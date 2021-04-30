32' Желтая карточкаФонтан Хосе
39' Желтая карточкаМелеро Гонсало
45' Undefined phrase: football_event_Дуарте Оскар
1:0
51' ГолБраис Мендес
56' Желтая карточкаВаскес Кевин
71' Желтая карточкаВезу Рубен
2:0
74' ГолСолари Аугусто
20
Васкес
Кевин
18
Айду
Джозеф
29
Фонтан
Хосе
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
14
Везу
Рубен
10
Барди
Энис
19
Клерк
Карлос
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
29 Фонтан ХосеЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
-
19 Аарон МартинЗащитник
- Защитник
-
17 Жунка ДавидЗащитник
-
27 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
-
19 Клерк КарлосПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 СонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
32'
39'
45'
51'
1:0
56'
71'
74'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
1 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|13 (4)
|0.38
|2.
|Мина Сантьяго
|8
|0.24
|3.
|Браис Мендес
|7
|0.21
|4.
|Нолито Агудо
|6
|0.18
|5.
|Мальо Уго
|3
|0.09
|6.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0.09
|7.
|Мурильо Джейсон
|2
|0.06
|8.
|Солари Аугусто
|1
|0.03
|9.
|Феррейра Факундо
|1
|0.03
|10.
|Баэса Мигель
|1
|0.03
|11.
|Каррейра Серхио
|1
|0.03
|12.
|Денис Суарес
|0
|0
|13.
|Олаза Лукас
|0
|0
|14.
|Аарон Мартин
|0
|0
|15.
|Тапия Ренато
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моралес Луис
|11
|0.32
|2.
|Рохер Марти
|11 (2)
|0.32
|3.
|Де Фрутос Хорхе
|4
|0.12
|4.
|Мелеро Гонсало
|4
|0.12
|5.
|Гомес Даниэль
|2
|0.06
|6.
|Барди Энис
|1
|0.03
|7.
|Кампанья Хосе
|1 (1)
|0.03
|8.
|Дуарте Оскар
|1
|0.03
|9.
|Везу Рубен
|1
|0.03
|10.
|Леон Серхио
|1
|0.03
|11.
|Малса Микаэль
|1
|0.03
|12.
|Клерк Карлос
|0
|0
|13.
|Радоя Неманья
|0
|0
|14.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|15.
|Рочина Рубен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Джейсон
|10
|1
|2.
|Тапия Ренато
|11
|0
|3.
|Аспас Яго
|8
|0
|4.
|Мальо Уго
|8
|0
|5.
|Денис Суарес
|8
|0
|6.
|Нолито Агудо
|6
|0
|7.
|Браис Мендес
|6
|0
|8.
|Йокушлу Окай
|4
|1
|9.
|Олаза Лукас
|5
|0
|10.
|Араухо Нестор
|4
|0
|11.
|Мина Сантьяго
|4
|0
|12.
|Фонтан Хосе
|2
|1
|13.
|Феррейра Факундо
|3
|0
|14.
|Васкес Кевин
|3
|0
|15.
|Айду Джозеф
|3
|0
|16.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|17.
|Родригес Мигель
|2
|0
|18.
|Мор Эмре
|2
|0
|19.
|Рубен Бланко
|0
|1
|20.
|Аарон Мартин
|1
|0
|21.
|Жунка Давид
|1
|0
|22.
|Солари Аугусто
|1
|0
|23.
|Вильяр Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Везу Рубен
|7
|0
|2.
|Рочина Рубен
|5
|0
|3.
|Клерк Карлос
|5
|0
|4.
|Малса Микаэль
|5
|0
|5.
|Робер Пьер
|3
|1
|6.
|Постиго Серхио
|4
|0
|7.
|Вукчевич Никола
|4
|0
|8.
|Рохер Марти
|4
|0
|9.
|Мелеро Гонсало
|4
|0
|10.
|Барди Энис
|4
|0
|11.
|Гомес Даниэль
|3
|0
|12.
|Сон
|3
|0
|13.
|Дуарте Оскар
|2
|0
|14.
|Моралес Луис
|2
|0
|15.
|Антонио Гарсия
|2
|0
|16.
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0
|17.
|Кампанья Хосе
|1
|0
|18.
|Дукуре Шейк III
|1
|0
|19.
|Коке Хорхе II
|1
|0
|20.
|Радоя Неманья
|1
|0
|21.
