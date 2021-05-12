Копа Судамерикана 2021
Метрополитанос
0:1
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
18' Желтая карточкаAndres Ferro
40' Желтая карточкаAbraham Bahachille
51' Желтая карточкаJohan Moreno
0:1
61' ГолVictor Vitinho4
65' Желтая карточкаCarlos Eduardo III
75' Желтая карточкаJuan Mancin
78' Желтая карточкаAbner2
28
Nestor
Cova
11
Johan
Moreno
20
Luis
Martell
13
Khellven
16
Abner2
26
Erick2
10
Jadson
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Nestor CovaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Johan MorenoПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Luis MartellПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Carlos Diaz
-
-
21 Juan Mancin
-
29 Steven Pabon
-
-
-
-
16 Irwin Anton
-
24 Enrique Soto
-
Главный тренер: Jose Maria Morr
- Основной состав
- Вратарь
-
13 KhellvenЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Abner2Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Jadson IНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
27 IvaldoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сесар ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Toni
Ход матча
18'
51'
61'
0:1
75'
78'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Johan Moreno
|1
|0.25
|2.
|Robinson Flores
|1
|0.25
|3.
|Marco Bustillo
|1
|0.25
|4.
|Abraham Bahachille
|1
|0.25
|5.
|Tomas Pavone
|1 (1)
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Renato Kayzer
|1
|0.25
|2.
|Erick2
|1
|0.25
|3.
|Victor Vitinho4
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Johan Moreno
|2
|0
|2.
|Nestor Cova
|2
|0
|3.
|Juan Mancin
|2
|0
|4.
|Abraham Bahachille
|2
|0
|5.
|Tomas Pavone
|2
|0
|6.
|Marco Bustillo
|0
|1
|7.
|Irwin Anton
|1
|0
|8.
|Steven Pabon
|1
|0
|9.
|Andres Ferro
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Nikao
|3
|0
|2.
|Энрике Педру II
|1
|0
|3.
|Фернандо Матос
|1
|0
|4.
|Carlos Eduardo III
|1
|0
|5.
|Abner2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Метрополитанос
|40% (2)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|0
|Атлетико Паранаэнсе
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Метрополитанос Последние 20 матчей: +8 =5 -7Метрополитанос 3:2 Аукас Метрополитанос 1:3 Каракас Атлетико Паранаэнсе 1:0 Метрополитанос Метрополитанос 2:3 Мелгар
Атлетико Каракас 3:2 Метрополитанос Академия Пуэрто-Кабельо 0:1 Метрополитанос Метрополитанос 2:0 Академия Пуэрто-Кабельо Метрополитанос 2:2 Монагас Самора 1:1 Метрополитанос Метрополитанос 2:1 Каракас Метрополитанос 4:2 GV Maracay Португеза Акаригуа 0:3 Метрополитанос Метрополитанос 0:3 Тачира Арагуа 0:1 Метрополитанос Монагас 1:2 Метрополитанос Метрополитанос 0:0 Самора Каракас 2:1 Метрополитанос GV Maracay 1:1 Метрополитанос Метрополитанос 1:1 Португеза Акаригуа Тачира 1:0 Метрополитанос
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +10 =3 -7Атлетико Паранаэнсе 2:2 Маринга Атлетико Паранаэнсе 2:1 Куритиба Мелгар 1:0 Атлетико Паранаэнсе Azuriz 1:0 Атлетико Паранаэнсе
Парана 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Метрополитанос Атлетико Паранаэнсе 2:0 Rio Branco3 Атлетико Паранаэнсе 3:1 Cascavel CR Аукас 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:4 Операрио Ферровиарио Каскавел 2:1 Атлетико Паранаэнсе Сианорте 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:0 Спорт Ресифи Гремио 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 3:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Интернасьональ Сеара 0:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго Байя 1:0 Атлетико Паранаэнсе
Последние игры между собой
Метрополитанос: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Атлетико Паранаэнсе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мелгар
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Атлетико Паранаэнсе
|4
|3
|0
|1
|3 - 1
|9
|3.
|Метрополитанос
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|4.
|Аукас
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мелгар
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Атлетико Паранаэнсе
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Метрополитанос
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|4.
|Аукас
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Паранаэнсе
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|2.
|Мелгар
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Метрополитанос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Аукас
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Индепендьенте
|Jonathan Herrera1
|6
|2
|0
|2.
|Атлетико Торке
|Gustavo Del Prete
|4
|1
|0
|3.
|Гремио
|Феррейра Факундо
|3
|0
|0
|4.
|Мелгар
|Bernardo Nicolas Cuesta
|3
|1
|0
|5.
|Пеньяроль II
|Кагельмахер Гари
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ла Экидад
|Jefferson Mena
|2
|1
|2.
|Палестино
|Vicente Fernandez2
|2
|1
|3.
|Атлетико Паранаэнсе
|Nikao
|3
|0
|4.
|Либертад
|Antonio Bareiro
|3
|0
|5.
|Эмелек
|Sebastian Rodriguez
|3
|0