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Сельта
2:0
Конец матча

Стадион:
Леванте
0'
32' Желтая карточка
Фонтан Хосе
39' Желтая карточка
Мелеро Гонсало
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Дуарте Оскар
1:0
51' Гол
Браис Мендес
56' Желтая карточка
Васкес Кевин
71' Желтая карточка
Везу Рубен
2:0
74' Гол
Солари Аугусто
90'+5
1
Вильяр
Иван
20
Васкес
Кевин
18
Айду
Джозеф
24
Мурильо
Джейсон
29
Фонтан
Хосе
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
9
Нолито
Агудо
22
Мина
Сантьяго
10
Аспас
Яго
34
Карденас
Дани
15
Постиго
Серхио
6
Дуарте
Оскар
14
Везу
Рубен
18
Де
Фрутос
Хорхе
22
Мелеро
Гонсало
4
Робер
Пьер
10
Барди
Энис
19
Клерк
Карлос
29
Alejandro
Cantero
9
Рохер
Марти
Сельта
4-1-3-2
Леванте
3-5-2

Ход матча

29'
Пейнадо Франсиско
Тапия Ренато
 
32'
Фонтан Хосе
 
39'
 
Мелеро Гонсало
45'
 
Дуарте Оскар
46'
Араухо Нестор
Айду Джозеф
 
46'
Аарон Мартин
Фонтан Хосе
 
51'
Браис Мендес
(Аспас Яго)
1:0
56'
Васкес Кевин
 
66'
Солари Аугусто
Аспас Яго
 
68'
 
Рочина Рубен
Барди Энис
71'
 
Везу Рубен
74'
Солари Аугусто
(Аарон Мартин)
2:0
79'
 
Моралес Луис
Alejandro Cantero
79'
 
Леон Серхио
Мелеро Гонсало
79'
 
Мирамон Хорхе
Дуарте Оскар
83'
 
Дукуре Шейк III
Робер Пьер
85'
Феррейра Факундо
Нолито Агудо
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 13 (4) 0.38
2. Мина Сантьяго 8 0.24
3. Браис Мендес 7 0.21
4. Нолито Агудо 6 0.18
5. Мальо Уго 3 0.09
6. Пейнадо Франсиско 3 0.09
7. Мурильо Джейсон 2 0.06
8. Солари Аугусто 1 0.03
9. Феррейра Факундо 1 0.03
10. Баэса Мигель 1 0.03
11. Каррейра Серхио 1 0.03
12. Денис Суарес 0 0
13. Олаза Лукас 0 0
14. Аарон Мартин 0 0
15. Тапия Ренато 0 0
Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 11 0.32
2. Рохер Марти 11 (2) 0.32
3. Де Фрутос Хорхе 4 0.12
4. Мелеро Гонсало 4 0.12
5. Гомес Даниэль 2 0.06
6. Барди Энис 1 0.03
7. Кампанья Хосе 1 (1) 0.03
8. Дуарте Оскар 1 0.03
9. Везу Рубен 1 0.03
10. Леон Серхио 1 0.03
11. Малса Микаэль 1 0.03
12. Клерк Карлос 0 0
13. Радоя Неманья 0 0
14. Мирамон Хорхе 0 0
15. Рочина Рубен 0 0

Карточки

Сельта
# Игрок      
1. Мурильо Джейсон 10 1
2. Тапия Ренато 11 0
3. Аспас Яго 8 0
4. Мальо Уго 8 0
5. Денис Суарес 8 0
6. Нолито Агудо 6 0
7. Браис Мендес 6 0
8. Йокушлу Окай 4 1
9. Олаза Лукас 5 0
10. Араухо Нестор 4 0
11. Мина Сантьяго 4 0
12. Фонтан Хосе 2 1
13. Феррейра Факундо 3 0
14. Васкес Кевин 3 0
15. Айду Джозеф 3 0
16. Пейнадо Франсиско 3 0
17. Родригес Мигель 2 0
18. Мор Эмре 2 0
19. Рубен Бланко 0 1
20. Аарон Мартин 1 0
21. Жунка Давид 1 0
22. Солари Аугусто 1 0
23. Вильяр Иван 1 0
Леванте
# Игрок      
1. Везу Рубен 7 0
2. Рочина Рубен 5 0
3. Клерк Карлос 5 0
4. Малса Микаэль 5 0
5. Робер Пьер 3 1
6. Постиго Серхио 4 0
7. Вукчевич Никола 4 0
8. Рохер Марти 4 0
9. Мелеро Гонсало 4 0
10. Барди Энис 4 0
11. Гомес Даниэль 3 0
12. Сон 3 0
13. Дуарте Оскар 2 0
14. Моралес Луис 2 0
15. Антонио Гарсия 2 0
16. Де Фрутос Хорхе 2 0
17. Кампанья Хосе 1 0
18. Дукуре Шейк III 1 0
19. Коке Хорхе II 1 0
20. Радоя Неманья 1 0
21. Мирамон Хорхе 1 0
22. Карденас Дани 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сельта 19.57% (9) 15.22% (7) 28.26% (13) 8.7% (4) 10.87% (5) 17.39% (8)
 Леванте 15.79% (6) 23.68% (9) 15.79% (6) 13.16% (5) 10.53% (4) 21.05% (8)

