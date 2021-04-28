Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

Denis Dumitrascu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

[player1] из команды [team] делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

Denis Dumitrascu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Mihai Aioani выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Daniel Celea предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Cornel Dinu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Albert Stahl выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Плохо сыграл Daniel Celea - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

Плохо сыграл Daniel Celea - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

Albert Stahl оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Раца Вадим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Опасность предотвращена - Denis Dumitrascu из команды Киндия Тырговиште вступил в отбор удачно

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Отличный пас сделал Вютрих Себастьен из команды Астра . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

43' Мерлой Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Граовац Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Denis Dumitrascu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Гэман Валеричэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Раца Вадим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Матч возобновлен

36' Ох, нехорошо это выглядит. Георге Валентин получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Георге Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Daniel Celea совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

34' Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

33' Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Якоб Паул предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

29' Denis Dumitrascu из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

28' Удар от ворот произведет Астра

27' Флоря Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Граовац Даниэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

26' Безумный фол. Граовац Даниэль грубо играет против соперника. Пострадал Cristian Negut

26' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

25' ШАНС! Георге Валентин вышел один на один с голкипером...

25' Mihai Aioani ошибается в защите.

25' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

25' Бруну Давид из команды Астра сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

24' Удар от ворот произведет Астра

23' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

23' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

21' Георге Валентин пробил со штрафного прямо в стенку

17' Лазар Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Denis Dumitrascu из команды Киндия Тырговиште подал угловой справа.

16' Гэман Валеричэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Вютрих Себастьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Гэман Валеричэ предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Удар от ворот произведет Астра

14' Дулка Марко не смог попасть в створ ударом издали

14' Гэман Валеричэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

13' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Соуза Уго получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Соуза Уго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Игрок из команды Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

9' Cristian Negut получает желтую карточку за нырок

9' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Cristian Negut нырнул в штрафной. Спорно!

8' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Астра

7' Дулка Марко не смог попасть в створ ударом издали

7' Denis Dumitrascu из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

5' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Cornel Dinu из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

4' Матч возобновлен

3' Соуза Уго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.