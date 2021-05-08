Второй тайм

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Кадис вырывает победу

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Мир Рафа из команды Уэска сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Феррейро Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

95' Удар от ворот произведет Кадис

94' Думбия Идрисса не смог попасть в створ ударом издали

94' Удар от ворот произведет Уэска

94' Переа Альберто не смог попасть в створ ударом издали

94' Отличные скиллы показывает Переа Альберто , обводя своих соперников

93' Удар от ворот произведет Кадис

92' Удар от ворот произведет Уэска

92' Акапо Карлос не смог попасть в створ ударом издали

91' Хименес Фали получает желтую карточку за неспортивное поведение

91' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Удар от ворот произведет Кадис

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

89' Хорошую попытку сделал Окадзаки Синджи . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Эскриче Дани делает скидку назад вдоль ворот

88' Удар от ворот произведет Уэска

88' Искьердо Хайро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Удар от ворот произведет Кадис

85' Уэска делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.

84' Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

82' Думбия Идрисса из команды Уэска направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

81' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Судья подбегает и показывает Карселен Исаак из команды Кадис отложенную желтую карточку за фол.

79' Хименес Фали выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Кадис имеет хороший шанс забить.

77' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Матч возобновлен

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

75' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Уэска

74' Тактическая замена. Иван Алехо уходит с поля и его заменяет Собрино Рубен

74' Мари Хосе не смог попасть в створ ударом издали

71' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

70' Удар от ворот произведет Кадис

69' Мир Рафа не смог попасть в створ ударом издали

69' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Иван Алехо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Удар от ворот произведет Кадис

67' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Кадис

64' ШТАНГА! Так было близко к голу - Сиовас Димитрис нанес удар в каркас ворот!

64' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Ох, нехорошо это выглядит. Мари Хосе получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Матч возобновлен

63' Мари Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Мари Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Рамирес Сандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Йонссон Йенс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

61' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Удар от ворот произведет Уэска

59' Карселен Исаак не смог попасть в створ ударом издали

59' Удар от ворот произведет Кадис

58' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

57' Уэска имеет хороший шанс забить.

57' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Иван Алехо из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

52' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Удар от ворот произведет Кадис

51' Хименес Фали выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Хименес Фали выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Рамирес Сандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Судья подбегает и показывает Мари Хосе из команды Кадис отложенную желтую карточку за фол.

49' Сильва Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Иван Алехо из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

49' Иван Алехо из команды Кадис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

48' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Галан Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота