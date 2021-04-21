Сепси
0:1
Второй тайм: 63'
Стадион: Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe
ЧФР Клуж
24' Желтая карточкаБен-Юссеф Сиам
43' Желтая карточкаПаун Николае
0:1
45' ПенальтиДяк Чиприан
53' Желтая карточкаШтефэнеску Мариус
55' Желтая карточкаХобан Овидиу
10
Фюлёп
Иштван
19
Нувье
Бриан
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
28
Хобан
Овидиу
96
Жока
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фюлёп ИштванПолузащитник
-
19 Нувье БрианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ахабар АнассПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Тамаш НандорНападающий
-
25 Рапп СимонеНападающий
-
Главный тренер: Leontin Grozavu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
96 Жока АндрейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
75 Джыдя АдрианНападающий
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
-
Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
Ход матча
24'
43'
45'
0:1
55'
Владение мячом
Предыдущие игры
Сепси Последние 20 матчей: +5 =12 -3Университатя Крайова 0:0 Сепси Сепси 1:1 ФКСБ УТА Арад 2:0 Сепси Сепси 1:1 Газ-Метан Медиаш
Ботошани 1:2 Сепси Сепси 0:1 Киндия Тырговиште Германнштадт 1:2 Сепси Сепси 0:0 Академика Клинчени Арджеш 1:1 Сепси Динамо Бухарест 0:0 Сепси Сепси 3:3 Политехника Яссы Сепси 2:2 Волунтари Вииторул Констанца 3:3 Сепси Сепси 4:1 Астра Сепси 0:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:0 Сепси ФКСБ 1:1 Сепси Сепси 3:0 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 0:3 Сепси Сепси 2:2 Ботошани
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +14 =4 -2ЧФР Клуж 3:0 Академика Клинчени ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест
ФКСБ 3:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 4:0 Политехника Яссы УТА Арад 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 5:0 Арджеш Газ-Метан Медиаш 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 Волунтари Ботошани 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Вииторул Констанца Киндия Тырговиште 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Астра Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж Сепси 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 Академика Клинчени ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ
Последние игры между собой
Сепси: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 9
ЧФР Клуж: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 0