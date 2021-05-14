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Китай: Суперлига 2021

2021
Гуанчжоу Фули
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Шицзячжуан
0'
31' Желтая карточка
Xiangshuo Zhang
36'
22
Jiaqi
Han
15
Pengfei
Han
36
Zhengyu
Huang
19
Jihong
Jiang
21
Feiya
Chang
12
Гильерме
Маркес
8
Дембеле
Мусса
13
Свенссон
Густаф
14
Chao
Zeng
11
Chugui
Ye
9
Tiago
De
Leonco
14
Puliang
Shao
19
Chengjian
Liao
13
Сунзу
Стоппила
30
Yang
Liu
II
18
Zhiyun
Zheng
33
Xiangshuo
Zhang
7
Yifeng
Zang
8
Chuangyi
Lin
22
Hao
Guo
10
Мурики
Гильерме
28
Andre
Koupouleni
Senghor
Гуанчжоу Фули
4-4-2
Шицзячжуан
4-1-4-1

Ход матча

31'
 
Xiangshuo Zhang

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Фули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гильерме Маркес 2 0.4
2. Tiago De Leonco 2 0.4
3. Zhizhao Chen 1 0.2
4. Chugui Ye 1 0.2
5. Jown Cardona 1 0.2
6. Miao Tang II 0 0
7. Feiya Chang 0 0
8. Chao Zeng 0 0
Шицзячжуан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диоманде Адама 1 0.2
2. Сунзу Стоппила 1 0.2
3. Andre Koupouleni Senghor 1 0.2
4. Мурики Гильерме 0 0
5. Се Пэнфэй 0 0
6. Yifeng Zang 0 0

Карточки

Гуанчжоу Фули
# Игрок      
1. Tixiang Li 2 0
2. Zhengyu Huang 2 0
3. Zhizhao Chen 1 0
4. Гильерме Маркес 1 0
5. Chugui Ye 1 0
6. Chao Zeng 1 0
7. Miao Tang II 1 0
8. Ruibao Hu 1 0
Шицзячжуан
# Игрок      
1. Yifeng Zang 2 0
2. Yang Liu II 2 0
3. Ахмедов Одил 1 0
4. Hao Guo 1 0
5. Chengjian Liao 1 0
6. Kaimu Zheng 1 0
7. Zihao Yan 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гуанчжоу Фули 0 0 0 28.57% (2) 28.57% (2) 42.86% (3)
 Шицзячжуан 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Гуанчжоу Фули 2:4 Шеньчжень Циндао Хайню 0:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:1 Чуньцинь Лифан Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу Фули 2:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 6:1 Сучжоу Донву Далянь Ифан 0:4 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:3 Далянь Ифан Хэнань Цзянье 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:0 Гуанчжоу Фули Eastern AA 2:0 Гуанчжоу Фули Шаньдун Лунэн 0:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 1:0 Далянь Ифан Шанхай Шэньхуа 1:1 Гуанчжоу Фули Цзянсу Сунин 3:3 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули
Шицзячжуан Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Шицзячжуан 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Чуньцинь Лифан 2:2 Шицзячжуан Шицзячжуан 0:0 Хэнань Цзянье Циндао Хайню 2:1 Шицзячжуан
Шицзячжуан 1:2 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 0:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:2 Шеньчжень Шеньчжень 1:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 0:2 Далянь Ифан Далянь Ифан 1:2 Шицзячжуан Бэйцзин Гоань 4:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:4 Чуньцинь Лифан Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Тянцзинь Тэда 2:0 Шицзячжуан Тянцзинь Тэда 1:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:0 Ухань Цзалл Циндао Хайню 0:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 3:1 Хэбей Форчун Шицзячжуан 2:2 Бэйцзин Гоань Чуньцинь Лифан 1:0 Шицзячжуан

Последние игры между собой

Гуанчжоу Фули: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Шицзячжуан: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Шицзячжуан 3:2 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 4:2 Шицзячжуан Суперлига Шицзячжуан 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 0:0 Шицзячжуан Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 5 3 2 0 8 - 3 11
2. Шеньчжень 5 2 2 1 8 - 7 8
3. Гуанчжоу Фули 0:0 5 2 2 1 8 - 7 8
4. Гуанчжоу Эвергранд 4 2 1 1 6 - 3 7
5. Циндао Хайню 4 1 1 2 2 - 4 4
6. Чуньцинь Лифан 4 1 1 2 6 - 9 4
7. Шицзячжуан 0:0 5 0 3 2 3 - 6 3
8. Хэнань Цзянье 4 0 2 2 4 - 6 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Гуанчжоу Фули 0:0 3 1 1 1 5 - 5 4
3. Гуанчжоу Эвергранд 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Чуньцинь Лифан 3 1 1 1 5 - 6 4
5. Циндао Хайню 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Шеньчжень 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Хэнань Цзянье 2 0 1 1 2 - 3 1
8. Шицзячжуан 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шеньчжень 3 2 0 1 6 - 5 6
2. Шаньдун Лунэн 3 1 2 0 5 - 3 5
3. Гуанчжоу Фули 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Гуанчжоу Эвергранд 2 1 0 1 2 - 1 3
5. Шицзячжуан 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
6. Хэнань Цзянье 2 0 1 1 2 - 3 1
7. Циндао Хайню 2 0 1 1 0 - 2 1
8. Чуньцинь Лифан 1 0 0 1 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шанхай СИПГ Лопес Рикардо II 4 0 1
2. Шеньчжень Кардек Алан 3 0 2
3. Шанхай СИПГ Арнаутович Марко 3 0 0
4. Шаньдун Лунэн Феллайни Маруан 3 1 0
5. Чуньцинь Лифан Xiyang Huang 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шеньчжень Мубарак Вакасо 4 0
2. Хэнань Цзянье Шунич Тони 2 1
3. Хэнань Цзянье Jinbao Zhong 2 1
4. Бэйцзин Гоань Tianyi Gao 3 0
5. Ухань Цзалл Honglue Zhao 1 1
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