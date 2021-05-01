Ботошани
2:1
Конец матча
Стадион: Муниципальный, Ботошани
Сепси
1:0
15' ГолОнгенда Эрвин
34' Желтая карточкаОнгенда Эрвин
38' Желтая карточкаФлореску Эдуард
2:0
49' ГолФили Реалдо
2:1
54' Гол в свои воротаПатаке Андрей
62' Желтая карточкаФили Реалдо
69' Желтая карточкаШерони Алин
77' Желтая карточкаАхабар Анасс
85' Желтая карточкаПетрила Клаудиу
85' Желтая карточкаРодригес Хонатан II
67
Папа
Энрико
99
Чисер
Балаж
29
Буэнна
Рашид
19
Нувье
Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Роман МихайНападающий
- Нападающий
-
17 Камара СекуНападающий
-
28 Фили РеалдоНападающий
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Основной состав
- Вратарь
-
99 Чисер БалажЗащитник
-
29 Буэнна РашидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нувье БрианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ахабар АнассПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Leontin Grozavu
Ход матча
15'
1:0
34'
38'
49'
2:0
54'
2:1
62'
69'
77'
85'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фили Реалдо
|4
|0.8
|2.
|Онгенда Эрвин
|1
|0.2
|3.
|Асковски Стефан
|1
|0.2
|4.
|Хольцманн Марсель
|0
|0
|5.
|Патаке Андрей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Митря Богдан
|1
|0.2
|2.
|Нувье Бриан
|1
|0.2
|3.
|Петрила Клаудиу
|1
|0.2
|4.
|Ниняй Бранислав
|0
|0
|5.
|Буэнна Рашид
|0
|0
|6.
|Гонсалес Эдер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шерони Алин
|4
|0
|2.
|Флореску Эдуард
|1
|1
|3.
|Браун Кристофер
|2
|0
|4.
|Папа Энрико
|2
|0
|5.
|Родригес Хонатан II
|2
|0
|6.
|Аль-Мавас Махмуд
|0
|1
|7.
|Роман Михай
|1
|0
|8.
|Онгенда Эрвин
|1
|0
|9.
|Кейта Амиду
|1
|0
|10.
|Фили Реалдо
|1
|0
|11.
|Тирковеану Андрей
|1
|0
|12.
|Киндриш Андрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Митря Богдан
|2
|0
|2.
|Паун Николае
|2
|0
|3.
|Димитров Радослав
|1
|0
|4.
|Аганович Аднан
|1
|0
|5.
|Ахабар Анасс
|1
|0
|6.
|Ниняй Бранислав
|1
|0
|7.
|Петрила Клаудиу
|1
|0
|8.
|Думитер Андрей
|1
|0
|9.
|Штефэнеску Мариус
|1
|0
|10.
|Гонсалес Эдер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ботошани
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|Сепси
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Ботошани Последние 20 матчей: +8 =5 -7ЧФР Клуж 2:0 Ботошани Ботошани 2:1 Академика Клинчени Ботошани 1:1 Университатя Крайова ФКСБ 2:1 Ботошани
Волунтари 1:1 Ботошани Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Астра 1:1 Ботошани Ботошани 1:2 Сепси Университатя Крайова 1:0 Ботошани Ботошани 0:2 ФКСБ УТА Арад 0:0 Ботошани Ботошани 2:1 Газ-Метан Медиаш Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Киндия Тырговиште 2:3 Ботошани Ботошани 1:0 Германнштадт Академика Клинчени 2:1 Ботошани Ботошани 4:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 0:1 Ботошани Ботошани 0:1 Арджеш Ботошани 1:1 Волунтари
Сепси Последние 20 матчей: +5 =11 -4Сепси 1:0 Академика Клинчени ФКСБ 1:2 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:0 Сепси
Сепси 1:1 ФКСБ УТА Арад 2:0 Сепси Сепси 1:1 Газ-Метан Медиаш Ботошани 1:2 Сепси Сепси 0:1 Киндия Тырговиште Германнштадт 1:2 Сепси Сепси 0:0 Академика Клинчени Арджеш 1:1 Сепси Динамо Бухарест 0:0 Сепси Сепси 3:3 Политехника Яссы Сепси 2:2 Волунтари Вииторул Констанца 3:3 Сепси Сепси 4:1 Астра Сепси 0:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:0 Сепси ФКСБ 1:1 Сепси
Последние игры между собой
Ботошани: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
Сепси: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|41
|2.
|ФКСБ
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|39
|3.
|Университатя Крайова
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|37
|4.
|Сепси
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|30
|5.
|Ботошани
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|28
|6.
|Академика Клинчени
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|38
|2.
|ФКСБ
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|36
|3.
|Университатя Крайова
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|33
|4.
|Ботошани
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Сепси
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Академика Клинчени
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сепси
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|27
|2.
|Академика Клинчени
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|22
|3.
|Ботошани
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|21
|4.
|Университатя Крайова
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|ФКСБ
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3