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Уэска
1:0
Конец матча

Стадион:
Реал Сосьедад
0'
52' Желтая карточка
Горосабел Андони
76' Желтая карточка
Сеоане Хайме
86' Желтая карточка
Сальдуа Хосеба
1:0
87' Гол
Рамирес Сандро
89' Желтая карточка
Пулидо Хорхе
90'+4
1
Фернандес
Альваро
III
25
Вавро
Денис
14
Пулидо
Хорхе
18
Сиовас
Димитрис
3
Маффео
Пабло
7
Феррейро
Давид
17
Рико
Микель
20
Сеоане
Хайме
11
Галан
Хави
9
Мир
Рафа
6
Рамирес
Сандро
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
20
Монреаль
Начо
11
Янузай
Аднан
16
Гевара
Андер
36
Субименди
Мартин
10
Оярсабаль
Микель
7
Порту
Кристиан
19
Исак
Александр
Уэска
3-5-2
Реал Сосьедад
4-4-2

Ход матча

52'
 
Горосабел Андони
58'
 
Барренечеа Андер
Янузай Аднан
65'
 
Сальдуа Хосеба
Горосабел Андони
65'
 
Сильва Давид
Оярсабаль Микель
68'
Гомес Серхио
Феррейро Давид
 
75'
Москера Педро
Рико Микель
 
75'
Лопес Педро
Маффео Пабло
 
76'
Сеоане Хайме
 
81'
 
Баутиста Хон
Исак Александр
86'
 
Сальдуа Хосеба
87'
Рамирес Сандро
1:0
89'
Пулидо Хорхе
 
90'
Сильва Гастон
Рамирес Сандро
 
90'
Думбия Идрисса
Сиовас Димитрис
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 7
  • 4 Офсайды 5
  • 14 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 12 (2) 0.35
2. Рамирес Сандро 5 0.15
3. Феррейро Давид 2 0.06
4. Онтиверос Хавьер 2 (1) 0.06
5. Сиовас Димитрис 2 0.06
6. Маффео Пабло 1 0.03
7. Рико Микель 1 0.03
8. Галан Хави 1 0.03
9. Окадзаки Синджи 1 0.03
10. Сеоане Хайме 1 0.03
11. Эскриче Дани 1 0.03
12. Пулидо Хорхе 1 0.03
13. Гарсия Борха I 1 0.03
14. Лопес Педро 0 0
15. Карлос Хуан Реал 0 0
16. Гомес Серхио 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исак Александр 14 0.41
2. Оярсабаль Микель 10 (6) 0.29
3. Порту Кристиан 8 0.24
4. Янузай Аднан 3 (2) 0.09
5. Виллиан Жозе 3 0.09
6. Барренечеа Андер 3 0.09
7. Лопес Роберто III 3 0.09
8. Мерино Микель 2 0.06
9. Сильва Давид 1 0.03
10. Фернандес Карлос 1 0.03
11. Монреаль Начо 1 0.03
12. Гевара Андер 1 0.03
13. Горосабел Андони 0 0
14. Ле Норман Робен 0 0
15. Гуриди Хон 0 0
16. Субельдия Игор 0 0
17. Муньос Айхен 0 0

Карточки

Уэска
# Игрок      
1. Инсуа Пабло 9 0
2. Пулидо Хорхе 5 1
3. Сеоане Хайме 5 0
4. Онтиверос Хавьер 5 0
5. Эскриче Дани 5 0
6. Сиовас Димитрис 4 0
7. Маффео Пабло 4 0
8. Галан Хави 4 0
9. Думбия Идрисса 4 0
10. Феррейро Давид 3 0
11. Лопес Педро 2 0
12. Сильва Гастон 2 0
13. Мир Рафа 2 0
14. Окадзаки Синджи 1 0
15. Луизинью Коррейя 1 0
16. Москера Педро 1 0
17. Рико Микель 1 0
18. Вавро Денис 1 0
19. Рамирес Сандро 1 0
20. Нвакали Келечи 1 0
21. Гомес Серхио 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Барренечеа Андер 7 0
2. Ле Норман Робен 5 1
3. Муньос Айхен 6 0
4. Субименди Мартин 6 0
5. Фернандес Карлос 5 0
6. Мерино Микель 5 0
7. Ариц Элустондо 5 0
8. Субельдия Игор 5 0
9. Сильва Давид 4 0
10. Исак Александр 4 0
11. Гевара Андер 4 0
12. Сальдуа Хосеба 3 0
13. Горосабел Андони 3 0
14. Порту Кристиан 3 0
15. Модибо Саньян 3 0
16. Ильяраменди Асьер 2 0
17. Баутиста Хон 2 0
18. Гуриди Хон 2 0
19. Монреаль Начо 1 0
20. Янузай Аднан 1 0
21. Оярсабаль Микель 1 0
22. Урко Гонсалес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уэска 12.9% (4) 9.68% (3) 19.35% (6) 25.81% (8) 16.13% (5) 16.13% (5)
 Реал Сосьедад 8% (4) 22% (11) 18% (9) 22% (11) 12% (6) 18% (9)

Предыдущие игры

Уэска Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Уэска 0:2 Хетафе Атлетико М 2:0 Уэска Алавес 1:0 Уэска Уэска 3:1 Эльче
Леванте 0:2 Уэска Уэска 0:0 Осасуна Барселона 4:1 Уэска Уэска 3:4 Сельта Эйбар 1:1 Уэска Уэска 3:2 Гранада Севилья 1:0 Уэска Уэска 1:2 Реал Мадрид Вальядолид 1:3 Уэска Уэска 0:0 Вильярреал Хетафе 1:0 Уэска Уэска 0:2 Бетис Алькояно 2:1 Уэска Уэска 0:1 Барселона Сельта 2:1 Уэска Уэска 1:1 Леванте
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Эйбар 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Севилья Валенсия 2:2 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:6 Барселона Гранада 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:0 Алавес Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Кадис Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона

