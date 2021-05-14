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Китай: Суперлига 2021

2021
Гуанчжоу Фули
0:0
Конец матча

Стадион:
Шицзячжуан
0'
27' Желтая карточка
Xiangshuo Zhang
89' Желтая карточка
Puliang Shao
90'+5
22
Jiaqi
Han
15
Pengfei
Han
36
Zhengyu
Huang
19
Jihong
Jiang
21
Feiya
Chang
12
Гильерме
Маркес
8
Дембеле
Мусса
13
Свенссон
Густаф
14
Chao
Zeng
11
Chugui
Ye
9
Tiago
De
Leonco
14
Puliang
Shao
19
Chengjian
Liao
13
Сунзу
Стоппила
30
Yang
Liu
II
18
Zhiyun
Zheng
33
Xiangshuo
Zhang
7
Yifeng
Zang
8
Chuangyi
Lin
22
Hao
Guo
10
Мурики
Гильерме
28
Andre
Koupouleni
Senghor
Гуанчжоу Фули
4-4-2
Шицзячжуан
4-1-4-1

Ход матча

27'
 
Xiangshuo Zhang
61'
 
Kaimu Zheng
Hao Guo
61'
 
Диоманде Адама
Andre Koupouleni Senghor
61'
 
Bughrahan Iskandar
Xiangshuo Zhang
68'
Chun Lok Than
Дембеле Мусса
 
72'
 
Sabit Abdusalam
Сунзу Стоппила
74'
Huapeng Wang
Chao Zeng
 
74'
Jown Cardona
Chugui Ye
 
82'
 
Yun Yang
Chuangyi Lin
89'
 
Puliang Shao

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Фули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гильерме Маркес 2 0.4
2. Tiago De Leonco 2 0.4
3. Zhizhao Chen 1 0.2
4. Chugui Ye 1 0.2
5. Jown Cardona 1 0.2
6. Miao Tang II 0 0
7. Feiya Chang 0 0
8. Chao Zeng 0 0
Шицзячжуан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диоманде Адама 1 0.2
2. Сунзу Стоппила 1 0.2
3. Andre Koupouleni Senghor 1 0.2
4. Мурики Гильерме 0 0
5. Се Пэнфэй 0 0
6. Yifeng Zang 0 0

Карточки

Гуанчжоу Фули
# Игрок      
1. Tixiang Li 2 0
2. Zhengyu Huang 2 0
3. Zhizhao Chen 1 0
4. Гильерме Маркес 1 0
5. Chugui Ye 1 0
6. Chao Zeng 1 0
7. Miao Tang II 1 0
8. Ruibao Hu 1 0
Шицзячжуан
# Игрок      
1. Yifeng Zang 2 0
2. Yang Liu II 2 0
3. Ахмедов Одил 1 0
4. Puliang Shao 1 0
5. Hao Guo 1 0
6. Chengjian Liao 1 0
7. Kaimu Zheng 1 0
8. Zihao Yan 1 0
9. Xiangshuo Zhang 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гуанчжоу Фули 0 0 0 28.57% (2) 28.57% (2) 42.86% (3)
 Шицзячжуан 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Гуанчжоу Фули 2:4 Шеньчжень Циндао Хайню 0:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:1 Чуньцинь Лифан Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу Фули 2:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 6:1 Сучжоу Донву Далянь Ифан 0:4 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:3 Далянь Ифан Хэнань Цзянье 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:0 Гуанчжоу Фули Eastern AA 2:0 Гуанчжоу Фули Шаньдун Лунэн 0:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 1:0 Далянь Ифан Шанхай Шэньхуа 1:1 Гуанчжоу Фули Цзянсу Сунин 3:3 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули
Шицзячжуан Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Шицзячжуан 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Чуньцинь Лифан 2:2 Шицзячжуан Шицзячжуан 0:0 Хэнань Цзянье Циндао Хайню 2:1 Шицзячжуан
Шицзячжуан 1:2 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 0:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:2 Шеньчжень Шеньчжень 1:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 0:2 Далянь Ифан Далянь Ифан 1:2 Шицзячжуан Бэйцзин Гоань 4:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:4 Чуньцинь Лифан Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Тянцзинь Тэда 2:0 Шицзячжуан Тянцзинь Тэда 1:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:0 Ухань Цзалл Циндао Хайню 0:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 3:1 Хэбей Форчун Шицзячжуан 2:2 Бэйцзин Гоань Чуньцинь Лифан 1:0 Шицзячжуан

Последние игры между собой

Гуанчжоу Фули: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Шицзячжуан: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Шицзячжуан 3:2 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 4:2 Шицзячжуан Суперлига Шицзячжуан 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 0:0 Шицзячжуан Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 5 3 2 0 8 - 3 11
2. Шеньчжень 5 2 2 1 8 - 7 8
3. Гуанчжоу Фули 5 2 2 1 8 - 7 8
4. Гуанчжоу Эвергранд 4 2 1 1 6 - 3 7
5. Циндао Хайню 4 1 1 2 2 - 4 4
6. Чуньцинь Лифан 4 1 1 2 6 - 9 4
7. Шицзячжуан 5 0 3 2 3 - 6 3
8. Хэнань Цзянье 4 0 2 2 4 - 6 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Гуанчжоу Фули 3 1 1 1 5 - 5 4
3. Гуанчжоу Эвергранд 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Чуньцинь Лифан 3 1 1 1 5 - 6 4
5. Циндао Хайню 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Шеньчжень 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Хэнань Цзянье 2 0 1 1 2 - 3 1
8. Шицзячжуан 2 0 1 1 0 - 2 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шеньчжень 3 2 0 1 6 - 5 6
2. Шаньдун Лунэн 3 1 2 0 5 - 3 5
3. Гуанчжоу Фули 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Гуанчжоу Эвергранд 2 1 0 1 2 - 1 3
5. Шицзячжуан 3 0 2 1 3 - 4 2
6. Хэнань Цзянье 2 0 1 1 2 - 3 1
7. Циндао Хайню 2 0 1 1 0 - 2 1
8. Чуньцинь Лифан 1 0 0 1 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шанхай СИПГ Лопес Рикардо II 4 0 1
2. Шеньчжень Кардек Алан 3 0 2
3. Шанхай СИПГ Арнаутович Марко 3 0 0
4. Шаньдун Лунэн Феллайни Маруан 3 1 0
5. Чуньцинь Лифан Xiyang Huang 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шеньчжень Мубарак Вакасо 4 0
2. Хэнань Цзянье Шунич Тони 2 1
3. Хэнань Цзянье Jinbao Zhong 2 1
4. Бэйцзин Гоань Tianyi Gao 3 0
5. Ухань Цзалл Honglue Zhao 1 1
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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