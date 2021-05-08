Кадис
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Рамон де Карранса
Уэска
15
Акапо
Карлос
14
Алехо
Иван
25
Вавро
Денис
17
Рико
Микель
11
Галан
Хави
9
Мир
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
26 Флере ХуанВратарь
-
37 Мартин АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Помбо ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Рико МикельПолузащитник
-
11 Галан ХавиПолузащитник
-
9 Мир РафаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Эскриче ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лопес ПедроПолузащитник
-
10 Гомес СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Негредо Альваро
|7
|0.2
|2.
|Алекс Фернандес
|4 (2)
|0.11
|3.
|Лосано Энтони
|3
|0.09
|4.
|Кала Хуан
|3
|0.09
|5.
|Хименес Альваро
|2
|0.06
|6.
|Санчес Сальвадор
|2
|0.06
|7.
|Переа Альберто
|1
|0.03
|8.
|Алехо Иван
|1
|0.03
|9.
|Собрино Рубен
|1
|0.03
|10.
|Помбо Хорхе
|1
|0.03
|11.
|Искьердо Хайро
|1
|0.03
|12.
|Мауро Маркос
|1
|0.03
|13.
|Альфонсо Луис
|0
|0
|14.
|Малбашич Филип
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мир Рафа
|12 (2)
|0.34
|2.
|Рамирес Сандро
|5
|0.14
|3.
|Феррейро Давид
|2
|0.06
|4.
|Онтиверос Хавьер
|2 (1)
|0.06
|5.
|Сиовас Димитрис
|2
|0.06
|6.
|Маффео Пабло
|1
|0.03
|7.
|Рико Микель
|1
|0.03
|8.
|Галан Хави
|1
|0.03
|9.
|Окадзаки Синджи
|1
|0.03
|10.
|Сеоане Хайме
|1
|0.03
|11.
|Эскриче Дани
|1
|0.03
|12.
|Пулидо Хорхе
|1
|0.03
|13.
|Гарсия Борха I
|1
|0.03
|14.
|Лопес Педро
|0
|0
|15.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
|16.
|Гомес Серхио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хименес Фали
|9
|0
|2.
|Кала Хуан
|8
|0
|3.
|Йонссон Йенс
|5
|0
|4.
|Санчес Сальвадор
|5
|0
|5.
|Негредо Альваро
|3
|1
|6.
|Лосано Энтони
|4
|0
|7.
|Мари Хосе
|4
|0
|8.
|Альфонсо Луис
|4
|0
|9.
|Искьердо Хайро
|4
|0
|10.
|Алехо Иван
|4
|0
|11.
|Акапо Карлос
|2
|1
|12.
|Мауро Маркос
|2
|1
|13.
|Алькала Педро
|2
|0
|14.
|Малбашич Филип
|2
|0
|15.
|Собрино Рубен
|2
|0
|16.
|Шапоньич Иван
|2
|0
|17.
|Алекс Фернандес
|1
|0
|18.
|Аугусто Фернандес
|1
|0
|19.
|Помбо Хорхе
|1
|0
|20.
|Гарридо Хон
|1
|0
|21.
|Карселен Исаак
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Инсуа Пабло
|9
|0
|2.
|Пулидо Хорхе
|5
|1
|3.
|Сеоане Хайме
|5
|0
|4.
|Онтиверос Хавьер
|5
|0
|5.
|Эскриче Дани
|5
|0
|6.
|Сиовас Димитрис
|4
|0
|7.
|Маффео Пабло
|4
|0
|8.
|Галан Хави
|4
|0
|9.
|Думбия Идрисса
|4
|0
|10.
|Феррейро Давид
|3
|0
|11.
|Лопес Педро
|2
|0
|12.
|Сильва Гастон
|2
|0
|13.
|Мир Рафа
|2
|0
|14.
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|15.
|Луизинью Коррейя
|1
|0
|16.
|Москера Педро
|1
|0
|17.
|Рико Микель
|1
|0
|18.
|Вавро Денис
|1
|0
|19.
|Рамирес Сандро
|1
|0
|20.
|Нвакали Келечи
|1
|0
|21.
