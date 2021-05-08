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Алавес
2:2
Конец матча

Стадион:
Леванте
0'
1:0
30' Гол
Понс Пере
1:1
36' Гол
Моралес Луис
1:2
42' Гол
Моралес Луис
44' Желтая карточка
Риоха Луис
51' Желтая карточка
Alejandro Cantero
79' Желтая карточка
Батталья Родриго
2:2
87' Гол
Хоселу Санмартин
90'+10
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
8
Пина
Томас
6
Батталья
Родриго
20
Понс
Пере
24
Йота
Пелетейро
9
Хоселу
Санмартин
11
Риоха
Луис
34
Карденас
Дани
20
Мирамон
Хорхе
15
Постиго
Серхио
4
Робер
Пьер
19
Клерк
Карлос
18
Де
Фрутос
Хорхе
12
Малса
Микаэль
22
Мелеро
Гонсало
11
Моралес
Луис
29
Alejandro
Cantero
21
Гомес
Даниэль
Алавес
4-3-3
Леванте
4-4-2

Ход матча

30'
Понс Пере
1:0
36'
1:1
Моралес Луис
(Де Фрутос Хорхе)
42'
1:2
Моралес Луис
(Гомес Даниэль)
44'
Риоха Луис
 
46'
Лукас Перес
Понс Пере
 
51'
 
Alejandro Cantero
56'
 
Барди Энис
Моралес Луис
56'
 
Везу Рубен
Постиго Серхио
67'
Пельистри Факундо
Йота Пелетейро
 
73'
 
Сон
Alejandro Cantero
74'
Эдгар Мендес
Дуарте Рубен
 
79'
Батталья Родриго
 
83'
 
Дуарте Оскар
Гомес Даниэль
83'
 
Дукуре Шейк III
Мелеро Гонсало
86'
Дейверсон Силва
Химо Наварро
 
86'
Агиррегабириа Мартин
Пина Томас
 
87'
Хоселу Санмартин
(Дейверсон Силва)
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 9 (2) 0.26
2. Эдгар Мендес 5 0.14
3. Лукас Перес 4 (3) 0.11
4. Риоха Луис 2 0.06
5. Дейверсон Силва 1 0.03
6. Химо Наварро 1 0.03
7. Пина Томас 1 0.03
8. Гвидетти Йон 1 0.03
9. Батталья Родриго 1 0.03
10. Лежён Флорьян 1 0.03
11. Эли Родриго 1 0.03
12. Понс Пере 1 0.03
13. Сайнс Борха 1 0.03
14. Йота Пелетейро 0 0
15. Дуарте Рубен 0 0
16. Агиррегабириа Мартин 0 0
Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 13 0.37
2. Рохер Марти 11 (2) 0.31
3. Де Фрутос Хорхе 4 0.11
4. Мелеро Гонсало 4 0.11
5. Гомес Даниэль 2 0.06
6. Барди Энис 1 0.03
7. Кампанья Хосе 1 (1) 0.03
8. Дуарте Оскар 1 0.03
9. Везу Рубен 1 0.03
10. Леон Серхио 1 0.03
11. Малса Микаэль 1 0.03
12. Клерк Карлос 0 0
13. Радоя Неманья 0 0
14. Мирамон Хорхе 0 0
15. Рочина Рубен 0 0

