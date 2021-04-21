1' Желтая карточкаФолланд Кевин
7' Желтая карточкаДиоманде Синали
9' Желтая карточкаМендес Тьяго
14
Дюбуа
Лео
23
Мендес
Тьяго
26
Бар
Мельвен
12
Пакета
Лукас
10
Депай
Мемфис
26
Агилар
Рубен
12
Кайо
Энрике
37
Диоп
Софьян
22
Фофана
Юссуф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюбуа ЛеоПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Бар МельвенПолузащитник
- Нападающий
-
12 Пакета ЛукасНападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Гюсто МалоЗащитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сумаре ЯяПолузащитник
-
18 Шерки РайанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манноне ВитоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 ФлорентинуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
Ход матча
9'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шерки Райан
|3
|0.75
|2.
|Корне Максвелл
|2
|0.5
|3.
|Депай Мемфис
|2
|0.5
|4.
|Слимани Ислам
|1
|0.25
|5.
|Пакета Лукас
|1
|0.25
|6.
|Ауа Уссем
|1 (1)
|0.25
|7.
|Денайер Джейсон
|1
|0.25
|8.
|Бенламри Джамеледдин
|1
|0.25
|9.
|Де Шильо Маттиа
|0
|0
|10.
|Мендес Тьяго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йоветич Стеван
|1
|0.25
|2.
|Фолланд Кевин
|1
|0.25
|3.
|Агилар Рубен
|1
|0.25
|4.
|Фабрегас Сеск
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мендес Тьяго
|1
|0
|2.
|Пакета Лукас
|1
|0
|3.
|Шерки Райан
|1
|0
|4.
|Диоманде Синали
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фолланд Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лион
|25% (3)
|25% (3)
|25% (3)
|0
|0
|25% (3)
|Монако
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +13 =4 -3Нант 1:2 Лион Лион 3:0 Анже Ред Стар (Франция) 2:2 Лион Ланс 1:1 Лион
Монако Последние 20 матчей: +16 =3 -1Бордо 0:3 Монако Монако 3:0 Дижон Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц
Последние игры между собой
Лион: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Монако: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Монако 3:2 Лион Лига 1 Монако 2:3 Лион Кубок Лион 3:2 Монако Лига 1 Лион 1:2 Монако Лига 1 Монако 1:3 Лион Лига 1 Лион 6:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Лион Лига 1 Монако 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:1 Монако Кубок лиги Лион 2:1 Монако Лига 1 Лион 2:3 Монако Лига 1 Монако 2:1 Лион Лига 1 Монако 0:2 Лион Лига 1 Лион 0:0 Монако Лига 1 Лион 3:0 Монако Лига 1 Монако 2:1 Лион Кубок
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Лион 0:0 Монако
Исход игры
Лион
61% (86)
Ничья
23.4% (33)
Монако
15.6% (22)
Тотал 2.5
Больше
66.19% (92)
Меньше
33.81% (47)
Обе команды забьют
Да
82.01% (114)
Нет
17.99% (25)
Популярный счёт
2:1 Лион
39.7% (56)
1:1 Ничья
15.6% (22)
1:2 Монако
14.2% (20)
1:0 Лион
13.5% (19)
2:2 Ничья
6.4% (9)
3:2 Лион
3.5% (5)
2:0 Лион
2.8% (4)
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