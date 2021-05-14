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Дания: Суперлига. Борьба за выживание 2020-2021

Вайле
2:1
Перерыв

Стадион:
Оденсе
0'
1:0
13' Гол
Экитик Юго
1:1
17' Гол
Шельвик Йорген
2:1
39' Гол
Эзатолахи Саид
43' Желтая карточка
Ковачич Доминик
43' Желтая карточка
Окосун Айо
45
Брунст
Александер
77
Ямга
Кевин
24
Ковачич
Доминик
4
Ояла
Юхани
33
Бенгтссон
Пьер
6
Эзатолахи
Саид
16
Рамадани
Юльбер
50
Соуза
Аллан
II
11
Муколли
Арбнор
8
Lukas
Engel
23
Экитик
Юго
30
Манде
Саюба
24
Эстрём
Робин
6
Тверсков
Йеппе
2
Лунд
Оливер
16
Шельвик
Йорген
14
Томасен
Йенс
20
Окосун
Айо
19
Трандарсон
Арон-Элис
7
Джейбали
Иссам
15
Фенгер
Макс
12
Кадри
Башким
Вайле
4-2-3-1
Оденсе
4-1-2-1-2

Ход матча

13'
Экитик Юго
1:0
17'
1:1
Шельвик Йорген
(Трандарсон Арон-Элис)
39'
Эзатолахи Саид
(Бенгтссон Пьер)
2:1
43'
Ковачич Доминик
 
43'
 
Окосун Айо

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соуза Аллан II 4 0.5
2. Экитик Юго 3 0.38
3. Онугха Герман 3 0.38
4. Эзатолахи Саид 2 0.25
5. Lukas Engel 2 0.25
6. Бенгтссон Пьер 0 0
7. Муколли Арбнор 0 0
8. Рамадани Юльбер 0 0
Оденсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кадри Башким 3 0.38
2. Джейбали Иссам 2 (1) 0.25
3. Шельвик Йорген 1 0.13
4. Окосун Айо 1 0.13
5. Андерсен Александр 1 0.13
6. Трандарсон Арон-Элис 0 0
7. Гудьонсен Свейнн 0 0

Карточки

Вайле
# Игрок      
1. Соуза Аллан II 3 0
2. Колингер Денис 2 0
3. Бенгтссон Пьер 1 0
4. Эзатолахи Саид 1 0
5. Брунст Александер 1 0
6. Ковачич Доминик 1 0
7. Рамадани Юльбер 1 0
8. Муколли Арбнор 1 0
9. Экитик Юго 1 0
Оденсе
# Игрок      
1. Шельвик Йорген 4 0
2. Андерсен Александр 3 0
3. Тверсков Йеппе 2 0
4. Мадс Фрокьяер-Йенсен 2 0
5. Окосун Айо 2 0
6. Кадри Башким 1 0
7. Манде Саюба 1 0
8. Трандарсон Арон-Элис 1 0
9. Томасен Йенс 1 0
10. Лунд Оливер 1 0
11. Фенгер Макс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вайле 0 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 25% (3) 33.33% (4)
 Оденсе 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 0 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Вайле Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Вайле 4:2 Сённерйюск Хорсенс 3:3 Вайле Сённерйюск 1:0 Вайле Вайле 3:0 Хорсенс
Вайле 1:1 Ольборг Оденсе 0:1 Вайле Люнгбю 0:0 Вайле Митьюлланд 5:0 Вайле Вайле 0:2 Ольборг Раннерс 3:1 Вайле Вайле 2:0 Оденсе Копенгаген 2:1 Вайле Вайле 0:0 Хорсенс Брондбю 2:1 Вайле Вайле 2:2 Нордшелланн Вайле 0:0 Раннерс Сённерйюск 0:1 Вайле Вайле 0:0 Орхус Эсбьерг 0:0 Вайле Силькеборг 0:1 Вайле
Оденсе Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Оденсе 1:0 Ольборг Сённерйюск 2:0 Оденсе Оденсе 2:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Оденсе
Оденсе 1:1 Сённерйюск Оденсе 0:1 Вайле Хорсенс 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Оденсе Оденсе 0:3 Брондбю Митьюлланд 3:0 Оденсе Вайле 2:0 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 2:1 Раннерс Хорсенс 0:0 Оденсе Оденсе 0:0 Орхус Оденсе 1:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:2 Оденсе Оденсе 0:1 Люнгбю Оденсе 2:1 Кёге Оденсе 0:1 Раннерс

Последние игры между собой

Вайле: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 8
Оденсе: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 3
Оденсе 0:1 Вайле Суперлига Вайле 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Вайле Суперлига Дании Оденсе 1:0 Вайле Суперлига Дании
Вайле 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:0 Вайле Товарищеские матчи Вайле 0:4 Оденсе Кубок Оденсе 1:1 Вайле Товарищеские матчи Вайле 0:5 Оденсе САС Лигаен Оденсе 2:0 Вайле САС Лигаен Вайле 1:3 Оденсе САС Лигаен Оденсе 5:3 Вайле Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ольборг 7 3 2 2 13 - 9 39
2. Вайле 2:1 8 4 3 1 14 - 8 39
3. Сённерйюск 7 3 1 3 11 - 11 38
4. Оденсе 1:2 8 2 2 4 8 - 10 36
5. Люнгбю 7 1 2 4 8 - 14 25
6. Хорсенс 7 3 2 2 13 - 15 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ольборг 3 3 0 0 10 - 4 37
2. Люнгбю 4 0 2 2 5 - 7 22
3. Хорсенс 4 1 2 1 6 - 7 17
4. Вайле 2:1 4 3 1 0 10 - 4 10
5. Оденсе 1:2 4 2 1 1 4 - 2 7
6. Сённерйюск 3 2 0 1 5 - 3 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сённерйюск 4 1 1 2 6 - 8 32
2. Вайле 2:1 4 1 2 1 4 - 4 29
3. Оденсе 1:2 4 0 1 3 4 - 8 29
4. Хорсенс 3 2 0 1 7 - 8 6
5. Люнгбю 3 1 0 2 3 - 7 3
6. Ольборг 4 0 2 2 3 - 5 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Хорсенс Андреасен Лука 5 4 1
2. Вайле Соуза Аллан II 4 0 2
3. Вайле Экитик Юго 3 0 2
4. Сённерйюск Emil Holm 3 1 1
5. Оденсе Кадри Башким 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Оденсе Шельвик Йорген 4 0
2. Оденсе Андерсен Александр 3 0
3. Вайле Соуза Аллан II 3 0
4. Ольборг Росс Матиас 3 0
5. Люнгбю Ромер Марсель 1 1
Весь список
Футбольная пятиминутка
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Вайле
Ничья
Оденсе
2.57
3.60
7.77
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