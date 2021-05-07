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Реал Сосьедад
2:0
Конец матча

Стадион:
Эльче
0'
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Гутьеррес Хосе
11' Красная карточка
Гутьеррес Хосе
11' Желтая карточка
Гассанига Пауло
12' Желтая карточка
Фидель Чавес
24' Желтая карточка
Барраган Антонио
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Монреаль Начо
36' Желтая карточка
Гевара Андер
1:0
72' Гол
Ариц Элустондо
2:0
90' Гол
Оярсабаль Микель
90'+4
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
20
Монреаль
Начо
11
Янузай
Аднан
14
Гуриди
Хон
16
Гевара
Андер
21
Сильва
Давид
10
Оярсабаль
Микель
19
Исак
Александр
1
Гассанига
Пауло
18
Паласиос
Элибельтон
5
Верду
Гонсало
12
Кальво
Даниэль
19
Барраган
Антонио
16
Фидель
Чавес
6
Мфулу
Оменуке
14
Гутьеррес
Хосе
17
Фернандес
Хосан
10
Милья
Пере
9
Бое
Лукас
Реал Сосьедад
4-4-2
Эльче
4-4-2

Ход матча

10'
 
Гутьеррес Хосе
11'
 
Гутьеррес Хосе
11'
 
Гассанига Пауло
12'
 
Фидель Чавес
24'
 
Барраган Антонио
27'
Монреаль Начо
 
36'
Гевара Андер
 
46'
Субименди Мартин
Гевара Андер
 
46'
Барренечеа Андер
Гуриди Хон
 
46'
 
Марконе Иван
Фидель Чавес
67'
 
Пьятти Пабло
Фернандес Хосан
67'
 
Каррильо Гидо
Бое Лукас
72'
Ариц Элустондо
(Янузай Аднан)
1:0
83'
Баутиста Хон
Исак Александр
 
85'
 
Луисми Луис
Мфулу Оменуке
86'
 
Ригони Эмилиано
Милья Пере
87'
Порту Кристиан
Янузай Аднан
 
90'
Оярсабаль Микель
(Баутиста Хон)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 11 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исак Александр 14 0.4
2. Оярсабаль Микель 10 (6) 0.29
3. Порту Кристиан 8 0.23
4. Янузай Аднан 3 (2) 0.09
5. Виллиан Жозе 3 0.09
6. Барренечеа Андер 3 0.09
7. Лопес Роберто III 3 0.09
8. Мерино Микель 2 0.06
9. Сильва Давид 1 0.03
10. Фернандес Карлос 1 0.03
11. Монреаль Начо 1 0.03
12. Гевара Андер 1 0.03
13. Ариц Элустондо 1 0.03
14. Горосабел Андони 0 0
15. Ле Норман Робен 0 0
16. Гуриди Хон 0 0
17. Субельдия Игор 0 0
18. Муньос Айхен 0 0
Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бое Лукас 6 0.17
2. Фидель Чавес 5 (2) 0.14
3. Фернандес Хосан 4 0.11
4. Милья Пере 3 0.09
5. Каррильо Гидо 3 0.09
6. Моренте Тете 2 0.06
7. Гутьеррес Хосе 2 0.06
8. Кальво Даниэль 2 0.06
9. Ригони Эмилиано 1 0.03
10. Барраган Антонио 0 0
11. Верду Гонсало 0 0
12. Хосема 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Барренечеа Андер 7 0
2. Ле Норман Робен 5 1
3. Муньос Айхен 6 0
4. Субименди Мартин 6 0
5. Фернандес Карлос 5 0
6. Мерино Микель 5 0
7. Ариц Элустондо 5 0
8. Субельдия Игор 5 0
9. Гевара Андер 5 0
10. Сильва Давид 4 0
11. Исак Александр 4 0
12. Сальдуа Хосеба 3 0
13. Горосабел Андони 3 0
14. Порту Кристиан 3 0
15. Модибо Саньян 3 0
16. Ильяраменди Асьер 2 0
17. Баутиста Хон 2 0
18. Гуриди Хон 2 0
19. Монреаль Начо 1 0
20. Янузай Аднан 1 0
21. Оярсабаль Микель 1 0
22. Урко Гонсалес 1 0
Эльче
# Игрок      
1. Марконе Иван 9 1
2. Верду Гонсало 10 0
3. Бое Лукас 8 1
4. Барраган Антонио 8 0
5. Фидель Чавес 7 0
6. Милья Пере 6 0
7. Моренте Тете 5 0
8. Ригони Эмилиано 5 0
9. Гутьеррес Хосе 3 1
10. Диего Гонсалес VII 4 0
11. Кальво Даниэль 3 0
12. Каррильо Гидо 3 0
13. Мохика Хоан 3 0
14. Хосема 3 0
15. Санчес-Миньо Хуан 2 0
16. Гассанига Пауло 2 0
17. Мфулу Оменуке 2 0
18. Фернандес Хосан 2 0
19. Нино Хуан 1 0
20. Родригес Виктор II 1 0
21. Сифу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 8% (4) 22% (11) 18% (9) 22% (11) 12% (6) 18% (9)
 Эльче 10.71% (3) 10.71% (3) 32.14% (9) 17.86% (5) 17.86% (5) 10.71% (3)

