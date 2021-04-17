Petrisor Petrescu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Petrisor Petrescu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Дулка Марко - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

41' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Хорошую попытку сделал Багарич Дражен . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Виера Усман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Игрок из команды Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

35' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Альхассан Баба и попал в каркас ворот!

34' Petrisor Petrescu из команды Германнштадт разыграл угловой с правого угла.

34' Petrisor Petrescu из команды Германнштадт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

34' Аосман Аяс из команды Германнштадт сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

34' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Г О О О О Л - Denis Dumitrascu из команды Киндия Тырговиште переиграл вратаря дальним ударом!

31' Отличные скиллы показывает Попа Даньел , обводя своих соперников

30' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Petrisor Petrescu нарушает правила. Daniel Celea пострадал

28' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Petrisor Petrescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Плохо сыграл Daniel Celea - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

26' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Германнштадт

25' Скарлатаче Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Cornel Dinu из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

24' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

23' Удар от ворот произведет Германнштадт

23' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Германнштадт

21' Cornel Dinu нанес удар, но промахнулся очень сильно.

20' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Виера Усман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Раца Вадим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Petrisor Petrescu из команды Германнштадт отправил кросс в штрафную...

16' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Бузан Лучан получил травму и заменен. Petrisor Petrescu выходит на поле.

11' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Германнштадт

9' Бузан Лучан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Игрок из команды Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Удар от ворот произведет Германнштадт

7' Удар от ворот произведет Германнштадт

7' Дулка Марко не смог попасть в створ ударом издали

6' Скарлатаче Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Игрок из команды Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Опрут Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Игрок из команды Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

5' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

2' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

2' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля