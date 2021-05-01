Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Florin Stefan нанес удар, но тот был заблокирован.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Ботошани играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Ботошани

45' Ковакс Лорант пробил со штрафного прямо в стенку

43' Матч возобновится спорным мячом

43' Ох, нехорошо это выглядит. Браун Кристофер получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Браун Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

42' Камара Секу нанес удар издали, а Roland Niczuly отбил его обратно в игру!

41' Васвари Габриэл из команды Сепси плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

41' Roland Niczuly из команды Сепси сделал отличный сейв!

41' Roland Niczuly не дал случится голу! Онгенда Эрвин должен был забивать, но Roland Niczuly сделал отличный сейв

41' ШАНС! Онгенда Эрвин вышел один на один с голкипером...

41' Браун Кристофер разрезает оборону соперника отличным пасом

40' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновится спорным мячом

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Хорошую попытку сделал Ковакс Лорант . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Флореску Эдуард - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

35' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Ботошани

35' Нувье Бриан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

34' Онгенда Эрвин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

34' Мелеке Ульрих выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Флореску Эдуард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Florin Stefan из команды Сепси отправил кросс в штрафную...

31' Браун Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Мелеке Ульрих предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Florin Stefan из команды Сепси забрасывает мяч в штрафную.

28' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Ботошани

27' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Сепси имеет хороший шанс забить.

25' Буэнна Рашид из команды Сепси направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

24' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Тактическая замена. Balazs Csiszer уходит с поля и его заменяет Аганович Аднан

22' Браун Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Патаке Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Мелеке Ульрих выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Браун Кристофер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Удар от ворот произведет Сепси

20' Отличный пас сделал Пап Эдуард из команды Ботошани . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

20' Паун Николае выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Шафранко Павол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Буэнна Рашид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Буэнна Рашид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Васвари Габриэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Г О О О О Л - Онгенда Эрвин изменил счет на табло!

15' Патаке Андрей разрезает оборону соперника отличным пасом

14' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

12' Florin Stefan из команды Сепси отправил кросс в штрафную...

12' Киндриш Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Balazs Csiszer из команды Сепси отправил кросс в штрафную...

10' Florin Stefan из команды Сепси сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

9' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Сепси

6' Удар от ворот произведет Ботошани

6' Удар от ворот произведет Ботошани

6' Васвари Габриэл не смог попасть в створ ударом издали

5' Florin Stefan из команды Сепси отправил кросс в штрафную...

4' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Нувье Бриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Ботошани начинает с центра поля