Арджеш
0:0
Перерыв
Стадион: Stadionul Nicolae Dobrin
Киндия Тырговиште
9' Желтая карточкаМалеле Сефас
26
Марич
Лука
21
Палич
Антун
28
Малеле
Сефас
25
Айоани
Михай
95
Daniel
Celea
66
Якоб
Паул
15
Дину
Корнел
22
Раца
Вадим
19
Попа
Даньел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Марич ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Палич АнтунПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Малеле СефасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Телес РуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mihaita Ianovschi
- Основной состав
-
25 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
95 Daniel CeleaЗащитник
-
66 Якоб ПаулЗащитник
-
15 Дину КорнелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Коцич МиланЗащитник
- Защитник
-
29 Костя МихайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Emil Sandoi
Ход матча
9'
Владение мячом
Предыдущие игры
Арджеш Последние 20 матчей: +8 =8 -4Арджеш 0:0 Политехника Яссы Арджеш 3:1 Киндия Тырговиште Германнштадт 4:1 Арджеш Арджеш 1:1 Академика Клинчени
Динамо Бухарест 1:2 Арджеш Арджеш 2:1 Политехника Яссы ЧФР Клуж 5:0 Арджеш Волунтари 0:1 Арджеш Арджеш 1:1 Сепси Арджеш 1:0 Вииторул Констанца Астра 0:2 Арджеш Университатя Крайова 1:1 Арджеш Арджеш 0:0 ФКСБ УТА Арад 1:2 Арджеш Арджеш 1:1 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:1 Арджеш Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш Арджеш 2:2 Германнштадт Академика Клинчени 1:0 Арджеш Арджеш 0:1 Динамо Бухарест
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +7 =6 -7Киндия Тырговиште 2:0 Германнштадт Арджеш 3:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Волунтари Вииторул Констанца 0:0 Киндия Тырговиште
Киндия Тырговиште 0:1 Астра Сепси 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Университатя Крайова Киндия Тырговиште 1:0 Университатя Крайова ФКСБ 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:3 Ботошани Киндия Тырговиште 0:1 ЧФР Клуж Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Политехника Яссы Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца
Последние игры между собой
Арджеш: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Киндия Тырговиште: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2