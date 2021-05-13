Австралия: A-Лига 2020-2021
Мельбурн Сити
4:1
Конец матча
Стадион: ААМИ Парк
Аделаида Юнайтед
1:0
8' ГолДжеймисон Скотт
23' Желтая карточкаМаук Стефан
2:0
45' ГолГеллоуэй Скотт
45' Желтая карточкаНун Крэйг
45' Желтая карточкаГриффитс Ростин
2:1
51' ГолХаллоран Бен
57' Желтая карточкаJoe Caletti
3:1
72' ПенальтиМакларен Джейми
4:1
82' ГолМакларен Джейми
89' Желтая карточкаХаллоран Бен
22
Гуд
Кёртис
11
Нун
Крэйг
23
Элси
Джордан
18
Joe
Caletti
26
Халлоран
Бен
11
Гудвин
Крейг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Нун КрэйгНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
-
20 Луна АдрианПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Элси ДжорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Joe CalettiПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Халлоран БенНападающий
- Нападающий
-
11 Гудвин КрейгНападающий
- Запасные игроки
-
46 Госи ДжоВратарь
-
34 Эйбтью ЯредЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Йенги КусиниНападающий
-
17 Туре МохамедНападающий
-
Главный тренер: Carl Vaert
Ход матча
8'
23'
45'
2:0
45'
45'
51'
2:1
57'
68'
72'
3:1
82'
4:1
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макларен Джейми
|24 (5)
|1.14
|2.
|Нун Крэйг
|5
|0.24
|3.
|Меткалф Коннор
|5
|0.24
|4.
|Нэббаут Эндрю
|3
|0.14
|5.
|Луна Адриан
|3
|0.14
|6.
|Джеймисон Скотт
|3
|0.14
|7.
|Геллоуэй Скотт
|2
|0.1
|8.
|Беренгер Флорен
|1
|0.05
|9.
|Тилио Марко
|1
|0.05
|10.
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0.05
|11.
|Цолаковски Стефан
|1
|0.05
|12.
|Гуд Кёртис
|1
|0.05
|13.
|Гриффитс Ростин
|1
|0.05
|14.
|Рейш Нуну
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маук Стефан
|7
|0.33
|2.
|Юрич Томи
|7 (3)
|0.33
|3.
|Гудвин Крейг
|5 (3)
|0.24
|4.
|Халлоран Бен
|4
|0.19
|5.
|Туре Мохамед
|3
|0.14
|6.
|Йенги Кусини
|3
|0.14
|7.
|Констандопулос Натан
|2
|0.1
|8.
|Д`Арриго Луис
|1
|0.05
|9.
|Элси Джордан
|1
|0.05
|10.
|Хави Лопеc
|0
|0
|11.
|Нийонгабире Пасифик
|0
|0
|12.
|Кавалло Джошуа
|0
|0
|13.
|Ryan Strain1
|0
|0
|14.
|Эйбтью Яред
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джеймисон Скотт
|4
|1
|2.
|Беренгер Флорен
|4
|0
|3.
|Меткалф Коннор
|4
|0
|4.
|Луна Адриан
|2
|1
|5.
|Гриффитс Ростин
|3
|0
|6.
|Стоукс Керрин
|1
|1
|7.
|Нун Крэйг
|2
|0
|8.
|Гуд Кёртис
|2
|0
|9.
|Benjamin Garuccio
|2
|0
|10.
|Рейш Нуну
|1
|0
|11.
|Нэббаут Эндрю
|1
|0
|12.
|Геллоуэй Скотт
|1
|0
|13.
|О'Нил Эйден
|1
|0
|14.
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Д`Арриго Луис
|4
|1
|2.
|Халлоран Бен
|5
|0
|3.
|Маук Стефан
|5
|0
|4.
|Joe Caletti
|5
|0
|5.
|Ryan Strain1
|2
|1
|6.
|Юрич Томи
|3
|0
|7.
|Элси Джордан
|3
|0
|8.
|Туре Альхассан
|3
|0
|9.
|Смит Ноа
|3
|0
|10.
|Йенги Кусини
|3
|0
|11.
|Туре Мохамед
|1
|1
|12.
|Хуанде Хуан
|2
|0
|13.
|Кавалло Джошуа
|2
|0
|14.
|Хави Лопеc
|1
|0
|15.
|Гудвин Крейг
|1
|0
|16.
|Michael Jakobsen II
|1
|0
|17.
|Госи Джо
|1
|0
|18.
