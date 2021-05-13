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Австралия: A-Лига 2020-2021

2020-2021
Мельбурн Сити
4:1
Конец матча

Стадион:
Аделаида Юнайтед
0'
1:0
8' Гол
Джеймисон Скотт
23' Желтая карточка
Маук Стефан
2:0
45' Гол
Геллоуэй Скотт
45' Желтая карточка
Нун Крэйг
45' Желтая карточка
Гриффитс Ростин
2:1
51' Гол
Халлоран Бен
57' Желтая карточка
Joe Caletti
3:1
72' Пенальти
Макларен Джейми
4:1
82' Гол
Макларен Джейми
89' Желтая карточка
Халлоран Бен
90'+5
1
Гловер
Том
2
Геллоуэй
Скотт
7
Гриффитс
Ростин
22
Гуд
Кёртис
3
Джеймисон
Скотт
8
О'Нил
Эйден
10
Беренгер
Флорен
18
Меткалф
Коннор
15
Нэббаут
Эндрю
9
Макларен
Джейми
11
Нун
Крэйг
1
Делянов
Джеймс
2
Michael
Marrone
23
Элси
Джордан
3
Тимотеу
Джордж
27
Кавалло
Джошуа
6
Д`Арриго
Луис
18
Joe
Caletti
8
Маук
Стефан
26
Халлоран
Бен
9
Юрич
Томи
11
Гудвин
Крейг
Мельбурн Сити
Аделаида Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макларен Джейми 24 (5) 1.14
2. Нун Крэйг 5 0.24
3. Меткалф Коннор 5 0.24
4. Нэббаут Эндрю 3 0.14
5. Луна Адриан 3 0.14
6. Джеймисон Скотт 3 0.14
7. Геллоуэй Скотт 2 0.1
8. Беренгер Флорен 1 0.05
9. Тилио Марко 1 0.05
10. Аткинсон Натаниэль 1 0.05
11. Цолаковски Стефан 1 0.05
12. Гуд Кёртис 1 0.05
13. Гриффитс Ростин 1 0.05
14. Рейш Нуну 0 0
Аделаида Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маук Стефан 7 0.33
2. Юрич Томи 7 (3) 0.33
3. Гудвин Крейг 5 (3) 0.24
4. Халлоран Бен 4 0.19
5. Туре Мохамед 3 0.14
6. Йенги Кусини 3 0.14
7. Констандопулос Натан 2 0.1
8. Д`Арриго Луис 1 0.05
9. Элси Джордан 1 0.05
10. Хави Лопеc 0 0
11. Нийонгабире Пасифик 0 0
12. Кавалло Джошуа 0 0
13. Ryan Strain1 0 0
14. Эйбтью Яред 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
# Игрок      
1. Джеймисон Скотт 4 1
2. Беренгер Флорен 4 0
3. Меткалф Коннор 4 0
4. Луна Адриан 2 1
5. Гриффитс Ростин 3 0
6. Стоукс Керрин 1 1
7. Нун Крэйг 2 0
8. Гуд Кёртис 2 0
9. Benjamin Garuccio 2 0
10. Рейш Нуну 1 0
11. Нэббаут Эндрю 1 0
12. Геллоуэй Скотт 1 0
13. О'Нил Эйден 1 0
14. Аткинсон Натаниэль 1 0
Аделаида Юнайтед
# Игрок      
1. Д`Арриго Луис 4 1
2. Халлоран Бен 5 0
3. Маук Стефан 5 0
4. Joe Caletti 5 0
5. Ryan Strain1 2 1
6. Юрич Томи 3 0
7. Элси Джордан 3 0
8. Туре Альхассан 3 0
9. Смит Ноа 3 0
10. Йенги Кусини 3 0
11. Туре Мохамед 1 1
12. Хуанде Хуан 2 0
13. Кавалло Джошуа 2 0
14. Хави Лопеc 1 0
15. Гудвин Крейг 1 0
16. Michael Jakobsen II 1 0
17. Госи Джо 1 0
18. Эйбтью Яред 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мельбурн Сити 11.76% (6) 11.76% (6) 23.53% (12) 19.61% (10) 13.73% (7) 19.61% (10)
 Аделаида Юнайтед 18.18% (6) 3.03% (1) 18.18% (6) 12.12% (4) 15.15% (5) 33.33% (11)

