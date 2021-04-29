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Эльче
 
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Стадион:
Атлетико М

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бое Лукас 6 0.18
2. Фидель Чавес 5 (2) 0.15
3. Фернандес Хосан 4 0.12
4. Милья Пере 3 0.09
5. Каррильо Гидо 3 0.09
6. Моренте Тете 2 0.06
7. Гутьеррес Хосе 2 0.06
8. Кальво Даниэль 2 0.06
9. Ригони Эмилиано 1 0.03
10. Барраган Антонио 0 0
11. Верду Гонсало 0 0
12. Хосема 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 19 (3) 0.58
2. Льоренте Маркос 11 0.33
3. Корреа Анхель 7 0.21
4. Фелиш Жоау 7 (1) 0.21
5. Карраско Янник 5 0.15
6. Ньигес Сауль 2 0.06
7. Коста Диего 2 (1) 0.06
8. Лемар Тома 1 0.03
9. Коке Хорхе 1 0.03
10. Эрмосо Марио 1 0.03
11. Савич Стефан 1 0.03
12. Торрейра Лукас 1 0.03
13. Триппьер Киран 0 0
14. Санчес Мануэль 0 0
15. Лоди Ренан 0 0
16. Эррера Эктор 0 0

Карточки

Эльче
# Игрок      
1. Марконе Иван 9 1
2. Верду Гонсало 10 0
3. Бое Лукас 7 1
4. Барраган Антонио 6 0
5. Фидель Чавес 6 0
6. Милья Пере 5 0
7. Моренте Тете 5 0
8. Ригони Эмилиано 5 0
9. Диего Гонсалес VII 4 0
10. Гутьеррес Хосе 3 0
11. Кальво Даниэль 3 0
12. Каррильо Гидо 3 0
13. Мохика Хоан 3 0
14. Хосема 3 0
15. Санчес-Миньо Хуан 2 0
16. Мфулу Оменуке 2 0
17. Фернандес Хосан 2 0
18. Нино Хуан 1 0
19. Гассанига Пауло 1 0
20. Родригес Виктор II 1 0
21. Сифу 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 13 0
2. Коке Хорхе 8 0
3. Ньигес Сауль 8 0
4. Льоренте Маркос 6 0
5. Фелипе Аугусто IV 6 0
6. Суарес Луис 5 0
7. Карраско Янник 5 0
8. Хименес Хосе 5 0
9. Фелиш Жоау 5 0
10. Кондогбия Жоффрей 4 0
11. Эрмосо Марио 4 0
12. Лемар Тома 3 0
13. Корреа Анхель 3 0
14. Врсалько Шиме 2 0
15. Эррера Эктор 2 0
16. Торрейра Лукас 2 0
17. Лоди Ренан 2 0
18. Коста Диего 1 0
19. Парти Томас 1 0
20. Витоло Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльче 10.71% (3) 10.71% (3) 32.14% (9) 17.86% (5) 17.86% (5) 10.71% (3)
 Атлетико М 8.62% (5) 8.62% (5) 20.69% (12) 22.41% (13) 17.24% (10) 22.41% (13)

Предыдущие игры

Эльче Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Эльче 1:0 Леванте Эльче 1:1 Вальядолид Осасуна 2:0 Эльче Уэска 3:1 Эльче
Эльче 1:1 Бетис Хетафе 1:1 Эльче Севилья 2:0 Эльче Реал Мадрид 2:1 Эльче Эльче 2:1 Севилья Гранада 2:1 Эльче Барселона 3:0 Эльче Эльче 1:0 Эйбар Сельта 3:1 Эльче Эльче 2:2 Вильярреал Валенсия 1:0 Эльче Эльче 0:2 Барселона Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче
Атлетико М Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Уэска Атлетико М 5:0 Эйбар Бетис 1:1 Атлетико М
Севилья 1:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Алавес Челси 2:0 Атлетико М Хетафе 0:0 Атлетико М Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Вильярреал 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:1 Челси Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья

Последние игры между собой

Эльче: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Атлетико М: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
Атлетико М 3:1 Эльче Ла Лига Атлетико М 3:0 Эльче Кубок Короля Эльче 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 3:0 Эльче Примера
Эльче 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Эльче Примера Эльче 0:2 Атлетико М Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 33 22 7 4 60 - 22 73
2. Реал Мадрид Заявка 33 21 8 4 56 - 24 71
3. Барселона Заявка 33 22 5 6 77 - 31 71
4. Севилья Заявка 33 22 4 7 49 - 26 70
5. Реал Сосьедад Заявка 33 14 11 8 51 - 34 53
6. Бетис Заявка 33 14 8 11 42 - 45 50
7. Вильярреал Заявка 33 12 13 8 50 - 38 49
8. Гранада Заявка 33 13 6 14 43 - 54 45
9. Атлетик Б Заявка 33 10 12 11 43 - 36 42
10. Сельта Заявка 33 10 11 12 44 - 51 41
11. Осасуна Заявка 33 10 10 13 31 - 39 40
12. Леванте Заявка 33 9 11 13 38 - 46 38
13. Кадис Заявка 33 9 10 14 28 - 49 37
14. Валенсия Заявка 33 8 12 13 41 - 48 36
15. Хетафе Заявка 33 8 10 15 26 - 39 34
16. Алавес Заявка 33 7 10 16 28 - 49 31
17. Эльче Заявка 33 6 12 15 29 - 49 30
18. Вальядолид Заявка 33 5 15 13 31 - 45 30
19. Уэска Заявка 33 5 12 16 31 - 50 27
20. Эйбар Заявка 33 4 11 18 23 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 13 3 1 37 - 9 42
2. Барселона Заявка 17 11 4 2 43 - 18 37
3. Севилья Заявка 16 12 1 3 25 - 10 37
4. Реал Мадрид Заявка 16 11 2 3 27 - 10 35
5. Гранада Заявка 16 9 3 4 24 - 20 30
6. Атлетик Б Заявка 17 8 5 4 27 - 16 29
7. Бетис Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
8. Реал Сосьедад Заявка 17 7 6 4 28 - 20 27
9. Валенсия Заявка 16 6 7 3 25 - 19 25
10. Вильярреал Заявка 16 6 6 4 22 - 19 24
11. Сельта Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
12. Осасуна Заявка 17 6 5 6 18 - 20 23
13. Леванте Заявка 17 5 7 5 22 - 25 22
14. Хетафе Заявка 17 5 6 6 13 - 11 21
15. Эльче Заявка 16 4 8 4 16 - 20 20
16. Алавес Заявка 17 5 5 7 15 - 21 20
17. Кадис Заявка 17 4 5 8 14 - 26 17
18. Уэска Заявка 16 3 6 7 15 - 21 15
19. Вальядолид Заявка 16 3 6 7 17 - 25 15
20. Эйбар Заявка 16 1 6 9 8 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
2. Барселона Заявка 16 11 1 4 34 - 13 34
3. Севилья Заявка 17 10 3 4 24 - 16 33
4. Атлетико М Заявка 16 9 4 3 23 - 13 31
5. Реал Сосьедад Заявка 16 7 5 4 23 - 14 26
6. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
7. Бетис Заявка 16 6 3 7 18 - 25 21
8. Кадис Заявка 16 5 5 6 14 - 23 20
9. Осасуна Заявка 16 4 5 7 13 - 19 17
10. Сельта Заявка 17 3 8 6 19 - 24 17
11. Леванте Заявка 16 4 4 8 16 - 21 16
12. Вальядолид Заявка 17 2 9 6 14 - 20 15
13. Гранада Заявка 17 4 3 10 19 - 34 15
14. Эйбар Заявка 17 3 5 9 15 - 27 14
15. Атлетик Б Заявка 16 2 7 7 16 - 20 13
16. Хетафе Заявка 16 3 4 9 13 - 28 13
17. Уэска Заявка 17 2 6 9 16 - 29 12
18. Валенсия Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
19. Алавес Заявка 16 2 5 9 13 - 28 11
20. Эльче Заявка 17 2 4 11 13 - 29 10
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эльче - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 мая 2021, осталось 1 день 42 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Эльче 0% (0)
    X 3.8% (2)
    Атлетико М 96.2% (51)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эльче
    Ничья
    Атлетико М
    9.43
    4.70
    1.44
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Эльче - Атлетико М онлайн

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    Прогнозы на матч Эльче - Атлетико М

    Исход игры
    Эльче
    0% (0)
    Ничья
    3.8% (2)
    Атлетико М
    96.2% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.14% (22)
    Меньше
    56.86% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    41.18% (21)
    Нет
    58.82% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    28.3% (15)
    0:2 Атлетико М
    28.3% (15)
    0:1 Атлетико М
    24.5% (13)
    1:3 Атлетико М
    7.5% (4)
    0:3 Атлетико М
    3.8% (2)
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