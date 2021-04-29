Севилья
Позже
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Атлетик Б
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эн-Несири Юссеф
|17
|0.52
|2.
|Окампос Лукас
|5 (4)
|0.15
|3.
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|0.12
|4.
|Де Йонг Люк
|4
|0.12
|5.
|Сусо Хесус
|3
|0.09
|6.
|Ракитич Иван
|3 (1)
|0.09
|7.
|Фернандо Режес
|2
|0.06
|8.
|Гомес Алехандро
|2
|0.06
|9.
|Кунде Жюль
|2
|0.06
|10.
|Хордан Хоан
|1
|0.03
|11.
|Акунья Маркос
|1
|0.03
|12.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.03
|13.
|Васкес Франко
|1
|0.03
|14.
|Буну Яссин
|1
|0.03
|15.
|Карлос Диего Сантос
|1
|0.03
|16.
|Навас Хесус
|0
|0
|17.
|Торрес Оливер
|0
|0
|18.
|Видаль Алеш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Беренгер Алекс
|8
|0.24
|2.
|Уильямс Иньяки
|5 (1)
|0.15
|3.
|Муньяин Икер
|5
|0.15
|4.
|Гарсия Рауль
|5 (2)
|0.15
|5.
|Вильялибре Асьер
|4
|0.12
|6.
|Лопес Унаи
|3
|0.09
|7.
|Капа Андер
|2
|0.06
|8.
|Юри Берчиче
|1
|0.03
|9.
|Де Маркос Оскар
|1
|0.03
|10.
|Морсильо Хон
|1
|0.03
|11.
|Нуньес Унай
|1
|0.03
|12.
|Сансет Ойян
|1
|0.03
|13.
|Иньиго Мартинес
|1
|0.03
|14.
|Йерай Альварес
|1
|0.03
|15.
|Кодро Кенан
|1 (1)
|0.03
|16.
|Баленсиага Микель
|0
|0
|17.
|Ибай Гомес
|0
|0
|18.
|Гарсия Дани
|0
|0
|19.
|Весга Микель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хордан Хоан
|7
|1
|2.
|Карлос Диего Сантос
|8
|0
|3.
|Фернандо Режес
|6
|0
|4.
|Гудель Неманья
|6
|0
|5.
|Ракитич Иван
|4
|0
|6.
|Навас Хесус
|4
|0
|7.
|Акунья Маркос
|4
|0
|8.
|Кунде Жюль
|4
|0
|9.
|Де Йонг Люк
|3
|0
|10.
|Окампос Лукас
|3
|0
|11.
|Буну Яссин
|3
|0
|12.
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|13.
|Серхи Гомес
|2
|0
|14.
|Рекик Карим
|2
|0
|15.
|Торрес Оливер
|2
|0
|16.
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|17.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|18.
|Васкес Франко
|1
|0
|19.
|Сусо Хесус
|1
|0
|20.
|Оскар Родригес
|1
|0
|21.
|Видаль Алеш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иньиго Мартинес
|8
|1
|2.
|Гарсия Дани
|8
|0
|3.
|Гарсия Рауль
|6
|1
|4.
|Весга Микель
|7
|0
|5.
|Лопес Унаи
|6
|0
|6.
|Йерай Альварес
|6
|0
|7.
|Нуньес Унай
|6
|0
|8.
|Капа Андер
|5
|0
|9.
|Венседор Унай
|5
|0
|10.
|Юри Берчиче
|3
|0
|11.
|Беренгер Алекс
|3
|0
|12.
|Морсильо Хон
|3
|0
|13.
|Де Маркос Оскар
|2
|0
|14.
|Кодро Кенан
|2
|0
|15.
|Сансет Ойян
|2
|0
|16.
|Муньяин Икер
|1
|0
|17.
|Вильялибре Асьер
|1
|0
|18.
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|19.
