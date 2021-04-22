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  3. Румыния: Лига 1. Группа А
Академика Клинчени
0:2
Конец матча

Стадион:
ФКСБ
0'
18' Желтая карточка
Шут Адриан
0:1
26' Гол
Тэнасе Флорин
30' Желтая карточка
Патрике Разван
0:2
57' Гол
Тэнасе Флорин
74' Желтая карточка
Аким Флорин
88' Желтая карточка
Русеску Раул
90'+4
1
Вылчану
Октавиан
3
Аким
Флорин
5
Гардош
Флорин
29
Патрике
Разван
21
Добреску
Михай
25
Кордя
Андрей
7
Мулин
Тибо
37
Чеботару
Евгений
10
Тэнасе
Кристиан
23
Чунчуков
Цветелин
99
Robert
Jerdea
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
6
Харуц
Денис
17
Кристя
Юлиан
3
Панцыру
Ионуц
23
Попеску
Овидиу
89
Шут
Адриан
25
Перяну
Овидиу
11
Моруцан
Олимпиу
10
Тэнасе
Флорин
37
Попеску
Октавиан
Академика Клинчени
ФКСБ

Предыдущие игры

Академика Клинчени Последние 20 матчей: +5 =10 -5
ЧФР Клуж 3:0 Академика Клинчени Динамо Бухарест 1:3 Академика Клинчени Академика Клинчени 2:1 Политехника Яссы Арджеш 1:1 Академика Клинчени
Академика Клинчени 0:1 Волунтари Вииторул Констанца 1:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:1 Астра Сепси 0:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:0 Университатя Крайова ФКСБ 0:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:3 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 2:1 Ботошани Киндия Тырговиште 2:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:0 Германнштадт ЧФР Клуж 3:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:1 Динамо Бухарест Политехника Яссы 0:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:0 Арджеш Волунтари 3:3 Академика Клинчени
ФКСБ Последние 20 матчей: +11 =5 -4
ФКСБ 2:1 Ботошани ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Сепси 1:1 ФКСБ ФКСБ 0:0 Университатя Крайова
ФКСБ 3:0 ЧФР Клуж ФКСБ 1:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:2 ФКСБ ФКСБ 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 1:0 ФКСБ ФКСБ 0:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 ФКСБ ФКСБ 3:1 Политехника Яссы Арджеш 0:0 ФКСБ ФКСБ 2:1 Волунтари Вииторул Констанца 2:2 ФКСБ ФКСБ 3:0 Астра ФКСБ 1:1 Сепси Университатя Крайова 0:2 ФКСБ ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ ФКСБ 3:0 УТА Арад

Последние игры между собой

Академика Клинчени: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
ФКСБ: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
ФКСБ 0:1 Академика Клинчени Первая лига Академика Клинчени 0:2 ФКСБ Первая лига ФКСБ 0:0 Академика Клинчени Первая лига Академика Клинчени 0:3 ФКСБ Первая лига
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  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
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