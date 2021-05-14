Китай: Суперлига 2021
Гуанчжоу Фули
0:0
Конец матча
Стадион: Юесиушан
Шицзячжуан
27' Желтая карточкаXiangshuo Zhang
89' Желтая карточкаPuliang Shao
22
Jiaqi
Han
15
Pengfei
Han
19
Jihong
Jiang
21
Feiya
Chang
14
Chao
Zeng
11
Chugui
Ye
14
Puliang
Shao
30
Yang
Liu
II
18
Zhiyun
Zheng
22
Hao
Guo
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
-
15 Pengfei HanЗащитник
- Защитник
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
21 Feiya ChangЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Chao ZengПолузащитник
-
11 Chugui YeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
-
33 Bo JinНападающий
- Нападающий
-
35 Huapeng Wang
-
-
23 Yuchen Zhou
-
28 Chengru Wu
-
-
Главный тренер: Jean-Paul van Gastel
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
-
18 Zhiyun ZhengЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Hao GuoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
-
17 Shihao PiaoПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Kaimu ZhengПолузащитник
-
11 Се ПэнфэйПолузащитник
- Нападающий
-
32 Xuebin Zhao
-
-
21 Aokai Zhang
-
20 Xinyu Liu1
-
-
Главный тренер: Afshin Ghotbi
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гильерме Маркес
|2
|0.4
|2.
|Tiago De Leonco
|2
|0.4
|3.
|Zhizhao Chen
|1
|0.2
|4.
|Chugui Ye
|1
|0.2
|5.
|Jown Cardona
|1
|0.2
|6.
|Miao Tang II
|0
|0
|7.
|Feiya Chang
|0
|0
|8.
|Chao Zeng
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диоманде Адама
|1
|0.2
|2.
|Сунзу Стоппила
|1
|0.2
|3.
|Andre Koupouleni Senghor
|1
|0.2
|4.
|Мурики Гильерме
|0
|0
|5.
|Се Пэнфэй
|0
|0
|6.
|Yifeng Zang
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Tixiang Li
|2
|0
|2.
|Zhengyu Huang
|2
|0
|3.
|Zhizhao Chen
|1
|0
|4.
|Гильерме Маркес
|1
|0
|5.
|Chugui Ye
|1
|0
|6.
|Chao Zeng
|1
|0
|7.
|Miao Tang II
|1
|0
|8.
|Ruibao Hu
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Yifeng Zang
|2
|0
|2.
|Yang Liu II
|2
|0
|3.
|Ахмедов Одил
|1
|0
|4.
|Puliang Shao
|1
|0
|5.
|Hao Guo
|1
|0
|6.
|Chengjian Liao
|1
|0
|7.
|Kaimu Zheng
|1
|0
|8.
|Zihao Yan
|1
|0
|9.
|Xiangshuo Zhang
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гуанчжоу Фули
|0
|0
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|Шицзячжуан
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: +8 =4 -8Гуанчжоу Фули 2:4 Шеньчжень Циндао Хайню 0:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:1 Чуньцинь Лифан Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу Фули 2:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 6:1 Сучжоу Донву Далянь Ифан 0:4 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:3 Далянь Ифан Хэнань Цзянье 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:0 Гуанчжоу Фули Eastern AA 2:0 Гуанчжоу Фули Шаньдун Лунэн 0:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 1:0 Далянь Ифан Шанхай Шэньхуа 1:1 Гуанчжоу Фули Цзянсу Сунин 3:3 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули
Шицзячжуан Последние 20 матчей: +4 =6 -10Шицзячжуан 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Чуньцинь Лифан 2:2 Шицзячжуан Шицзячжуан 0:0 Хэнань Цзянье Циндао Хайню 2:1 Шицзячжуан
Шицзячжуан 1:2 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 0:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:2 Шеньчжень Шеньчжень 1:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 0:2 Далянь Ифан Далянь Ифан 1:2 Шицзячжуан Бэйцзин Гоань 4:0 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:4 Чуньцинь Лифан Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Тянцзинь Тэда 2:0 Шицзячжуан Тянцзинь Тэда 1:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:0 Ухань Цзалл Циндао Хайню 0:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 3:1 Хэбей Форчун Шицзячжуан 2:2 Бэйцзин Гоань Чуньцинь Лифан 1:0 Шицзячжуан
Последние игры между собой
Гуанчжоу Фули: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Шицзячжуан: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|2.
|Шеньчжень
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|3.
|Гуанчжоу Фули
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|4.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|Циндао Хайню
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|6.
|Чуньцинь Лифан
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|7.
|Шицзячжуан
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|8.
|Хэнань Цзянье
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Гуанчжоу Фули
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|3.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Чуньцинь Лифан
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|5.
|Циндао Хайню
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Шеньчжень
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Хэнань Цзянье
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|Шицзячжуан
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шеньчжень
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|2.
|Шаньдун Лунэн
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|3.
|Гуанчжоу Фули
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|5.
|Шицзячжуан
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|6.
|Хэнань Цзянье
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|7.
|Циндао Хайню
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|8.
|Чуньцинь Лифан
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шанхай СИПГ
|Лопес Рикардо II
|4
|0
|1
|2.
|Шеньчжень
|Кардек Алан
|3
|0
|2
|3.
|Шанхай СИПГ
|Арнаутович Марко
|3
|0
|0
|4.
|Шаньдун Лунэн
|Феллайни Маруан
|3
|1
|0
|5.
|Чуньцинь Лифан
|Xiyang Huang
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шеньчжень
|Мубарак Вакасо
|4
|0
|2.
|Хэнань Цзянье
|Шунич Тони
|2
|1
|3.
|Хэнань Цзянье
|Jinbao Zhong
|2
|1
|4.
|Бэйцзин Гоань
|Tianyi Gao
|3
|0
|5.
|Ухань Цзалл
|Honglue Zhao
|1
|1