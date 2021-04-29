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Севилья
 
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Стадион:
Атлетик Б

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 17 0.52
2. Окампос Лукас 5 (4) 0.15
3. Мунир Эль-Хаддади 4 0.12
4. Де Йонг Люк 4 0.12
5. Сусо Хесус 3 0.09
6. Ракитич Иван 3 (1) 0.09
7. Фернандо Режес 2 0.06
8. Гомес Алехандро 2 0.06
9. Кунде Жюль 2 0.06
10. Хордан Хоан 1 0.03
11. Акунья Маркос 1 0.03
12. Эскудеро Серхио 1 0.03
13. Васкес Франко 1 0.03
14. Буну Яссин 1 0.03
15. Карлос Диего Сантос 1 0.03
16. Навас Хесус 0 0
17. Торрес Оливер 0 0
18. Видаль Алеш 0 0
Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Беренгер Алекс 8 0.24
2. Уильямс Иньяки 5 (1) 0.15
3. Муньяин Икер 5 0.15
4. Гарсия Рауль 5 (2) 0.15
5. Вильялибре Асьер 4 0.12
6. Лопес Унаи 3 0.09
7. Капа Андер 2 0.06
8. Юри Берчиче 1 0.03
9. Де Маркос Оскар 1 0.03
10. Морсильо Хон 1 0.03
11. Нуньес Унай 1 0.03
12. Сансет Ойян 1 0.03
13. Иньиго Мартинес 1 0.03
14. Йерай Альварес 1 0.03
15. Кодро Кенан 1 (1) 0.03
16. Баленсиага Микель 0 0
17. Ибай Гомес 0 0
18. Гарсия Дани 0 0
19. Весга Микель 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Хордан Хоан 7 1
2. Карлос Диего Сантос 8 0
3. Фернандо Режес 6 0
4. Гудель Неманья 6 0
5. Ракитич Иван 4 0
6. Навас Хесус 4 0
7. Акунья Маркос 4 0
8. Кунде Жюль 4 0
9. Де Йонг Люк 3 0
10. Окампос Лукас 3 0
11. Буну Яссин 3 0
12. Эскудеро Серхио 2 0
13. Серхи Гомес 2 0
14. Рекик Карим 2 0
15. Торрес Оливер 2 0
16. Мунир Эль-Хаддади 2 0
17. Эн-Несири Юссеф 2 0
18. Васкес Франко 1 0
19. Сусо Хесус 1 0
20. Оскар Родригес 1 0
21. Видаль Алеш 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 8 1
2. Гарсия Дани 8 0
3. Гарсия Рауль 6 1
4. Весга Микель 7 0
5. Лопес Унаи 6 0
6. Йерай Альварес 6 0
7. Нуньес Унай 6 0
8. Капа Андер 5 0
9. Венседор Унай 5 0
10. Юри Берчиче 3 0
11. Беренгер Алекс 3 0
12. Морсильо Хон 3 0
13. Де Маркос Оскар 2 0
14. Кодро Кенан 2 0
15. Сансет Ойян 2 0
16. Муньяин Икер 1 0
17. Вильялибре Асьер 1 0
18. Уильямс Иньяки 1 0
19. Лекуе Иньиго 1 0
20. Унай Симон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 16.67% (8) 14.58% (7) 12.5% (6) 20.83% (10) 8.33% (4) 27.08% (13)
 Атлетик Б 22.5% (9) 10% (4) 7.5% (3) 15% (6) 10% (4) 35% (14)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Севилья 2:1 Гранада Леванте 0:1 Севилья Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья
Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья Севилья 2:0 Эльче Севилья 1:0 Бетис Боруссия Д 2:2 Севилья Эльче 2:1 Севилья Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия
Атлетик Б Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Атлетик Б 2:2 Вальядолид Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетик Б 0:1 Атлетико Минейро Бетис 0:0 Атлетик Б
Калденсе 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:4 Барселона Уберландия 2:3 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Алавес Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 УРТ Томбенсе 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Coimbra 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Pouso Alegre Атлетик Б 1:1 Эйбар Крузейро 1:0 Атлетик Б Сельта 0:0 Атлетик Б Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Гранада Атлетик Б 1:0 Боа Эспорте Клуб

