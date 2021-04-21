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  3. Румыния: Лига 1. Группа А
Сепси
0:1
Второй тайм: 63'

Стадион:
ЧФР Клуж
0'
24' Желтая карточка
Бен-Юссеф Сиам
43' Желтая карточка
Паун Николае
0:1
45' Пенальти
Дяк Чиприан
53' Желтая карточка
Штефэнеску Мариус
55' Желтая карточка
Хобан Овидиу
63'
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
82
Ниняй
Бранислав
3
Митря
Богдан
96
Штефан
Флорин
6
Паун
Николае
8
Васвари
Габриэл
10
Фюлёп
Иштван
19
Нувье
Бриан
18
Шафранко
Павол
11
Штефэнеску
Мариус
87
Арлаускис
Гедрюс
4
Маня
Кристьян
15
Бен-Юссеф
Сиам
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
28
Хобан
Овидиу
7
Паун-Александру
Константин
18
Костаке
Йонуц
22
Дебелюх
Габриэл
96
Жока
Андрей
Сепси
ЧФР Клуж

Предыдущие игры

Сепси Последние 20 матчей: +5 =12 -3
Университатя Крайова 0:0 Сепси Сепси 1:1 ФКСБ УТА Арад 2:0 Сепси Сепси 1:1 Газ-Метан Медиаш
Ботошани 1:2 Сепси Сепси 0:1 Киндия Тырговиште Германнштадт 1:2 Сепси Сепси 0:0 Академика Клинчени Арджеш 1:1 Сепси Динамо Бухарест 0:0 Сепси Сепси 3:3 Политехника Яссы Сепси 2:2 Волунтари Вииторул Констанца 3:3 Сепси Сепси 4:1 Астра Сепси 0:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:0 Сепси ФКСБ 1:1 Сепси Сепси 3:0 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 0:3 Сепси Сепси 2:2 Ботошани
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +14 =4 -2
ЧФР Клуж 3:0 Академика Клинчени ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест
ФКСБ 3:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 4:0 Политехника Яссы УТА Арад 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 5:0 Арджеш Газ-Метан Медиаш 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 Волунтари Ботошани 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Вииторул Констанца Киндия Тырговиште 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Астра Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж Сепси 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 Академика Клинчени ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ

Последние игры между собой

Сепси: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 9
ЧФР Клуж: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 0
Сепси 0:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 0:0 Сепси Первая лига ЧФР Клуж 1:0 Сепси Первая лига Сепси 1:1 ЧФР Клуж Первая лига
Сепси 0:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 3:1 Сепси Лига 1 ЧФР Клуж 1:0 Сепси Первая лига Сепси 0:1 ЧФР Клуж Кубок Сепси 1:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 2:0 Сепси Лига 1 Сепси 0:2 ЧФР Клуж Лига 1
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Сепси
Ничья
ЧФР Клуж
14.00
4.70
1.20
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