Второй тайм

100' Моралес Луис из команды Леванте сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

100' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

100' Дэниел Карденас взял и забрал мяч на выходе

100' Риоха Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

99' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

98' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

98' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

97' Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

97' Удар от ворот произведет Алавес

97' Сон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...

95' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Хоселу Санмартин имел все шансы забить, но Дэниел Карденас сделал отличный сейв!

93' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Удар от ворот произведет Леванте

92' Риоха Луис не смог попасть в створ ударом издали

92' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

87' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

85' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Леванте

82' Сон из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

81' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Барди Энис пробил со штрафного прямо в стенку

80' Матч возобновлен

80' Де Фрутос Хорхе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Батталья Родриго получил желтую карточку от судьи

78' Матч возобновлен

76' Малса Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

74' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Пельистри Факундо из команды Алавес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

71' Удар от ворот произведет Леванте

69' Удар от ворот произведет Алавес

68' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Мирамон Хорхе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Удар от ворот произведет Леванте

64' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Как он промахнулся? Хоселу Санмартин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

63' Лукас Перес пробил со штрафного прямо в стенку

61' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Йота Пелетейро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Алавес

58' Alejandro Cantero из команды Леванте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

58' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Матч возобновлен

55' Постиго Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Удар от ворот произведет Леванте

51' Alejandro Cantero - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

51' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Мирамон Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Дэниел Карденас взял и забрал мяч на выходе

46' Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника