Реал Сосьедад
2:0
Конец матча
Стадион: Reale Seguros Stadium
Эльче
10' Undefined phrase: football_event_Гутьеррес Хосе
11' Красная карточкаГутьеррес Хосе
11' Желтая карточкаГассанига Пауло
12' Желтая карточкаФидель Чавес
24' Желтая карточкаБарраган Антонио
27' Undefined phrase: football_event_Монреаль Начо
36' Желтая карточкаГевара Андер
1:0
72' ГолАриц Элустондо
2:0
90' ГолОярсабаль Микель
11
Янузай
Аднан
14
Гуриди
Хон
16
Гевара
Андер
21
Сильва
Давид
16
Фидель
Чавес
10
Милья
Пере
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мойя МигельВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Баутиста ХонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Милья ПереНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
-
23 СифуЗащитник
- Защитник
-
24 ХосемаЗащитник
-
20 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Луисми ЛуисПолузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эскриба Фран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
10'
11'
11'
12'
24'
27'
36'
72'
1:0
90'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
11 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
7 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исак Александр
|14
|0.4
|2.
|Оярсабаль Микель
|10 (6)
|0.29
|3.
|Порту Кристиан
|8
|0.23
|4.
|Янузай Аднан
|3 (2)
|0.09
|5.
|Виллиан Жозе
|3
|0.09
|6.
|Барренечеа Андер
|3
|0.09
|7.
|Лопес Роберто III
|3
|0.09
|8.
|Мерино Микель
|2
|0.06
|9.
|Сильва Давид
|1
|0.03
|10.
|Фернандес Карлос
|1
|0.03
|11.
|Монреаль Начо
|1
|0.03
|12.
|Гевара Андер
|1
|0.03
|13.
|Ариц Элустондо
|1
|0.03
|14.
|Горосабел Андони
|0
|0
|15.
|Ле Норман Робен
|0
|0
|16.
|Гуриди Хон
|0
|0
|17.
|Субельдия Игор
|0
|0
|18.
|Муньос Айхен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бое Лукас
|6
|0.17
|2.
|Фидель Чавес
|5 (2)
|0.14
|3.
|Фернандес Хосан
|4
|0.11
|4.
|Милья Пере
|3
|0.09
|5.
|Каррильо Гидо
|3
|0.09
|6.
|Моренте Тете
|2
|0.06
|7.
|Гутьеррес Хосе
|2
|0.06
|8.
|Кальво Даниэль
|2
|0.06
|9.
|Ригони Эмилиано
|1
|0.03
|10.
|Барраган Антонио
|0
|0
|11.
|Верду Гонсало
|0
|0
|12.
|Хосема
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Барренечеа Андер
|7
|0
|2.
|Ле Норман Робен
|5
|1
|3.
|Муньос Айхен
|6
|0
|4.
|Субименди Мартин
|6
|0
|5.
|Фернандес Карлос
|5
|0
|6.
|Мерино Микель
|5
|0
|7.
|Ариц Элустондо
|5
|0
|8.
|Субельдия Игор
|5
|0
|9.
|Гевара Андер
|5
|0
|10.
|Сильва Давид
|4
|0
|11.
|Исак Александр
|4
|0
|12.
|Сальдуа Хосеба
|3
|0
|13.
|Горосабел Андони
|3
|0
|14.
|Порту Кристиан
|3
|0
|15.
|Модибо Саньян
|3
|0
|16.
|Ильяраменди Асьер
|2
|0
|17.
|Баутиста Хон
|2
|0
|18.
|Гуриди Хон
|2
|0
|19.
|Монреаль Начо
|1
|0
|20.
|Янузай Аднан
|1
|0
|21.
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|22.
|Урко Гонсалес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марконе Иван
|9
|1
|2.
|Верду Гонсало
|10
|0
|3.
|Бое Лукас
|8
|1
|4.
|Барраган Антонио
|8
|0
|5.
|Фидель Чавес
|7
|0
|6.
|Милья Пере
|6
|0
|7.
|Моренте Тете
|5
|0
|8.
|Ригони Эмилиано
|5
|0
|9.
|Гутьеррес Хосе
|3
|1
|10.
|Диего Гонсалес VII
|4
|0
|11.
|Кальво Даниэль
|3
|0
|12.
|Каррильо Гидо
|3
|0
|13.
|Мохика Хоан
|3
|0
|14.
|Хосема
|3
|0
|15.
