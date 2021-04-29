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Реал Мадрид
 
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Стадион:
Осасуна

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 21 (1) 0.64
2. Каземиро Карлос 5 0.15
3. Асенсио Марко 4 0.12
4. Кроос Тони 3 0.09
5. Модрич Лука 3 0.09
6. Винисиус Жуниор 3 0.09
7. Вальверде Федерико 3 0.09
8. Васкес Лукас 2 0.06
9. Азар Эден 2 0.06
10. Варан Рафаэль 2 0.06
11. Рамос Серхио 2 (2) 0.06
12. Менди Ферлан 1 0.03
13. Одриосола Альваро 1 0.03
14. Диас Мариано 1 0.03
15. Родриго 0 0
16. Марсело Виера 0 0
17. Карвахаль Даниэль 0 0
18. Иско Аларкон 0 0
Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будимир Анте 7 0.21
2. Торрес Роберто 6 (3) 0.18
3. Кальери Хонатан 5 0.15
4. Гарсия Рубен 3 (1) 0.09
5. Барха Энрике 2 0.06
6. Монкайола Хон 2 0.06
7. Ронкалья Факундо 1 0.03
8. Адриан Лопес 1 0.03
9. Мартинес Хавьер II 1 0.03
10. Брашанац Дарко 1 0.03
11. Гарсия Давид III 1 0.03
12. Санчес Мануэль 0 0
13. Ойер Санхурхо 0 0
14. Торро Лукас 0 0
15. Хони Родригес 0 0
16. Гальего Энрике 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 9 1
2. Кроос Тони 6 0
3. Начо Игнасио 6 0
4. Карвахаль Даниэль 5 0
5. Милитао Эдер 2 1
6. Рамос Серхио 3 0
7. Модрич Лука 3 0
8. Марсело Виера 3 0
9. Васкес Лукас 3 0
10. Менди Ферлан 3 0
11. Винисиус Жуниор 3 0
12. Бензема Карим 2 0
13. Варан Рафаэль 2 0
14. Иско Аларкон 1 0
15. Асенсио Марко 1 0
16. Аррибас Серхио 1 0
Осасуна
# Игрок      
1. Видаль Начо 9 0
2. Монкайола Хон 7 1
3. Ойер Санхурхо 8 0
4. Гарсия Давид III 7 0
5. Перес Иньиго 3 1
6. Эрнандес Аридане 3 1
7. Кальери Хонатан 4 0
8. Круз Хуан 4 0
9. Санчес Мануэль 4 0
10. Ронкалья Факундо 2 1
11. Торро Лукас 3 0
12. Унаи Гарсия 3 0
13. Гарсия Рубен 2 0
14. Брашанац Дарко 2 0
15. Будимир Анте 2 0
16. Эррера Серхио 2 0
17. Барха Энрике 2 0
18. Рубен Мартинес 0 1
19. Гальего Энрике 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 20.75% (11) 13.21% (7) 16.98% (9) 9.43% (5) 15.09% (8) 24.53% (13)
 Осасуна 10% (3) 16.67% (5) 20% (6) 0 26.67% (8) 26.67% (8)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Реал Мадрид 1:1 Челси Реал Мадрид 0:0 Бетис Кадис 0:3 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид
Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Барселона Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Реал Мадрид 2:0 Эйбар Сельта 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Аталанта Реал Мадрид 2:1 Эльче Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид
Осасуна Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Сельта 2:1 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Осасуна 2:0 Эльче Вильярреал 1:2 Осасуна
Осасуна 0:0 Хетафе Осасуна 0:0 Эйбар Уэска 0:0 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Осасуна 0:2 Барселона Алавес 0:1 Осасуна Осасуна 0:2 Севилья Леванте 0:1 Осасуна Осасуна 2:1 Эйбар Бетис 1:0 Осасуна Альмерия 0:0 Осасуна Осасуна 3:1 Гранада Валенсия 1:1 Осасуна Эспаньол 0:2 Осасуна Гранада 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Осасуна: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Осасуна 0:0 Реал Мадрид Ла Лига Осасуна 1:4 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 2:0 Осасуна Ла Лига Осасуна 1:3 Реал Мадрид Примера
Реал Мадрид 5:2 Осасуна Примера Реал Мадрид 4:0 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 2:0 Осасуна Кубок Короля Осасуна 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Реал Мадрид Примера Осасуна 1:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 7:1 Осасуна Примера Осасуна 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:0 Осасуна Примера Реал Мадрид 3:2 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Реал Мадрид Примера Осасуна 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:1 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Реал Мадрид Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 33 22 7 4 60 - 22 73
