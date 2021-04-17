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  3. Румыния: Лига 1. Группа Б
Киндия Тырговиште
2:0
Конец матча

Стадион:
Германнштадт
0'
1:0
31' Гол
Думитрашку Денис
43' Желтая карточка
Дулка Марко
47' Желтая карточка
Виера Усман
2:0
47' Гол
Флоря Даниэль
90' Желтая карточка
Петреску Петришор
90'+5
25
Айоани
Михай
98
Кэпушэ
Тибериу
66
Якоб
Паул
95
Daniel
Celea
15
Дину
Корнел
7
Ямеого
Блэз
22
Раца
Вадим
8
Дулка
Марко
80
Думитрашку
Денис
19
Попа
Даньел
11
Флоря
Даниэль
13
Перрейра
Криштиану
70
Белу
Клаудиу
12
Виера
Усман
27
Скарлатаче
Адриан
25
Опрут
Рауль
8
Альхассан
Баба
52
Пирес
Ромарио
10
Аосман
Аяс
32
Багарич
Дражен
21
Майораль
Давид
19
Бузан
Лучан
Киндия Тырговиште
Германнштадт

Предыдущие игры

Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Арджеш 3:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Волунтари Вииторул Констанца 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Астра
Сепси 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Университатя Крайова Киндия Тырговиште 1:0 Университатя Крайова ФКСБ 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:3 Ботошани Киндия Тырговиште 0:1 ЧФР Клуж Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Политехника Яссы Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца Астра 0:0 Киндия Тырговиште
Германнштадт Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Политехника Яссы 1:0 Германнштадт Германнштадт 4:1 Арджеш Волунтари 1:0 Германнштадт Германнштадт 0:0 Вииторул Констанца
Астра 2:1 Германнштадт Германнштадт 1:2 Сепси Университатя Крайова 1:0 Германнштадт Германнштадт 1:0 ФКСБ УТА Арад 1:1 Германнштадт Германнштадт 1:1 Газ-Метан Медиаш Ботошани 1:0 Германнштадт Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж Академика Клинчени 0:0 Германнштадт Германнштадт 0:2 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 2:1 Германнштадт Германнштадт 0:1 Политехника Яссы Арджеш 2:2 Германнштадт Германнштадт 3:2 Волунтари Германнштадт 0:1 Астра

Последние игры между собой

Киндия Тырговиште: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 4
Германнштадт: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 0
Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште Первая лига Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт Первая лига Киндия Тырговиште 0:1 Германнштадт Лига 1 Германнштадт 1:0 Киндия Тырговиште Лига 1
Киндия Тырговиште 1:1 Германнштадт Первая лига Германнштадт 2:1 Киндия Тырговиште Первая лига Киндия Тырговиште 1:1 Германнштадт Лига II Германнштадт 0:0 Киндия Тырговиште Лига II
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Buzau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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