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  4. Лига 1. Группа А
Ботошани
2:1
Конец матча

Стадион:
Сепси
0'
1:0
15' Гол
Онгенда Эрвин
34' Желтая карточка
Онгенда Эрвин
38' Желтая карточка
Флореску Эдуард
2:0
49' Гол
Фили Реалдо
2:1
54' Гол в свои ворота
Патаке Андрей
62' Желтая карточка
Фили Реалдо
69' Желтая карточка
Шерони Алин
77' Желтая карточка
Ахабар Анасс
85' Желтая карточка
Петрила Клаудиу
85' Желтая карточка
Родригес Хонатан II
90'+4
1
Пап
Эдуард
47
Браун
Кристофер
6
Киндриш
Андрей
3
Мелеке
Ульрих
30
Цигэнашу
Александр
67
Папа
Энрико
8
Родригес
Хонатан
II
27
Флореску
Эдуард
19
Патаке
Андрей
99
Кайя
Александру
10
Онгенда
Эрвин
33
Никзули
Роланд
99
Чисер
Балаж
29
Буэнна
Рашид
3
Митря
Богдан
96
Штефан
Флорин
8
Васвари
Габриэл
5
Ковакс
Лорант
6
Паун
Николае
19
Нувье
Бриан
18
Шафранко
Павол
90
Головфка
Кэтэлин
Ботошани
Сепси

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фили Реалдо 4 0.8
2. Онгенда Эрвин 1 0.2
3. Асковски Стефан 1 0.2
4. Хольцманн Марсель 0 0
5. Патаке Андрей 0 0
Сепси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Митря Богдан 1 0.2
2. Нувье Бриан 1 0.2
3. Петрила Клаудиу 1 0.2
4. Ниняй Бранислав 0 0
5. Буэнна Рашид 0 0
6. Гонсалес Эдер 0 0

Карточки

Ботошани
# Игрок      
1. Шерони Алин 4 0
2. Флореску Эдуард 1 1
3. Браун Кристофер 2 0
4. Папа Энрико 2 0
5. Родригес Хонатан II 2 0
6. Аль-Мавас Махмуд 0 1
7. Роман Михай 1 0
8. Онгенда Эрвин 1 0
9. Кейта Амиду 1 0
10. Фили Реалдо 1 0
11. Тирковеану Андрей 1 0
12. Киндриш Андрей 1 0
Сепси
# Игрок      
1. Митря Богдан 2 0
2. Паун Николае 2 0
3. Димитров Радослав 1 0
4. Аганович Аднан 1 0
5. Ахабар Анасс 1 0
6. Ниняй Бранислав 1 0
7. Петрила Клаудиу 1 0
8. Думитер Андрей 1 0
9. Штефэнеску Мариус 1 0
10. Гонсалес Эдер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ботошани 33.33% (2) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 0
 Сепси 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Ботошани Последние 20 матчей: +8 =5 -7
ЧФР Клуж 2:0 Ботошани Ботошани 2:1 Академика Клинчени Ботошани 1:1 Университатя Крайова ФКСБ 2:1 Ботошани
Волунтари 1:1 Ботошани Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Астра 1:1 Ботошани Ботошани 1:2 Сепси Университатя Крайова 1:0 Ботошани Ботошани 0:2 ФКСБ УТА Арад 0:0 Ботошани Ботошани 2:1 Газ-Метан Медиаш Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Киндия Тырговиште 2:3 Ботошани Ботошани 1:0 Германнштадт Академика Клинчени 2:1 Ботошани Ботошани 4:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 0:1 Ботошани Ботошани 0:1 Арджеш Ботошани 1:1 Волунтари
Сепси Последние 20 матчей: +5 =11 -4
Сепси 1:0 Академика Клинчени ФКСБ 1:2 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:0 Сепси
Сепси 1:1 ФКСБ УТА Арад 2:0 Сепси Сепси 1:1 Газ-Метан Медиаш Ботошани 1:2 Сепси Сепси 0:1 Киндия Тырговиште Германнштадт 1:2 Сепси Сепси 0:0 Академика Клинчени Арджеш 1:1 Сепси Динамо Бухарест 0:0 Сепси Сепси 3:3 Политехника Яссы Сепси 2:2 Волунтари Вииторул Констанца 3:3 Сепси Сепси 4:1 Астра Сепси 0:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:0 Сепси ФКСБ 1:1 Сепси

Последние игры между собой

Ботошани: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
Сепси: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
Ботошани 1:2 Сепси Первая лига Сепси 2:2 Ботошани Первая лига Сепси 0:1 Ботошани Первая лига Ботошани 1:1 Сепси Первая лига
Сепси 0:1 Ботошани Первая лига Ботошани 0:0 Сепси Первая лига Сепси 0:1 Ботошани Лига 1 Ботошани 2:2 Сепси Лига 1 Сепси 0:2 Ботошани Лига 1 Ботошани 5:1 Сепси Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 4 3 0 1 7 - 2 41
2. ФКСБ 4 2 0 2 5 - 5 39
3. Университатя Крайова 4 2 2 0 5 - 2 37
4. Сепси 5 2 1 2 4 - 4 30
5. Ботошани 5 2 1 2 6 - 7 28
6. Академика Клинчени 4 0 0 4 1 - 8 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 3 2 0 1 6 - 2 38
2. ФКСБ 2 1 0 1 3 - 3 36
3. Университатя Крайова 2 1 1 0 2 - 0 33
4. Ботошани 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Сепси 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Академика Клинчени 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сепси 3 1 1 1 3 - 3 27
2. Академика Клинчени 3 0 0 3 1 - 6 22
3. Ботошани 2 0 0 2 1 - 4 21
4. Университатя Крайова 2 1 1 0 3 - 2 4
5. ЧФР Клуж 1 1 0 0 1 - 0 3
6. ФКСБ 2 1 0 1 2 - 2 3
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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