Предыдущие игры

Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Мельбурн Сити 3:2 Брисбен Роар Перт Глори 1:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:1 Ньюкасл Джетс Макартур 1:1 Мельбурн Сити
Мельбурн Сити 7:0 Мельбурн Виктори Сидней 1:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 2:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:0 Макартур Мельбурн Виктори 0:6 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:2 Сидней Ньюкасл Джетс 1:0 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 0:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:2 Аделаида Юнайтед
Аделаида Юнайтед 3:1 Макартур Аделаида Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Сидней Ньюкасл Джетс 1:4 Аделаида Юнайтед Мельбурн Виктори 1:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:2 Сентрал Кост Маринерз Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:2 Перт Глори Брисбен Роар 3:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 5:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед

Последние игры между собой

Мельбурн Сити: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Аделаида Юнайтед: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити A-Лига Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Кубок ФФА
Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Сити 1:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити A-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 5:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 0:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити A-Лига Аделаида Юнайтед 2:4 Мельбурн Сити A-Лига Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 21 14 2 5 52 - 24 44
2. Сентрал Кост Маринерз 21 9 6 6 30 - 27 33
3. Сидней 21 8 8 5 29 - 22 32
4. Макартур 21 9 5 7 26 - 28 32
5. Аделаида Юнайтед 21 9 5 7 33 - 33 32
6. Брисбен Роар 20 8 7 5 29 - 21 31
7. Вестерн Сидней Уондерерс 21 8 7 6 39 - 33 31
8. Вестерн Юнайтед 21 8 4 9 28 - 33 28
9. Веллингтон Феникс 21 7 6 8 32 - 29 27
10. Перт Глори 20 7 4 9 32 - 36 25
11. Мельбурн Виктори 21 4 3 14 23 - 52 15
12. Ньюкасл Джетс 21 3 5 13 18 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 10 9 0 1 32 - 11 27
2. Вестерн Юнайтед 10 6 3 1 16 - 8 21
3. Аделаида Юнайтед 10 6 3 1 14 - 7 21
4. Сидней 11 5 4 2 12 - 9 19
5. Сентрал Кост Маринерз 11 5 3 3 17 - 17 18
6. Вестерн Сидней Уондерерс 11 5 2 4 23 - 16 17
7. Перт Глори 10 5 2 3 19 - 15 17
8. Брисбен Роар 10 3 5 2 12 - 9 14
9. Веллингтон Феникс 11 4 2 5 19 - 17 14
10. Макартур 10 3 4 3 15 - 14 13
11. Мельбурн Виктори 11 3 1 7 16 - 28 10
12. Ньюкасл Джетс 10 1 2 7 8 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 11 6 1 4 11 - 14 19
2. Мельбурн Сити 11 5 2 4 20 - 13 17
3. Брисбен Роар 10 5 2 3 17 - 12 17
4. Сентрал Кост Маринерз 10 4 3 3 13 - 10 15
5. Вестерн Сидней Уондерерс 10 3 5 2 16 - 17 14
6. Сидней 10 3 4 3 17 - 13 13
7. Веллингтон Феникс 10 3 4 3 13 - 12 13
8. Аделаида Юнайтед 11 3 2 6 19 - 26 11
9. Ньюкасл Джетс 11 2 3 6 10 - 16 9
10. Перт Глори 10 2 2 6 13 - 21 8
11. Вестерн Юнайтед 11 2 1 8 12 - 25 7
12. Мельбурн Виктори 10 1 2 7 7 - 24 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мельбурн Сити Макларен Джейми 24 5 5
2. Макартур Дербишир Мэтт 11 1 3
3. Перт Глори Форнароли Бруно 10 0 2
4. Сентрал Кост Маринерз Саймон Мэтт 9 2 1
5. Сидней Бобо 8 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерн Юнайтед Санчес Виктор 8 1
2. Вестерн Сидней Уондерерс Дорранс Грэм 9 0
3. Вестерн Юнайтед Ускок Томислав 7 1
4. Сидней Ретре Пауло 5 1
5. Перт Глори Аспропотамитис Джонатан 5 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    49'
    Гриффитс Ростин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    47'
    Нун Крэйг получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Геллоуэй Скотт бьет в цель!
  • 28'
    Нэббаут Эндрю уходит с поля. Marco Tilio выходит вместо него
  • Желтая карточка
    23'
    Маук Стефан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Джеймисон Скотт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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