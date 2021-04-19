Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шерки Райан
|3
|1
|2.
|Корне Максвелл
|2
|0.67
|3.
|Депай Мемфис
|2
|0.67
|4.
|Слимани Ислам
|1
|0.33
|5.
|Пакета Лукас
|1
|0.33
|6.
|Ауа Уссем
|1 (1)
|0.33
|7.
|Денайер Джейсон
|1
|0.33
|8.
|Бенламри Джамеледдин
|1
|0.33
|9.
|Де Шильо Маттиа
|0
|0
|10.
|Мендес Тьяго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йоветич Стеван
|1
|0.33
|2.
|Фолланд Кевин
|1
|0.33
|3.
|Агилар Рубен
|1
|0.33
|4.
|Фабрегас Сеск
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пакета Лукас
|1
|0
|2.
|Шерки Райан
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лион
|25% (3)
|25% (3)
|25% (3)
|0
|0
|25% (3)
|Монако
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +13 =4 -3Нант 1:2 Лион Лион 3:0 Анже Ред Стар (Франция) 2:2 Лион Ланс 1:1 Лион
Монако Последние 20 матчей: +16 =3 -1Бордо 0:3 Монако Монако 3:0 Дижон Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц
Последние игры между собой
Лион: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Монако: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Монако 3:2 Лион Лига 1 Монако 2:3 Лион Кубок Лион 3:2 Монако Лига 1 Лион 1:2 Монако Лига 1 Монако 1:3 Лион Лига 1 Лион 6:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Лион Лига 1 Монако 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:1 Монако Кубок лиги Лион 2:1 Монако Лига 1 Лион 2:3 Монако Лига 1 Монако 2:1 Лион Лига 1 Монако 0:2 Лион Лига 1 Лион 0:0 Монако Лига 1 Лион 3:0 Монако Лига 1 Монако 2:1 Лион Кубок
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
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Прогнозы на матч Лион - Монако
Исход игры
Лион
60.6% (20)
Ничья
24.2% (8)
Монако
15.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
65.63% (21)
Меньше
34.38% (11)
Обе команды забьют
Да
78.13% (25)
Нет
21.88% (7)
Популярный счёт
2:1 Лион
36.4% (12)
1:0 Лион
18.2% (6)
1:2 Монако
15.2% (5)
1:1 Ничья
12.1% (4)
2:2 Ничья
6.1% (2)
3:2 Лион
6.1% (2)
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