США: МЛС 2021
Миннесота Юнайтед
0:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Allianz Field
Ванкувер Уайткэпс
29' Желтая карточкаБоксолл Михаэл
32' Желтая карточкаГашпар Бруну
22
Райтала
Юкка
77
Гаспер
Чейз
20
Трапп
Уилл
17
Лод
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Веа ПатрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Роуз ЭндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Ньютон ЭванВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Рапосо РайанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marc Dos Santos
Ход матча
29'
32'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лод Робин
|1
|0.2
|2.
|Дотсон Хассани
|1
|0.2
|3.
|Emanuel Reynoso2
|1
|0.2
|4.
|Макмастер Джастин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дахоме Кристиан
|3 (2)
|0.6
|2.
|Роуз Энди
|1
|0.2
|3.
|Кавальини Лукас
|1
|0.2
|4.
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|5.
|Кайседо Дейбер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гаспер Чейз
|3
|0
|2.
|Алонсо Освальдо
|1
|0
|3.
|Грегуш Ян
|1
|0
|4.
|Боксолл Михаэл
|1
|0
|5.
|Emanuel Reynoso2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кавальини Лукас
|2
|0
|2.
|Веселинович Ранко
|2
|0
|3.
|Гутьеррес Кристиан
|1
|0
|4.
|Кайседо Дейбер
|1
|0
|5.
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
|6.
|Овусу Леонард
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Миннесота Юнайтед
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|Ванкувер Уайткэпс
|0
|0
|0
|60% (3)
|40% (2)
|0
Предыдущие игры
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =5 -7Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:1 Остин Миннесота Юнайтед 1:2 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 4:0 Миннесота Юнайтед
Сиэтл Саундерс 3:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 0:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 3:0 Даллас Миннесота Юнайтед 2:2 Чикаго Файр Миннесота Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо Нэшвилл 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +9 =1 -10Ванкувер Уайткэпс 2:0 Клёб де Фут Монреаль Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс Торонто 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс
Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 3:1 Клёб де Фут Монреаль Ванкувер Уайткэпс 2:4 Клёб де Фут Монреаль Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто Клёб де Фут Монреаль 2:0 Ванкувер Уайткэпс
Последние игры между собой
Миннесота Юнайтед: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Ванкувер Уайткэпс: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|2.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Нэшвилл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 6
|5
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|10.
|Торонто
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|2.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 8
|9
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|8.
|Остин
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Хьюстон Динамо
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Даллас
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|12.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|5.
|Торонто
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Коламбус Кру
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|10.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|Хьюстон Динамо
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Даллас
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Остин
|Заявка
|0
|-
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Майами
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 4
|1
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|8.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|9.
|Нэшвилл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|Торонто
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|13.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Даллас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|6
|0
|1
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|5
|1
|0
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|4
|1
|1
|4.
|Реал Солт-Лейк
|Рубин Рубио
|3
|0
|2
|5.
|Орландо Сити
|Нани Луиш
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Филадельфия Юнион
|Монтейру Жамиру
|4
|0
|2.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|4
|0
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|3
|0
|4.
|Нэшвилл
|Годой Анибал
|3
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|3
|0