 2:0 Торонто МЛС Коламбус Кру 2:3 Торонто МЛС Торонто 3:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:2 Торонто МЛС Коламбус Кру 3:1 Торонто Товарищеские матчи

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
2. Нью-Йорк Сити Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 4 2 0 2 7 - 5 6
4. Орландо Сити Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
5. Нэшвилл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 4 1 2 1 8 - 6 5
7. Атланта Юнайтед Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
8. Коламбус Кру Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Интер Майами Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Торонто Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Ди Си Юнайтед Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
12. Цинциннати Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
13. Чикаго Файр Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
2. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 4 3 0 1 10 - 5 9
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 4 3 0 1 8 - 8 9
4. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
5. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
6. Колорадо Рэпидс Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
7. Реал Солт-Лейк Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
8. Остин Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
9. Хьюстон Динамо 0:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
10. Лос-Анджелес Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11. Даллас Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
12. Филадельфия Юнион Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
13. Портленд Тимберс Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
2. Нэшвилл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
3. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Орландо Сити Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
5. Торонто Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Коламбус Кру Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Нью-Йорк Сити Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
9. Атланта Юнайтед Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
10. Ди Си Юнайтед Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Чикаго Файр Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Интер Майами Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
13. Цинциннати Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
5. Хьюстон Динамо 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Даллас Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
7. Лос-Анджелес Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Реал Солт-Лейк Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Портленд Тимберс Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Колорадо Рэпидс Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Филадельфия Юнион Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
14. Остин Заявка 0 - 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Майами Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
3. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
5. Орландо Сити Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 2 0 1 1 4 - 4 1
7. Коламбус Кру Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
8. Цинциннати Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
9. Нэшвилл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
11. Торонто Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
12. Чикаго Файр Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
13. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
2. Филадельфия Юнион Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Сиэтл Саундерс Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Реал Солт-Лейк Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Лос-Анджелес Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Хьюстон Динамо 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Даллас Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Портленд Тимберс Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 6 0 1
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 5 1 0
3. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 4 1 1
4. Реал Солт-Лейк Рубин Рубио 3 0 2
5. Орландо Сити Нани Луиш 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Филадельфия Юнион Монтейру Жамиру 4 0
2. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 4 0
3. Интер Майами Пирес Леандро 3 0
4. Нэшвилл Годой Анибал 3 0
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Лопес Хавьер-Эдуардо 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Брэдли Майкл бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Торонто 2:0 Коламбус Кру онлайн

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