Последние игры между собой

Севилья: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Атлетик Б: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Атлетик Б 2:1 Севилья Ла Лига Севилья 0:1 Атлетик Б Товарищеские матчи Севилья 2:1 Атлетик Б Товарищеские матчи Атлетик Б 1:2 Севилья Ла Лига
Севилья 1:1 Атлетик Б Ла Лига Севилья 2:0 Атлетик Б Примера Севилья 0:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:0 Севилья Примера Атлетик Б 1:3 Севилья Кубок Короля Севилья 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Севилья Примера Севилья 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Севилья Примера Атлетик Б 3:1 Севилья Примера Севилья 1:2 Атлетик Б Лига Европы Атлетик Б 1:2 Севилья Лига Европы Севилья 2:0 Атлетик Б Примера Севилья 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Севилья Примера Атлетик Б 3:1 Севилья Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 33 22 7 4 60 - 22 73
2. Реал Мадрид Заявка 33 21 8 4 56 - 24 71
3. Барселона Заявка 33 22 5 6 77 - 31 71
4. Севилья Заявка 33 22 4 7 49 - 26 70
5. Реал Сосьедад Заявка 33 14 11 8 51 - 34 53
6. Бетис Заявка 33 14 8 11 42 - 45 50
7. Вильярреал Заявка 33 12 13 8 50 - 38 49
8. Гранада Заявка 33 13 6 14 43 - 54 45
9. Сельта Заявка 34 11 11 12 46 - 51 44
10. Атлетик Б Заявка 33 10 12 11 43 - 36 42
11. Осасуна Заявка 33 10 10 13 31 - 39 40
12. Леванте Заявка 34 9 11 14 38 - 48 38
13. Кадис Заявка 33 9 10 14 28 - 49 37
14. Валенсия Заявка 33 8 12 13 41 - 48 36
15. Хетафе Заявка 33 8 10 15 26 - 39 34
16. Алавес Заявка 33 7 10 16 28 - 49 31
17. Эльче Заявка 33 6 12 15 29 - 49 30
18. Вальядолид Заявка 33 5 15 13 31 - 45 30
19. Уэска Заявка 33 5 12 16 31 - 50 27
20. Эйбар Заявка 33 4 11 18 23 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 13 3 1 37 - 9 42
2. Барселона Заявка 17 11 4 2 43 - 18 37
3. Севилья Заявка 16 12 1 3 25 - 10 37
4. Реал Мадрид Заявка 16 11 2 3 27 - 10 35
5. Гранада Заявка 16 9 3 4 24 - 20 30
6. Атлетик Б Заявка 17 8 5 4 27 - 16 29
7. Бетис Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
8. Реал Сосьедад Заявка 17 7 6 4 28 - 20 27
9. Сельта Заявка 17 8 3 6 27 - 27 27
10. Валенсия Заявка 16 6 7 3 25 - 19 25
11. Вильярреал Заявка 16 6 6 4 22 - 19 24
12. Осасуна Заявка 17 6 5 6 18 - 20 23
13. Леванте Заявка 17 5 7 5 22 - 25 22
14. Хетафе Заявка 17 5 6 6 13 - 11 21
15. Эльче Заявка 16 4 8 4 16 - 20 20
16. Алавес Заявка 17 5 5 7 15 - 21 20
17. Кадис Заявка 17 4 5 8 14 - 26 17
18. Уэска Заявка 16 3 6 7 15 - 21 15
19. Вальядолид Заявка 16 3 6 7 17 - 25 15
20. Эйбар Заявка 16 1 6 9 8 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
2. Барселона Заявка 16 11 1 4 34 - 13 34
3. Севилья Заявка 17 10 3 4 24 - 16 33
4. Атлетико М Заявка 16 9 4 3 23 - 13 31
5. Реал Сосьедад Заявка 16 7 5 4 23 - 14 26
6. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
7. Бетис Заявка 16 6 3 7 18 - 25 21
8. Кадис Заявка 16 5 5 6 14 - 23 20
9. Осасуна Заявка 16 4 5 7 13 - 19 17
10. Сельта Заявка 17 3 8 6 19 - 24 17
11. Леванте Заявка 17 4 4 9 16 - 23 16
12. Вальядолид Заявка 17 2 9 6 14 - 20 15
13. Гранада Заявка 17 4 3 10 19 - 34 15
14. Эйбар Заявка 17 3 5 9 15 - 27 14
15. Атлетик Б Заявка 16 2 7 7 16 - 20 13
16. Хетафе Заявка 16 3 4 9 13 - 28 13
17. Уэска Заявка 17 2 6 9 16 - 29 12
18. Валенсия Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
19. Алавес Заявка 16 2 5 9 13 - 28 11
20. Эльче Заявка 17 2 4 11 13 - 29 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Атлетик Б от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 мая 2021, осталось 2 дня 18 часов 53 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Севилья 95.5% (42)
    X 2.3% (1)
    Атлетик Б 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Атлетик Б
    1.65
    4.20
    6.35
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Севилья - Атлетик Б онлайн

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    Прогнозы на матч Севилья - Атлетик Б

    Исход игры
    Севилья
    95.5% (42)
    Ничья
    2.3% (1)
    Атлетик Б
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.18% (30)
    Меньше
    31.82% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    70.45% (31)
    Нет
    29.55% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    65.9% (29)
    1:0 Севилья
    18.2% (8)
    2:0 Севилья
    11.4% (5)
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