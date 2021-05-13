Норвегия: Типпелиген 2021
0:1
10' ГолОмойджуфано Охи
1:1
11' ГолMoses Ebiye
1:2
16' ГолОмойджуфано Охи
18' Желтая карточкаПедерсен Маркус Гольмгрен
1:3
40' ГолБрюнхильдсен Ола
2:3
44' ГолMoses Ebiye
58' Желтая карточкаРиса Бирк
3:3
64' ГолEric Bugale Kitolano
11
Йенсен
Рубен
25
Lasse
Nilsen
18
Moses
Ebiye
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Lasse NilsenПолузащитник
- Нападающий
-
18 Moses EbiyeНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
32 Mats Trige
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Болли МатисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Ход матча
10'
11'
1:1
16'
40'
1:3
44'
58'
64'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 4
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Moses Ebiye
|2
|1
|2.
|Eric Bugale Kitolano
|1
|0.5
|3.
|Тотлэнд Томас
|0
|0
|4.
|Jacob Karlstroem
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Омойджуфано Охи
|2
|1
|2.
|Брюнхильдсен Ола
|2
|1
|3.
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.5
|4.
|Эурснес Фредрик
|0
|0
|5.
|Хуссейн Эцаз
|0
|0
|6.
|Бьорнбак Мартин
|0
|0
|7.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jostein Gundersen
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хуссейн Эцаз
|1
|0
|2.
|Риса Бирк
|1
|0
|3.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тромсё
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Мольде
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Тромсё Последние 20 матчей: +10 =5 -5Будё-Глимт 3:0 Тромсё Волеренга 3:4 Тромсё Русенборг 1:0 Тромсё Будё-Глимт 1:1 Тромсё
Стрёммен 1:4 Тромсё Тромсё 3:0 Ранхейм Рёуфосс 1:1 Тромсё Тромсё 1:0 Дьерв Oeygarden FK 1:1 Тромсё Тромсё 1:0 Конгсвингер Лиллестрём 3:0 Тромсё Тромсё 3:1 Хам-Кам Схьёрдал-Блинк 4:2 Тромсё Тромсё 1:1 КФУМ Согндаль 1:1 Тромсё Тромсё 5:4 Осане Улленсакер-Киса 0:7 Тромсё Тромсё 3:1 Гроруд Санднес 0:3 Тромсё Тромсё 0:1 Лиллестрём
Мольде Последние 20 матчей: +13 =4 -3Мольде 2:0 Кристиансунд Мольде 1:1 Будё-Глимт Мольде 2:0 Согндаль Кристиансунд 0:0 Мольде
Мольде 2:1 Схьёрдал-Блинк Мольде 2:1 Гранада Гранада 2:0 Мольде Хоффенхайм 0:2 Мольде Мольде 3:3 Хоффенхайм Мольде 2:1 Бранн Мольде 4:0 Браттвог Мольде 5:0 Сарпсборг-08 Одд 1:4 Мольде Русенборг 3:1 Мольде Рапид Вена 2:2 Мольде Мольде 2:1 Олесунн Мольде 3:1 Дандолк Мольде 3:1 Хёугесунн Мольде 0:3 Арсенал Стабек 0:3 Мольде
Последние игры между собой
Тромсё: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Мольде: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Тромсё 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 3:0 Тромсё Типпелиген Мольде 2:1 Тромсё Товарищеские матчи Тромсё 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 1:1 Тромсё Типпелиген Мольде 4:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:3 Мольде Типпелиген Тромсё 1:1 Мольде Типпелиген Тромсё 2:1 Мольде Кубок НМ Мольде 3:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 5:1 Мольде Товарищеские матчи Тромсё 0:1 Мольде Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Волеренга
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Мольде
|3:3
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Викинг
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Русенборг
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Тромсё
|3:3
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|7.
|Саннефьёрд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лиллестрём
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Мьёндален
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сарпсборг-08
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Стрёмсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Хёугесунн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кристиансунд
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|16.
|Бранн
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Викинг
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Мольде
|3:3
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Волеренга
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Тромсё
|3:3
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|6.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Саннефьёрд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лиллестрём
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Стрёмсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хёугесунн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сарпсборг-08
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Мьёндален
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кристиансунд
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Бранн
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волеренга
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Будё-Глимт
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Русенборг
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Мольде
|3:3
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|5.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Саннефьёрд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лиллестрём
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Стрёмсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Мьёндален
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хёугесунн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сарпсборг-08
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Бранн
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Кристиансунд
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Тромсё
|3:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Волеренга
|Доннум Арон
|2
|0
|1
|2.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|2
|0
|0
|3.
|Мольде
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|0
|4.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|2
|0
|0
|5.
|Тромсё
|Moses Ebiye
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Русенборг
|Ховланд Эвен
|1
|0
|2.
|Бранн
|Форрен Вегард
|1
|0
|3.
|Кристиансунд
|Кастрати Фламур
|1
|0
|4.
|Будё-Глимт
|Мо Бреде
|1
|0
|5.
|Мольде
|Хуссейн Эцаз
|1
|0