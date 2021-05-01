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  4. Ла Лига
Эйбар
1:0
Второй тайм: 48'

Стадион:
Алавес
0'
1:0
3' Гол
Кике Гарсия
44' Желтая карточка
Пина Томас
48'
1
Дмитрович
Марко
20
Корреа
Робер
4
Паулу
Оливейра
23
Арбилья
Анайц
15
Анхель
Хосе
10
Эспозито
Эду
33
Атьенса
Мигель
8
Папа
Диоп
25
Хиль
Бриан
9
Энрич
Серхи
17
Кике
Гарсия
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
21
Агиррегабириа
Мартин
24
Йота
Пелетейро
6
Батталья
Родриго
8
Пина
Томас
16
Эдгар
Мендес
7
Лукас
Перес
9
Хоселу
Санмартин
Эйбар
4-4-2
Алавес
4-4-2

Ход матча

3'
Кике Гарсия
(Хиль Бриан)
1:0
44'
 
Пина Томас

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 10 0.29
2. Хиль Бриан 3 0.09
3. Бургос Эстебан 3 (2) 0.09
4. Энрич Серхи 2 0.06
5. Педро Леон 1 0.03
6. Папа Диоп 1 0.03
7. Кевин Родригес 1 0.03
8. Муто Йосинори 1 0.03
9. Инуи Такаси 1 0.03
10. Дмитрович Марко 1 (1) 0.03
11. Эспозито Эду 0 0
12. Паулу Оливейра 0 0
13. Арбилья Анайц 0 0
14. Гарсия Алеш 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 8 (2) 0.24
2. Эдгар Мендес 5 0.15
3. Лукас Перес 4 (3) 0.12
4. Риоха Луис 2 0.06
5. Дейверсон Силва 1 0.03
6. Химо Наварро 1 0.03
7. Пина Томас 1 0.03
8. Гвидетти Йон 1 0.03
9. Батталья Родриго 1 0.03
10. Лежён Флорьян 1 0.03
11. Эли Родриго 1 0.03
12. Сайнс Борха 1 0.03
13. Йота Пелетейро 0 0
14. Дуарте Рубен 0 0
15. Агиррегабириа Мартин 0 0

Карточки

Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 6 2
2. Арбилья Анайц 8 0
3. Хиль Бриан 6 0
4. Ресио Хосе 5 0
5. Бургос Эстебан 5 0
6. Посо Алехандро 4 0
7. Эспозито Эду 4 0
8. Кике Гарсия 2 1
9. Анхель Хосе 3 0
10. Альварес Серхио 3 0
11. Паулу Оливейра 3 0
12. Педро Леон 2 0
13. Корреа Робер 2 0
14. Луиш Рафаэл 2 0
15. Энрич Серхи 1 0
16. Бигас Педро 1 0
17. Кевин Родригес 1 0
18. Муто Йосинори 1 0
19. Техеро Альваро 1 0
20. Гарсия Алеш 1 0
21. Атьенса Мигель 1 0
22. Арьета Унаи 1 0
23. Мендиа Эньяут 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Эдгар Мендес 10 1
2. Пина Томас 11 0
3. Лежён Флорьян 10 0
4. Батталья Родриго 8 1
5. Ману Гарсия 7 1
6. Лагуардия Виктор 5 1
7. Химо Наварро 6 0
8. Йота Пелетейро 4 1
9. Дуарте Рубен 4 1
10. Тачи 3 1
11. Дейверсон Силва 3 0
12. Риоха Луис 3 0
13. Хави Лопеc 0 1
14. Лопес Хавьер 1 0
15. Хоселу Санмартин 1 0
16. Пачеко Фернандо 1 0
17. Эли Родриго 1 0
18. Понс Пере 1 0
19. Агиррегабириа Мартин 1 0
20. Лукас Перес 1 0
21. Сайнс Борха 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйбар 8.7% (2) 17.39% (4) 13.04% (3) 39.13% (9) 8.7% (2) 13.04% (3)
 Алавес 18.52% (5) 18.52% (5) 18.52% (5) 14.81% (4) 11.11% (3) 18.52% (5)

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Эйбар 0:1 Реал Сосьедад Гранада 4:1 Эйбар Атлетико М 5:0 Эйбар Эйбар 0:1 Леванте
Реал Мадрид 2:0 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Эйбар Эйбар 1:3 Вильярреал Кадис 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Уэска Эльче 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Вальядолид Осасуна 2:1 Эйбар Эйбар 0:2 Севилья Сельта 1:1 Эйбар Эйбар 1:2 Атлетико М Навалкарнеро 3:1 Эйбар Леванте 2:1 Эйбар Лас-Розас 3:4 Эйбар Эйбар 2:0 Гранада
Алавес Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Валенсия 1:1 Алавес Алавес 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Уэска Атлетик Б 0:0 Алавес
Алавес 1:3 Сельта Атлетико М 1:0 Алавес Алавес 1:1 Кадис Бетис 3:2 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 4:0 Алавес Барселона 5:1 Алавес Алавес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:0 Алавес Алавес 1:4 Реал Мадрид Алавес 1:2 Севилья Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М Осасуна 1:1 Алавес

