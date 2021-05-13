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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Тромсё
3:3
Второй тайм: 77'

Стадион:
Мольде
0'
0:1
10' Гол
Омойджуфано Охи
1:1
11' Гол
Moses Ebiye
1:2
16' Гол
Омойджуфано Охи
18' Желтая карточка
Педерсен Маркус Гольмгрен
1:3
40' Гол
Брюнхильдсен Ола
2:3
44' Гол
Moses Ebiye
58' Желтая карточка
Риса Бирк
3:3
64' Гол
Eric Bugale Kitolano
77'
1
Jacob
Karlstroem
6
Амундсен
Исак
5
Anders
Jenssen
4
Jostein
Gundersen
16
Тотлэнд
Томас
14
August
Mikkelsen
11
Йенсен
Рубен
17
Бернтсен
Даниэль
25
Lasse
Nilsen
21
Eric
Bugale
Kitolano
18
Moses
Ebiye
1
Линде
Андреас
27
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
2
Бьорнбак
Мартин
6
Грегерсен
Стиан
3
Риса
Бирк
17
Эурснес
Фредрик
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
22
Брюнхильдсен
Ола
9
Омойджуфано
Охи
Тромсё
3-5-2
Мольде
4-2-3-1

Ход матча

10'
0:1
Омойджуфано Охи
(Педерсен Маркус Гольмгрен)
11'
Moses Ebiye
(Тотлэнд Томас)
1:1
16'
1:2
Омойджуфано Охи
(Бьорнбак Мартин)
18'
 
Педерсен Маркус Гольмгрен
40'
1:3
Брюнхильдсен Ола
(Хуссейн Эцаз)
44'
Moses Ebiye
(Eric Bugale Kitolano)
2:3
58'
 
Риса Бирк
62'
Антонсен Кент-Аре
Бернтсен Даниэль
 
64'
Eric Bugale Kitolano
(Jacob Karlstroem)
3:3
66'
 
Кнутсон Эрлинг
Педерсен Маркус Гольмгрен
66'
 
Эйкрем Магнус
Брюнхильдсен Ола
75'
 
David Datro Fofana
Омойджуфано Охи

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 4
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Moses Ebiye 2 1
2. Eric Bugale Kitolano 1 0.5
3. Тотлэнд Томас 0 0
4. Jacob Karlstroem 0 0
Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Омойджуфано Охи 2 1
2. Брюнхильдсен Ола 2 1
3. Андерсен Эйрик Улланд 1 0.5
4. Эурснес Фредрик 0 0
5. Хуссейн Эцаз 0 0
6. Бьорнбак Мартин 0 0
7. Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0

Карточки

Тромсё
# Игрок      
1. Jostein Gundersen 1 0
Мольде
# Игрок      
1. Хуссейн Эцаз 1 0
2. Риса Бирк 1 0
3. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тромсё 0 0 0 0 0 0
 Мольде 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Тромсё Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Будё-Глимт 3:0 Тромсё Волеренга 3:4 Тромсё Русенборг 1:0 Тромсё Будё-Глимт 1:1 Тромсё
Стрёммен 1:4 Тромсё Тромсё 3:0 Ранхейм Рёуфосс 1:1 Тромсё Тромсё 1:0 Дьерв Oeygarden FK 1:1 Тромсё Тромсё 1:0 Конгсвингер Лиллестрём 3:0 Тромсё Тромсё 3:1 Хам-Кам Схьёрдал-Блинк 4:2 Тромсё Тромсё 1:1 КФУМ Согндаль 1:1 Тромсё Тромсё 5:4 Осане Улленсакер-Киса 0:7 Тромсё Тромсё 3:1 Гроруд Санднес 0:3 Тромсё Тромсё 0:1 Лиллестрём
Мольде Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Мольде 2:0 Кристиансунд Мольде 1:1 Будё-Глимт Мольде 2:0 Согндаль Кристиансунд 0:0 Мольде
Мольде 2:1 Схьёрдал-Блинк Мольде 2:1 Гранада Гранада 2:0 Мольде Хоффенхайм 0:2 Мольде Мольде 3:3 Хоффенхайм Мольде 2:1 Бранн Мольде 4:0 Браттвог Мольде 5:0 Сарпсборг-08 Одд 1:4 Мольде Русенборг 3:1 Мольде Рапид Вена 2:2 Мольде Мольде 2:1 Олесунн Мольде 3:1 Дандолк Мольде 3:1 Хёугесунн Мольде 0:3 Арсенал Стабек 0:3 Мольде

Последние игры между собой

Тромсё: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Мольде: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Мольде 3:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:1 Мольде Типпелиген Тромсё 2:4 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Тромсё Типпелиген
Тромсё 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 3:0 Тромсё Типпелиген Мольде 2:1 Тромсё Товарищеские матчи Тромсё 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 1:1 Тромсё Типпелиген Мольде 4:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:3 Мольде Типпелиген Тромсё 1:1 Мольде Типпелиген Тромсё 2:1 Мольде Кубок НМ Мольде 3:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 5:1 Мольде Товарищеские матчи Тромсё 0:1 Мольде Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Волеренга 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Мольде 3:3 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Викинг 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Русенборг 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Тромсё 3:3 2 0 1 1 3 - 6 1
7. Саннефьёрд 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лиллестрём 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Одд 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Мьёндален 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Стабек 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сарпсборг-08 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Стрёмсгодсет 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Хёугесунн 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кристиансунд 2 0 0 2 0 - 4 0
16. Бранн 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Викинг 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Мольде 3:3 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Волеренга 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Тромсё 3:3 1 0 1 0 3 - 3 1
6. Русенборг 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Саннефьёрд 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лиллестрём 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Стрёмсгодсет 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Одд 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хёугесунн 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сарпсборг-08 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Мьёндален 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Стабек 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кристиансунд 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Бранн 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волеренга 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Будё-Глимт 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Русенборг 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Мольде 3:3 1 0 1 0 3 - 3 1
5. Одд 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Викинг 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Саннефьёрд 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лиллестрём 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Стрёмсгодсет 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Мьёндален 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хёугесунн 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Стабек 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сарпсборг-08 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Бранн 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Кристиансунд 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Тромсё 3:3 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Волеренга Доннум Арон 2 0 1
2. Мольде Омойджуфано Охи 2 0 0
3. Мольде Брюнхильдсен Ола 2 0 0
4. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 2 0 0
5. Тромсё Moses Ebiye 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Русенборг Ховланд Эвен 1 0
2. Бранн Форрен Вегард 1 0
3. Кристиансунд Кастрати Фламур 1 0
4. Будё-Глимт Мо Бреде 1 0
5. Мольде Хуссейн Эцаз 1 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Мольде
5.00
4.50
1.83
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Где смотреть матч Тромсё 3:3 Мольде онлайн

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