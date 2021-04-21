Второй тайм

63' Хорошую попытку сделал Димитров Радослав . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Сепси имеет хороший шанс забить.

62' Васвари Габриэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Как он промахнулся? Marius Stefanescu имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

58' Marius Stefanescu из команды Сепси идет с мячом вперед на обострение...

58' Сепси имеет хороший шанс забить.

58' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Матч возобновится спорным мячом

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Бен-Юссеф Сиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Marius Stefanescu из команды Сепси отправил кросс в штрафную...

55' Хобан Овидиу получил желтую карточку от судьи

54' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Marius Stefanescu возвращается на поле.

53' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Маня Кристьян получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Ох, нехорошо это выглядит. Marius Stefanescu получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Маня Кристьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Marius Stefanescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Marius Stefanescu получил желтую карточку от судьи

50' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Бен-Юссеф Сиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Васвари Габриэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Матч возобновится спорным мячом

46' Матч остановлен

46' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля