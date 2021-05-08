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  4. Ла Лига
Кадис
2:1
Конец матча

Стадион:
Уэска
0'
1:0
43' Гол
Мауро Маркос
1:1
45' Гол
Мир Рафа
2:1
45' Гол в свои ворота
Сильва Гастон
49' Желтая карточка
Мари Хосе
61' Желтая карточка
Йонссон Йенс
79' Желтая карточка
Карселен Исаак
90' Желтая карточка
Хименес Фали
90'+7
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
3
Хименес
Фали
4
Мауро
Маркос
15
Акапо
Карлос
14
Алехо
Иван
2
Йонссон
Йенс
6
Мари
Хосе
24
Малбашич
Филип
9
Лосано
Энтони
12
Шапоньич
Иван
1
Фернандес
Альваро
III
25
Вавро
Денис
18
Сиовас
Димитрис
22
Сильва
Гастон
3
Маффео
Пабло
7
Феррейро
Давид
5
Москера
Педро
17
Рико
Микель
11
Галан
Хави
9
Мир
Рафа
6
Рамирес
Сандро
Кадис
4-4-2
Уэска
3-5-2

Ход матча

43'
Мауро Маркос
1:0
45'
1:1
Мир Рафа
(Рико Микель)
45'
Сильва Гастон
2:1
46'
 
Гомес Серхио
Москера Педро
46'
 
Лопес Педро
Вавро Денис
49'
Мари Хосе
 
58'
 
Думбия Идрисса
Рико Микель
58'
 
Эскриче Дани
Маффео Пабло
61'
Йонссон Йенс
 
74'
Негредо Альваро
Шапоньич Иван
 
74'
Искьердо Хайро
Лосано Энтони
 
74'
Собрино Рубен
Алехо Иван
 
79'
Карселен Исаак
 
85'
 
Окадзаки Синджи
Сильва Гастон
86'
Переа Альберто
Малбашич Филип
 
89'
Гарридо Хон
Мари Хосе
 
90'
Хименес Фали
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 7 0.2
2. Алекс Фернандес 4 (2) 0.11
3. Лосано Энтони 3 0.09
4. Кала Хуан 3 0.09
5. Хименес Альваро 2 0.06
6. Санчес Сальвадор 2 0.06
7. Мауро Маркос 2 0.06
8. Переа Альберто 1 0.03
9. Алехо Иван 1 0.03
10. Собрино Рубен 1 0.03
11. Помбо Хорхе 1 0.03
12. Искьердо Хайро 1 0.03
13. Альфонсо Луис 0 0
14. Малбашич Филип 0 0
Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 13 (2) 0.37
2. Рамирес Сандро 5 0.14
3. Феррейро Давид 2 0.06
4. Онтиверос Хавьер 2 (1) 0.06
5. Сиовас Димитрис 2 0.06
6. Маффео Пабло 1 0.03
7. Рико Микель 1 0.03
8. Галан Хави 1 0.03
9. Окадзаки Синджи 1 0.03
10. Сеоане Хайме 1 0.03
11. Эскриче Дани 1 0.03
12. Пулидо Хорхе 1 0.03
13. Гарсия Борха I 1 0.03
14. Лопес Педро 0 0
15. Карлос Хуан Реал 0 0
16. Гомес Серхио 0 0

Карточки

Кадис
# Игрок      
1. Хименес Фали 10 0
2. Кала Хуан 8 0
3. Йонссон Йенс 6 0
4. Мари Хосе 5 0
5. Санчес Сальвадор 5 0
6. Негредо Альваро 3 1
7. Лосано Энтони 4 0
8. Альфонсо Луис 4 0
9. Искьердо Хайро 4 0
10. Алехо Иван 4 0
11. Акапо Карлос 2 1
12. Мауро Маркос 2 1
13. Алькала Педро 2 0
14. Малбашич Филип 2 0
15. Собрино Рубен 2 0
16. Шапоньич Иван 2 0
17. Карселен Исаак 2 0
18. Алекс Фернандес 1 0
19. Аугусто Фернандес 1 0
20. Помбо Хорхе 1 0
21. Гарридо Хон 1 0
Уэска
# Игрок      
1. Инсуа Пабло 9 0
2. Пулидо Хорхе 5 1
3. Сеоане Хайме 5 0
4. Онтиверос Хавьер 5 0
5. Эскриче Дани 5 0
6. Сиовас Димитрис 4 0
7. Маффео Пабло 4 0
8. Галан Хави 4 0
9. Думбия Идрисса 4 0
10. Феррейро Давид 3 0
11. Лопес Педро 2 0
12. Сильва Гастон 2 0
13. Мир Рафа 2 0
14. Окадзаки Синджи 1 0
15. Луизинью Коррейя 1 0
16. Москера Педро 1 0
17. Рико Микель 1 0
18. Вавро Денис 1 0
19. Рамирес Сандро 1 0
20. Нвакали Келечи 1 0
21. Гомес Серхио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кадис 14.29% (4) 10.71% (3) 21.43% (6) 17.86% (5) 21.43% (6) 14.29% (4)
 Уэска 12.5% (4) 9.38% (3) 21.88% (7) 25% (8) 15.63% (5) 15.63% (5)

Предыдущие игры

Кадис Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Гранада 0:1 Кадис Вальядолид 1:1 Кадис Кадис 0:3 Реал Мадрид Кадис 0:0 Сельта
Хетафе 0:1 Кадис Кадис 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Кадис Алавес 1:1 Кадис Кадис 1:0 Эйбар Кадис 0:1 Бетис Барселона 1:1 Кадис Кадис 0:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 4:1 Кадис Кадис 2:4 Атлетико М Севилья 3:0 Кадис Кадис 2:2 Леванте Жирона 2:0 Кадис Кадис 3:1 Алавес Понтеведра 0:0 Кадис Валенсия 1:1 Кадис
Уэска Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Уэска 1:0 Реал Сосьедад Уэска 0:2 Хетафе Атлетико М 2:0 Уэска Алавес 1:0 Уэска
Уэска 3:1 Эльче Леванте 0:2 Уэска Уэска 0:0 Осасуна Барселона 4:1 Уэска Уэска 3:4 Сельта Эйбар 1:1 Уэска Уэска 3:2 Гранада Севилья 1:0 Уэска Уэска 1:2 Реал Мадрид Вальядолид 1:3 Уэска Уэска 0:0 Вильярреал Хетафе 1:0 Уэска Уэска 0:2 Бетис Алькояно 2:1 Уэска Уэска 0:1 Барселона Сельта 2:1 Уэска

