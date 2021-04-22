Второй тайм

94' ФКСБ заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Харуц Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Мулин Тибо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Тэнасе Флорин из команды ФКСБ сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

89' Харуц Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Русеску Раул получает желтую карточку за неспортивное поведение

87' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Тэнасе Флорин не смог попасть в створ ударом издали

86' Русеску Раул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Мулин Тибо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

85' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Симон Габриэл получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Симон Габриэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Симон Габриэл не смог попасть в створ ударом издали

79' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Тактическая замена. Кордя Андрей уходит с поля и его заменяет Разван Андронич

76' Octavian Valceanu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Тэнасе Флорин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Аким Флорин получил желтую карточку от судьи

73' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

72' Чеботару Евгений выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Удар от ворот произведет ФКСБ

64' Харуц Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Тактическая замена. Octavian Popescu уходит с поля и его заменяет Радунович Ристо

63' Крецу Валентин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Моруцан Олимпиу пробует нанести удар издали, но Octavian Valceanu держит все под контролем

61' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Отличный командный гол!

57' Г О О О О Л - Тэнасе Флорин изменил счет на табло!

57' ФКСБ имеет хороший шанс забить.

57' Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет ФКСБ

53' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Adrian Sut из команды ФКСБ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

49' Оайдэ Рэзван пробует нанести удар издали, но Octavian Valceanu держит все под контролем

47' Тэнасе Флорин пробил со штрафного прямо в стенку