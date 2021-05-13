США: МЛС 2021
Торонто
2:0
Конец матча
Стадион: Exploria Stadium
Коламбус Кру
1:0
13' ГолБрэдли Майкл
46' Желтая карточкаДельгадо Марко
54' Желтая карточкаБоно Александер
2:0
87' ГолАлтидор Жози
89' Желтая карточкаКейта Абубакар II
90' Желтая карточкаМенса Джонатан
90' Желтая карточкаАлтидор Жози
22
Ларьи
Ричи
23
Мавинга
Крис
96
Ауро
Альваро
18
Делеон
Ник
20
Акинола
Айо
1
Ром
Элой
11
Зардес
Гьяси
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Делеон НикПолузащитник
-
20 Акинола АйоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Окелло НоблПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
-
17 Алтидор ЖозиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Chris Armas
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
27 Берри МигельНападающий
-
Главный тренер: Caleb Porter
Ход матча
13'
1:0
46'
54'
87'
2:0
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Брэдли Майкл
|1
|0.25
|2.
|Алтидор Жози
|1
|0.25
|3.
|Осорио Джонатан
|1
|0.25
|4.
|Ларьи Ричи
|1
|0.25
|5.
|Люк Сингх
|1
|0.25
|6.
|Дельгадо Марко
|1 (1)
|0.25
|7.
|Гонсалес Омар
|0
|0
|8.
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Селараян Лукас
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брэдли Майкл
|2
|0
|2.
|Гонсалес Омар
|2
|0
|3.
|Алтидор Жози
|1
|0
|4.
|Дельгадо Марко
|1
|0
|5.
|Боно Александер
|1
|0
|6.
|Ларьи Ричи
|1
|0
|7.
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Райт-Филлипс Брэдли
|1
|0
|2.
|Менса Джонатан
|1
|0
|3.
|Аффул Харрисон
|1
|0
|4.
|Китчен Перри
|1
|0
|5.
|Уэйлон Фрэнсис
|1
|0
|6.
|Уильямс Джош
|1
|0
|7.
|Кейта Абубакар II
|1
|0
|8.
|Диас Луис III
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торонто
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|0
|0
|50% (3)
|Коламбус Кру
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Торонто Последние 20 матчей: +8 =4 -8Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Крус Асуль 1:0 Торонто Торонто 1:3 Крус Асуль Торонто 2:2 Ванкувер Уайткэпс
Клёб де Фут Монреаль 4:2 Торонто Торонто 2:1 Леон Леон 1:1 Торонто Торонто 0:1 Нэшвилл Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Торонто Торонто 2:1 Интер Майами Торонто 0:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 5:0 Торонто Торонто 1:0 Атланта Юнайтед Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто Торонто 2:1 Филадельфия Юнион Торонто 3:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +10 =5 -5Коламбус Кру 3:1 Ди Си Юнайтед Монтеррей 3:0 Коламбус Кру Клёб де Фут Монреаль 0:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:2 Монтеррей
Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 1:0 Реал Эстели Реал Эстели 0:4 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Сиэтл Саундерс Коламбус Кру 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Коламбус Кру 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Коламбус Кру 2:1 Атланта Юнайтед Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:1 Нью-Йорк Сити Цинциннати 2:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:2 Клёб де Фут Монреаль Даллас 2:2 Коламбус Кру
Последние игры между собой
Торонто: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Коламбус Кру: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Торонто 0:2 Коламбус Кру МЛС Торонто 1:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:0 Торонто МЛС Торонто 5:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:2 Торонто МЛС Коламбус Кру 2:1 Торонто МЛС Торонто 3:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Торонто МЛС Торонто 0:0 Коламбус Кру МЛС Торонто 0:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:3 Торонто МЛС Коламбус Кру 2:0 Торонто МЛС Коламбус Кру 2:3 Торонто МЛС Торонто 3:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:2 Торонто МЛС Коламбус Кру 3:1 Торонто Товарищеские матчи
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|2.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Нэшвилл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 6
|5
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|10.
|Торонто
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|2.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 8
|9
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|8.
|Остин
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Хьюстон Динамо
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Даллас
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|12.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|5.
|Торонто
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Коламбус Кру
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|10.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|Хьюстон Динамо
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Даллас
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Остин
|Заявка
|0
|-
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Майами
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 4
|1
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|8.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|9.
|Нэшвилл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|Торонто
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|13.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Даллас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|6
|0
|1
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|5
|1
|0
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|4
|1
|1
|4.
|Реал Солт-Лейк
|Рубин Рубио
|3
|0
|2
|5.
|Орландо Сити
|Нани Луиш
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Филадельфия Юнион
|Монтейру Жамиру
|4
|0
|2.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|4
|0
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|3
|0
|4.
|Нэшвилл
|Годой Анибал
|3
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|3
|0