|Эйбтью Яред
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мельбурн Сити
|11.76% (6)
|11.76% (6)
|23.53% (12)
|19.61% (10)
|13.73% (7)
|19.61% (10)
|Аделаида Юнайтед
|18.18% (6)
|3.03% (1)
|18.18% (6)
|12.12% (4)
|15.15% (5)
|33.33% (11)
Предыдущие игры
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +13 =2 -5Мельбурн Сити 3:2 Брисбен Роар Перт Глори 1:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:1 Ньюкасл Джетс Макартур 1:1 Мельбурн Сити
Мельбурн Сити 7:0 Мельбурн Виктори Сидней 1:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 2:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:0 Макартур Мельбурн Виктори 0:6 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:2 Сидней Ньюкасл Джетс 1:0 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =5 -6Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 0:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:2 Аделаида Юнайтед
Аделаида Юнайтед 3:1 Макартур Аделаида Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Сидней Ньюкасл Джетс 1:4 Аделаида Юнайтед Мельбурн Виктори 1:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:2 Сентрал Кост Маринерз Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:2 Перт Глори Брисбен Роар 3:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 5:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед
Последние игры между собой
Мельбурн Сити: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Аделаида Юнайтед: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Сити 1:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити A-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 5:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 0:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити A-Лига Аделаида Юнайтед 2:4 Мельбурн Сити A-Лига Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|21
|14
|2
|5
|52 - 24
|44
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|21
|9
|6
|6
|30 - 27
|33
|3.
|Сидней
|21
|8
|8
|5
|29 - 22
|32
|4.
|Макартур
|21
|9
|5
|7
|26 - 28
|32
|5.
|Аделаида Юнайтед
|21
|9
|5
|7
|33 - 33
|32
|6.
|Брисбен Роар
|20
|8
|7
|5
|29 - 21
|31
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|21
|8
|7
|6
|39 - 33
|31
|8.
|Вестерн Юнайтед
|21
|8
|4
|9
|28 - 33
|28
|9.
|Веллингтон Феникс
|21
|7
|6
|8
|32 - 29
|27
|10.
|Перт Глори
|20
|7
|4
|9
|32 - 36
|25
|11.
|Мельбурн Виктори
|21
|4
|3
|14
|23 - 52
|15
|12.
|Ньюкасл Джетс
|21
|3
|5
|13
|18 - 33
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|10
|9
|0
|1
|32 - 11
|27
|2.
|Вестерн Юнайтед
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|3.
|Аделаида Юнайтед
|10
|6
|3
|1
|14 - 7
|21
|4.
|Сидней
|11
|5
|4
|2
|12 - 9
|19
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|11
|5
|3
|3
|17 - 17
|18
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|5
|2
|4
|23 - 16
|17
|7.
|Перт Глори
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|8.
|Брисбен Роар
|10
|3
|5
|2
|12 - 9
|14
|9.
|Веллингтон Феникс
|11
|4
|2
|5
|19 - 17
|14
|10.
|Макартур
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|11.
|Мельбурн Виктори
|11
|3
|1
|7
|16 - 28
|10
|12.
|Ньюкасл Джетс
|10
|1
|2
|7
|8 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|11
|6
|1
|4
|11 - 14
|19
|2.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|2
|4
|20 - 13
|17
|3.
|Брисбен Роар
|10
|5
|2
|3
|17 - 12
|17
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|10
|3
|5
|2
|16 - 17
|14
|6.
|Сидней
|10
|3
|4
|3
|17 - 13
|13
|7.
|Веллингтон Феникс
|10
|3
|4
|3
|13 - 12
|13
|8.
|Аделаида Юнайтед
|11
|3
|2
|6
|19 - 26
|11
|9.
|Ньюкасл Джетс
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|10.
|Перт Глори
|10
|2
|2
|6
|13 - 21
|8
|11.
|Вестерн Юнайтед
|11
|2
|1
|8
|12 - 25
|7
|12.
|Мельбурн Виктори
|10
|1
|2
|7
|7 - 24
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|24
|5
|5
|2.
|Макартур
|Дербишир Мэтт
|11
|1
|3
|3.
|Перт Глори
|Форнароли Бруно
|10
|0
|2
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|Саймон Мэтт
|9
|2
|1
|5.
|Сидней
|Бобо
|8
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерн Юнайтед
|Санчес Виктор
|8
|1
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Дорранс Грэм
|9
|0
|3.
|Вестерн Юнайтед
|Ускок Томислав
|7
|1
|4.
|Сидней
|Ретре Пауло
|5
|1
|5.
|Перт Глори
|Аспропотамитис Джонатан
|5
|1