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Батталья Родриго 10 1
2. Эдгар Мендес 10 1
3. Пина Томас 11 0
4. Лежён Флорьян 10 0
5. Ману Гарсия 7 1
6. Лагуардия Виктор 5 1
7. Химо Наварро 6 0
8. Йота Пелетейро 4 1
9. Дуарте Рубен 4 1
10. Тачи 3 1
11. Риоха Луис 4 0
12. Дейверсон Силва 3 0
13. Хави Лопеc 0 1
14. Лопес Хавьер 1 0
15. Хоселу Санмартин 1 0
16. Пачеко Фернандо 1 0
17. Эли Родриго 1 0
18. Понс Пере 1 0
19. Агиррегабириа Мартин 1 0
20. Лукас Перес 1 0
21. Сайнс Борха 1 0
Леванте
# Игрок      
1. Везу Рубен 7 0
2. Рочина Рубен 5 0
3. Клерк Карлос 5 0
4. Малса Микаэль 5 0
5. Робер Пьер 3 1
6. Постиго Серхио 4 0
7. Вукчевич Никола 4 0
8. Рохер Марти 4 0
9. Мелеро Гонсало 4 0
10. Барди Энис 4 0
11. Гомес Даниэль 3 0
12. Сон 3 0
13. Дуарте Оскар 2 0
14. Моралес Луис 2 0
15. Антонио Гарсия 2 0
16. Де Фрутос Хорхе 2 0
17. Кампанья Хосе 1 0
18. Дукуре Шейк III 1 0
19. Коке Хорхе II 1 0
20. Радоя Неманья 1 0
21. Мирамон Хорхе 1 0
22. Alejandro Cantero 1 0
23. Карденас Дани 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алавес 17.24% (5) 20.69% (6) 17.24% (5) 13.79% (4) 10.34% (3) 20.69% (6)
 Леванте 15% (6) 22.5% (9) 20% (8) 12.5% (5) 10% (4) 20% (8)

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Эйбар 3:0 Алавес Валенсия 1:1 Алавес Алавес 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Уэска
Атлетик Б 0:0 Алавес Алавес 1:3 Сельта Атлетико М 1:0 Алавес Алавес 1:1 Кадис Бетис 3:2 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 4:0 Алавес Барселона 5:1 Алавес Алавес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:0 Алавес Алавес 1:4 Реал Мадрид Алавес 1:2 Севилья Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М
Леванте Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Сельта 2:0 Леванте Эльче 1:0 Леванте Леванте 0:1 Севилья Леванте 1:5 Вильярреал
Эйбар 0:1 Леванте Леванте 0:2 Уэска Бетис 2:0 Леванте Леванте 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 1:0 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Леванте 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:1 Леванте Леванте 2:2 Гранада Леванте 1:0 Вильярреал Реал Мадрид 1:2 Леванте Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид