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Алавес: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Алавес 2:1 Эйбар Ла Лига Алавес 2:1 Эйбар Ла Лига Эйбар 0:2 Алавес Ла Лига Алавес 1:1 Эйбар Примера
Эйбар 2:1 Алавес Примера Эйбар 0:1 Алавес Примера Алавес 1:2 Эйбар Примера Алавес 0:0 Эйбар Примера Эйбар 0:0 Алавес Примера Эйбар 0:4 Алавес Товарищеские матчи Эйбар 1:0 Алавес Сегунда Алавес 0:2 Эйбар Сегунда Алавес 1:1 Эйбар Сегунда Эйбар 1:0 Алавес Сегунда Эйбар 2:0 Алавес Сегунда Алавес 1:0 Эйбар Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 33 22 7 4 60 - 22 73
2. Реал Мадрид Заявка 33 21 8 4 56 - 24 71
3. Барселона Заявка 33 22 5 6 77 - 31 71
4. Севилья Заявка 33 22 4 7 49 - 26 70
5. Реал Сосьедад Заявка 33 14 11 8 51 - 34 53
6. Бетис Заявка 33 14 8 11 42 - 45 50
7. Вильярреал Заявка 33 12 13 8 50 - 38 49
8. Гранада Заявка 33 13 6 14 43 - 54 45
9. Сельта Заявка 34 11 11 12 46 - 51 44
10. Атлетик Б Заявка 33 10 12 11 43 - 36 42
11. Осасуна Заявка 33 10 10 13 31 - 39 40
12. Леванте Заявка 34 9 11 14 38 - 48 38
13. Кадис Заявка 33 9 10 14 28 - 49 37
14. Валенсия Заявка 33 8 12 13 41 - 48 36
15. Хетафе Заявка 33 8 10 15 26 - 39 34
16. Алавес 0:1 Заявка 34 7 10 17 28 - 50 31
17. Эльче Заявка 33 6 12 15 29 - 49 30
18. Вальядолид Заявка 33 5 15 13 31 - 45 30
19. Уэска Заявка 33 5 12 16 31 - 50 27
20. Эйбар 1:0 Заявка 34 5 11 18 24 - 46 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 13 3 1 37 - 9 42
2. Барселона Заявка 17 11 4 2 43 - 18 37
3. Севилья Заявка 16 12 1 3 25 - 10 37
4. Реал Мадрид Заявка 16 11 2 3 27 - 10 35
5. Гранада Заявка 16 9 3 4 24 - 20 30
6. Атлетик Б Заявка 17 8 5 4 27 - 16 29
7. Бетис Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
8. Реал Сосьедад Заявка 17 7 6 4 28 - 20 27
9. Сельта Заявка 17 8 3 6 27 - 27 27
10. Валенсия Заявка 16 6 7 3 25 - 19 25
11. Вильярреал Заявка 16 6 6 4 22 - 19 24
12. Осасуна Заявка 17 6 5 6 18 - 20 23
13. Леванте Заявка 17 5 7 5 22 - 25 22
14. Хетафе Заявка 17 5 6 6 13 - 11 21
15. Эльче Заявка 16 4 8 4 16 - 20 20
16. Алавес 0:1 Заявка 17 5 5 7 15 - 21 20
17. Кадис Заявка 17 4 5 8 14 - 26 17
18. Уэска Заявка 16 3 6 7 15 - 21 15
19. Вальядолид Заявка 16 3 6 7 17 - 25 15
20. Эйбар 1:0 Заявка 17 2 6 9 9 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
2. Барселона Заявка 16 11 1 4 34 - 13 34
3. Севилья Заявка 17 10 3 4 24 - 16 33
4. Атлетико М Заявка 16 9 4 3 23 - 13 31
5. Реал Сосьедад Заявка 16 7 5 4 23 - 14 26
6. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
7. Бетис Заявка 16 6 3 7 18 - 25 21
8. Кадис Заявка 16 5 5 6 14 - 23 20
9. Осасуна Заявка 16 4 5 7 13 - 19 17
10. Сельта Заявка 17 3 8 6 19 - 24 17
11. Леванте Заявка 17 4 4 9 16 - 23 16
12. Вальядолид Заявка 17 2 9 6 14 - 20 15
13. Гранада Заявка 17 4 3 10 19 - 34 15
14. Эйбар 1:0 Заявка 17 3 5 9 15 - 27 14
15. Атлетик Б Заявка 16 2 7 7 16 - 20 13
16. Хетафе Заявка 16 3 4 9 13 - 28 13
17. Уэска Заявка 17 2 6 9 16 - 29 12
18. Валенсия Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
19. Алавес 0:1 Заявка 17 2 5 10 13 - 29 11
20. Эльче Заявка 17 2 4 11 13 - 29 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Второй тайм
  • 48'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    48'
    Энрич Серхи из команды Эйбар в офсайде
  • 47'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Алавес контролирует мяч.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • 46'
    Удар от ворот произведет Эйбар
  • 46'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Алавес контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Эйбар 38.8% (52)
X 44.8% (60)
Алавес 16.4% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эйбар
Ничья
Алавес
2.44
4.70
3.34
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эйбар 1:0 Алавес онлайн

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Прогнозы на матч Эйбар 1:0 Алавес

Исход игры
Эйбар
38.8% (52)
Ничья
44.8% (60)
Алавес
16.4% (22)
Тотал 2.5
Больше
19.4% (26)
Меньше
80.6% (108)
Обе команды забьют
Да
58.21% (78)
Нет
41.79% (56)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.8% (52)
1:0 Эйбар
20.9% (28)
2:1 Эйбар
13.4% (18)
0:1 Алавес
11.9% (16)
0:0 Ничья
5.2% (7)
1:2 Алавес
4.5% (6)
2:0 Эйбар
3.7% (5)
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