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США: МЛС 2021

2021
Миннесота Юнайтед
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
0'
29' Желтая карточка
Боксолл Михаэл
32' Желтая карточка
Гашпар Бруну
37'
1
Миллер
Тайлер
19
Метанир
Ромен
15
Боксолл
Михаэл
22
Райтала
Юкка
77
Гаспер
Чейз
20
Трапп
Уилл
6
Алонсо
Освальдо
31
Дотсон
Хассани
8
Грегуш
Ян
10
Emanuel
Reynoso2
17
Лод
Робин
16
Крепо
Максим
6
Гашпар
Бруну
4
Веселинович
Ранко
15
Роуз
Энди
3
Гутьеррес
Кристиан
7
Кайседо
Дейбер
19
Бикел
Жаниу
8
Александр
Кайо
31
Тейберт
Расселл
11
Дахоме
Кристиан
9
Кавальини
Лукас
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Ванкувер Уайткэпс
4-4-2

Ход матча

29'
Боксолл Михаэл
 
32'
 
Гашпар Бруну

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лод Робин 1 0.2
2. Дотсон Хассани 1 0.2
3. Emanuel Reynoso2 1 0.2
4. Макмастер Джастин 0 0
Ванкувер Уайткэпс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дахоме Кристиан 3 (2) 0.6
2. Роуз Энди 1 0.2
3. Кавальини Лукас 1 0.2
4. Гутьеррес Кристиан 0 0
5. Кайседо Дейбер 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
# Игрок      
1. Гаспер Чейз 3 0
2. Алонсо Освальдо 1 0
3. Грегуш Ян 1 0
4. Боксолл Михаэл 1 0
5. Emanuel Reynoso2 1 0
Ванкувер Уайткэпс
# Игрок      
1. Кавальини Лукас 2 0
2. Веселинович Ранко 2 0
3. Гутьеррес Кристиан 1 0
4. Кайседо Дейбер 1 0
5. Бальдисимо Майкл 1 0
6. Овусу Леонард 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Миннесота Юнайтед 0 66.67% (2) 0 0 0 33.33% (1)
 Ванкувер Уайткэпс 0 0 0 60% (3) 40% (2) 0

Предыдущие игры

Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:1 Остин Миннесота Юнайтед 1:2 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 4:0 Миннесота Юнайтед
Сиэтл Саундерс 3:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 0:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 3:0 Даллас Миннесота Юнайтед 2:2 Чикаго Файр Миннесота Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо Нэшвилл 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Ванкувер Уайткэпс 2:0 Клёб де Фут Монреаль Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс Торонто 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс
Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 3:1 Клёб де Фут Монреаль Ванкувер Уайткэпс 2:4 Клёб де Фут Монреаль Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто Клёб де Фут Монреаль 2:0 Ванкувер Уайткэпс

Последние игры между собой

Миннесота Юнайтед: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Ванкувер Уайткэпс: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:3 Миннесота Юнайтед МЛС Ванкувер Уайткэпс 4:2 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
Ванкувер Уайткэпс 3:0 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 2:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
2. Нью-Йорк Сити Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 4 2 0 2 7 - 5 6
4. Орландо Сити Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
5. Нэшвилл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 4 1 2 1 8 - 6 5
7. Атланта Юнайтед Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
8. Коламбус Кру Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Интер Майами Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Торонто Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Ди Си Юнайтед Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
12. Цинциннати Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
13. Чикаго Файр Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
2. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 4 3 0 1 10 - 5 9
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 4 3 0 1 8 - 8 9
4. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
5. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
6. Колорадо Рэпидс Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
7. Реал Солт-Лейк Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
8. Остин Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
9. Хьюстон Динамо 0:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
10. Лос-Анджелес Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11. Даллас Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
12. Филадельфия Юнион Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
13. Портленд Тимберс Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
2. Нэшвилл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
3. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Орландо Сити Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
5. Торонто Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Коламбус Кру Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Нью-Йорк Сити Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
9. Атланта Юнайтед Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
10. Ди Си Юнайтед Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Чикаго Файр Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Интер Майами Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
13. Цинциннати Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
5. Хьюстон Динамо 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Даллас Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
7. Лос-Анджелес Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Реал Солт-Лейк Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Портленд Тимберс Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Колорадо Рэпидс Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Филадельфия Юнион Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
14. Остин Заявка 0 - 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Майами Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
3. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
5. Орландо Сити Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 2 0 1 1 4 - 4 1
7. Коламбус Кру Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
8. Цинциннати Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
9. Нэшвилл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
11. Торонто Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
12. Чикаго Файр Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
13. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
2. Филадельфия Юнион Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Сиэтл Саундерс Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Реал Солт-Лейк Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Лос-Анджелес Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Хьюстон Динамо 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Даллас Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Портленд Тимберс Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 6 0 1
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 5 1 0
3. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 4 1 1
4. Реал Солт-Лейк Рубин Рубио 3 0 2
5. Орландо Сити Нани Луиш 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Филадельфия Юнион Монтейру Жамиру 4 0
2. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 4 0
3. Интер Майами Пирес Леандро 3 0
4. Нэшвилл Годой Анибал 3 0
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Лопес Хавьер-Эдуардо 3 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Миннесота Юнайтед
Ничья
Ванкувер Уайткэпс
1.88
4.50
5.98
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс онлайн

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