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Уэска 1:0 Реал Сосьедад Эйбар 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Севилья
Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:6 Барселона Гранада 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:0 Алавес Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Кадис Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад
Эльче Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Эльче 0:1 Атлетико М Эльче 1:0 Леванте Эльче 1:1 Вальядолид Осасуна 2:0 Эльче
Уэска 3:1 Эльче Эльче 1:1 Бетис Хетафе 1:1 Эльче Севилья 2:0 Эльче Реал Мадрид 2:1 Эльче Эльче 2:1 Севилья Гранада 2:1 Эльче Барселона 3:0 Эльче Эльче 1:0 Эйбар Сельта 3:1 Эльче Эльче 2:2 Вильярреал Валенсия 1:0 Эльче Эльче 0:2 Барселона Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Эльче: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Эльче 0:3 Реал Сосьедад Ла Лига Эльче 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Эльче Примера Реал Сосьедад 4:0 Эльче Примера
Эльче 1:1 Реал Сосьедад Примера Эльче 4:1 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 0:1 Эльче Сегунда Эльче 1:2 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 0:0 Эльче Сегунда Эльче 0:0 Реал Сосьедад Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 34 23 7 4 61 - 22 76
2. Реал Мадрид Заявка 34 22 8 4 58 - 24 74
3. Барселона Заявка 34 23 5 6 80 - 33 74
4. Севилья Заявка 34 22 4 8 49 - 27 70
5. Реал Сосьедад Заявка 35 15 11 9 53 - 35 56
6. Вильярреал Заявка 34 13 13 8 51 - 38 52
7. Бетис Заявка 34 14 9 11 43 - 46 51
8. Гранада Заявка 34 13 6 15 43 - 55 45
9. Атлетик Б Заявка 34 11 12 11 44 - 36 45
10. Сельта Заявка 34 11 11 12 46 - 51 44
11. Осасуна Заявка 34 10 10 14 31 - 41 40
12. Кадис Заявка 34 10 10 14 29 - 49 40
13. Леванте Заявка 34 9 11 14 38 - 48 38
14. Валенсия Заявка 34 8 12 14 43 - 51 36
15. Хетафе Заявка 34 8 10 16 26 - 40 34
16. Алавес Заявка 34 7 10 17 28 - 52 31
17. Вальядолид Заявка 34 5 16 13 32 - 46 31
18. Уэска Заявка 34 6 12 16 32 - 50 30
19. Эльче Заявка 35 6 12 17 29 - 52 30
20. Эйбар Заявка 34 5 11 18 26 - 46 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 13 3 1 37 - 9 42
2. Реал Мадрид Заявка 17 12 2 3 29 - 10 38
3. Барселона Заявка 17 11 4 2 43 - 18 37
4. Севилья Заявка 17 12 1 4 25 - 11 37
5. Реал Сосьедад Заявка 18 8 6 4 30 - 20 30
6. Гранада Заявка 17 9 3 5 24 - 21 30
7. Атлетик Б Заявка 17 8 5 4 27 - 16 29
8. Бетис Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
9. Вильярреал Заявка 17 7 6 4 23 - 19 27
10. Сельта Заявка 17 8 3 6 27 - 27 27
11. Валенсия Заявка 17 6 7 4 27 - 22 25
12. Осасуна Заявка 17 6 5 6 18 - 20 23
13. Леванте Заявка 17 5 7 5 22 - 25 22
14. Хетафе Заявка 17 5 6 6 13 - 11 21
15. Эльче Заявка 17 4 8 5 16 - 21 20
16. Алавес Заявка 17 5 5 7 15 - 21 20
17. Уэска Заявка 17 4 6 7 16 - 21 18
18. Кадис Заявка 17 4 5 8 14 - 26 17
19. Вальядолид Заявка 17 3 7 7 18 - 26 16
20. Эйбар Заявка 17 2 6 9 11 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 17 12 1 4 37 - 15 37
2. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
3. Атлетико М Заявка 17 10 4 3 24 - 13 34
4. Севилья Заявка 17 10 3 4 24 - 16 33
5. Реал Сосьедад Заявка 17 7 5 5 23 - 15 26
6. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
7. Кадис Заявка 17 6 5 6 15 - 23 23
8. Бетис Заявка 17 6 4 7 19 - 26 22
9. Осасуна Заявка 17 4 5 8 13 - 21 17
10. Сельта Заявка 17 3 8 6 19 - 24 17
11. Атлетик Б Заявка 17 3 7 7 17 - 20 16
12. Леванте Заявка 17 4 4 9 16 - 23 16
13. Вальядолид Заявка 17 2 9 6 14 - 20 15
14. Гранада Заявка 17 4 3 10 19 - 34 15
15. Эйбар Заявка 17 3 5 9 15 - 27 14
16. Хетафе Заявка 17 3 4 10 13 - 29 13
17. Уэска Заявка 17 2 6 9 16 - 29 12
18. Валенсия Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
19. Алавес Заявка 17 2 5 10 13 - 31 11
20. Эльче Заявка 18 2 4 12 13 - 31 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Реал Сосьедад 95% (134)
X 5% (7)
Эльче 0% (0)
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Прогнозы на матч Реал Сосьедад 2:0 Эльче

Исход игры
Реал Сосьедад
95% (134)
Ничья
5% (7)
Эльче
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35.51% (49)
Меньше
64.49% (89)
Обе команды забьют
Да
38.41% (53)
Нет
61.59% (85)
Популярный счёт
2:0 Реал Сосьедад
34% (48)
2:1 Реал Сосьедад
27.7% (39)
1:0 Реал Сосьедад
24.1% (34)
3:1 Реал Сосьедад
5.7% (8)
1:1 Ничья
3.5% (5)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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