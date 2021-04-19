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Монако

Бомбардиры внутри турнира

Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шерки Райан 3 1
2. Корне Максвелл 2 0.67
3. Депай Мемфис 2 0.67
4. Слимани Ислам 1 0.33
5. Пакета Лукас 1 0.33
6. Ауа Уссем 1 (1) 0.33
7. Денайер Джейсон 1 0.33
8. Бенламри Джамеледдин 1 0.33
9. Де Шильо Маттиа 0 0
10. Мендес Тьяго 0 0
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йоветич Стеван 1 0.33
2. Фолланд Кевин 1 0.33
3. Агилар Рубен 1 0.33
4. Фабрегас Сеск 0 0

Карточки

Лион
# Игрок      
1. Пакета Лукас 1 0
2. Шерки Райан 1 0
Монако
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 25% (3) 25% (3) 25% (3) 0 0 25% (3)
 Монако 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Нант 1:2 Лион Лион 3:0 Анже Ред Стар (Франция) 2:2 Лион Ланс 1:1 Лион
Лион 2:4 ПСЖ Реймс 1:1 Лион Лион 5:2 Сошо Лион 1:0 Ренн Марсель 1:1 Лион Брест 2:3 Лион Лион 1:2 Монпелье Лион 5:1 Аяччо Лион 3:0 Страсбург Дижон 0:1 Лион Лион 2:1 Бордо Сент-Этьен 0:5 Лион Лион 0:1 Метц Ренн 2:2 Лион Лион 3:2 Ланс Лион 3:0 Нант
Монако Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Бордо 0:3 Монако Монако 3:0 Дижон Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц
Сент-Этьен 0:4 Монако Монако 0:0 Лилль Ницца 0:2 Монако Страсбург 1:0 Монако Монако 2:0 Брест ПСЖ 0:2 Монако Монако 2:2 Лорьян Гренобль 0:1 Монако Ним 3:4 Монако Монако 2:1 Ницца Нант 1:2 Монако Монако 3:1 Марсель Монпелье 2:3 Монако Монако 3:0 Анже Лорьян 2:5 Монако Монако 2:2 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Лион: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Монако: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Лион 4:1 Монако Лига 1 Монако 0:3 Лион Лига 1 Монако 2:0 Лион Лига 1 Лион 3:0 Монако Лига 1
Монако 3:2 Лион Лига 1 Монако 2:3 Лион Кубок Лион 3:2 Монако Лига 1 Лион 1:2 Монако Лига 1 Монако 1:3 Лион Лига 1 Лион 6:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Лион Лига 1 Монако 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:1 Монако Кубок лиги Лион 2:1 Монако Лига 1 Лион 2:3 Монако Лига 1 Монако 2:1 Лион Лига 1 Монако 0:2 Лион Лига 1 Лион 0:0 Монако Лига 1 Лион 3:0 Монако Лига 1 Монако 2:1 Лион Кубок
1/8 финала
4 Румилли-Албанай
0 Ле Пюи
1 Олимпик Сомюр
2 Тулуза
1 Кане-Руссийон
0 Булонь
0 Вольтижёр
1 Монпелье
3 ПСЖ
0 Лилль
0 Седан
1 Анже
6 Ред Стар (Франция)
7 Лион
5 Монако
4 Метц
1/4 финала
0 Румилли-Албанай
0 Тулуза
0 Кане-Руссийон
0 Монпелье
0 ПСЖ
0 Анже
0 Лион
0 Монако
1/2 финала
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Финал
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 апреля 2021, осталось 2 дня 17 часов 54 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Лион 60.6% (20)
    X 24.2% (8)
    Монако 15.2% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Монако
    2.22
    3.86
    3.42
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лион - Монако онлайн

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    Прогнозы на матч Лион - Монако

    Исход игры
    Лион
    60.6% (20)
    Ничья
    24.2% (8)
    Монако
    15.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.63% (21)
    Меньше
    34.38% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    78.13% (25)
    Нет
    21.88% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    36.4% (12)
    1:0 Лион
    18.2% (6)
    1:2 Монако
    15.2% (5)
    1:1 Ничья
    12.1% (4)
    2:2 Ничья
    6.1% (2)
    3:2 Лион
    6.1% (2)
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