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  4. Лига 1. Группа Б
Киндия Тырговиште
0:0
Конец матча

Стадион:
Астра
0'
9' Желтая карточка
Негуц Кристиан
26' Желтая карточка
Граовац Даниэль
35' Желтая карточка
Daniel Celea
48' Желтая карточка
Георге Валентин
90'+3
25
Айоани
Михай
98
Кэпушэ
Тибериу
95
Daniel
Celea
66
Якоб
Паул
15
Дину
Корнел
20
Негуц
Кристиан
8
Дулка
Марко
22
Раца
Вадим
80
Думитрашку
Денис
19
Попа
Даньел
11
Флоря
Даниэль
1
Лазар
Давид
2
Соуза
Уго
4
Граовац
Даниэль
25
Гэман
Валеричэ
20
Бруну
Давид
7
Чанаджия
Дарио
21
Црепуля
Любян
22
Шербан
Габриэл
80
Мерлой
Джордже
11
Георге
Валентин
8
Вютрих
Себастьен
Киндия Тырговиште
Астра

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Флоря Даниэль 4 1
2. Думитрашку Денис 1 0.25
3. Кэпушэ Тибериу 0 0
4. Попа Даньел 0 0
5. Якоб Паул 0 0
6. Айоани Михай 0 0
Астра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Граовац Даниэль 1 0.25
2. Георге Валентин 1 0.25
3. Мерлой Джордже 1 0.25
4. Вютрих Себастьен 0 0
5. Чанаджия Дарио 0 0

Карточки

Киндия Тырговиште
# Игрок      
1. Дулка Марко 2 0
2. Айоани Михай 2 0
3. Негуц Кристиан 1 0
4. Daniel Celea 1 0
Астра
# Игрок      
1. Боэ-Кан Янн 2 1
2. Граовац Даниэль 2 0
3. Ламанж Абдель 1 0
4. Црепуля Любян 1 0
5. Распопович Момчило 1 0
6. Георге Валентин 1 0
7. Мерлой Джордже 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Киндия Тырговиште 0 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0 20% (1)
 Астра 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Киндия Тырговиште 2:0 Политехника Яссы Арджеш 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Германнштадт Арджеш 3:1 Киндия Тырговиште
Киндия Тырговиште 1:0 Волунтари Вииторул Констанца 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Астра Сепси 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Университатя Крайова Киндия Тырговиште 1:0 Университатя Крайова ФКСБ 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:3 Ботошани Киндия Тырговиште 0:1 ЧФР Клуж Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Политехника Яссы Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш
Астра Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Астра 0:1 Арджеш Германнштадт 1:3 Астра Астра 0:0 Динамо Бухарест Астра 1:0 Динамо Бухарест
Астра 0:0 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 0:0 Астра Астра 1:1 Ботошани Киндия Тырговиште 0:1 Астра Астра 2:1 Германнштадт Петролул Плоешти 0:3 Астра Академика Клинчени 1:1 Астра Астра 2:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 2:3 Астра Астра 0:2 Арджеш Волунтари 1:3 Астра Астра 1:1 Вииторул Констанца ЧФР Клуж 1:1 Астра Сепси 4:1 Астра Астра 1:1 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Астра

Последние игры между собой

Киндия Тырговиште: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Астра: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Киндия Тырговиште 0:1 Астра Первая лига Астра 0:0 Киндия Тырговиште Первая лига Астра 1:2 Киндия Тырговиште Первая лига Киндия Тырговиште 1:0 Астра Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Киндия Тырговиште 4 3 1 0 5 - 0 30
2. Арджеш 4 2 1 1 5 - 2 27
3. УТА Арад 4 2 0 2 3 - 5 25
4. Газ-Метан Медиаш 4 2 1 1 7 - 4 24
5. Астра 4 1 2 1 3 - 2 24
6. Волунтари 3 2 1 0 3 - 1 23
7. Вииторул Констанца 3 1 0 2 1 - 2 19
8. Германнштадт 4 1 0 3 3 - 7 16
9. Динамо Бухарест 3 0 1 2 1 - 5 15
10. Политехника Яссы 3 0 1 2 0 - 3 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Киндия Тырговиште 3 2 1 0 4 - 0 27
2. Арджеш 3 1 1 1 4 - 2 24
3. УТА Арад 2 1 0 1 1 - 1 22
4. Газ-Метан Медиаш 2 1 1 0 5 - 2 21
5. Астра 2 0 1 1 0 - 1 20
6. Волунтари 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Вииторул Констанца 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Политехника Яссы 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Динамо Бухарест 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Германнштадт 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волунтари 2 1 1 0 2 - 1 20
2. Германнштадт 2 1 0 1 1 - 2 16
3. Вииторул Констанца 2 0 0 2 0 - 2 16
4. Динамо Бухарест 2 0 1 1 1 - 4 15
5. Политехника Яссы 2 0 1 1 0 - 2 14
6. Астра 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Киндия Тырговиште 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Арджеш 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Газ-Метан Медиаш 2 1 0 1 2 - 2 3
10. УТА Арад 2 1 0 1 2 - 4 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Gloria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Киндия Тырговиште 0:0 Астра онлайн

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