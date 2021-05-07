Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда Реал Сосьедад играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Матч остановлен

48' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Матч возобновится спорным мячом

47' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Эльче

45' Удар от ворот произведет Эльче

43' Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе

41' Удар от ворот произведет Эльче

41' Монреаль Начо не смог попасть в створ ударом издали

40' Удар от ворот произведет Эльче

39' Фидель Чавес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Барраган Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Милья Пере получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Милья Пере на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Гевара Андер получил желтую карточку от судьи

34' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Эльче

32' Исак Александр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Реал Сосьедад , отменен из-за офсайда.

28' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

26' Удар от ворот произведет Эльче

26' Ле Норман Робен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Янузай Аднан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Барраган Антонио грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

24' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Эльче

21' Гуриди Хон не смог попасть в створ ударом издали

21' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Игра в одни ворота сейчас. Реал Сосьедад доминирует и владеет мячом

20' Удар от ворот произведет Эльче

20' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Эльче

18' Как он промахнулся? Исак Александр имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

18' Сильва Давид разрезает оборону соперника отличным пасом

17' Удар от ворот произведет Эльче

17' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Эльче

14' Как он промахнулся? Сильва Давид имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

12' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Фидель Чавес грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

12' Верду Гонсало грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

11' Гассанига Пауло грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

11' УДАЛЕНИЕ! - Гутьеррес Хосе увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

11' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Гутьеррес Хосе из команды Эльче - была желтая, а стала красная.

10' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

9' Ох, нехорошо это выглядит. Горосабел Андони получил травму и медбригада забирает его с поля.

9' Горосабел Андони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Эльче

3' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Хорошую попытку сделал Оярсабаль Микель . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Эльче начинает с центра поля