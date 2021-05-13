Копа Судамерикана 2021
45' Желтая карточкаCarlos Chore
0:1
57' ГолGilberto IV
63' Желтая карточкаFran Supayabe
72' Красная карточкаJuan Zampiery
19
Heber
Leanos
11
Bruno
Pascua
45
Патрик
II
7
Росси
11
Oscar
Ruiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Heber LeanosЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Bruno PascuaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
28 Elio Salazar
-
23 Jose Montero
-
24 Jim Plata
-
-
16 Carlos Chore
-
-
-
-
Главный тренер: Victor Andrada
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Патрик IIПолузащитник
-
7 РоссиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Oscar RuizПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
-
-
13 Ignacio2
-
-
31 Maycon
-
42 Renan Guedes
-
12 Mateus Claus
-
34 Lucas Araujo
-
-
Главный тренер: Dado Cavalcanti
Ход матча
45'
57'
0:1
63'
64'
72'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Bruno Pascua
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Alesson Batista
|2
|0.5
|2.
|Marcelo Ryan
|2
|0.5
|3.
|Gilberto IV
|1
|0.25
|4.
|Rodriguinho I
|1
|0.25
|5.
|Jose Ferreira
|1
|0.25
|6.
|Thaciano
|1
|0.25
|7.
|Отавио Луис
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ибаньес Хефферсон
|1
|1
|2.
|Victor Martin Galain
|2
|0
|3.
|Fran Supayabe
|2
|0
|4.
|Juan Zampiery
|0
|1
|5.
|Bruno Pascua
|1
|0
|6.
|Federico Dominguez
|1
|0
|7.
|Nelson Amarilla
|1
|0
|8.
|Juan Mercado
|1
|0
|9.
|Carlos Chore
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Патрик II
|1
|0
|2.
|Matheus Galdezani
|1
|0
|3.
|Rodriguinho I
|1
|0
|4.
|Отавио Луис
|1
|0
|5.
|Daniel XII
|1
|0
|6.
|Alesson Batista
|1
|0
|7.
|Junior6
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гуабира
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Байя
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
Предыдущие игры
Гуабира Последние 20 матчей: +12 =1 -7Насьональ Потоси 2:1 Гуабира Атлетико Торке 4:0 Гуабира Гуабира 1:0 Реал Санта Крус Байя 5:0 Гуабира
Сан-Хосе Оруро 0:1 Гуабира Гуабира 1:3 Индепендьенте Гуабира 0:2 Real Tomayapo Насьональ Потоси 1:2 Гуабира Аурора 2:1 Гуабира Блуминг 0:1 Гуабира Гуабира 4:1 Насьональ Потоси Гуабира 3:1 Боливар Гуабира 4:0 Реал Потоси Реал Санта Крус 4:4 Гуабира Гуабира 3:2 Стронгест Блуминг 1:2 Гуабира Гуабира 2:1 Аурора Гуабира 4:0 Сан-Хосе Оруро Насьональ Потоси 1:0 Гуабира Гуабира 4:2 Рояль Пари
Байя Последние 20 матчей: +12 =4 -4Баия де Фейра 3:0 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра Сеара 1:2 Байя Жакуипенсе 0:1 Байя
Байя 2:2 Индепендьенте Байя 0:1 Сеара Байя 5:0 Гуабира Форталеза 0:0 Байя Атлетико Торке 1:1 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра Байя 4:0 Клуб Регатас Бразил Байя 2:1 Эй-Би-Си Байя 4:1 Манаус Байя 2:1 Атлетико Алагоиньяс Форталеза 2:1 Байя Байя 5:0 Альтос Алагоано 2:0 Байя Флуминенсе де Фейра 1:1 Байя Байя 4:0 Спорт Ресифи Байя 0:0 Витория
Последние игры между собой
Гуабира: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Байя: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|2.
|Байя
|1:0
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|3.
|Атлетико Торке
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|4.
|Гуабира
|0:1
|4
|0
|0
|4
|1 - 13
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Торке
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|2.
|Байя
|1:0
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|3.
|Индепендьенте
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Гуабира
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|2.
|Байя
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Атлетико Торке
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|Гуабира
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Индепендьенте
|Jonathan Herrera1
|6
|2
|0
|2.
|Гремио
|Феррейра Факундо
|5
|0
|0
|3.
|Атлетико Торке
|Gustavo Del Prete
|4
|1
|0
|4.
|Мелгар
|Bernardo Nicolas Cuesta
|3
|1
|0
|5.
|Боливар
|Сааведра Эрвин
|3
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Палестино
|Фарьяс Агустин
|2
|2
|2.
|Ла Экидад
|Jefferson Mena
|2
|1
|3.
|12 де Октубре
|Francisco Manenti
|2
|1
|4.
|Палестино
|Vicente Fernandez2
|2
|1
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|Nikao
|3
|0