Уэска
1:0
Конец матча
Стадион: Эль-Алькорас
Реал Сосьедад
52' Желтая карточкаГоросабел Андони
76' Желтая карточкаСеоане Хайме
86' Желтая карточкаСальдуа Хосеба
1:0
87' ГолРамирес Сандро
89' Желтая карточкаПулидо Хорхе
25
Вавро
Денис
14
Пулидо
Хорхе
17
Рико
Микель
20
Сеоане
Хайме
11
Галан
Хави
9
Мир
Рафа
11
Янузай
Аднан
16
Гевара
Андер
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Вавро ДенисЗащитник
-
14 Пулидо ХорхеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Рико МикельПолузащитник
-
20 Сеоане ХаймеПолузащитник
-
11 Галан ХавиПолузащитник
-
9 Мир РафаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гомес СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лопес ПедроПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мойя МигельВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
-
25 Баутиста ХонНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
52'
76'
86'
87'
1:0
89'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 7
-
4 Офсайды 5
-
14 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мир Рафа
|12 (2)
|0.35
|2.
|Рамирес Сандро
|5
|0.15
|3.
|Феррейро Давид
|2
|0.06
|4.
|Онтиверос Хавьер
|2 (1)
|0.06
|5.
|Сиовас Димитрис
|2
|0.06
|6.
|Маффео Пабло
|1
|0.03
|7.
|Рико Микель
|1
|0.03
|8.
|Галан Хави
|1
|0.03
|9.
|Окадзаки Синджи
|1
|0.03
|10.
|Сеоане Хайме
|1
|0.03
|11.
|Эскриче Дани
|1
|0.03
|12.
|Пулидо Хорхе
|1
|0.03
|13.
|Гарсия Борха I
|1
|0.03
|14.
|Лопес Педро
|0
|0
|15.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
|16.
|Гомес Серхио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исак Александр
|14
|0.41
|2.
|Оярсабаль Микель
|10 (6)
|0.29
|3.
|Порту Кристиан
|8
|0.24
|4.
|Янузай Аднан
|3 (2)
|0.09
|5.
|Виллиан Жозе
|3
|0.09
|6.
|Барренечеа Андер
|3
|0.09
|7.
|Лопес Роберто III
|3
|0.09
|8.
|Мерино Микель
|2
|0.06
|9.
|Сильва Давид
|1
|0.03
|10.
|Фернандес Карлос
|1
|0.03
|11.
|Монреаль Начо
|1
|0.03
|12.
|Гевара Андер
|1
|0.03
|13.
|Горосабел Андони
|0
|0
|14.
|Ле Норман Робен
|0
|0
|15.
|Гуриди Хон
|0
|0
|16.
|Субельдия Игор
|0
|0
|17.
|Муньос Айхен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Инсуа Пабло
|9
|0
|2.
|Пулидо Хорхе
|5
|1
|3.
|Сеоане Хайме
|5
|0
|4.
|Онтиверос Хавьер
|5
|0
|5.
|Эскриче Дани
|5
|0
|6.
|Сиовас Димитрис
|4
|0
|7.
|Маффео Пабло
|4
|0
|8.
|Галан Хави
|4
|0
|9.
|Думбия Идрисса
|4
|0
|10.
|Феррейро Давид
|3
|0
|11.
|Лопес Педро
|2
|0
|12.
|Сильва Гастон
|2
|0
|13.
|Мир Рафа
|2
|0
|14.
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|15.
|Луизинью Коррейя
|1
|0
|16.
|Москера Педро
|1
|0
|17.
|Рико Микель
|1
|0
|18.
|Вавро Денис
|1
|0
|19.
|Рамирес Сандро
|1
|0
|20.
|Нвакали Келечи
|1
|0
|21.
|Гомес Серхио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барренечеа Андер
|7
|0
|2.
|Ле Норман Робен
|5
|1
|3.
|Муньос Айхен
|6
|0
|4.
|Субименди Мартин
|6
|0
|5.
|Фернандес Карлос
|5
|0
|6.
|Мерино Микель
|5
|0
|7.
|Ариц Элустондо
|5
|0
|8.
|Субельдия Игор
|5
|0
|9.
|Сильва Давид
|4
|0
|10.
|Исак Александр
|4
|0
|11.
|Гевара Андер
|4
|0
|12.
|Сальдуа Хосеба
|3
|0
|13.
|Горосабел Андони
|3
|0
|14.
|Порту Кристиан
|3
|0
|15.
|Модибо Саньян
|3
|0
|16.
|Ильяраменди Асьер
|2
|0
|17.
|Баутиста Хон
|2
|0
|18.
|Гуриди Хон
|2
|0
|19.
|Монреаль Начо
|1
|0
|20.
|Янузай Аднан
|1
|0
|21.
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|22.
|Урко Гонсалес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уэска
|12.9% (4)
|9.68% (3)
|19.35% (6)
|25.81% (8)
|16.13% (5)
|16.13% (5)
|Реал Сосьедад
|8% (4)
|22% (11)
|18% (9)
|22% (11)
|12% (6)
|18% (9)
Предыдущие игры
Уэска Последние 20 матчей: +4 =4 -12Уэска 0:2 Хетафе Атлетико М 2:0 Уэска Алавес 1:0 Уэска Уэска 3:1 Эльче
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +8 =6 -6Эйбар 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Севилья Валенсия 2:2 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:6 Барселона Гранада 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:0 Алавес Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Кадис Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона
Последние игры между собой
Уэска: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
Реал Сосьедад: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|23
|7
|4
|61 - 22
|76
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|56 - 24
|71
|3.
|Барселона
|Заявка
|33
|22
|5
|6
|77 - 31
|71
|4.
|Севилья
|Заявка
|33
|22
|4
|7
|49 - 26
|70
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|51 - 35
|53
|6.
|Бетис
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|42 - 45
|50
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|33
|12
|13
|8
|50 - 38
|49
|8.
|Гранада
|Заявка
|33
|13
|6
|14
|43 - 54
|45
|9.
|Сельта
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|46 - 51
|44
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|43 - 36
|42
|11.
|Осасуна
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|31 - 39
|40
|12.
|Леванте
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|38 - 48
|38
|13.
|Кадис
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|28 - 49
|37
|14.
|Валенсия
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|41 - 48
|36
|15.
|Хетафе
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|26 - 39
|34
|16.
|Алавес
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|28 - 52
|31
|17.
|Уэска
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|32 - 50
|30
|18.
|Эльче
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|29 - 50
|30
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|33
|5
|15
|13
|31 - 45
|30
|20.
|Эйбар
|Заявка
|34
|5
|11
|18
|26 - 46
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|37 - 9
|42
|2.
|Барселона
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|43 - 18
|37
|3.
|Севилья
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|25 - 10
|37
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 10
|35
|5.
|Гранада
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 20
|30
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|27 - 16
|29
|7.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|28 - 20
|27
|9.
|Сельта
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 27
|27
|10.
|Валенсия
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|25 - 19
|25
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|22 - 19
|24
|12.
|Осасуна
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 20
|23
|13.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 25
|22
|14.
|Хетафе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|13 - 11
|21
|15.
|Эльче
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 21
|20
|16.
|Алавес
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 21
|20
|17.
|Уэска
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 21
|18
|18.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|14 - 26
|17
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 25
|15
|20.
|Эйбар
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 14
|36
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|24 - 13
|34
|3.
|Барселона
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|34 - 13
|34
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 16
|33
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 15
|26
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 19
|25
|7.
|Бетис
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 25
|21
|8.
|Кадис
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|14 - 23
|20
|9.
|Осасуна
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 19
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|19 - 24
|17
|11.
|Леванте
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 23
|16
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|14 - 20
|15
|13.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 34
|15
|14.
|Эйбар
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 27
|14
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|16 - 20
|13
|16.
|Хетафе
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 28
|13
|17.
|Уэска
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 29
|12
|18.
|Валенсия
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|19.
|Алавес
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 31
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 29
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Уэска 1:0 Реал Сосьедад
Исход игры
Уэска
3.7% (5)
Ничья
15.4% (21)
Реал Сосьедад
80.9% (110)
Тотал 2.5
Больше
48.53% (66)
Меньше
51.47% (70)
Обе команды забьют
Да
61.76% (84)
Нет
38.24% (52)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
43.4% (59)
0:1 Реал Сосьедад
27.2% (37)
1:1 Ничья
13.2% (18)
0:2 Реал Сосьедад
8.1% (11)
1:0 Уэска
2.2% (3)
2:1 Уэска
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
1:3 Реал Сосьедад
1.5% (2)
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