США: МЛС 2021
Хьюстон Динамо
1:0
Конец матча
Стадион: BBVA Stadium
Спортинг Канзас-Сити
1:0
56' ГолУрути Максимилиано
70' Желтая карточкаЭспиноза Роджер
90' Желтая карточкаПико Фабрис
27
Боньек
Оскар
22
Вера
Матиас
21
Джонс
Деррик
14
Корона
Джо
10
Пико
Фабрис
36
Мартинш
Луиш
54
Вальтер
Реми
17
Кинда
Гади
11
Шелтон
Кири
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Боньек ОскарЗащитник
- Защитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
-
21 Джонс ДеррикПолузащитник
-
14 Корона ДжоПолузащитник
-
10 Пико ФабрисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Бисама ХосеЗащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рамос Таб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Мартинш ЛуишЗащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кинда ГадиПолузащитник
-
11 Шелтон КириПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Смит ГрэмЗащитник
-
13 Диа Амаду IIЗащитник
- Полузащитник
-
28 Дюк КэмеронПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
48 Kaveh Rad
-
Главный тренер: Peter Vermes
Ход матча
56'
70'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Урути Максимилиано
|2
|0.4
|2.
|Пашер Тайлер
|1
|0.2
|3.
|Пико Фабрис
|1 (1)
|0.2
|4.
|Родригес Мемо
|1
|0.2
|5.
|Корона Джо
|0
|0
|6.
|Джонс Деррик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кинда Гади
|2 (1)
|0.4
|2.
|Саллой Даниэль
|1
|0.2
|3.
|Пулидо Алан
|1
|0.2
|4.
|Санчес Илье
|1
|0.2
|5.
|Бузио Джанлука
|1
|0.2
|6.
|Шелтон Кири
|0
|0
|7.
|Рассел Джонни
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вера Матиас
|2
|0
|2.
|Пико Фабрис
|2
|0
|3.
|Валентин Зарек
|1
|0
|4.
|Корона Джо
|1
|0
|5.
|Урути Максимилиано
|1
|0
|6.
|Родригес Мемо
|1
|0
|7.
|Джонс Деррик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эспиноза Роджер
|1
|0
|2.
|Исима-Мирен Николя
|1
|0
|3.
|Санчес Илье
|1
|0
|4.
|Мартинш Луиш
|1
|0
|5.
|Пунчец Роберто
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хьюстон Динамо
|0
|0
|40% (2)
|60% (3)
|0
|0
|Спортинг Канзас-Сити
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +4 =7 -9Даллас 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс Даллас 3:0 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Нэшвилл Интер Майами 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Даллас Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо Чикаго Файр 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +10 =4 -6Спортинг Канзас-Сити 2:1 Остин Реал Солт-Лейк 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Спортинг Канзас-Сити
Спортинг Канзас-Сити 0:3 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 4:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 2:2 Спортинг Канзас-Сити Даллас 1:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:1 Нэшвилл Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Спортинг Канзас-Сити: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Хьюстон Динамо 4:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Хьюстон Динамо 0:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 3:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Хьюстон Динамо 2:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:1 Хьюстон Динамо Открытый Кубок Хьюстон Динамо 4:4 Спортинг Канзас-Сити МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Нэшвилл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|10.
|Торонто
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 8
|9
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|4.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|9.
|Остин
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Даллас
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|12.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Торонто
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|10.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|Даллас
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Остин
|Заявка
|0
|-
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|Интер Майами
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|8.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|9.
|Нэшвилл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|Торонто
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|13.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Остин
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Даллас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|6
|0
|1
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|5
|1
|0
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|4
|1
|1
|4.
|Реал Солт-Лейк
|Рубин Рубио
|3
|0
|2
|5.
|Орландо Сити
|Нани Луиш
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Филадельфия Юнион
|Монтейру Жамиру
|4
|0
|2.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|4
|0
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|3
|0
|4.
|Нэшвилл
|Годой Анибал
|3
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|3
|0