Второй тайм

95' Сельта заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Вильяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Васкес Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Сельта остается без одного игрока, потому что Мурильо Джейсон уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

87' Пейнадо Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Матч возобновлен

87' Ох, нехорошо это выглядит. Мурильо Джейсон получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Мурильо Джейсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Сельта

83' Робер Пьер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Сельта

79' Сельта имеет хороший шанс забить.

76' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Сельта будет все-таки засчитан.

75' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

74' Г О О О О Л - Солари Аугусто изменил счет на табло!

74' Вильяр Иван взял и забрал мяч на выходе

73' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Удар от ворот произведет Леванте

72' Нолито Агудо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Денис Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Везу Рубен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

70' Удар от ворот произведет Сельта

70' Рочина Рубен не смог попасть в створ ударом издали

69' Денис Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Мурильо Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Мурильо Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

65' Аспас Яго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Леванте имеет хороший шанс забить.

64' Удар от ворот произведет Сельта

63' Де Фрутос Хорхе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Игрок команды Леванте наказывается за толчок соперника

60' Леванте имеет хороший шанс забить.

59' Дэниел Карденас не дал случится голу! Браис Мендес должен был забивать, но Дэниел Карденас сделал отличный сейв

59' Араухо Нестор разрезает оборону соперника отличным пасом

59' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Вильяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Де Фрутос Хорхе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Матч возобновлен

57' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

56' Васкес Кевин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

56' Леванте имеет хороший шанс забить.

55' Мелеро Гонсало из команды Леванте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

55' Игрок из команды Леванте вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

55' Плохо сыграл Денис Суарес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

55' Барди Энис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Г О О О О Л - Браис Мендес изменил счет на табло!

51' ШАНС! Браис Мендес вышел один на один с голкипером...

50' Удар от ворот произведет Леванте

50' Денис Суарес не смог попасть в створ ударом издали

50' Де Фрутос Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' О, нет. Из многообещающей позиции Рохер Марти из команды Леванте наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

49' Мелеро Гонсало из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

48' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Сельта