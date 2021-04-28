Киндия Тырговиште
0:0
Конец матча
Стадион: Stadionul Gloria
Астра
9' Желтая карточкаНегуц Кристиан
26' Желтая карточкаГраовац Даниэль
35' Желтая карточкаDaniel Celea
48' Желтая карточкаГеорге Валентин
25
Айоани
Михай
95
Daniel
Celea
66
Якоб
Паул
15
Дину
Корнел
22
Раца
Вадим
19
Попа
Даньел
20
Бруну
Давид
- Основной состав
-
25 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
95 Daniel CeleaЗащитник
-
66 Якоб ПаулЗащитник
-
15 Дину КорнелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Коцич МиланЗащитник
- Защитник
-
48 Бурама ФомбаЗащитник
-
29 Костя МихайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Бруну ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
91 Боэ-Кан ЯннПолузащитник
- Нападающий
-
77 Стахл АлбертНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
Ход матча
26'
35'
48'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Флоря Даниэль
|4
|1
|2.
|Думитрашку Денис
|1
|0.25
|3.
|Кэпушэ Тибериу
|0
|0
|4.
|Попа Даньел
|0
|0
|5.
|Якоб Паул
|0
|0
|6.
|Айоани Михай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Граовац Даниэль
|1
|0.25
|2.
|Георге Валентин
|1
|0.25
|3.
|Мерлой Джордже
|1
|0.25
|4.
|Вютрих Себастьен
|0
|0
|5.
|Чанаджия Дарио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дулка Марко
|2
|0
|2.
|Айоани Михай
|2
|0
|3.
|Негуц Кристиан
|1
|0
|4.
|Daniel Celea
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Боэ-Кан Янн
|2
|1
|2.
|Граовац Даниэль
|2
|0
|3.
|Ламанж Абдель
|1
|0
|4.
|Црепуля Любян
|1
|0
|5.
|Распопович Момчило
|1
|0
|6.
|Георге Валентин
|1
|0
|7.
|Мерлой Джордже
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Киндия Тырговиште
|0
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|20% (1)
|Астра
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +8 =5 -7Киндия Тырговиште 2:0 Политехника Яссы Арджеш 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Германнштадт Арджеш 3:1 Киндия Тырговиште
Киндия Тырговиште 1:0 Волунтари Вииторул Констанца 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Астра Сепси 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Университатя Крайова Киндия Тырговиште 1:0 Университатя Крайова ФКСБ 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:3 Ботошани Киндия Тырговиште 0:1 ЧФР Клуж Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Политехника Яссы Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш
Астра Последние 20 матчей: +8 =8 -4Астра 0:1 Арджеш Германнштадт 1:3 Астра Астра 0:0 Динамо Бухарест Астра 1:0 Динамо Бухарест
Астра 0:0 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 0:0 Астра Астра 1:1 Ботошани Киндия Тырговиште 0:1 Астра Астра 2:1 Германнштадт Петролул Плоешти 0:3 Астра Академика Клинчени 1:1 Астра Астра 2:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 2:3 Астра Астра 0:2 Арджеш Волунтари 1:3 Астра Астра 1:1 Вииторул Констанца ЧФР Клуж 1:1 Астра Сепси 4:1 Астра Астра 1:1 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Астра
Последние игры между собой
Киндия Тырговиште: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Астра: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Киндия Тырговиште
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|30
|2.
|Арджеш
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|27
|3.
|УТА Арад
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|25
|4.
|Газ-Метан Медиаш
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|24
|5.
|Астра
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|24
|6.
|Волунтари
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|23
|7.
|Вииторул Констанца
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|19
|8.
|Германнштадт
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|16
|9.
|Динамо Бухарест
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|15
|10.
|Политехника Яссы
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Киндия Тырговиште
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|27
|2.
|Арджеш
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|24
|3.
|УТА Арад
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|22
|4.
|Газ-Метан Медиаш
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|21
|5.
|Астра
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|20
|6.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Вииторул Констанца
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Политехника Яссы
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Динамо Бухарест
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Германнштадт
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волунтари
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|20
|2.
|Германнштадт
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|16
|3.
|Вииторул Констанца
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|16
|4.
|Динамо Бухарест
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|15
|5.
|Политехника Яссы
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|14
|6.
|Астра
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Киндия Тырговиште
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|УТА Арад
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3