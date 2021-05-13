Копа Судамерикана 2021
Атлетико Гойяненсе
0:0
Второй тайм: 62'
Палестино
3' Желтая карточкаПаулу Жоау
22' Желтая карточкаJanderson
26' Желтая карточкаJonathan Benitez1
45' Желтая карточкаКристиан Суарез
46' Желтая карточкаWillian Moraes
49' Вторая желтая карточкаWillian Moraes
54' Желтая карточкаФарьяс Агустин
56' Желтая карточкаАльварадо Пабло
2
Dudu
V1
15
Nathan
VI
4
Eder
2
10
Паулу
Жоау
11
Andre1
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Dudu V1Защитник
-
15 Nathan VIЗащитник
-
4 Eder 2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Паулу ЖоауПолузащитник
-
11 Andre1Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 ДанилоПолузащитник
- Нападающий
-
17 Andre LimaНападающий
-
23 Pablo III
-
13 Arnaldo II
-
-
-
-
Главный тренер: Jorginho
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Кортес СезарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Nery VelosoВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jose Luis Sierra
Ход матча
3'
22'
45'
46'
49'
54'
56'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ze Roberto III
|2
|0.5
|2.
|Arnaldo II
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Roberson
|1
|1
|2.
|Willian Moraes
|1
|1
|3.
|Janderson
|2
|0
|4.
|Паулу Жоау
|1
|0
|5.
|Данило
|1
|0
|6.
|Joao Paulo XIII
|1
|0
|7.
|Ze Roberto III
|1
|0
|8.
|Nathan VI
|1
|0
|9.
|Arthur VIII
|1
|0
|10.
|Dudu V1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фарьяс Агустин
|2
|1
|2.
|Vicente Fernandez2
|2
|1
|3.
|Альварадо Пабло
|2
|0
|4.
|Jonathan Benitez1
|2
|0
|5.
|Bruno Romo
|1
|0
|6.
|Кристиан Суарез
|1
|0
|7.
|Jimenez Luis III
|1
|0
|8.
|Сото Гильермо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Гойяненсе
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|Палестино
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +15 =4 -1Атлетико Гойяненсе 2:1 Гремио Анаполис Либертад 1:2 Атлетико Гойяненсе Гремио Анаполис 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:0 Гойяс
Палестино 0:1 Атлетико Гойяненсе Гойяс 0:3 Атлетико Гойяненсе Jataiense 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Гойяненсе 3:1 КРАК Жоинвилль 0:2 Атлетико Гойяненсе Анаполис 0:3 Атлетико Гойяненсе Гремио Анаполис 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:0 Итумбиара Итумбиара 0:3 Атлетико Гойяненсе Галвес 1:3 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:0 Гремио Анаполис Атлетико Гойяненсе 2:0 Jataiense Анаполис 0:2 Атлетико Гойяненсе КРАК 0:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:1 Куритиба
Палестино Последние 20 матчей: +8 =6 -6Коло-Коло 1:2 Палестино Палестино 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Палестино 0:1 Атлетико Гойяненсе Либертад 2:0 Палестино
Мелипилья 0:1 Палестино Палестино 1:1 Эвертон Кильота Палестино 2:1 Кобресал Универсидад Католика Чили 2:1 Палестино Палестино 2:4 Антофагаста Кобресал 0:0 Палестино Палестино 2:2 Кокимбо Юнидо Уачипато 1:0 Палестино Эвертон Кильота 1:3 Палестино Универсидад Католика Чили 2:3 Палестино Палестино 3:2 Кобресал Универсидад де Чили 1:1 Палестино Палестино 2:2 Унион Эспаньола Универсидад де Консепсьон 1:1 Палестино Палестино 4:2 Курико Юнидо Депортес Икике 0:2 Палестино
Последние игры между собой
Атлетико Гойяненсе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Палестино: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|2.
|Либертад
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|4.
|Палестино
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Либертад
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|2.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|Палестино
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Либертад
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Палестино
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Индепендьенте
|Jonathan Herrera1
|6
|2
|0
|2.
|Атлетико Торке
|Gustavo Del Prete
|4
|1
|0
|3.
|Гремио
|Феррейра Факундо
|3
|0
|0
|4.
|Мелгар
|Bernardo Nicolas Cuesta
|3
|1
|0
|5.
|Боливар
|Сааведра Эрвин
|3
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ла Экидад
|Jefferson Mena
|2
|1
|2.
|12 де Октубре
|Francisco Manenti
|2
|1
|3.
|Палестино
|Vicente Fernandez2
|2
|1
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|Nikao
|3
|0
|5.
|Либертад
|Antonio Bareiro
|3
|0