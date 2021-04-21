"Монако" стал подолгу держать мяч в центре поля без продвижения вперёд.

Головин от углового флага навесил к ближней штанге навесил к ближней штанге, где Фолланд не смог выиграть борьбу вверху, но мяч снова выбит за пределы поля.

Следующая подача Головина от углового флага острой не получилась. "Лион" выбил мяч на чужую половину поля,

Фолланд на левом фланге дважды ошибся в передачах на короткую дистанцию.

35' Депай на линии штрафной площади сделал оригинальную скидку на Какере, который с лёта пробил в перекладину.

34' Депай от углового флага навесил на Фильо Марсело, который головой пробил в правую штангу.

32' Бен-Йедер в центре поля прихватил руками Депая.

31' Корне справа из пределов штрафной площади пробил в ближнюю штангу.

30' Головин слева со штрафного навесил к дальней штанге, где Поллерсбек спокойно забрал мяч в руки.

29' Дюбуа на фланге толкнул в спину Чуамени.

28' Дюбуа справа навесил в руки Маецки, сыгравшему на выходе.

27' Кайо в центре поля сбил Корне.

26' "Монако" удалось наладить комбинационную игру в центре поля. Вперёд гостям удачно продвигаться не удаётся.

25' Головин слева со штрафного навесил к дальней штанге, откуда хозяева мяч вынесли.

24' Руди Гарсия получил красную карточку от Фраппар. Что-то сказал в адрес арбитра тренер "Лиона".

23' Головин покатил мяч налево, где Дюбуа толкнул в спину Балло-Туре.

22' Дюбуа в центре поля подтолкнул в спину Фолланда.

20' Дюбуа в центре поля аккуратно выбил мяч у Фолланда.

19' Снова прострел Дюбуа справа прерывает Дисаси. "Лион" заметно активнее проводит первую половину тайма.

18' Неудачно хозяева разыграли угловой удар и были вынуждены отойти с мячом на свою половину поля.

17' Замена в составе "Монако": вместо Софьяна Диопа на поле вышел Александр Головин.

17' Пакета слева получил мяч и с пятнадцати метров пробил в правый угол. Маецки в прыжке смог немного задеть мяч, который прокатился рядом со штангой.

16' Прострел Дюбуа справа в центр штрафной площади прервал Дисаси.

15' Дюбуа справа вывел к воротам Корне, который из пределов штрафной площади пробил над ближней "девяткой".

14' Хозяева разыграли угловой удар. Бар слева навесил к дальней штанге, где Диоманде головой пробил выше ворот.

13' Бар слева ворвался в штрафную площадь и пробил по воротам. Маецки смог отбить мяч.

13' Сегодня матч судит Стефани Фраппар, которая скоро станет первой женщиной арбитром на ЕВРО.

12' Де Шильо в центре поля в рискованном подкате выбил мяч у Диопа.

11' Мендес в центральном круге сбил убегавшего вперёд Чуамени и получил жёлтую карточку.

10' Диоманде в центре поля ударил по ноге Фолланда и получил жёлтую карточку.

9' Пакета в центральном круге нарушил правила.

8' Корне оказался в офсайде.

7' Стартовые минуты встречи "Лион" проводит с мячом. Маецки забрал мяч в руки после прострела слева.

6' Депай слева со штрафного навесил к воротам, где кулаками сыграл Маецки. Мяч отскочил к Какере, чей удар по воротам получился слабым.

5' Агилар на фланге руками придержал Депая.

4' К Пакета на поле вышли медики. В едва начавшемся матче небольшая пауза.

3' Фолланд в центре поля врезал сзади по ногам Пакета и получил первую жёлтую карточку в матче.

2' "Лион" играет в белой форме, "Монако" - в тёмно-синей с жёлтыми элементами.