Последние игры между собой

Уэска: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
Реал Сосьедад: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
Реал Сосьедад 4:1 Уэска Ла Лига Реал Сосьедад 2:2 Уэска Товарищеские матчи Реал Сосьедад 0:0 Уэска Примера Уэска 0:1 Реал Сосьедад Примера
Уэска 1:1 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 2:0 Уэска Сегунда Уэска 1:2 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 1:0 Уэска Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 34 23 7 4 61 - 22 76
2. Реал Мадрид Заявка 33 21 8 4 56 - 24 71
3. Барселона Заявка 33 22 5 6 77 - 31 71
4. Севилья Заявка 33 22 4 7 49 - 26 70
5. Реал Сосьедад Заявка 34 14 11 9 51 - 35 53
6. Бетис Заявка 33 14 8 11 42 - 45 50
7. Вильярреал Заявка 33 12 13 8 50 - 38 49
8. Гранада Заявка 33 13 6 14 43 - 54 45
9. Сельта Заявка 34 11 11 12 46 - 51 44
10. Атлетик Б Заявка 33 10 12 11 43 - 36 42
11. Осасуна Заявка 33 10 10 13 31 - 39 40
12. Леванте Заявка 34 9 11 14 38 - 48 38
13. Кадис Заявка 33 9 10 14 28 - 49 37
14. Валенсия Заявка 33 8 12 13 41 - 48 36
15. Хетафе Заявка 33 8 10 15 26 - 39 34
16. Алавес Заявка 34 7 10 17 28 - 52 31
17. Уэска Заявка 34 6 12 16 32 - 50 30
18. Эльче Заявка 34 6 12 16 29 - 50 30
19. Вальядолид Заявка 33 5 15 13 31 - 45 30
20. Эйбар Заявка 34 5 11 18 26 - 46 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 13 3 1 37 - 9 42
2. Барселона Заявка 17 11 4 2 43 - 18 37
3. Севилья Заявка 16 12 1 3 25 - 10 37
4. Реал Мадрид Заявка 16 11 2 3 27 - 10 35
5. Гранада Заявка 16 9 3 4 24 - 20 30
6. Атлетик Б Заявка 17 8 5 4 27 - 16 29
7. Бетис Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
8. Реал Сосьедад Заявка 17 7 6 4 28 - 20 27
9. Сельта Заявка 17 8 3 6 27 - 27 27
10. Валенсия Заявка 16 6 7 3 25 - 19 25
11. Вильярреал Заявка 16 6 6 4 22 - 19 24
12. Осасуна Заявка 17 6 5 6 18 - 20 23
13. Леванте Заявка 17 5 7 5 22 - 25 22
14. Хетафе Заявка 17 5 6 6 13 - 11 21
15. Эльче Заявка 17 4 8 5 16 - 21 20
16. Алавес Заявка 17 5 5 7 15 - 21 20
17. Уэска Заявка 17 4 6 7 16 - 21 18
18. Кадис Заявка 17 4 5 8 14 - 26 17
19. Вальядолид Заявка 16 3 6 7 17 - 25 15
20. Эйбар Заявка 17 2 6 9 11 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
2. Атлетико М Заявка 17 10 4 3 24 - 13 34
3. Барселона Заявка 16 11 1 4 34 - 13 34
4. Севилья Заявка 17 10 3 4 24 - 16 33
5. Реал Сосьедад Заявка 17 7 5 5 23 - 15 26
6. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
7. Бетис Заявка 16 6 3 7 18 - 25 21
8. Кадис Заявка 16 5 5 6 14 - 23 20
9. Осасуна Заявка 16 4 5 7 13 - 19 17
10. Сельта Заявка 17 3 8 6 19 - 24 17
11. Леванте Заявка 17 4 4 9 16 - 23 16
12. Вальядолид Заявка 17 2 9 6 14 - 20 15
13. Гранада Заявка 17 4 3 10 19 - 34 15
14. Эйбар Заявка 17 3 5 9 15 - 27 14
15. Атлетик Б Заявка 16 2 7 7 16 - 20 13
16. Хетафе Заявка 16 3 4 9 13 - 28 13
17. Уэска Заявка 17 2 6 9 16 - 29 12
18. Валенсия Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
19. Алавес Заявка 17 2 5 10 13 - 31 11
20. Эльче Заявка 17 2 4 11 13 - 29 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
Новости матча
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Alcoraz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Уэска 3.7% (5)
X 15.4% (21)
Реал Сосьедад 80.9% (110)
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Прогнозы на матч Уэска 1:0 Реал Сосьедад

Исход игры
Уэска
3.7% (5)
Ничья
15.4% (21)
Реал Сосьедад
80.9% (110)
Тотал 2.5
Больше
48.53% (66)
Меньше
51.47% (70)
Обе команды забьют
Да
61.76% (84)
Нет
38.24% (52)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
43.4% (59)
0:1 Реал Сосьедад
27.2% (37)
1:1 Ничья
13.2% (18)
0:2 Реал Сосьедад
8.1% (11)
1:0 Уэска
2.2% (3)
2:1 Уэска
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
1:3 Реал Сосьедад
1.5% (2)
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