Эльче
Позже
Стадион: Мартинес Валеро
Атлетико М
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бое Лукас
|6
|0.18
|2.
|Фидель Чавес
|5 (2)
|0.15
|3.
|Фернандес Хосан
|4
|0.12
|4.
|Милья Пере
|3
|0.09
|5.
|Каррильо Гидо
|3
|0.09
|6.
|Моренте Тете
|2
|0.06
|7.
|Гутьеррес Хосе
|2
|0.06
|8.
|Кальво Даниэль
|2
|0.06
|9.
|Ригони Эмилиано
|1
|0.03
|10.
|Барраган Антонио
|0
|0
|11.
|Верду Гонсало
|0
|0
|12.
|Хосема
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|19 (3)
|0.58
|2.
|Льоренте Маркос
|11
|0.33
|3.
|Корреа Анхель
|7
|0.21
|4.
|Фелиш Жоау
|7 (1)
|0.21
|5.
|Карраско Янник
|5
|0.15
|6.
|Ньигес Сауль
|2
|0.06
|7.
|Коста Диего
|2 (1)
|0.06
|8.
|Лемар Тома
|1
|0.03
|9.
|Коке Хорхе
|1
|0.03
|10.
|Эрмосо Марио
|1
|0.03
|11.
|Савич Стефан
|1
|0.03
|12.
|Торрейра Лукас
|1
|0.03
|13.
|Триппьер Киран
|0
|0
|14.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|15.
|Лоди Ренан
|0
|0
|16.
|Эррера Эктор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марконе Иван
|9
|1
|2.
|Верду Гонсало
|10
|0
|3.
|Бое Лукас
|7
|1
|4.
|Барраган Антонио
|6
|0
|5.
|Фидель Чавес
|6
|0
|6.
|Милья Пере
|5
|0
|7.
|Моренте Тете
|5
|0
|8.
|Ригони Эмилиано
|5
|0
|9.
|Диего Гонсалес VII
|4
|0
|10.
|Гутьеррес Хосе
|3
|0
|11.
|Кальво Даниэль
|3
|0
|12.
|Каррильо Гидо
|3
|0
|13.
|Мохика Хоан
|3
|0
|14.
|Хосема
|3
|0
|15.
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|16.
|Мфулу Оменуке
|2
|0
|17.
|Фернандес Хосан
|2
|0
|18.
|Нино Хуан
|1
|0
|19.
|Гассанига Пауло
|1
|0
|20.
|Родригес Виктор II
|1
|0
|21.
|Сифу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Савич Стефан
|13
|0
|2.
|Коке Хорхе
|8
|0
|3.
|Ньигес Сауль
|8
|0
|4.
|Льоренте Маркос
|6
|0
|5.
|Фелипе Аугусто IV
|6
|0
|6.
|Суарес Луис
|5
|0
|7.
|Карраско Янник
|5
|0
|8.
|Хименес Хосе
|5
|0
|9.
|Фелиш Жоау
|5
|0
|10.
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|11.
|Эрмосо Марио
|4
|0
|12.
|Лемар Тома
|3
|0
|13.
|Корреа Анхель
|3
|0
|14.
|Врсалько Шиме
|2
|0
|15.
|Эррера Эктор
|2
|0
|16.
|Торрейра Лукас
|2
|0
|17.
|Лоди Ренан
|2
|0
|18.
|Коста Диего
|1
|0
|19.
|Парти Томас
|1
|0
|20.