|Гомес Серхио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кадис
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|14.81% (4)
|Уэска
|12.9% (4)
|9.68% (3)
|19.35% (6)
|25.81% (8)
|16.13% (5)
|16.13% (5)
Предыдущие игры
Кадис Последние 20 матчей: +6 =6 -8Гранада 0:1 Кадис Вальядолид 1:1 Кадис Кадис 0:3 Реал Мадрид Кадис 0:0 Сельта
Хетафе 0:1 Кадис Кадис 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Кадис Алавес 1:1 Кадис Кадис 1:0 Эйбар Кадис 0:1 Бетис Барселона 1:1 Кадис Кадис 0:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 4:1 Кадис Кадис 2:4 Атлетико М Севилья 3:0 Кадис Кадис 2:2 Леванте Жирона 2:0 Кадис Кадис 3:1 Алавес Понтеведра 0:0 Кадис Валенсия 1:1 Кадис
Уэска Последние 20 матчей: +5 =3 -12Уэска 1:0 Реал Сосьедад Уэска 0:2 Хетафе Атлетико М 2:0 Уэска Алавес 1:0 Уэска
Последние игры между собой
Кадис: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Уэска: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|35
|23
|8
|4
|61 - 22
|77
|2.
|Барселона
|Заявка
|35
|23
|6
|6
|80 - 33
|75
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|22
|8
|4
|58 - 24
|74
|4.
|Севилья
|Заявка
|34
|22
|4
|8
|49 - 27
|70
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|53 - 35
|56
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|51 - 38
|52
|7.
|Бетис
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|43 - 46
|51
|8.
|Гранада
|Заявка
|34
|13
|6
|15
|43 - 55
|45
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|44 - 36
|45
|10.
|Сельта
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|46 - 51
|44
|11.
|Кадис
|0:0 Заявка
|35
|10
|11
|14
|29 - 49
|41
|12.
|Осасуна
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|31 - 41
|40
|13.
|Леванте
|Заявка
|35
|9
|12
|14
|40 - 50
|39
|14.
|Валенсия
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|43 - 51
|36
|15.
|Хетафе
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|26 - 40
|34
|16.
|Алавес
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|30 - 54
|32
|17.
|Уэска
|0:0 Заявка
|35
|6
|13
|16
|32 - 50
|31
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|34
|5
|16
|13
|32 - 46
|31
|19.
|Эльче
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|29 - 52
|30
|20.
|Эйбар
|Заявка
|34
|5
|11
|18
|26 - 46
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|37 - 9
|42
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|29 - 10
|38
|3.
|Барселона
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|43 - 18
|38
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|25 - 11
|37
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|30 - 20
|30
|6.
|Гранада
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 21
|30
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|27 - 16
|29
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 19
|27
|10.
|Сельта
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 27
|27
|11.
|Валенсия
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|27 - 22
|25
|12.
|Осасуна
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 20
|23
|13.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 25
|22
|14.
|Хетафе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|13 - 11
|21
|15.
|Алавес
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|16.
|Эльче
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 21
|20
|17.
|Кадис
|0:0 Заявка
|18
|4
|6
|8
|14 - 26
|18
|18.
|Уэска
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 21
|18
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 26
|16
|20.
|Эйбар
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|37 - 15
|37
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 14
|36
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 13
|35
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 16
|33
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 15
|26
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 19
|25
|7.
|Кадис
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|15 - 23
|23
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 26
|22
|9.
|Осасуна
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|13 - 21
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|19 - 24
|17
|11.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 25
|17
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|17 - 20
|16
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|14 - 20
|15
|14.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 34
|15
|15.
|Эйбар
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 27
|14
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 29
|13
|17.
|Уэска
|0:0 Заявка
|18
|2
|7
|9
|16 - 29
|13
|18.
|Валенсия
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|19.
|Алавес
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 31
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 31
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Месси Лионель
|28
|3
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|21
|1
|8
|3.
|Вильярреал
|Морено Херард
|20
|9
|5
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|19
|3
|2
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|17
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Савич Стефан
|13
|0
|2.
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|11
|1
|3.
|Хетафе
|Ньом Аллан
|10
|1
|4.
|Алавес
|Батталья Родриго
|10
|1
|5.
|Алавес
|Эдгар Мендес
|10
|1
Прогнозы на матч Кадис 0:0 Уэска
Исход игры
Кадис
44.4% (60)
Ничья
38.5% (52)
Уэска
17% (23)
Тотал 2.5
Больше
18.66% (25)
Меньше
81.34% (109)
Обе команды забьют
Да
53.73% (72)
Нет
46.27% (62)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.6% (48)
1:0 Кадис
29.6% (40)
2:1 Кадис
8.9% (12)
0:1 Уэска
8.9% (12)
1:2 Уэска
7.4% (10)
2:0 Кадис
3% (4)
0:0 Ничья
3% (4)
3:1 Кадис
1.5% (2)
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