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|16.
|Гассанига Пауло
|2
|0
|17.
|Мфулу Оменуке
|2
|0
|18.
|Фернандес Хосан
|2
|0
|19.
|Нино Хуан
|1
|0
|20.
|Родригес Виктор II
|1
|0
|21.
|Сифу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Сосьедад
|8% (4)
|22% (11)
|18% (9)
|22% (11)
|12% (6)
|18% (9)
|Эльче
|10.71% (3)
|10.71% (3)
|32.14% (9)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|10.71% (3)
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +8 =6 -6Уэска 1:0 Реал Сосьедад Эйбар 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Севилья
Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:6 Барселона Гранада 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:0 Алавес Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Кадис Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад
Эльче Последние 20 матчей: +3 =5 -12Эльче 0:1 Атлетико М Эльче 1:0 Леванте Эльче 1:1 Вальядолид Осасуна 2:0 Эльче
Уэска 3:1 Эльче Эльче 1:1 Бетис Хетафе 1:1 Эльче Севилья 2:0 Эльче Реал Мадрид 2:1 Эльче Эльче 2:1 Севилья Гранада 2:1 Эльче Барселона 3:0 Эльче Эльче 1:0 Эйбар Сельта 3:1 Эльче Эльче 2:2 Вильярреал Валенсия 1:0 Эльче Эльче 0:2 Барселона Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Эльче: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|23
|7
|4
|61 - 22
|76
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|22
|8
|4
|58 - 24
|74
|3.
|Барселона
|Заявка
|34
|23
|5
|6
|80 - 33
|74
|4.
|Севилья
|Заявка
|34
|22
|4
|8
|49 - 27
|70
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|53 - 35
|56
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|51 - 38
|52
|7.
|Бетис
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|43 - 46
|51
|8.
|Гранада
|Заявка
|34
|13
|6
|15
|43 - 55
|45
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|44 - 36
|45
|10.
|Сельта
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|46 - 51
|44
|11.
|Осасуна
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|31 - 41
|40
|12.
|Кадис
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|29 - 49
|40
|13.
|Леванте
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|38 - 48
|38
|14.
|Валенсия
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|43 - 51
|36
|15.
|Хетафе
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|26 - 40
|34
|16.
|Алавес
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|28 - 52
|31
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|34
|5
|16
|13
|32 - 46
|31
|18.
|Уэска
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|32 - 50
|30
|19.
|Эльче
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|29 - 52
|30
|20.
|Эйбар
|Заявка
|34
|5
|11
|18
|26 - 46
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|37 - 9
|42
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|29 - 10
|38
|3.
|Барселона
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|43 - 18
|37
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|25 - 11
|37
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|30 - 20
|30
|6.
|Гранада
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 21
|30
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|27 - 16
|29
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 19
|27
|10.
|Сельта
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 27
|27
|11.
|Валенсия
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|27 - 22
|25
|12.
|Осасуна
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 20
|23
|13.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 25
|22
|14.
|Хетафе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|13 - 11
|21
|15.
|Эльче
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 21
|20
|16.
|Алавес
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 21
|20
|17.
|Уэска
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 21
|18
|18.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|14 - 26
|17
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 26
|16
|20.
|Эйбар
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|37 - 15
|37
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 14
|36
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|24 - 13
|34
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 16
|33
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 15
|26
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 19
|25
|7.
|Кадис
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|15 - 23
|23
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 26
|22
|9.
|Осасуна
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|13 - 21
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|19 - 24
|17
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|17 - 20
|16
|12.
|Леванте
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 23
|16
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|14 - 20
|15
|14.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 34
|15
|15.
|Эйбар
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 27
|14
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 29
|13
|17.
|Уэска
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 29
|12
|18.
|Валенсия
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|19.
|Алавес
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 31
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 31
|10
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Прогнозы на матч Реал Сосьедад 2:0 Эльче
Исход игры
Реал Сосьедад
95% (134)
Ничья
5% (7)
Эльче
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35.51% (49)
Меньше
64.49% (89)
Обе команды забьют
Да
38.41% (53)
Нет
61.59% (85)
Популярный счёт
2:0 Реал Сосьедад
34% (48)
2:1 Реал Сосьедад
27.7% (39)
1:0 Реал Сосьедад
24.1% (34)
3:1 Реал Сосьедад
5.7% (8)
1:1 Ничья
3.5% (5)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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