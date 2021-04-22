Академика Клинчени
0:2
Конец матча
Стадион: Stadionul Ion Comsa
ФКСБ
18' Желтая карточкаШут Адриан
0:1
26' ГолТэнасе Флорин
30' Желтая карточкаПатрике Разван
0:2
57' ГолТэнасе Флорин
74' Желтая карточкаАким Флорин
88' Желтая карточкаРусеску Раул
25
Кордя
Андрей
99
Влад
Даниэл
17
Кристя
Юлиан
89
Шут
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кордя АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Попа АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marin Duna
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
89 Шут АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Вынэ ЙонуцНападающий
-
-
Главный тренер: Петря Антон
Ход матча
18'
26'
0:1
30'
57'
0:2
74'
88'
Владение мячом
Предыдущие игры
Академика Клинчени Последние 20 матчей: +5 =10 -5ЧФР Клуж 3:0 Академика Клинчени Динамо Бухарест 1:3 Академика Клинчени Академика Клинчени 2:1 Политехника Яссы Арджеш 1:1 Академика Клинчени
Академика Клинчени 0:1 Волунтари Вииторул Констанца 1:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:1 Астра Сепси 0:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:0 Университатя Крайова ФКСБ 0:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:3 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 2:1 Ботошани Киндия Тырговиште 2:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:0 Германнштадт ЧФР Клуж 3:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:1 Динамо Бухарест Политехника Яссы 0:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:0 Арджеш Волунтари 3:3 Академика Клинчени
ФКСБ Последние 20 матчей: +11 =5 -4ФКСБ 2:1 Ботошани ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Сепси 1:1 ФКСБ ФКСБ 0:0 Университатя Крайова
ФКСБ 3:0 ЧФР Клуж ФКСБ 1:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:2 ФКСБ ФКСБ 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 1:0 ФКСБ ФКСБ 0:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 ФКСБ ФКСБ 3:1 Политехника Яссы Арджеш 0:0 ФКСБ ФКСБ 2:1 Волунтари Вииторул Констанца 2:2 ФКСБ ФКСБ 3:0 Астра ФКСБ 1:1 Сепси Университатя Крайова 0:2 ФКСБ ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ ФКСБ 3:0 УТА Арад
Последние игры между собой
Академика Клинчени: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
ФКСБ: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1