2. Реал Мадрид Заявка 33 21 8 4 56 - 24 71
3. Барселона Заявка 33 22 5 6 77 - 31 71
4. Севилья Заявка 33 22 4 7 49 - 26 70
5. Реал Сосьедад Заявка 33 14 11 8 51 - 34 53
6. Бетис Заявка 33 14 8 11 42 - 45 50
7. Вильярреал Заявка 33 12 13 8 50 - 38 49
8. Гранада Заявка 33 13 6 14 43 - 54 45
9. Атлетик Б Заявка 33 10 12 11 43 - 36 42
10. Сельта Заявка 33 10 11 12 44 - 51 41
11. Осасуна Заявка 33 10 10 13 31 - 39 40
12. Леванте Заявка 33 9 11 13 38 - 46 38
13. Кадис Заявка 33 9 10 14 28 - 49 37
14. Валенсия Заявка 33 8 12 13 41 - 48 36
15. Хетафе Заявка 33 8 10 15 26 - 39 34
16. Алавес Заявка 33 7 10 16 28 - 49 31
17. Эльче Заявка 33 6 12 15 29 - 49 30
18. Вальядолид Заявка 33 5 15 13 31 - 45 30
19. Уэска Заявка 33 5 12 16 31 - 50 27
20. Эйбар Заявка 33 4 11 18 23 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 13 3 1 37 - 9 42
2. Барселона Заявка 17 11 4 2 43 - 18 37
3. Севилья Заявка 16 12 1 3 25 - 10 37
4. Реал Мадрид Заявка 16 11 2 3 27 - 10 35
5. Гранада Заявка 16 9 3 4 24 - 20 30
6. Атлетик Б Заявка 17 8 5 4 27 - 16 29
7. Бетис Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
8. Реал Сосьедад Заявка 17 7 6 4 28 - 20 27
9. Валенсия Заявка 16 6 7 3 25 - 19 25
10. Вильярреал Заявка 16 6 6 4 22 - 19 24
11. Сельта Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
12. Осасуна Заявка 17 6 5 6 18 - 20 23
13. Леванте Заявка 17 5 7 5 22 - 25 22
14. Хетафе Заявка 17 5 6 6 13 - 11 21
15. Эльче Заявка 16 4 8 4 16 - 20 20
16. Алавес Заявка 17 5 5 7 15 - 21 20
17. Кадис Заявка 17 4 5 8 14 - 26 17
18. Уэска Заявка 16 3 6 7 15 - 21 15
19. Вальядолид Заявка 16 3 6 7 17 - 25 15
20. Эйбар Заявка 16 1 6 9 8 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
2. Барселона Заявка 16 11 1 4 34 - 13 34
3. Севилья Заявка 17 10 3 4 24 - 16 33
4. Атлетико М Заявка 16 9 4 3 23 - 13 31
5. Реал Сосьедад Заявка 16 7 5 4 23 - 14 26
6. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
7. Бетис Заявка 16 6 3 7 18 - 25 21
8. Кадис Заявка 16 5 5 6 14 - 23 20
9. Осасуна Заявка 16 4 5 7 13 - 19 17
10. Сельта Заявка 17 3 8 6 19 - 24 17
11. Леванте Заявка 16 4 4 8 16 - 21 16
12. Вальядолид Заявка 17 2 9 6 14 - 20 15
13. Гранада Заявка 17 4 3 10 19 - 34 15
14. Эйбар Заявка 17 3 5 9 15 - 27 14
15. Атлетик Б Заявка 16 2 7 7 16 - 20 13
16. Хетафе Заявка 16 3 4 9 13 - 28 13
17. Уэска Заявка 17 2 6 9 16 - 29 12
18. Валенсия Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
19. Алавес Заявка 16 2 5 9 13 - 28 11
20. Эльче Заявка 17 2 4 11 13 - 29 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Осасуна от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 мая 2021, осталось 1 день 5 часов 27 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Реал Мадрид 92.6% (50)
    X 7.4% (4)
    Осасуна 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Осасуна
    1.43
    5.10
    9.12
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Осасуна онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Осасуна

    Исход игры
    Реал Мадрид
    92.6% (50)
    Ничья
    7.4% (4)
    Осасуна
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.29% (18)
    Меньше
    64.71% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    35.29% (18)
    Нет
    64.71% (33)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    51.9% (28)
    2:1 Реал Мадрид
    16.7% (9)
    3:1 Реал Мадрид
    11.1% (6)
    1:0 Реал Мадрид
    5.6% (3)
    3:0 Реал Мадрид
    3.7% (2)
    1:1 Ничья
    3.7% (2)
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