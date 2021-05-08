Алавес
2:2
Конец матча
Стадион: Мендисорроса
Леванте
1:0
30' ГолПонс Пере
1:1
36' ГолМоралес Луис
1:2
42' ГолМоралес Луис
44' Желтая карточкаРиоха Луис
51' Желтая карточкаAlejandro Cantero
79' Желтая карточкаБатталья Родриго
2:2
87' ГолХоселу Санмартин
23
Химо
Наварро
20
Понс
Пере
11
Риоха
Луис
19
Клерк
Карлос
11
Моралес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Риоха ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 ТачиЗащитник
- Защитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
-
16 Эдгар МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
-
41 Eneko Ortiz
-
38 Hugo Perez
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моралес ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
-
2 СонЗащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
30'
1:0
36'
1:1
42'
1:2
44'
46'
73'
79'
87'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
7 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
8 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хоселу Санмартин
|9 (2)
|0.26
|2.
|Эдгар Мендес
|5
|0.14
|3.
|Лукас Перес
|4 (3)
|0.11
|4.
|Риоха Луис
|2
|0.06
|5.
|Дейверсон Силва
|1
|0.03
|6.
|Химо Наварро
|1
|0.03
|7.
|Пина Томас
|1
|0.03
|8.
|Гвидетти Йон
|1
|0.03
|9.
|Батталья Родриго
|1
|0.03
|10.
|Лежён Флорьян
|1
|0.03
|11.
|Эли Родриго
|1
|0.03
|12.
|Понс Пере
|1
|0.03
|13.
|Сайнс Борха
|1
|0.03
|14.
|Йота Пелетейро
|0
|0
|15.
|Дуарте Рубен
|0
|0
|16.
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моралес Луис
|13
|0.37
|2.
|Рохер Марти
|11 (2)
|0.31
|3.
|Де Фрутос Хорхе
|4
|0.11
|4.
|Мелеро Гонсало
|4
|0.11
|5.
|Гомес Даниэль
|2
|0.06
|6.
|Барди Энис
|1
|0.03
|7.
|Кампанья Хосе
|1 (1)
|0.03
|8.
|Дуарте Оскар
|1
|0.03
|9.
|Везу Рубен
|1
|0.03
|10.
|Леон Серхио
|1
|0.03
|11.
|Малса Микаэль
|1
|0.03
|12.
|Клерк Карлос
|0
|0
|13.
|Радоя Неманья
|0
|0
|14.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|15.
|Рочина Рубен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Батталья Родриго
|10
|1
|2.
|Эдгар Мендес
|10
|1
|3.
|Пина Томас
|11
|0
|4.
|Лежён Флорьян
|10
|0
|5.
|Ману Гарсия
|7
|1
|6.
|Лагуардия Виктор
|5
|1
|7.
|Химо Наварро
|6
|0
|8.
|Йота Пелетейро
|4
|1
|9.
|Дуарте Рубен
|4
|1
|10.
|Тачи
|3
|1
|11.
|Риоха Луис
|4
|0
|12.
|Дейверсон Силва
|3
|0
|13.
|Хави Лопеc
|0
|1
|14.
|Лопес Хавьер
|1
|0
|15.
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|16.
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|17.
|Эли Родриго
|1
|0
|18.
|Понс Пере
|1
|0
|19.
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0
|20.
|Лукас Перес
|1
|0
|21.
|Сайнс Борха
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Везу Рубен
|7
|0
|2.
|Рочина Рубен
|5
|0
|3.
|Клерк Карлос
|5
|0
|4.
|Малса Микаэль
|5
|0
|5.
|Робер Пьер
|3
|1
|6.
|Постиго Серхио
|4
|0
|7.
|Вукчевич Никола
|4
|0
|8.
|Рохер Марти
|4
|0
|9.
|Мелеро Гонсало
|4
|0
|10.
|Барди Энис
|4
|0
|11.
|Гомес Даниэль
|3
|0
|12.
|Сон
|3
|0
|13.
|Дуарте Оскар
|2
|0
|14.
|Моралес Луис
|2
|0
|15.
|Антонио Гарсия
|2
|0
|16.
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0
|17.
|Кампанья Хосе
|1
|0
|18.
|Дукуре Шейк III
|1
|0
|19.
|Коке Хорхе II
|1
|0
|20.
|Радоя Неманья
|1
|0
|21.
