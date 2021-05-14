Дания: Суперлига. Борьба за выживание 2020-2021
1:0
13' ГолЭкитик Юго
1:1
17' ГолШельвик Йорген
2:1
39' ГолЭзатолахи Саид
43' Желтая карточкаКовачич Доминик
43' Желтая карточкаОкосун Айо
77
Ямга
Кевин
23
Экитик
Юго
30
Манде
Саюба
24
Эстрём
Робин
14
Томасен
Йенс
20
Окосун
Айо
15
Фенгер
Макс
12
Кадри
Башким
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Ямга КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Экитик ЮгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Манде СаюбаВратарь
-
24 Эстрём РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
-
20 Окосун АйоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Фенгер МаксНападающий
-
12 Кадри БашкимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Опондо МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михаэль Хеммингсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
1:0
17'
39'
2:1
43'
43'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
0 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соуза Аллан II
|4
|0.5
|2.
|Экитик Юго
|3
|0.38
|3.
|Онугха Герман
|3
|0.38
|4.
|Эзатолахи Саид
|2
|0.25
|5.
|Lukas Engel
|2
|0.25
|6.
|Бенгтссон Пьер
|0
|0
|7.
|Муколли Арбнор
|0
|0
|8.
|Рамадани Юльбер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кадри Башким
|3
|0.38
|2.
|Джейбали Иссам
|2 (1)
|0.25
|3.
|Шельвик Йорген
|1
|0.13
|4.
|Окосун Айо
|1
|0.13
|5.
|Андерсен Александр
|1
|0.13
|6.
|Трандарсон Арон-Элис
|0
|0
|7.
|Гудьонсен Свейнн
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Соуза Аллан II
|3
|0
|2.
|Колингер Денис
|2
|0
|3.
|Бенгтссон Пьер
|1
|0
|4.
|Эзатолахи Саид
|1
|0
|5.
|Брунст Александер
|1
|0
|6.
|Ковачич Доминик
|1
|0
|7.
|Рамадани Юльбер
|1
|0
|8.
|Муколли Арбнор
|1
|0
|9.
|Экитик Юго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шельвик Йорген
|4
|0
|2.
|Андерсен Александр
|3
|0
|3.
|Тверсков Йеппе
|2
|0
|4.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|2
|0
|5.
|Окосун Айо
|2
|0
|6.
|Кадри Башким
|1
|0
|7.
|Манде Саюба
|1
|0
|8.
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|9.
|Томасен Йенс
|1
|0
|10.
|Лунд Оливер
|1
|0
|11.
|Фенгер Макс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вайле
|0
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|25% (3)
|33.33% (4)
|Оденсе
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Вайле Последние 20 матчей: +6 =8 -6Вайле 4:2 Сённерйюск Хорсенс 3:3 Вайле Сённерйюск 1:0 Вайле Вайле 3:0 Хорсенс
Оденсе Последние 20 матчей: +6 =5 -9Оденсе 1:0 Ольборг Сённерйюск 2:0 Оденсе Оденсе 2:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Оденсе
Оденсе 1:1 Сённерйюск Оденсе 0:1 Вайле Хорсенс 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Оденсе Оденсе 0:3 Брондбю Митьюлланд 3:0 Оденсе Вайле 2:0 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 2:1 Раннерс Хорсенс 0:0 Оденсе Оденсе 0:0 Орхус Оденсе 1:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:2 Оденсе Оденсе 0:1 Люнгбю Оденсе 2:1 Кёге Оденсе 0:1 Раннерс
Последние игры между собой
Вайле: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 8
Оденсе: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ольборг
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|39
|2.
|Вайле
|2:1
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|39
|3.
|Сённерйюск
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|38
|4.
|Оденсе
|1:2
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|36
|5.
|Люнгбю
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|25
|6.
|Хорсенс
|7
|3
|2
|2
|13 - 15
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ольборг
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|37
|2.
|Люнгбю
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|22
|3.
|Хорсенс
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|17
|4.
|Вайле
|2:1
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|5.
|Оденсе
|1:2
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|Сённерйюск
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Хорсенс
|Андреасен Лука
|5
|4
|1
|2.
|Вайле
|Соуза Аллан II
|4
|0
|2
|3.
|Вайле
|Экитик Юго
|3
|0
|2
|4.
|Сённерйюск
|Emil Holm
|3
|1
|1
|5.
|Оденсе
|Кадри Башким
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Оденсе
|Шельвик Йорген
|4
|0
|2.
|Оденсе
|Андерсен Александр
|3
|0
|3.
|Вайле
|Соуза Аллан II
|3
|0
|4.
|Ольборг
|Росс Матиас
|3
|0
|5.
|Люнгбю
|Ромер Марсель
|1
|1