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|20.
|Унай Симон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|16.67% (8)
|14.58% (7)
|12.5% (6)
|20.83% (10)
|8.33% (4)
|27.08% (13)
|Атлетик Б
|22.5% (9)
|10% (4)
|7.5% (3)
|15% (6)
|10% (4)
|35% (14)
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +14 =2 -4Севилья 2:1 Гранада Леванте 0:1 Севилья Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья
Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья Севилья 2:0 Эльче Севилья 1:0 Бетис Боруссия Д 2:2 Севилья Эльче 2:1 Севилья Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия
Атлетик Б Последние 20 матчей: +5 =7 -8Атлетик Б 2:2 Вальядолид Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетик Б 0:1 Атлетико Минейро Бетис 0:0 Атлетик Б
Калденсе 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:4 Барселона Уберландия 2:3 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Алавес Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 УРТ Томбенсе 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Coimbra 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Pouso Alegre Атлетик Б 1:1 Эйбар Крузейро 1:0 Атлетик Б Сельта 0:0 Атлетик Б Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Гранада Атлетик Б 1:0 Боа Эспорте Клуб
Последние игры между собой
Севилья: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Атлетик Б: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Севилья 1:1 Атлетик Б Ла Лига Севилья 2:0 Атлетик Б Примера Севилья 0:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:0 Севилья Примера Атлетик Б 1:3 Севилья Кубок Короля Севилья 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Севилья Примера Севилья 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Севилья Примера Атлетик Б 3:1 Севилья Примера Севилья 1:2 Атлетик Б Лига Европы Атлетик Б 1:2 Севилья Лига Европы Севилья 2:0 Атлетик Б Примера Севилья 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Севилья Примера Атлетик Б 3:1 Севилья Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|33
|22
|7
|4
|60 - 22
|73
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|56 - 24
|71
|3.
|Барселона
|Заявка
|33
|22
|5
|6
|77 - 31
|71
|4.
|Севилья
|Заявка
|33
|22
|4
|7
|49 - 26
|70
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|33
|14
|11
|8
|51 - 34
|53
|6.
|Бетис
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|42 - 45
|50
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|33
|12
|13
|8
|50 - 38
|49
|8.
|Гранада
|Заявка
|33
|13
|6
|14
|43 - 54
|45
|9.
|Сельта
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|46 - 51
|44
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|43 - 36
|42
|11.
|Осасуна
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|31 - 39
|40
|12.
|Леванте
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|38 - 48
|38
|13.
|Кадис
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|28 - 49
|37
|14.
|Валенсия
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|41 - 48
|36
|15.
|Хетафе
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|26 - 39
|34
|16.
|Алавес
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|28 - 49
|31
|17.
|Эльче
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|29 - 49
|30
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|33
|5
|15
|13
|31 - 45
|30
|19.
|Уэска
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|31 - 50
|27
|20.
|Эйбар
|Заявка
|33
|4
|11
|18
|23 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|37 - 9
|42
|2.
|Барселона
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|43 - 18
|37
|3.
|Севилья
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|25 - 10
|37
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 10
|35
|5.
|Гранада
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 20
|30
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|27 - 16
|29
|7.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|28 - 20
|27
|9.
|Сельта
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 27
|27
|10.
|Валенсия
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|25 - 19
|25
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|22 - 19
|24
|12.
|Осасуна
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 20
|23
|13.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 25
|22
|14.
|Хетафе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|13 - 11
|21
|15.
|Эльче
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|16 - 20
|20
|16.
|Алавес
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 21
|20
|17.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|14 - 26
|17
|18.
|Уэска
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 21
|15
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 25
|15
|20.
|Эйбар
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|8 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 14
|36
|2.
|Барселона
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|34 - 13
|34
|3.
|Севилья
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 16
|33
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 13
|31
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|23 - 14
|26
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 19
|25
|7.
|Бетис
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 25
|21
|8.
|Кадис
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|14 - 23
|20
|9.
|Осасуна
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 19
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|19 - 24
|17
|11.
|Леванте
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 23
|16
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|14 - 20
|15
|13.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 34
|15
|14.
|Эйбар
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 27
|14
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|16 - 20
|13
|16.
|Хетафе
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 28
|13
|17.
|Уэска
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 29
|12
|18.
|Валенсия
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|19.
|Алавес
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 28
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 29
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Севилья - Атлетик Б
Исход игры
Севилья
95.5% (42)
Ничья
2.3% (1)
Атлетик Б
2.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
68.18% (30)
Меньше
31.82% (14)
Обе команды забьют
Да
70.45% (31)
Нет
29.55% (13)
Популярный счёт
2:1 Севилья
65.9% (29)
1:0 Севилья
18.2% (8)
2:0 Севилья
11.4% (5)
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