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|22.
|Карденас Дани
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сельта
|19.57% (9)
|15.22% (7)
|28.26% (13)
|8.7% (4)
|10.87% (5)
|17.39% (8)
|Леванте
|15.79% (6)
|23.68% (9)
|15.79% (6)
|13.16% (5)
|10.53% (4)
|21.05% (8)
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: +5 =7 -8Сельта 2:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:1 Сельта Кадис 0:0 Сельта Сельта 3:4 Севилья
Алавес 1:3 Сельта Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 0:0 Атлетик Б Уэска 3:4 Сельта Сельта 1:1 Вальядолид Валенсия 2:0 Сельта Сельта 3:1 Эльче Атлетико М 2:2 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:1 Эйбар Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:4 Вильярреал УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта
Леванте Последние 20 матчей: +6 =6 -8Эльче 1:0 Леванте Леванте 0:1 Севилья Леванте 1:5 Вильярреал Эйбар 0:1 Леванте
Леванте 0:2 Уэска Бетис 2:0 Леванте Леванте 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 1:0 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Леванте 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:1 Леванте Леванте 2:2 Гранада Леванте 1:0 Вильярреал Реал Мадрид 1:2 Леванте Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Кадис 2:2 Леванте
Последние игры между собой
Сельта: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 5
Леванте: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 10
Леванте 1:2 Сельта Примера Сельта 4:2 Леванте Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 4:3 Леванте Примера Леванте 1:2 Сельта Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 3:0 Леванте Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 0:1 Леванте Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Леванте Примера Леванте 1:0 Сельта Сегунда Сельта 1:1 Леванте Сегунда Сельта 2:2 Леванте Сегунда Леванте 1:3 Сельта Сегунда
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|33
|22
|7
|4
|60 - 22
|73
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|56 - 24
|71
|3.
|Барселона
|Заявка
|33
|22
|5
|6
|77 - 31
|71
|4.
|Севилья
|Заявка
|33
|22
|4
|7
|49 - 26
|70
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|33
|14
|11
|8
|51 - 34
|53
|6.
|Бетис
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|42 - 45
|50
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|33
|12
|13
|8
|50 - 38
|49
|8.
|Гранада
|Заявка
|33
|13
|6
|14
|43 - 54
|45
|9.
|Сельта
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|46 - 51
|44
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|43 - 36
|42
|11.
|Осасуна
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|31 - 39
|40
|12.
|Леванте
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|38 - 48
|38
|13.
|Кадис
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|28 - 49
|37
|14.
|Валенсия
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|41 - 48
|36
|15.
|Хетафе
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|26 - 39
|34
|16.
|Алавес
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|28 - 49
|31
|17.
|Эльче
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|29 - 49
|30
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|33
|5
|15
|13
|31 - 45
|30
|19.
|Уэска
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|31 - 50
|27
|20.
|Эйбар
|Заявка
|33
|4
|11
|18
|23 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|37 - 9
|42
|2.
|Барселона
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|43 - 18
|37
|3.
|Севилья
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|25 - 10
|37
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 10
|35
|5.
|Гранада
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 20
|30
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|27 - 16
|29
|7.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|28 - 20
|27
|9.
|Сельта
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 27
|27
|10.
|Валенсия
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|25 - 19
|25
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|22 - 19
|24
|12.
|Осасуна
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 20
|23
|13.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 25
|22
|14.
|Хетафе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|13 - 11
|21
|15.
|Эльче
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|16 - 20
|20
|16.
|Алавес
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 21
|20
|17.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|14 - 26
|17
|18.
|Уэска
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 21
|15
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 25
|15
|20.
|Эйбар
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|8 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 14
|36
|2.
|Барселона
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|34 - 13
|34
|3.
|Севилья
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 16
|33
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 13
|31
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|23 - 14
|26
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 19
|25
|7.
|Бетис
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 25
|21
|8.
|Кадис
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|14 - 23
|20
|9.
|Осасуна
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 19
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|19 - 24
|17
|11.
|Леванте
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 23
|16
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|14 - 20
|15
|13.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 34
|15
|14.
|Эйбар
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 27
|14
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|16 - 20
|13
|16.
|Хетафе
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 28
|13
|17.
|Уэска
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 29
|12
|18.
|Валенсия
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|19.
|Алавес
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 28
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 29
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Сельта 2:0 Леванте
Исход игры
Сельта
88.8% (111)
Ничья
9.6% (12)
Леванте
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
64% (80)
Меньше
36% (45)
Обе команды забьют
Да
72% (90)
Нет
28% (35)
Популярный счёт
2:1 Сельта
58.4% (73)
1:0 Сельта
18.4% (23)
1:1 Ничья
8.8% (11)
2:0 Сельта
8% (10)
3:1 Сельта
2.4% (3)
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