|Витоло Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эльче
|10.71% (3)
|10.71% (3)
|32.14% (9)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|10.71% (3)
|Атлетико М
|8.62% (5)
|8.62% (5)
|20.69% (12)
|22.41% (13)
|17.24% (10)
|22.41% (13)
Предыдущие игры
Эльче Последние 20 матчей: +4 =5 -11Эльче 1:0 Леванте Эльче 1:1 Вальядолид Осасуна 2:0 Эльче Уэска 3:1 Эльче
Эльче 1:1 Бетис Хетафе 1:1 Эльче Севилья 2:0 Эльче Реал Мадрид 2:1 Эльче Эльче 2:1 Севилья Гранада 2:1 Эльче Барселона 3:0 Эльче Эльче 1:0 Эйбар Сельта 3:1 Эльче Эльче 2:2 Вильярреал Валенсия 1:0 Эльче Эльче 0:2 Барселона Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче
Атлетико М Последние 20 матчей: +10 =5 -5Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Уэска Атлетико М 5:0 Эйбар Бетис 1:1 Атлетико М
Севилья 1:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Алавес Челси 2:0 Атлетико М Хетафе 0:0 Атлетико М Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Вильярреал 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:1 Челси Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья
Последние игры между собой
Эльче: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Атлетико М: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|33
|22
|7
|4
|60 - 22
|73
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|56 - 24
|71
|3.
|Барселона
|Заявка
|33
|22
|5
|6
|77 - 31
|71
|4.
|Севилья
|Заявка
|33
|22
|4
|7
|49 - 26
|70
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|33
|14
|11
|8
|51 - 34
|53
|6.
|Бетис
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|42 - 45
|50
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|33
|12
|13
|8
|50 - 38
|49
|8.
|Гранада
|Заявка
|33
|13
|6
|14
|43 - 54
|45
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|43 - 36
|42
|10.
|Сельта
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|44 - 51
|41
|11.
|Осасуна
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|31 - 39
|40
|12.
|Леванте
|Заявка
|33
|9
|11
|13
|38 - 46
|38
|13.
|Кадис
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|28 - 49
|37
|14.
|Валенсия
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|41 - 48
|36
|15.
|Хетафе
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|26 - 39
|34
|16.
|Алавес
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|28 - 49
|31
|17.
|Эльче
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|29 - 49
|30
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|33
|5
|15
|13
|31 - 45
|30
|19.
|Уэска
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|31 - 50
|27
|20.
|Эйбар
|Заявка
|33
|4
|11
|18
|23 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|37 - 9
|42
|2.
|Барселона
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|43 - 18
|37
|3.
|Севилья
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|25 - 10
|37
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 10
|35
|5.
|Гранада
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 20
|30
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|27 - 16
|29
|7.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|28 - 20
|27
|9.
|Валенсия
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|25 - 19
|25
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|22 - 19
|24
|11.
|Сельта
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 27
|24
|12.
|Осасуна
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 20
|23
|13.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 25
|22
|14.
|Хетафе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|13 - 11
|21
|15.
|Эльче
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|16 - 20
|20
|16.
|Алавес
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 21
|20
|17.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|14 - 26
|17
|18.
|Уэска
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 21
|15
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 25
|15
|20.
|Эйбар
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|8 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 14
|36
|2.
|Барселона
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|34 - 13
|34
|3.
|Севилья
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 16
|33
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 13
|31
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|23 - 14
|26
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 19
|25
|7.
|Бетис
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 25
|21
|8.
|Кадис
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|14 - 23
|20
|9.
|Осасуна
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 19
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|19 - 24
|17
|11.
|Леванте
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 21
|16
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|14 - 20
|15
|13.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 34
|15
|14.
|Эйбар
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 27
|14
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|16 - 20
|13
|16.
|Хетафе
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 28
|13
|17.
|Уэска
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 29
|12
|18.
|Валенсия
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|19.
|Алавес
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 28
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 29
|10
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Прогнозы на матч Эльче - Атлетико М
Исход игры
Эльче
0% (0)
Ничья
3.8% (2)
Атлетико М
96.2% (51)
Тотал 2.5
Больше
43.14% (22)
Меньше
56.86% (29)
Обе команды забьют
Да
41.18% (21)
Нет
58.82% (30)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
28.3% (15)
0:2 Атлетико М
28.3% (15)
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24.5% (13)
1:3 Атлетико М
7.5% (4)
0:3 Атлетико М
3.8% (2)
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