Последние игры между собой

Алавес: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 1
Леванте: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 6
Леванте 1:1 Алавес Ла Лига Леванте 0:1 Алавес Ла Лига Алавес 1:0 Леванте Ла Лига Алавес 2:0 Леванте Примера
Леванте 2:1 Алавес Примера Алавес 1:0 Леванте Примера Леванте 0:2 Алавес Примера Алавес 1:1 Леванте Товарищеские матчи Леванте 2:3 Алавес Сегунда Алавес 2:2 Леванте Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 0:0 Заявка 35 23 8 4 61 - 22 77
2. Барселона 0:0 Заявка 35 23 6 6 80 - 33 75
3. Реал Мадрид Заявка 34 22 8 4 58 - 24 74
4. Севилья Заявка 34 22 4 8 49 - 27 70
5. Реал Сосьедад Заявка 35 15 11 9 53 - 35 56
6. Вильярреал Заявка 34 13 13 8 51 - 38 52
7. Бетис Заявка 34 14 9 11 43 - 46 51
8. Гранада Заявка 34 13 6 15 43 - 55 45
9. Атлетик Б Заявка 34 11 12 11 44 - 36 45
10. Сельта Заявка 34 11 11 12 46 - 51 44
11. Осасуна Заявка 34 10 10 14 31 - 41 40
12. Кадис Заявка 34 10 10 14 29 - 49 40
13. Леванте Заявка 35 9 12 14 40 - 50 39
14. Валенсия Заявка 34 8 12 14 43 - 51 36
15. Хетафе Заявка 34 8 10 16 26 - 40 34
16. Алавес Заявка 35 7 11 17 30 - 54 32
17. Вальядолид Заявка 34 5 16 13 32 - 46 31
18. Уэска Заявка 34 6 12 16 32 - 50 30
19. Эльче Заявка 35 6 12 17 29 - 52 30
20. Эйбар Заявка 34 5 11 18 26 - 46 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 0:0 Заявка 17 13 3 1 37 - 9 42
2. Реал Мадрид Заявка 17 12 2 3 29 - 10 38
3. Барселона 0:0 Заявка 18 11 5 2 43 - 18 38
4. Севилья Заявка 17 12 1 4 25 - 11 37
5. Реал Сосьедад Заявка 18 8 6 4 30 - 20 30
6. Гранада Заявка 17 9 3 5 24 - 21 30
7. Атлетик Б Заявка 17 8 5 4 27 - 16 29
8. Бетис Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
9. Вильярреал Заявка 17 7 6 4 23 - 19 27
10. Сельта Заявка 17 8 3 6 27 - 27 27
11. Валенсия Заявка 17 6 7 4 27 - 22 25
12. Осасуна Заявка 17 6 5 6 18 - 20 23
13. Леванте Заявка 17 5 7 5 22 - 25 22
14. Хетафе Заявка 17 5 6 6 13 - 11 21
15. Алавес Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
16. Эльче Заявка 17 4 8 5 16 - 21 20
17. Уэска Заявка 17 4 6 7 16 - 21 18
18. Кадис Заявка 17 4 5 8 14 - 26 17
19. Вальядолид Заявка 17 3 7 7 18 - 26 16
20. Эйбар Заявка 17 2 6 9 11 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона 0:0 Заявка 17 12 1 4 37 - 15 37
2. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
3. Атлетико М 0:0 Заявка 18 10 5 3 24 - 13 35
4. Севилья Заявка 17 10 3 4 24 - 16 33
5. Реал Сосьедад Заявка 17 7 5 5 23 - 15 26
6. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
7. Кадис Заявка 17 6 5 6 15 - 23 23
8. Бетис Заявка 17 6 4 7 19 - 26 22
9. Осасуна Заявка 17 4 5 8 13 - 21 17
10. Сельта Заявка 17 3 8 6 19 - 24 17
11. Леванте Заявка 18 4 5 9 18 - 25 17
12. Атлетик Б Заявка 17 3 7 7 17 - 20 16
13. Вальядолид Заявка 17 2 9 6 14 - 20 15
14. Гранада Заявка 17 4 3 10 19 - 34 15
15. Эйбар Заявка 17 3 5 9 15 - 27 14
16. Хетафе Заявка 17 3 4 10 13 - 29 13
17. Уэска Заявка 17 2 6 9 16 - 29 12
18. Валенсия Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
19. Алавес Заявка 17 2 5 10 13 - 31 11
20. Эльче Заявка 18 2 4 12 13 - 31 10
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 28 3 9
2. Реал Мадрид Бензема Карим 21 1 8
3. Вильярреал Морено Херард 20 9 5
4. Атлетико М Суарес Луис 19 3 2
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 17 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Савич Стефан 13 0
2. Хетафе Дамиан Суарес 11 1
3. Хетафе Ньом Аллан 10 1
4. Алавес Батталья Родриго 10 1
5. Алавес Эдгар Мендес 10 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Алавес 64.7% (88)
X 29.4% (40)
Леванте 5.9% (8)
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Прогнозы на матч Алавес 2:2 Леванте

Исход игры
Алавес
64.7% (88)
Ничья
29.4% (40)
Леванте
5.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
27.41% (37)
Меньше
72.59% (98)
Обе команды забьют
Да
51.85% (70)
Нет
48.15% (65)
Популярный счёт
1:0 Алавес
42.6% (58)
1:1 Ничья
24.3% (33)
2:1 Алавес
16.9% (23)
1:2 Леванте
5.1% (7)
2:0 Алавес
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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