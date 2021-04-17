Киндия Тырговиште
2:0
Конец матча
Стадион: Stadionul Municipal, Buzau
Германнштадт
1:0
31' ГолДумитрашку Денис
43' Желтая карточкаДулка Марко
47' Желтая карточкаВиера Усман
2:0
47' ГолФлоря Даниэль
90' Желтая карточкаПетреску Петришор
25
Айоани
Михай
66
Якоб
Паул
95
Daniel
Celea
15
Дину
Корнел
22
Раца
Вадим
19
Попа
Даньел
70
Белу
Клаудиу
12
Виера
Усман
25
Опрут
Рауль
10
Аосман
Аяс
19
Бузан
Лучан
- Основной состав
-
25 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
66 Якоб ПаулЗащитник
-
95 Daniel CeleaЗащитник
-
15 Дину КорнелЗащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Коцич МиланЗащитник
-
48 Бурама ФомбаЗащитник
- Полузащитник
-
29 Костя МихайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Основной состав
- Вратарь
-
70 Белу КлаудиуЗащитник
-
12 Виера УсманЗащитник
- Защитник
-
25 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аосман АясПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Бузан ЛучанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Язалде ПинтуНападающий
- Нападающий
-
26 Аралица АнтеНападающий
-
Главный тренер: Eugen Beza
Ход матча
31'
1:0
43'
47'
47'
2:0
Владение мячом
Предыдущие игры
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +6 =7 -7Арджеш 3:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Волунтари Вииторул Констанца 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Астра
Сепси 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Университатя Крайова Киндия Тырговиште 1:0 Университатя Крайова ФКСБ 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:3 Ботошани Киндия Тырговиште 0:1 ЧФР Клуж Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Политехника Яссы Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца Астра 0:0 Киндия Тырговиште
Германнштадт Последние 20 матчей: +3 =6 -11Политехника Яссы 1:0 Германнштадт Германнштадт 4:1 Арджеш Волунтари 1:0 Германнштадт Германнштадт 0:0 Вииторул Констанца
Астра 2:1 Германнштадт Германнштадт 1:2 Сепси Университатя Крайова 1:0 Германнштадт Германнштадт 1:0 ФКСБ УТА Арад 1:1 Германнштадт Германнштадт 1:1 Газ-Метан Медиаш Ботошани 1:0 Германнштадт Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж Академика Клинчени 0:0 Германнштадт Германнштадт 0:2 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 2:1 Германнштадт Германнштадт 0:1 Политехника Яссы Арджеш 2:2 Германнштадт Германнштадт 3:2 Волунтари Германнштадт 0:1 Астра
Последние игры между собой
Киндия Тырговиште: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 4
Германнштадт: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 0