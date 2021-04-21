Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште в офсайде

46' Арджеш имеет хороший шанс забить.

46' Идеальный солнечный день для футбола

46' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште подал угловой справа.

44' Denis Dumitrascu из команды Киндия Тырговиште делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

44' Меца Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Cornel Dinu из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

42' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Сербан Ионут II не смог попасть в створ ударом издали

40' Арджеш имеет хороший шанс забить.

40' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

38' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Турда Григоре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Как он промахнулся? Малеле Сефас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

34' Сербан Ионут II исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря

33' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Думитру Кристиан нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

32' Daniel Celea наказан за толчок Марич Лука

32' Тофан Костинел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

31' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Арджеш имеет хороший шанс забить.

26' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Марич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Denis Dumitrascu из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

23' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

22' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Арджеш

21' Как он промахнулся? Cristian Negut имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

20' Игрок из команды Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Арджеш имеет хороший шанс забить.

17' Дулка Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Якоб Паул предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Арджеш имеет хороший шанс забить.

16' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Арджеш

11' Матч возобновлен

11' Ох, нехорошо это выглядит. Якоб Паул получил травму и медбригада забирает его с поля.

9' Якоб Паул на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Малеле Сефас получил желтую карточку от судьи

8' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Denis Dumitrascu из команды Киндия Тырговиште подал угловой справа.

4' Меца Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

4' Марич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Игрок из команды Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Сербан Ионут II наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

1' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля