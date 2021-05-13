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Копа Судамерикана 2021

2021
Гуабира
0:1
Второй тайм: 87'
Байя
0'
45' Желтая карточка
Carlos Chore
0:1
57' Гол
Gilberto IV
63' Желтая карточка
Fran Supayabe
72' Красная карточка
Juan Zampiery
87'
1
Said
Mustafa
3
Fran
Supayabe
29
Nelson
Amarilla
15
Ибаньес
Хефферсон
19
Heber
Leanos
7
Gustavo
Peredo
5
Juan
Mercado
22
Diego
Josue
Hoyos
20
Luis
Enrique
Hurtado
Badani
9
Juan
Leonardo
Vogliotti
11
Bruno
Pascua
32
Matheus
Teixeira
2
Nino
Paraiba
5
Конти
Херман
40
Jose
Ferreira
6
Matheus
Bahia
8
Daniel
XII
45
Патрик
II
7
Росси
10
Rodriguinho
I
11
Oscar
Ruiz
9
Gilberto
IV
Гуабира
Байя

Бомбардиры внутри турнира

Гуабира
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Bruno Pascua 1 0.25
Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alesson Batista 2 0.5
2. Marcelo Ryan 2 0.5
3. Gilberto IV 1 0.25
4. Rodriguinho I 1 0.25
5. Jose Ferreira 1 0.25
6. Thaciano 1 0.25
7. Отавио Луис 1 0.25

Карточки

Гуабира
# Игрок      
1. Ибаньес Хефферсон 1 1
2. Victor Martin Galain 2 0
3. Fran Supayabe 2 0
4. Juan Zampiery 0 1
5. Bruno Pascua 1 0
6. Federico Dominguez 1 0
7. Nelson Amarilla 1 0
8. Juan Mercado 1 0
9. Carlos Chore 1 0
Байя
# Игрок      
1. Патрик II 1 0
2. Matheus Galdezani 1 0
3. Rodriguinho I 1 0
4. Отавио Луис 1 0
5. Daniel XII 1 0
6. Alesson Batista 1 0
7. Junior6 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гуабира 0 0 0 0 0 100% (1)
 Байя 25% (2) 0 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 25% (2)

Предыдущие игры

Гуабира Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Насьональ Потоси 2:1 Гуабира Атлетико Торке 4:0 Гуабира Гуабира 1:0 Реал Санта Крус Байя 5:0 Гуабира
Сан-Хосе Оруро 0:1 Гуабира Гуабира 1:3 Индепендьенте Гуабира 0:2 Real Tomayapo Насьональ Потоси 1:2 Гуабира Аурора 2:1 Гуабира Блуминг 0:1 Гуабира Гуабира 4:1 Насьональ Потоси Гуабира 3:1 Боливар Гуабира 4:0 Реал Потоси Реал Санта Крус 4:4 Гуабира Гуабира 3:2 Стронгест Блуминг 1:2 Гуабира Гуабира 2:1 Аурора Гуабира 4:0 Сан-Хосе Оруро Насьональ Потоси 1:0 Гуабира Гуабира 4:2 Рояль Пари
Байя Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Баия де Фейра 3:0 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра Сеара 1:2 Байя Жакуипенсе 0:1 Байя
Байя 2:2 Индепендьенте Байя 0:1 Сеара Байя 5:0 Гуабира Форталеза 0:0 Байя Атлетико Торке 1:1 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра Байя 4:0 Клуб Регатас Бразил Байя 2:1 Эй-Би-Си Байя 4:1 Манаус Байя 2:1 Атлетико Алагоиньяс Форталеза 2:1 Байя Байя 5:0 Альтос Алагоано 2:0 Байя Флуминенсе де Фейра 1:1 Байя Байя 4:0 Спорт Ресифи Байя 0:0 Витория

Последние игры между собой

Гуабира: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Байя: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Байя 5:0 Гуабира Копа Судамерикана

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте 4 2 2 0 9 - 5 8
2. Байя 1:0 4 2 2 0 9 - 3 8
3. Атлетико Торке 4 1 2 1 7 - 5 5
4. Гуабира 0:1 4 0 0 4 1 - 13 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Торке 3 1 2 0 6 - 2 5
2. Байя 1:0 2 1 1 0 7 - 2 4
3. Индепендьенте 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Гуабира 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте 3 1 2 0 6 - 4 5
2. Байя 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Атлетико Торке 1 0 0 1 1 - 3 0
4. Гуабира 0:1 2 0 0 2 0 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Индепендьенте Jonathan Herrera1 6 2 0
2. Гремио Феррейра Факундо 5 0 0
3. Атлетико Торке Gustavo Del Prete 4 1 0
4. Мелгар Bernardo Nicolas Cuesta 3 1 0
5. Боливар Сааведра Эрвин 3 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Палестино Фарьяс Агустин 2 2
2. Ла Экидад Jefferson Mena 2 1
3. 12 де Октубре Francisco Manenti 2 1
4. Палестино Vicente Fernandez2 2 1
5. Атлетико Паранаэнсе Nikao 3 0
Весь список
  • Второй тайм
  • 84'
    Juan Mercado уходит с поля. Alvaro Quiroga выходит вместо него
  • 83'
    Matheus Bahia уходит с поля. Juninho Capixaba выходит вместо него
  • 83'
    Gilberto уходит с поля. Thonny Anderson выходит вместо него
  • 76'
    Росси уходит с поля. Maycon выходит вместо него
  • 74'
    Danielzinho уходит с поля. Matheus Galdezani выходит вместо него
  • 72'
    УДАЛЕНИЕ! - Juan Zampiery увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 70'
    Luis Hurtado уходит с поля. William Alvarez выходит вместо него
  • 64'
    Oscar Ruiz уходит с поля. Thaciano выходит вместо него
  • Желтая карточка
    63'
    Fran Supayabe получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    57'
    Г О О О О Л - Gilberto бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Carlos Chore получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Ибаньес Хефферсон уходит с поля. Carlos Chore выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гуабира
Ничья
Байя
9.30
8.00
1.31
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Где смотреть матч Гуабира 0:1 Байя онлайн

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