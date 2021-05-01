Реал Мадрид
Позже
Стадион: Альфредо ди Стефано
Осасуна
24
Торро
Лукас
14
Гарсия
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
-
25 РодригоНападающий
-
24 Диас МарианоНападающий
-
Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Гарсия РубенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Адриан ЛопесНападающий
- Нападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
11 Барха ЭнрикеНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|21 (1)
|0.64
|2.
|Каземиро Карлос
|5
|0.15
|3.
|Асенсио Марко
|4
|0.12
|4.
|Кроос Тони
|3
|0.09
|5.
|Модрич Лука
|3
|0.09
|6.
|Винисиус Жуниор
|3
|0.09
|7.
|Вальверде Федерико
|3
|0.09
|8.
|Васкес Лукас
|2
|0.06
|9.
|Азар Эден
|2
|0.06
|10.
|Варан Рафаэль
|2
|0.06
|11.
|Рамос Серхио
|2 (2)
|0.06
|12.
|Менди Ферлан
|1
|0.03
|13.
|Одриосола Альваро
|1
|0.03
|14.
|Диас Мариано
|1
|0.03
|15.
|Родриго
|0
|0
|16.
|Марсело Виера
|0
|0
|17.
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|18.
|Иско Аларкон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будимир Анте
|7
|0.21
|2.
|Торрес Роберто
|6 (3)
|0.18
|3.
|Кальери Хонатан
|5
|0.15
|4.
|Гарсия Рубен
|3 (1)
|0.09
|5.
|Барха Энрике
|2
|0.06
|6.
|Монкайола Хон
|2
|0.06
|7.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.03
|8.
|Адриан Лопес
|1
|0.03
|9.
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.03
|10.
|Брашанац Дарко
|1
|0.03
|11.
|Гарсия Давид III
|1
|0.03
|12.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|13.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
|14.
|Торро Лукас
|0
|0
|15.
|Хони Родригес
|0
|0
|16.
|Гальего Энрике
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|9
|1
|2.
|Кроос Тони
|6
|0
|3.
|Начо Игнасио
|6
|0
|4.
|Карвахаль Даниэль
|5
|0
|5.
|Милитао Эдер
|2
|1
|6.
|Рамос Серхио
|3
|0
|7.
|Модрич Лука
|3
|0
|8.
|Марсело Виера
|3
|0
|9.
|Васкес Лукас
|3
|0
|10.
|Менди Ферлан
|3
|0
|11.
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|12.
|Бензема Карим
|2
|0
|13.
|Варан Рафаэль
|2
|0
|14.
|Иско Аларкон
|1
|0
|15.
|Асенсио Марко
|1
|0
|16.
|Аррибас Серхио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Видаль Начо
|9
|0
|2.
|Монкайола Хон
|7
|1
|3.
|Ойер Санхурхо
|8
|0
|4.
|Гарсия Давид III
|7
|0
|5.
|Перес Иньиго
|3
|1
|6.
|Эрнандес Аридане
|3
|1
|7.
|Кальери Хонатан
|4
|0
|8.
|Круз Хуан
|4
|0
|9.
|Санчес Мануэль
|4
|0
|10.
|Ронкалья Факундо
|2
|1
|11.
|Торро Лукас
|3
|0
|12.
|Унаи Гарсия
|3
|0
|13.
|Гарсия Рубен
|2
|0
|14.
|Брашанац Дарко
|2
|0
|15.
|Будимир Анте
|2
|0
|16.
|Эррера Серхио
|2
|0
|17.
|Барха Энрике
|2
|0
|18.
|Рубен Мартинес
|0
|1
|19.
