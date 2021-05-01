Второй тайм

94' Рамирес Сандро из команды Уэска сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

94' Обе команды могли выиграть сегодня, но Уэска вырывает победу

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Удар от ворот произведет Уэска

90' Сильва Давид решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

89' Пулидо Хорхе получил желтую карточку от судьи

89' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Уэска будет все-таки засчитан.

88' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

87' Г О О О О Л Рамирес Сандро закручивает штрафной в сетку! Великолепно

86' Сальдуа Хосеба получает желтую карточку за игру рукой

85' Удар от ворот произведет Уэска

85' Сильва Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Москера Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Игрок из команды Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

81' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Сеоане Хайме совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

76' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Уэска имеет хороший шанс забить.

73' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Матч возобновлен

71' Ариц Элустондо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

64' Отличные скиллы показывает Барренечеа Андер , обводя своих соперников

63' Маффео Пабло не смог попасть в створ ударом издали

63' Отличные скиллы показывает Маффео Пабло , обводя своих соперников

62' Ле Норман Робен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Горосабел Андони совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

51' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

51' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Уэска имеет хороший шанс забить.

48' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля