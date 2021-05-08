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  3. Испания
  4. Ла Лига
Кадис
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Уэска
0' 13'
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
3
Хименес
Фали
4
Мауро
Маркос
15
Акапо
Карлос
6
Мари
Хосе
2
Йонссон
Йенс
14
Алехо
Иван
12
Шапоньич
Иван
9
Лосано
Энтони
24
Малбашич
Филип
1
Фернандес
Альваро
III
25
Вавро
Денис
18
Сиовас
Димитрис
22
Сильва
Гастон
3
Маффео
Пабло
7
Феррейро
Давид
5
Москера
Педро
17
Рико
Микель
11
Галан
Хави
9
Мир
Рафа
6
Рамирес
Сандро
Кадис
4-3-3
Уэска
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 7 0.2
2. Алекс Фернандес 4 (2) 0.11
3. Лосано Энтони 3 0.09
4. Кала Хуан 3 0.09
5. Хименес Альваро 2 0.06
6. Санчес Сальвадор 2 0.06
7. Переа Альберто 1 0.03
8. Алехо Иван 1 0.03
9. Собрино Рубен 1 0.03
10. Помбо Хорхе 1 0.03
11. Искьердо Хайро 1 0.03
12. Мауро Маркос 1 0.03
13. Альфонсо Луис 0 0
14. Малбашич Филип 0 0
Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 12 (2) 0.34
2. Рамирес Сандро 5 0.14
3. Феррейро Давид 2 0.06
4. Онтиверос Хавьер 2 (1) 0.06
5. Сиовас Димитрис 2 0.06
6. Маффео Пабло 1 0.03
7. Рико Микель 1 0.03
8. Галан Хави 1 0.03
9. Окадзаки Синджи 1 0.03
10. Сеоане Хайме 1 0.03
11. Эскриче Дани 1 0.03
12. Пулидо Хорхе 1 0.03
13. Гарсия Борха I 1 0.03
14. Лопес Педро 0 0
15. Карлос Хуан Реал 0 0
16. Гомес Серхио 0 0

Карточки

Кадис
# Игрок      
1. Хименес Фали 9 0
2. Кала Хуан 8 0
3. Йонссон Йенс 5 0
4. Санчес Сальвадор 5 0
5. Негредо Альваро 3 1
6. Лосано Энтони 4 0
7. Мари Хосе 4 0
8. Альфонсо Луис 4 0
9. Искьердо Хайро 4 0
10. Алехо Иван 4 0
11. Акапо Карлос 2 1
12. Мауро Маркос 2 1
13. Алькала Педро 2 0
14. Малбашич Филип 2 0
15. Собрино Рубен 2 0
16. Шапоньич Иван 2 0
17. Алекс Фернандес 1 0
18. Аугусто Фернандес 1 0
19. Помбо Хорхе 1 0
20. Гарридо Хон 1 0
21. Карселен Исаак 1 0
Уэска
# Игрок      
1. Инсуа Пабло 9 0
2. Пулидо Хорхе 5 1
3. Сеоане Хайме 5 0
4. Онтиверос Хавьер 5 0
5. Эскриче Дани 5 0
6. Сиовас Димитрис 4 0
7. Маффео Пабло 4 0
8. Галан Хави 4 0
9. Думбия Идрисса 4 0
10. Феррейро Давид 3 0
11. Лопес Педро 2 0
12. Сильва Гастон 2 0
13. Мир Рафа 2 0
14. Окадзаки Синджи 1 0
15. Луизинью Коррейя 1 0
16. Москера Педро 1 0
17. Рико Микель 1 0
18. Вавро Денис 1 0
19. Рамирес Сандро 1 0
20. Нвакали Келечи 1 0
21. Гомес Серхио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кадис 14.81% (4) 11.11% (3) 18.52% (5) 18.52% (5) 22.22% (6) 14.81% (4)
 Уэска 12.9% (4) 9.68% (3) 19.35% (6) 25.81% (8) 16.13% (5) 16.13% (5)

Предыдущие игры

Кадис Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Гранада 0:1 Кадис Вальядолид 1:1 Кадис Кадис 0:3 Реал Мадрид Кадис 0:0 Сельта
Хетафе 0:1 Кадис Кадис 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Кадис Алавес 1:1 Кадис Кадис 1:0 Эйбар Кадис 0:1 Бетис Барселона 1:1 Кадис Кадис 0:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 4:1 Кадис Кадис 2:4 Атлетико М Севилья 3:0 Кадис Кадис 2:2 Леванте Жирона 2:0 Кадис Кадис 3:1 Алавес Понтеведра 0:0 Кадис Валенсия 1:1 Кадис
Уэска Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Уэска 1:0 Реал Сосьедад Уэска 0:2 Хетафе Атлетико М 2:0 Уэска Алавес 1:0 Уэска
Уэска 3:1 Эльче Леванте 0:2 Уэска Уэска 0:0 Осасуна Барселона 4:1 Уэска Уэска 3:4 Сельта Эйбар 1:1 Уэска Уэска 3:2 Гранада Севилья 1:0 Уэска Уэска 1:2 Реал Мадрид Вальядолид 1:3 Уэска Уэска 0:0 Вильярреал Хетафе 1:0 Уэска Уэска 0:2 Бетис Алькояно 2:1 Уэска Уэска 0:1 Барселона Сельта 2:1 Уэска

Последние игры между собой

Кадис: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Уэска: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Уэска 0:2 Кадис Ла Лига Уэска 1:1 Кадис Сегунда Кадис 1:0 Уэска Сегунда Кадис 1:1 Уэска Сегунда
Уэска 1:0 Кадис Сегунда Уэска 1:1 Кадис Сегунда Кадис 1:0 Уэска Сегунда Уэска 2:1 Кадис Сегунда Кадис 0:0 Уэска Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 35 23 8 4 61 - 22 77
2. Барселона Заявка 35 23 6 6 80 - 33 75
3. Реал Мадрид Заявка 34 22 8 4 58 - 24 74
4. Севилья Заявка 34 22 4 8 49 - 27 70
5. Реал Сосьедад Заявка 35 15 11 9 53 - 35 56
6. Вильярреал Заявка 34 13 13 8 51 - 38 52
7. Бетис Заявка 34 14 9 11 43 - 46 51
8. Гранада Заявка 34 13 6 15 43 - 55 45
9. Атлетик Б Заявка 34 11 12 11 44 - 36 45
10. Сельта Заявка 34 11 11 12 46 - 51 44
11. Кадис 0:0 Заявка 35 10 11 14 29 - 49 41
12. Осасуна Заявка 34 10 10 14 31 - 41 40
13. Леванте Заявка 35 9 12 14 40 - 50 39
14. Валенсия Заявка 34 8 12 14 43 - 51 36
15. Хетафе Заявка 34 8 10 16 26 - 40 34
16. Алавес Заявка 35 7 11 17 30 - 54 32
17. Уэска 0:0 Заявка 35 6 13 16 32 - 50 31
18. Вальядолид Заявка 34 5 16 13 32 - 46 31
19. Эльче Заявка 35 6 12 17 29 - 52 30
20. Эйбар Заявка 34 5 11 18 26 - 46 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 13 3 1 37 - 9 42
2. Реал Мадрид Заявка 17 12 2 3 29 - 10 38
3. Барселона Заявка 18 11 5 2 43 - 18 38
4. Севилья Заявка 17 12 1 4 25 - 11 37
5. Реал Сосьедад Заявка 18 8 6 4 30 - 20 30
6. Гранада Заявка 17 9 3 5 24 - 21 30
7. Атлетик Б Заявка 17 8 5 4 27 - 16 29
8. Бетис Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
9. Вильярреал Заявка 17 7 6 4 23 - 19 27
10. Сельта Заявка 17 8 3 6 27 - 27 27
11. Валенсия Заявка 17 6 7 4 27 - 22 25
12. Осасуна Заявка 17 6 5 6 18 - 20 23
13. Леванте Заявка 17 5 7 5 22 - 25 22
14. Хетафе Заявка 17 5 6 6 13 - 11 21
15. Алавес Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
16. Эльче Заявка 17 4 8 5 16 - 21 20
17. Кадис 0:0 Заявка 18 4 6 8 14 - 26 18
18. Уэска 0:0 Заявка 17 4 6 7 16 - 21 18
19. Вальядолид Заявка 17 3 7 7 18 - 26 16
20. Эйбар Заявка 17 2 6 9 11 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 17 12 1 4 37 - 15 37
2. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
3. Атлетико М Заявка 18 10 5 3 24 - 13 35
4. Севилья Заявка 17 10 3 4 24 - 16 33
5. Реал Сосьедад Заявка 17 7 5 5 23 - 15 26
6. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
7. Кадис 0:0 Заявка 17 6 5 6 15 - 23 23
8. Бетис Заявка 17 6 4 7 19 - 26 22
9. Осасуна Заявка 17 4 5 8 13 - 21 17
10. Сельта Заявка 17 3 8 6 19 - 24 17
11. Леванте Заявка 18 4 5 9 18 - 25 17
12. Атлетик Б Заявка 17 3 7 7 17 - 20 16
13. Вальядолид Заявка 17 2 9 6 14 - 20 15
14. Гранада Заявка 17 4 3 10 19 - 34 15
15. Эйбар Заявка 17 3 5 9 15 - 27 14
16. Хетафе Заявка 17 3 4 10 13 - 29 13
17. Уэска 0:0 Заявка 18 2 7 9 16 - 29 13
18. Валенсия Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
19. Алавес Заявка 17 2 5 10 13 - 31 11
20. Эльче Заявка 18 2 4 12 13 - 31 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 28 3 9
2. Реал Мадрид Бензема Карим 21 1 8
3. Вильярреал Морено Херард 20 9 5
4. Атлетико М Суарес Луис 19 3 2
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 17 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Савич Стефан 13 0
2. Хетафе Дамиан Суарес 11 1
3. Хетафе Ньом Аллан 10 1
4. Алавес Батталья Родриго 10 1
5. Алавес Эдгар Мендес 10 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Рико Микель из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Иван Алехо
  • 11'
    Удар от ворот произведет Уэска
  • 11'
    Лосано Энтони из команды Кадис делает неудачный навес.
  • 11'
    Отличные скиллы показывает Лосано Энтони, обводя своих соперников
  • Фол, нарушение
    10'
    Сиовас Димитрис наказан за толчок Мауро Маркос
  • 10'
    Игрок из команды Уэска вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 10'
    Контроль мяча: Кадис: 43%, Уэска: 57%.
  • 10'
    Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Мари Хосе из команды Кадис поставил подножку. Пострадал Москера Педро
  • 9'
    Уэска пытается что-то создать.
  • 9'
    Уэска контролирует мяч.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Кадис
  • 8'
    Галан Хави нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 8'
    Галан Хави из команды Уэска идет с мячом вперед на обострение...
  • 8'
    Уэска пытается что-то создать.
  • 7'
    Кадис пытается что-то создать.
  • 7'
    Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Уэска контролирует мяч.
  • Офсайд
    6'
    Шапоньич Иван из команды Кадис в офсайде
  • 6'
    Уэска пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Кадис: 58%, Уэска: 42%.
  • 5'
    Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Уэска контролирует мяч.
  • 5'
    Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Мир Рафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Мауро Маркос из команды Кадис сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    4'
    Мари Хосе из команды Кадис подал угловой слева.
  • 4'
    Вавро Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 3'
    Иван Алехо из команды Кадис отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Кадис контролирует мяч.
  • 2'
    Удар от ворот произведет Уэска
  • 2'
    Мари Хосе из команды Кадис навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 1'
    Кадис пытается что-то создать.
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Кадис начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ramon de Carranza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Кадис 44.8% (60)
X 38.1% (51)
Уэска 17.2% (23)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Уэска
4.35
3.62
2.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кадис 0:0 Уэска онлайн

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Прогнозы на матч Кадис 0:0 Уэска

Исход игры
Кадис
44.4% (60)
Ничья
38.5% (52)
Уэска
17% (23)
Тотал 2.5
Больше
18.66% (25)
Меньше
81.34% (109)
Обе команды забьют
Да
53.73% (72)
Нет
46.27% (62)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.6% (48)
1:0 Кадис
29.6% (40)
2:1 Кадис
8.9% (12)
0:1 Уэска
8.9% (12)
1:2 Уэска
7.4% (10)
2:0 Кадис
3% (4)
0:0 Ничья
3% (4)
3:1 Кадис
1.5% (2)
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