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Сельта 2:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:1 Сельта Кадис 0:0 Сельта Сельта 3:4 Севилья
Алавес 1:3 Сельта Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 0:0 Атлетик Б Уэска 3:4 Сельта Сельта 1:1 Вальядолид Валенсия 2:0 Сельта Сельта 3:1 Эльче Атлетико М 2:2 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:1 Эйбар Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:4 Вильярреал УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта
Леванте Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Эльче 1:0 Леванте Леванте 0:1 Севилья Леванте 1:5 Вильярреал Эйбар 0:1 Леванте
Леванте 0:2 Уэска Бетис 2:0 Леванте Леванте 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 1:0 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Леванте 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:1 Леванте Леванте 2:2 Гранада Леванте 1:0 Вильярреал Реал Мадрид 1:2 Леванте Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Кадис 2:2 Леванте

Последние игры между собой

Сельта: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 5
Леванте: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 10
Леванте 1:1 Сельта Ла Лига Сельта 2:3 Леванте Ла Лига Леванте 3:1 Сельта Ла Лига Сельта 1:4 Леванте Примера
Леванте 1:2 Сельта Примера Сельта 4:2 Леванте Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 4:3 Леванте Примера Леванте 1:2 Сельта Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 3:0 Леванте Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 0:1 Леванте Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Леванте Примера Леванте 1:0 Сельта Сегунда Сельта 1:1 Леванте Сегунда Сельта 2:2 Леванте Сегунда Леванте 1:3 Сельта Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 33 22 7 4 60 - 22 73
2. Реал Мадрид Заявка 33 21 8 4 56 - 24 71
3. Барселона Заявка 33 22 5 6 77 - 31 71
4. Севилья Заявка 33 22 4 7 49 - 26 70
5. Реал Сосьедад Заявка 33 14 11 8 51 - 34 53
6. Бетис Заявка 33 14 8 11 42 - 45 50
7. Вильярреал Заявка 33 12 13 8 50 - 38 49
8. Гранада Заявка 33 13 6 14 43 - 54 45
9. Сельта Заявка 34 11 11 12 46 - 51 44
10. Атлетик Б Заявка 33 10 12 11 43 - 36 42
11. Осасуна Заявка 33 10 10 13 31 - 39 40
12. Леванте Заявка 34 9 11 14 38 - 48 38
13. Кадис Заявка 33 9 10 14 28 - 49 37
14. Валенсия Заявка 33 8 12 13 41 - 48 36
15. Хетафе Заявка 33 8 10 15 26 - 39 34
16. Алавес Заявка 33 7 10 16 28 - 49 31
17. Эльче Заявка 33 6 12 15 29 - 49 30
18. Вальядолид Заявка 33 5 15 13 31 - 45 30
19. Уэска Заявка 33 5 12 16 31 - 50 27
20. Эйбар Заявка 33 4 11 18 23 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 13 3 1 37 - 9 42
2. Барселона Заявка 17 11 4 2 43 - 18 37
3. Севилья Заявка 16 12 1 3 25 - 10 37
4. Реал Мадрид Заявка 16 11 2 3 27 - 10 35
5. Гранада Заявка 16 9 3 4 24 - 20 30
6. Атлетик Б Заявка 17 8 5 4 27 - 16 29
7. Бетис Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
8. Реал Сосьедад Заявка 17 7 6 4 28 - 20 27
9. Сельта Заявка 17 8 3 6 27 - 27 27
10. Валенсия Заявка 16 6 7 3 25 - 19 25
11. Вильярреал Заявка 16 6 6 4 22 - 19 24
12. Осасуна Заявка 17 6 5 6 18 - 20 23
13. Леванте Заявка 17 5 7 5 22 - 25 22
14. Хетафе Заявка 17 5 6 6 13 - 11 21
15. Эльче Заявка 16 4 8 4 16 - 20 20
16. Алавес Заявка 17 5 5 7 15 - 21 20
17. Кадис Заявка 17 4 5 8 14 - 26 17
18. Уэска Заявка 16 3 6 7 15 - 21 15
19. Вальядолид Заявка 16 3 6 7 17 - 25 15
20. Эйбар Заявка 16 1 6 9 8 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
2. Барселона Заявка 16 11 1 4 34 - 13 34
3. Севилья Заявка 17 10 3 4 24 - 16 33
4. Атлетико М Заявка 16 9 4 3 23 - 13 31
5. Реал Сосьедад Заявка 16 7 5 4 23 - 14 26
6. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
7. Бетис Заявка 16 6 3 7 18 - 25 21
8. Кадис Заявка 16 5 5 6 14 - 23 20
9. Осасуна Заявка 16 4 5 7 13 - 19 17
10. Сельта Заявка 17 3 8 6 19 - 24 17
11. Леванте Заявка 17 4 4 9 16 - 23 16
12. Вальядолид Заявка 17 2 9 6 14 - 20 15
13. Гранада Заявка 17 4 3 10 19 - 34 15
14. Эйбар Заявка 17 3 5 9 15 - 27 14
15. Атлетик Б Заявка 16 2 7 7 16 - 20 13
16. Хетафе Заявка 16 3 4 9 13 - 28 13
17. Уэска Заявка 17 2 6 9 16 - 29 12
18. Валенсия Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
19. Алавес Заявка 16 2 5 9 13 - 28 11
20. Эльче Заявка 17 2 4 11 13 - 29 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 125
Сельта 88.8% (111)
X 9.6% (12)
Леванте 1.6% (2)
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Прогнозы на матч Сельта 2:0 Леванте

Исход игры
Сельта
88.8% (111)
Ничья
9.6% (12)
Леванте
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
64% (80)
Меньше
36% (45)
Обе команды забьют
Да
72% (90)
Нет
28% (35)
Популярный счёт
2:1 Сельта
58.4% (73)
1:0 Сельта
18.4% (23)
1:1 Ничья
8.8% (11)
2:0 Сельта
8% (10)
3:1 Сельта
2.4% (3)
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