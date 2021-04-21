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Лион
0:0
Первый тайм: 39'
Монако
0'
1' Желтая карточка
Фолланд Кевин
7' Желтая карточка
Диоманде Синали
9' Желтая карточка
Мендес Тьяго
39'
30
Поллерсбек
Юлиан
2
Диоманде
Синали
6
Фильо
Марсело
22
Де
Шильо
Маттиа
14
Дюбуа
Лео
23
Мендес
Тьяго
25
Какере
Максанс
26
Бар
Мельвен
27
Корне
Максвелл
12
Пакета
Лукас
10
Депай
Мемфис
1
Маецки
Радослав
26
Агилар
Рубен
20
Дисаси
Аксель
32
Бадьяшиль
Бенуа
12
Кайо
Энрике
37
Диоп
Софьян
22
Фофана
Юссуф
8
Чуамени
Орельен
2
Балло-Туре
Фоде
9
Бен-Йеддер
Виссам
31
Фолланд
Кевин
Лион
3-4-3
Монако
4-4-2

Ход матча

1'
 
Фолланд Кевин
7'
Диоманде Синали
 
9'
Мендес Тьяго
 
16'
 
Головин Александр
Диоп Софьян

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шерки Райан 3 0.75
2. Корне Максвелл 2 0.5
3. Депай Мемфис 2 0.5
4. Слимани Ислам 1 0.25
5. Пакета Лукас 1 0.25
6. Ауа Уссем 1 (1) 0.25
7. Денайер Джейсон 1 0.25
8. Бенламри Джамеледдин 1 0.25
9. Де Шильо Маттиа 0 0
10. Мендес Тьяго 0 0
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йоветич Стеван 1 0.25
2. Фолланд Кевин 1 0.25
3. Агилар Рубен 1 0.25
4. Фабрегас Сеск 0 0