Последние игры между собой

Кадис: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Уэска: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Уэска 0:2 Кадис Ла Лига Уэска 1:1 Кадис Сегунда Кадис 1:0 Уэска Сегунда Кадис 1:1 Уэска Сегунда
Уэска 1:0 Кадис Сегунда Уэска 1:1 Кадис Сегунда Кадис 1:0 Уэска Сегунда Уэска 2:1 Кадис Сегунда Кадис 0:0 Уэска Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 35 23 8 4 61 - 22 77
2. Барселона Заявка 35 23 6 6 80 - 33 75
3. Реал Мадрид Заявка 34 22 8 4 58 - 24 74
4. Севилья Заявка 34 22 4 8 49 - 27 70
5. Реал Сосьедад Заявка 35 15 11 9 53 - 35 56
6. Вильярреал Заявка 34 13 13 8 51 - 38 52
7. Бетис Заявка 34 14 9 11 43 - 46 51
8. Гранада Заявка 34 13 6 15 43 - 55 45
9. Атлетик Б Заявка 34 11 12 11 44 - 36 45
10. Сельта Заявка 34 11 11 12 46 - 51 44
11. Кадис Заявка 35 11 10 14 31 - 50 43
12. Осасуна Заявка 34 10 10 14 31 - 41 40
13. Леванте Заявка 35 9 12 14 40 - 50 39
14. Валенсия Заявка 34 8 12 14 43 - 51 36
15. Хетафе Заявка 34 8 10 16 26 - 40 34
16. Алавес Заявка 35 7 11 17 30 - 54 32
17. Вальядолид Заявка 34 5 16 13 32 - 46 31
18. Уэска Заявка 35 6 12 17 33 - 52 30
19. Эльче Заявка 35 6 12 17 29 - 52 30
20. Эйбар Заявка 34 5 11 18 26 - 46 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 13 3 1 37 - 9 42
2. Реал Мадрид Заявка 17 12 2 3 29 - 10 38
3. Барселона Заявка 18 11 5 2 43 - 18 38
4. Севилья Заявка 17 12 1 4 25 - 11 37
5. Реал Сосьедад Заявка 18 8 6 4 30 - 20 30
6. Гранада Заявка 17 9 3 5 24 - 21 30
7. Атлетик Б Заявка 17 8 5 4 27 - 16 29
8. Бетис Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
9. Вильярреал Заявка 17 7 6 4 23 - 19 27
10. Сельта Заявка 17 8 3 6 27 - 27 27
11. Валенсия Заявка 17 6 7 4 27 - 22 25
12. Осасуна Заявка 17 6 5 6 18 - 20 23
13. Леванте Заявка 17 5 7 5 22 - 25 22
14. Хетафе Заявка 17 5 6 6 13 - 11 21
15. Алавес Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
16. Кадис Заявка 18 5 5 8 16 - 27 20
17. Эльче Заявка 17 4 8 5 16 - 21 20
18. Уэска Заявка 17 4 6 7 16 - 21 18
19. Вальядолид Заявка 17 3 7 7 18 - 26 16
20. Эйбар Заявка 17 2 6 9 11 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 17 12 1 4 37 - 15 37
2. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
3. Атлетико М Заявка 18 10 5 3 24 - 13 35
4. Севилья Заявка 17 10 3 4 24 - 16 33
5. Реал Сосьедад Заявка 17 7 5 5 23 - 15 26
6. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
7. Кадис Заявка 17 6 5 6 15 - 23 23
8. Бетис Заявка 17 6 4 7 19 - 26 22
9. Осасуна Заявка 17 4 5 8 13 - 21 17
10. Сельта Заявка 17 3 8 6 19 - 24 17
11. Леванте Заявка 18 4 5 9 18 - 25 17
12. Атлетик Б Заявка 17 3 7 7 17 - 20 16
13. Вальядолид Заявка 17 2 9 6 14 - 20 15
14. Гранада Заявка 17 4 3 10 19 - 34 15
15. Эйбар Заявка 17 3 5 9 15 - 27 14
16. Хетафе Заявка 17 3 4 10 13 - 29 13
17. Уэска Заявка 18 2 6 10 17 - 31 12
18. Валенсия Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
19. Алавес Заявка 17 2 5 10 13 - 31 11
20. Эльче Заявка 18 2 4 12 13 - 31 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 28 3 9
2. Реал Мадрид Бензема Карим 21 1 8
3. Вильярреал Морено Херард 20 9 5
4. Атлетико М Суарес Луис 19 3 2
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 17 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Савич Стефан 13 0
2. Хетафе Дамиан Суарес 11 1
3. Хетафе Ньом Аллан 10 1
4. Алавес Батталья Родриго 10 1
5. Алавес Эдгар Мендес 10 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ramon de Carranza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Кадис 44.4% (60)
X 38.5% (52)
Уэска 17% (23)
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Прогнозы на матч Кадис 2:1 Уэска

Исход игры
Кадис
44.4% (60)
Ничья
38.5% (52)
Уэска
17% (23)
Тотал 2.5
Больше
18.66% (25)
Меньше
81.34% (109)
Обе команды забьют
Да
53.73% (72)
Нет
46.27% (62)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.6% (48)
1:0 Кадис
29.6% (40)
2:1 Кадис
8.9% (12)
0:1 Уэска
8.9% (12)
1:2 Уэска
7.4% (10)
2:0 Кадис
3% (4)
0:0 Ничья
3% (4)
3:1 Кадис
1.5% (2)
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