|Гальего Энрике
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|20.75% (11)
|13.21% (7)
|16.98% (9)
|9.43% (5)
|15.09% (8)
|24.53% (13)
|Осасуна
|10% (3)
|16.67% (5)
|20% (6)
|0
|26.67% (8)
|26.67% (8)
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =6 -1Реал Мадрид 1:1 Челси Реал Мадрид 0:0 Бетис Кадис 0:3 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид
Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Барселона Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Реал Мадрид 2:0 Эйбар Сельта 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Аталанта Реал Мадрид 2:1 Эльче Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид
Осасуна Последние 20 матчей: +8 =6 -6Сельта 2:1 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Осасуна 2:0 Эльче Вильярреал 1:2 Осасуна
Осасуна 0:0 Хетафе Осасуна 0:0 Эйбар Уэска 0:0 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Осасуна 0:2 Барселона Алавес 0:1 Осасуна Осасуна 0:2 Севилья Леванте 0:1 Осасуна Осасуна 2:1 Эйбар Бетис 1:0 Осасуна Альмерия 0:0 Осасуна Осасуна 3:1 Гранада Валенсия 1:1 Осасуна Эспаньол 0:2 Осасуна Гранада 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Осасуна: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Реал Мадрид 5:2 Осасуна Примера Реал Мадрид 4:0 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 2:0 Осасуна Кубок Короля Осасуна 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Реал Мадрид Примера Осасуна 1:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 7:1 Осасуна Примера Осасуна 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:0 Осасуна Примера Реал Мадрид 3:2 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Реал Мадрид Примера Осасуна 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:1 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Реал Мадрид Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|23
|7
|4
|61 - 22
|76
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|56 - 24
|71
|3.
|Барселона
|Заявка
|33
|22
|5
|6
|77 - 31
|71
|4.
|Севилья
|Заявка
|33
|22
|4
|7
|49 - 26
|70
|5.
|Реал Сосьедад
|0:1 Заявка
|34
|14
|11
|9
|51 - 35
|53
|6.
|Бетис
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|42 - 45
|50
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|33
|12
|13
|8
|50 - 38
|49
|8.
|Гранада
|Заявка
|33
|13
|6
|14
|43 - 54
|45
|9.
|Сельта
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|46 - 51
|44
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|43 - 36
|42
|11.
|Осасуна
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|31 - 39
|40
|12.
|Леванте
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|38 - 48
|38
|13.
|Кадис
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|28 - 49
|37
|14.
|Валенсия
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|41 - 48
|36
|15.
|Хетафе
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|26 - 39
|34
|16.
|Алавес
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|28 - 52
|31
|17.
|Уэска
|1:0 Заявка
|34
|6
|12
|16
|32 - 50
|30
|18.
|Эльче
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|29 - 50
|30
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|33
|5
|15
|13
|31 - 45
|30
|20.
|Эйбар
|Заявка
|34
|5
|11
|18
|26 - 46
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|37 - 9
|42
|2.
|Барселона
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|43 - 18
|37
|3.
|Севилья
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|25 - 10
|37
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 10
|35
|5.
|Гранада
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 20
|30
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|27 - 16
|29
|7.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|8.
|Реал Сосьедад
|0:1 Заявка
|17
|7
|6
|4
|28 - 20
|27
|9.
|Сельта
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 27
|27
|10.
|Валенсия
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|25 - 19
|25
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|22 - 19
|24
|12.
|Осасуна
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 20
|23
|13.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 25
|22
|14.
|Хетафе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|13 - 11
|21
|15.
|Эльче
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 21
|20
|16.
|Алавес
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 21
|20
|17.
|Уэска
|1:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 21
|18
|18.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|14 - 26
|17
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 25
|15
|20.
|Эйбар
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 14
|36
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|24 - 13
|34
|3.
|Барселона
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|34 - 13
|34
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 16
|33
|5.
|Реал Сосьедад
|0:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 15
|26
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 19
|25
|7.
|Бетис
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 25
|21
|8.
|Кадис
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|14 - 23
|20
|9.
|Осасуна
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 19
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|19 - 24
|17
|11.
|Леванте
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 23
|16
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|14 - 20
|15
|13.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 34
|15
|14.
|Эйбар
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 27
|14
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|16 - 20
|13
|16.
|Хетафе
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 28
|13
|17.
|Уэска
|1:0 Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 29
|12
|18.
|Валенсия
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|19.
|Алавес
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 31
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 29
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Осасуна
Исход игры
Реал Мадрид
95.5% (126)
Ничья
3.8% (5)
Осасуна
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (43)
Меньше
66.67% (86)
Обе команды забьют
Да
27.91% (36)
Нет
72.09% (93)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
54.5% (72)
2:1 Реал Мадрид
14.4% (19)
1:0 Реал Мадрид
8.3% (11)
3:1 Реал Мадрид
8.3% (11)
3:0 Реал Мадрид
6.8% (9)
1:1 Ничья
2.3% (3)
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