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|22.
|Alejandro Cantero
|1
|0
|23.
|Карденас Дани
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алавес
|17.24% (5)
|20.69% (6)
|17.24% (5)
|13.79% (4)
|10.34% (3)
|20.69% (6)
|Леванте
|15% (6)
|22.5% (9)
|20% (8)
|12.5% (5)
|10% (4)
|20% (8)
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: +4 =4 -12Эйбар 3:0 Алавес Валенсия 1:1 Алавес Алавес 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Уэска
Атлетик Б 0:0 Алавес Алавес 1:3 Сельта Атлетико М 1:0 Алавес Алавес 1:1 Кадис Бетис 3:2 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 4:0 Алавес Барселона 5:1 Алавес Алавес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:0 Алавес Алавес 1:4 Реал Мадрид Алавес 1:2 Севилья Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М
Леванте Последние 20 матчей: +6 =5 -9Сельта 2:0 Леванте Эльче 1:0 Леванте Леванте 0:1 Севилья Леванте 1:5 Вильярреал
Эйбар 0:1 Леванте Леванте 0:2 Уэска Бетис 2:0 Леванте Леванте 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 1:0 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Леванте 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:1 Леванте Леванте 2:2 Гранада Леванте 1:0 Вильярреал Реал Мадрид 1:2 Леванте Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид
Последние игры между собой
Алавес: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 1
Леванте: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|35
|23
|8
|4
|61 - 22
|77
|2.
|Барселона
|0:0 Заявка
|35
|23
|6
|6
|80 - 33
|75
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|22
|8
|4
|58 - 24
|74
|4.
|Севилья
|Заявка
|34
|22
|4
|8
|49 - 27
|70
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|53 - 35
|56
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|51 - 38
|52
|7.
|Бетис
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|43 - 46
|51
|8.
|Гранада
|Заявка
|34
|13
|6
|15
|43 - 55
|45
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|44 - 36
|45
|10.
|Сельта
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|46 - 51
|44
|11.
|Осасуна
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|31 - 41
|40
|12.
|Кадис
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|29 - 49
|40
|13.
|Леванте
|Заявка
|35
|9
|12
|14
|40 - 50
|39
|14.
|Валенсия
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|43 - 51
|36
|15.
|Хетафе
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|26 - 40
|34
|16.
|Алавес
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|30 - 54
|32
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|34
|5
|16
|13
|32 - 46
|31
|18.
|Уэска
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|32 - 50
|30
|19.
|Эльче
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|29 - 52
|30
|20.
|Эйбар
|Заявка
|34
|5
|11
|18
|26 - 46
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|17
|13
|3
|1
|37 - 9
|42
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|29 - 10
|38
|3.
|Барселона
|0:0 Заявка
|18
|11
|5
|2
|43 - 18
|38
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|25 - 11
|37
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|30 - 20
|30
|6.
|Гранада
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 21
|30
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|27 - 16
|29
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 19
|27
|10.
|Сельта
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 27
|27
|11.
|Валенсия
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|27 - 22
|25
|12.
|Осасуна
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 20
|23
|13.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 25
|22
|14.
|Хетафе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|13 - 11
|21
|15.
|Алавес
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|16.
|Эльче
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 21
|20
|17.
|Уэска
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 21
|18
|18.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|14 - 26
|17
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 26
|16
|20.
|Эйбар
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|0:0 Заявка
|17
|12
|1
|4
|37 - 15
|37
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 14
|36
|3.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 13
|35
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 16
|33
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 15
|26
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 19
|25
|7.
|Кадис
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|15 - 23
|23
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 26
|22
|9.
|Осасуна
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|13 - 21
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|19 - 24
|17
|11.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 25
|17
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|17 - 20
|16
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|14 - 20
|15
|14.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 34
|15
|15.
|Эйбар
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 27
|14
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 29
|13
|17.
|Уэска
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 29
|12
|18.
|Валенсия
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|19.
|Алавес
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 31
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 31
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Месси Лионель
|28
|3
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|21
|1
|8
|3.
|Вильярреал
|Морено Херард
|20
|9
|5
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|19
|3
|2
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|17
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Савич Стефан
|13
|0
|2.
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|11
|1
|3.
|Хетафе
|Ньом Аллан
|10
|1
|4.
|Алавес
|Батталья Родриго
|10
|1
|5.
|Алавес
|Эдгар Мендес
|10
|1
Прогнозы на матч Алавес 2:2 Леванте
Исход игры
Алавес
64.7% (88)
Ничья
29.4% (40)
Леванте
5.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
27.41% (37)
Меньше
72.59% (98)
Обе команды забьют
Да
51.85% (70)
Нет
48.15% (65)
Популярный счёт
1:0 Алавес
42.6% (58)
1:1 Ничья
24.3% (33)
2:1 Алавес
16.9% (23)
1:2 Леванте
5.1% (7)
2:0 Алавес
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:0 Ничья
1.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!