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Копа Судамерикана 2021

2021
Метрополитанос
0:1
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
18' Желтая карточка
Andres Ferro
40' Желтая карточка
Abraham Bahachille
51' Желтая карточка
Johan Moreno
0:1
61' Гол
Victor Vitinho4
65' Желтая карточка
Carlos Eduardo III
75' Желтая карточка
Juan Mancin
78' Желтая карточка
Abner2
90'+6
12
Giancarlo
Schiavone
3
Leminger
Bolivar
4
Andres
Ferro
14
Leonardo
Falcon
28
Nestor
Cova
7
Abraham
Bahachille
17
Robinson
Flores
11
Johan
Moreno
5
Christian
Larotonda
20
Luis
Martell
9
Tomas
Pavone
1
Дос
Сантос
Адербар
13
Khellven
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
16
Abner2
7
Carlos
Eduardo
III
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
26
Erick2
28
Victor
Vitinho4
10
Jadson
I
9
Renato
Kayzer
Метрополитанос
Атлетико Паранаэнсе

Бомбардиры внутри турнира

Метрополитанос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Johan Moreno 1 0.25
2. Robinson Flores 1 0.25
3. Marco Bustillo 1 0.25
4. Abraham Bahachille 1 0.25
5. Tomas Pavone 1 (1) 0.25
Атлетико Паранаэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Renato Kayzer 1 0.25
2. Erick2 1 0.25
3. Victor Vitinho4 1 0.25

Карточки

Метрополитанос
# Игрок      
1. Johan Moreno 2 0
2. Nestor Cova 2 0
3. Juan Mancin 2 0
4. Abraham Bahachille 2 0
5. Tomas Pavone 2 0
6. Marco Bustillo 0 1
7. Irwin Anton 1 0
8. Steven Pabon 1 0
9. Andres Ferro 1 0
Атлетико Паранаэнсе
# Игрок      
1. Nikao 3 0
2. Энрике Педру II 1 0
3. Фернандо Матос 1 0
4. Carlos Eduardo III 1 0
5. Abner2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Метрополитанос 40% (2) 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 0
 Атлетико Паранаэнсе 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Метрополитанос Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Метрополитанос 3:2 Аукас Метрополитанос 1:3 Каракас Атлетико Паранаэнсе 1:0 Метрополитанос Метрополитанос 2:3 Мелгар
Атлетико Каракас 3:2 Метрополитанос Академия Пуэрто-Кабельо 0:1 Метрополитанос Метрополитанос 2:0 Академия Пуэрто-Кабельо Метрополитанос 2:2 Монагас Самора 1:1 Метрополитанос Метрополитанос 2:1 Каракас Метрополитанос 4:2 GV Maracay Португеза Акаригуа 0:3 Метрополитанос Метрополитанос 0:3 Тачира Арагуа 0:1 Метрополитанос Монагас 1:2 Метрополитанос Метрополитанос 0:0 Самора Каракас 2:1 Метрополитанос GV Maracay 1:1 Метрополитанос Метрополитанос 1:1 Португеза Акаригуа Тачира 1:0 Метрополитанос
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Атлетико Паранаэнсе 2:2 Маринга Атлетико Паранаэнсе 2:1 Куритиба Мелгар 1:0 Атлетико Паранаэнсе Azuriz 1:0 Атлетико Паранаэнсе
Парана 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Метрополитанос Атлетико Паранаэнсе 2:0 Rio Branco3 Атлетико Паранаэнсе 3:1 Cascavel CR Аукас 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:4 Операрио Ферровиарио Каскавел 2:1 Атлетико Паранаэнсе Сианорте 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:0 Спорт Ресифи Гремио 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 3:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Интернасьональ Сеара 0:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго Байя 1:0 Атлетико Паранаэнсе

Последние игры между собой

Метрополитанос: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Атлетико Паранаэнсе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Метрополитанос Копа Судамерикана

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мелгар 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Атлетико Паранаэнсе 4 3 0 1 3 - 1 9
3. Метрополитанос 4 1 0 3 5 - 7 3
4. Аукас 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мелгар 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Атлетико Паранаэнсе 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Метрополитанос 3 1 0 2 5 - 6 3
4. Аукас 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Паранаэнсе 3 2 0 1 2 - 1 6
2. Мелгар 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Метрополитанос 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Аукас 2 0 0 2 2 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Индепендьенте Jonathan Herrera1 6 2 0
2. Атлетико Торке Gustavo Del Prete 4 1 0
3. Гремио Феррейра Факундо 3 0 0
4. Мелгар Bernardo Nicolas Cuesta 3 1 0
5. Пеньяроль II Кагельмахер Гари 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ла Экидад Jefferson Mena 2 1
2. Палестино Vicente Fernandez2 2 1
3. Атлетико Паранаэнсе Nikao 3 0
4. Либертад Antonio Bareiro 3 0
5. Эмелек Sebastian Rodriguez 3 0
Весь список
  • Второй тайм
  • 75'
    [player1] уходит с поля. Steven Renteria выходит вместо него
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