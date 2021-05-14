Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Эзатолахи Саид имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Рамадани Юльбер имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

45' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Удар от ворот произведет Вайле

43' Матч возобновлен

43' Окосун Айо получает желтую карточку за неспортивное поведение

43' Ковачич Доминик получает желтую карточку за неспортивное поведение

42' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

42' Бенгтссон Пьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Джейбали Иссам имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

41' Матч возобновлен

41' Манде Саюба на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

38' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

37' Окосун Айо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Вайле произведет угловой с левой стороны.

36' Эстрём Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Вратарь парирует удар, который нанес Соуза Аллан II , и мяч снова в игре

35' Эзатолахи Саид наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

34' Окосун Айо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

33' Джейбали Иссам из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

33' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Вайле

30' Какой промах! Фенгер Макс имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

29' Ояла Юхани предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

29' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Манде Саюба взял и забрал мяч на выходе

27' Игрок Эзатолахи Саид из команды Вайле неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

25' Джейбали Иссам из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

23' Матч возобновлен

23' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

21' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Вайле

21' Ояла Юхани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

18' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Оденсе будет все-таки засчитан.

18' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

16' Удар от ворот произведет Вайле

16' Соуза Аллан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

14' Окосун Айо делает скидку назад вдоль ворот

13' Г О О О О Л - Экитик Юго забивает!

13' Отличные скиллы показывает Экитик Юго , обводя своих соперников

12' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Удар от ворот произведет Оденсе

10' Лунд Оливер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Лукас Энгель имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

10' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Вайле

8' Шельвик Йорген навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Фенгер Макс имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!

7' Ямга Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Вайле

3' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Оденсе начинает с центра поля