Карточки

Лион
# Игрок      
1. Мендес Тьяго 1 0
2. Пакета Лукас 1 0
3. Шерки Райан 1 0
4. Диоманде Синали 1 0
Монако
# Игрок      
1. Фолланд Кевин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 25% (3) 25% (3) 25% (3) 0 0 25% (3)
 Монако 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Нант 1:2 Лион Лион 3:0 Анже Ред Стар (Франция) 2:2 Лион Ланс 1:1 Лион
Лион 2:4 ПСЖ Реймс 1:1 Лион Лион 5:2 Сошо Лион 1:0 Ренн Марсель 1:1 Лион Брест 2:3 Лион Лион 1:2 Монпелье Лион 5:1 Аяччо Лион 3:0 Страсбург Дижон 0:1 Лион Лион 2:1 Бордо Сент-Этьен 0:5 Лион Лион 0:1 Метц Ренн 2:2 Лион Лион 3:2 Ланс Лион 3:0 Нант
Монако Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Бордо 0:3 Монако Монако 3:0 Дижон Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц
Сент-Этьен 0:4 Монако Монако 0:0 Лилль Ницца 0:2 Монако Страсбург 1:0 Монако Монако 2:0 Брест ПСЖ 0:2 Монако Монако 2:2 Лорьян Гренобль 0:1 Монако Ним 3:4 Монако Монако 2:1 Ницца Нант 1:2 Монако Монако 3:1 Марсель Монпелье 2:3 Монако Монако 3:0 Анже Лорьян 2:5 Монако Монако 2:2 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Лион: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Монако: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Лион 4:1 Монако Лига 1 Монако 0:3 Лион Лига 1 Монако 2:0 Лион Лига 1 Лион 3:0 Монако Лига 1
Монако 3:2 Лион Лига 1 Монако 2:3 Лион Кубок Лион 3:2 Монако Лига 1 Лион 1:2 Монако Лига 1 Монако 1:3 Лион Лига 1 Лион 6:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Лион Лига 1 Монако 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:1 Монако Кубок лиги Лион 2:1 Монако Лига 1 Лион 2:3 Монако Лига 1 Монако 2:1 Лион Лига 1 Монако 0:2 Лион Лига 1 Лион 0:0 Монако Лига 1 Лион 3:0 Монако Лига 1 Монако 2:1 Лион Кубок
1/8 финала
4 Румилли-Албанай
0 Ле Пюи
1 Олимпик Сомюр
2 Тулуза
1 Кане-Руссийон
0 Булонь
0 Вольтижёр
1 Монпелье
3 ПСЖ
0 Лилль
0 Седан
1 Анже
6 Ред Стар (Франция)
7 Лион
5 Монако
4 Метц
1/4 финала
2 Румилли-Албанай
0 Тулуза
1 Кане-Руссийон
2 Монпелье
5 ПСЖ
0 Анже
0 Лион
0 Монако
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 42'
    Фолланд на левом фланге дважды ошибся в передачах на короткую дистанцию.
  • Угловой
    41'
    Следующая подача Головина от углового флага острой не получилась. "Лион" выбил мяч на чужую половину поля,
  • Угловой
    40'
    Головин от углового флага навесил к ближней штанге навесил к ближней штанге, где Фолланд не смог выиграть борьбу вверху, но мяч снова выбит за пределы поля.
  • 38'
    "Монако" стал подолгу держать мяч в центре поля без продвижения вперёд.
  • Фол, нарушение
    36'
    Пакета в центре поля придержал руками Фофана.
  • Штанга
    35'
    Депай на линии штрафной площади сделал оригинальную скидку на Какере, который с лёта пробил в перекладину.
  • Угловой
    34'
    Депай от углового флага навесил на Фильо Марсело, который головой пробил в правую штангу.
  • Фол, нарушение
    32'
    Бен-Йедер в центре поля прихватил руками Депая.
  • Штанга
    31'
    Корне справа из пределов штрафной площади пробил в ближнюю штангу.
  • 30'
    Головин слева со штрафного навесил к дальней штанге, где Поллерсбек спокойно забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    29'
    Дюбуа на фланге толкнул в спину Чуамени.
  • 28'
    Дюбуа справа навесил в руки Маецки, сыгравшему на выходе.
  • Фол, нарушение
    27'
    Кайо в центре поля сбил Корне.
  • 26'
    "Монако" удалось наладить комбинационную игру в центре поля. Вперёд гостям удачно продвигаться не удаётся.
  • 25'
    Головин слева со штрафного навесил к дальней штанге, откуда хозяева мяч вынесли.
  • Красная карточка
    24'
    Руди Гарсия получил красную карточку от Фраппар. Что-то сказал в адрес арбитра тренер "Лиона".
  • Фол, нарушение
    23'
    Головин покатил мяч налево, где Дюбуа толкнул в спину Балло-Туре.
  • Фол, нарушение
    22'
    Дюбуа в центре поля подтолкнул в спину Фолланда.
  • 20'
    Дюбуа в центре поля аккуратно выбил мяч у Фолланда.
  • 19'
    Снова прострел Дюбуа справа прерывает Дисаси. "Лион" заметно активнее проводит первую половину тайма.
  • Угловой
    18'
    Неудачно хозяева разыграли угловой удар и были вынуждены отойти с мячом на свою половину поля.
  • Замена
    17'
    Замена в составе "Монако": вместо Софьяна Диопа на поле вышел Александр Головин.
  • Опасный момент
    17'
    Пакета слева получил мяч и с пятнадцати метров пробил в правый угол. Маецки в прыжке смог немного задеть мяч, который прокатился рядом со штангой.
  • 16'
    Прострел Дюбуа справа в центр штрафной площади прервал Дисаси.
  • Опасный момент
    15'
    Дюбуа справа вывел к воротам Корне, который из пределов штрафной площади пробил над ближней "девяткой".
  • Угловой
    14'
    Хозяева разыграли угловой удар. Бар слева навесил к дальней штанге, где Диоманде головой пробил выше ворот.
  • Опасный момент
    13'
    Бар слева ворвался в штрафную площадь и пробил по воротам. Маецки смог отбить мяч.
  • 13'
    Сегодня матч судит Стефани Фраппар, которая скоро станет первой женщиной арбитром на ЕВРО.
  • 12'
    Де Шильо в центре поля в рискованном подкате выбил мяч у Диопа.
  • Желтая карточка
    11'
    Мендес в центральном круге сбил убегавшего вперёд Чуамени и получил жёлтую карточку.
  • Желтая карточка
    10'
    Диоманде в центре поля ударил по ноге Фолланда и получил жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    9'
    Пакета в центральном круге нарушил правила.
  • Офсайд
    8'
    Корне оказался в офсайде.
  • 7'
    Стартовые минуты встречи "Лион" проводит с мячом. Маецки забрал мяч в руки после прострела слева.
  • 6'
    Депай слева со штрафного навесил к воротам, где кулаками сыграл Маецки. Мяч отскочил к Какере, чей удар по воротам получился слабым.
  • Фол, нарушение
    5'
    Агилар на фланге руками придержал Депая.
  • Травма, повреждение
    4'
    К Пакета на поле вышли медики. В едва начавшемся матче небольшая пауза.
  • Желтая карточка
    3'
    Фолланд в центре поля врезал сзади по ногам Пакета и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • 2'
    "Лион" играет в белой форме, "Монако" - в тёмно-синей с жёлтыми элементами.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Стад де Люмьер"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию четвертьфинального матча кубка Франции, в котором сыграют «Лион» и «Монако». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 141
Лион 61% (86)
X 23.4% (33)
Монако 15.6% (22)
Все прогнозы
1.65 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Монако
2.44
4.02
3.51
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Где смотреть матч Лион 0:0 Монако онлайн

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Прогнозы на матч Лион 0:0 Монако

Исход игры
Лион
61% (86)
Ничья
23.4% (33)
Монако
15.6% (22)
Тотал 2.5
Больше
66.19% (92)
Меньше
33.81% (47)
Обе команды забьют
Да
82.01% (114)
Нет
17.99% (25)
Популярный счёт
2:1 Лион
39.7% (56)
1:1 Ничья
15.6% (22)
1:2 Монако
14.2% (20)
1:0 Лион
13.5% (19)
2:2 Ничья
6.4% (9)
3:2 Лион
3.5% (5)
2:0 Лион
2.8% (4)
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