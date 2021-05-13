  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2021

США: МЛС 2021

2021
Хьюстон Динамо
1:0
Конец матча

Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
0'
1:0
56' Гол
Урути Максимилиано
70' Желтая карточка
Эспиноза Роджер
90' Желтая карточка
Пико Фабрис
90'+6
1
Марко
Марич
II
4
Валентин
Зарек
3
Лундквист
Адам
27
Боньек
Оскар
5
Паркер
Тим
22
Вера
Матиас
21
Джонс
Деррик
14
Корона
Джо
10
Пико
Фабрис
37
Урути
Максимилиано
8
Родригес
Мемо
1
Пульскемп
Джон
2
Линдси
Джейлин
6
Санчес
Илье
3
Фонтас
Андреу
36
Мартинш
Луиш
54
Вальтер
Реми
7
Рассел
Джонни
10
Бузио
Джанлука
17
Кинда
Гади
11
Шелтон
Кири
9
Пулидо
Алан
Хьюстон Динамо
4-3-3
Спортинг Канзас-Сити
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Урути Максимилиано 2 0.4
2. Пашер Тайлер 1 0.2
3. Пико Фабрис 1 (1) 0.2
4. Родригес Мемо 1 0.2
5. Корона Джо 0 0
6. Джонс Деррик 0 0
Спортинг Канзас-Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кинда Гади 2 (1) 0.4
2. Саллой Даниэль 1 0.2
3. Пулидо Алан 1 0.2
4. Санчес Илье 1 0.2
5. Бузио Джанлука 1 0.2
6. Шелтон Кири 0 0
7. Рассел Джонни 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
# Игрок      
1. Вера Матиас 2 0
2. Пико Фабрис 2 0
3. Валентин Зарек 1 0
4. Корона Джо 1 0
5. Урути Максимилиано 1 0
6. Родригес Мемо 1 0
7. Джонс Деррик 1 0
Спортинг Канзас-Сити
# Игрок      
1. Эспиноза Роджер 1 0
2. Исима-Мирен Николя 1 0
3. Санчес Илье 1 0
4. Мартинш Луиш 1 0
5. Пунчец Роберто 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хьюстон Динамо 0 0 40% (2) 60% (3) 0 0
 Спортинг Канзас-Сити 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Даллас 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс Даллас 3:0 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Нэшвилл Интер Майами 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Даллас Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо Чикаго Файр 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Спортинг Канзас-Сити 2:1 Остин Реал Солт-Лейк 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Спортинг Канзас-Сити
Спортинг Канзас-Сити 0:3 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 4:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 2:2 Спортинг Канзас-Сити Даллас 1:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:1 Нэшвилл Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити

Последние игры между собой

Хьюстон Динамо: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Спортинг Канзас-Сити: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо МЛС Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо МЛС
Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Хьюстон Динамо 4:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Хьюстон Динамо 0:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 3:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Хьюстон Динамо 2:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:1 Хьюстон Динамо Открытый Кубок Хьюстон Динамо 4:4 Спортинг Канзас-Сити МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
3. Нью-Йорк Сити Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
4. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 4 2 0 2 7 - 5 6
5. Орландо Сити Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
6. Нэшвилл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
7. Атланта Юнайтед Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
8. Коламбус Кру Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Интер Майами Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
10. Торонто Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Ди Си Юнайтед Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
12. Цинциннати Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
13. Чикаго Файр Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 1:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 4 3 0 1 8 - 8 9
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Заявка 5 3 0 2 10 - 6 9
4. Хьюстон Динамо Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
5. Колорадо Рэпидс Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
6. Ванкувер Уайткэпс Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
7. Спортинг Канзас-Сити Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8. Реал Солт-Лейк Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
9. Остин Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Лос-Анджелес Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11. Даллас Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
12. Филадельфия Юнион Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
13. Портленд Тимберс Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14. Миннесота Юнайтед Заявка 5 1 0 4 4 - 10 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
2. Нэшвилл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
3. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Орландо Сити Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
5. Коламбус Кру Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Торонто Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Нью-Йорк Сити Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
9. Атланта Юнайтед Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
10. Ди Си Юнайтед Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Чикаго Файр Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Интер Майами Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
13. Цинциннати Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хьюстон Динамо Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Сиэтл Саундерс 1:0 Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
5. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
6. Даллас Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
7. Лос-Анджелес Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Спортинг Канзас-Сити Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Реал Солт-Лейк Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Портленд Тимберс Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Колорадо Рэпидс Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Филадельфия Юнион Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
14. Остин Заявка 0 - 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
2. Клёб де Фут Монреаль Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3. Интер Майами Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
5. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
6. Орландо Сити Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Коламбус Кру Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
8. Цинциннати Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
9. Нэшвилл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
11. Торонто Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
12. Чикаго Файр Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
13. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Остин Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
3. Филадельфия Юнион Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Реал Солт-Лейк Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
8. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
9. Лос-Анджелес Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Хьюстон Динамо Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Даллас Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Портленд Тимберс Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Миннесота Юнайтед Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 6 0 1
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 5 1 0
3. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 4 1 1
4. Реал Солт-Лейк Рубин Рубио 3 0 2
5. Орландо Сити Нани Луиш 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Филадельфия Юнион Монтейру Жамиру 4 0
2. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 4 0
3. Интер Майами Пирес Леандро 3 0
4. Нэшвилл Годой Анибал 3 0
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Лопес Хавьер-Эдуардо 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 20'
    Рассел Джонни уходит с поля. Саллой Даниэль выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 