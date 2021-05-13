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Копа Судамерикана 2021

2021
Атлетико Гойяненсе
0:0
Второй тайм: 62'
Палестино
0'
3' Желтая карточка
Паулу Жоау
22' Желтая карточка
Janderson
26' Желтая карточка
Jonathan Benitez1
45' Желтая карточка
Кристиан Суарез
46' Желтая карточка
Willian Moraes
49' Вторая желтая карточка
Willian Moraes
54' Желтая карточка
Фарьяс Агустин
56' Желтая карточка
Альварадо Пабло
62'
1
Fernando
Miguel
2
Dudu
V1
15
Nathan
VI
4
Eder
2
16
Miguel
Castro
Rocha
Igor6
8
Marlon
Freitas
5
Willian
Moraes
7
Janderson
10
Паулу
Жоау
11
Andre1
9
Ze
Roberto
III
1
Тоселли
Кристофер
17
Кристиан
Суарез
2
Альварадо
Пабло
3
Bruno
Romo
13
Кортес
Сезар
8
Misael
Davila
5
Фарьяс
Агустин
10
Jimenez
Luis
III
14
Вильянуэва
Карлос
11
Jonathan
Benitez1
29
Fabian
Ahumada
Атлетико Гойяненсе
Палестино

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойяненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ze Roberto III 2 0.5
2. Arnaldo II 1 0.25
Палестино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Атлетико Гойяненсе
# Игрок      
1. Roberson 1 1
2. Willian Moraes 1 1
3. Janderson 2 0
4. Паулу Жоау 1 0
5. Данило 1 0
6. Joao Paulo XIII 1 0
7. Ze Roberto III 1 0
8. Nathan VI 1 0
9. Arthur VIII 1 0
10. Dudu V1 1 0
Палестино
# Игрок      
1. Фарьяс Агустин 2 1
2. Vicente Fernandez2 2 1
3. Альварадо Пабло 2 0
4. Jonathan Benitez1 2 0
5. Bruno Romo 1 0
6. Кристиан Суарез 1 0
7. Jimenez Luis III 1 0
8. Сото Гильермо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Гойяненсе 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)
 Палестино 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Атлетико Гойяненсе 2:1 Гремио Анаполис Либертад 1:2 Атлетико Гойяненсе Гремио Анаполис 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:0 Гойяс
Палестино 0:1 Атлетико Гойяненсе Гойяс 0:3 Атлетико Гойяненсе Jataiense 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Гойяненсе 3:1 КРАК Жоинвилль 0:2 Атлетико Гойяненсе Анаполис 0:3 Атлетико Гойяненсе Гремио Анаполис 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:0 Итумбиара Итумбиара 0:3 Атлетико Гойяненсе Галвес 1:3 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:0 Гремио Анаполис Атлетико Гойяненсе 2:0 Jataiense Анаполис 0:2 Атлетико Гойяненсе КРАК 0:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:1 Куритиба
Палестино Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Коло-Коло 1:2 Палестино Палестино 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Палестино 0:1 Атлетико Гойяненсе Либертад 2:0 Палестино
Мелипилья 0:1 Палестино Палестино 1:1 Эвертон Кильота Палестино 2:1 Кобресал Универсидад Католика Чили 2:1 Палестино Палестино 2:4 Антофагаста Кобресал 0:0 Палестино Палестино 2:2 Кокимбо Юнидо Уачипато 1:0 Палестино Эвертон Кильота 1:3 Палестино Универсидад Католика Чили 2:3 Палестино Палестино 3:2 Кобресал Универсидад де Чили 1:1 Палестино Палестино 2:2 Унион Эспаньола Универсидад де Консепсьон 1:1 Палестино Палестино 4:2 Курико Юнидо Депортес Икике 0:2 Палестино

Последние игры между собой

Атлетико Гойяненсе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Палестино: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Палестино 0:1 Атлетико Гойяненсе Копа Судамерикана

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Гойяненсе 0:0 4 2 2 0 3 - 1 8
2. Либертад 3 2 0 1 6 - 3 6
3. Ньюэллс Олд Бойз 3 1 1 1 2 - 3 4
4. Палестино 0:0 4 0 1 3 0 - 4 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Либертад 2 1 0 1 3 - 2 3
2. Атлетико Гойяненсе 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
3. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 0 1 1 - 3 0
4. Палестино 0:0 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Гойяненсе 0:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Либертад 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Палестино 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Индепендьенте Jonathan Herrera1 6 2 0
2. Атлетико Торке Gustavo Del Prete 4 1 0
3. Гремио Феррейра Факундо 3 0 0
4. Мелгар Bernardo Nicolas Cuesta 3 1 0
5. Боливар Сааведра Эрвин 3 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ла Экидад Jefferson Mena 2 1
2. 12 де Октубре Francisco Manenti 2 1
3. Палестино Vicente Fernandez2 2 1
4. Атлетико Паранаэнсе Nikao 3 0
5. Либертад Antonio Bareiro 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Кристиан Суарез получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Jonathan Benitez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Janderson получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Паулу Жоау получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Гойяненсе
Ничья
Палестино
1.85
4.90
9.00
Все Коэффициенты
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