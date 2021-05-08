Кадис
2:1
Конец матча
Стадион: Рамон де Карранса
Уэска
1:0
43' ГолМауро Маркос
1:1
45' ГолМир Рафа
2:1
45' Гол в свои воротаСильва Гастон
49' Желтая карточкаМари Хосе
61' Желтая карточкаЙонссон Йенс
79' Желтая карточкаКарселен Исаак
90' Желтая карточкаХименес Фали
15
Акапо
Карлос
14
Алехо
Иван
25
Вавро
Денис
17
Рико
Микель
11
Галан
Хави
9
Мир
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Акапо КарлосЗащитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
26 Флере ХуанВратарь
-
37 Мартин АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Помбо ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Рико МикельПолузащитник
-
11 Галан ХавиПолузащитник
-
9 Мир РафаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Эскриче ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лопес ПедроПолузащитник
-
10 Гомес СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
43'
1:0
45'
1:1
45'
2:1
49'
61'
79'
89'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
7 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Негредо Альваро
|7
|0.2
|2.
|Алекс Фернандес
|4 (2)
|0.11
|3.
|Лосано Энтони
|3
|0.09
|4.
|Кала Хуан
|3
|0.09
|5.
|Хименес Альваро
|2
|0.06
|6.
|Санчес Сальвадор
|2
|0.06
|7.
|Мауро Маркос
|2
|0.06
|8.
|Переа Альберто
|1
|0.03
|9.
|Алехо Иван
|1
|0.03
|10.
|Собрино Рубен
|1
|0.03
|11.
|Помбо Хорхе
|1
|0.03
|12.
|Искьердо Хайро
|1
|0.03
|13.
|Альфонсо Луис
|0
|0
|14.
|Малбашич Филип
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мир Рафа
|13 (2)
|0.37
|2.
|Рамирес Сандро
|5
|0.14
|3.
|Феррейро Давид
|2
|0.06
|4.
|Онтиверос Хавьер
|2 (1)
|0.06
|5.
|Сиовас Димитрис
|2
|0.06
|6.
|Маффео Пабло
|1
|0.03
|7.
|Рико Микель
|1
|0.03
|8.
|Галан Хави
|1
|0.03
|9.
|Окадзаки Синджи
|1
|0.03
|10.
|Сеоане Хайме
|1
|0.03
|11.
|Эскриче Дани
|1
|0.03
|12.
|Пулидо Хорхе
|1
|0.03
|13.
|Гарсия Борха I
|1
|0.03
|14.
|Лопес Педро
|0
|0
|15.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
|16.
|Гомес Серхио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хименес Фали
|10
|0
|2.
|Кала Хуан
|8
|0
|3.
|Йонссон Йенс
|6
|0
|4.
|Мари Хосе
|5
|0
|5.
|Санчес Сальвадор
|5
|0
|6.
|Негредо Альваро
|3
|1
|7.
|Лосано Энтони
|4
|0
|8.
|Альфонсо Луис
|4
|0
|9.
|Искьердо Хайро
|4
|0
|10.
|Алехо Иван
|4
|0
|11.
|Акапо Карлос
|2
|1
|12.
|Мауро Маркос
|2
|1
|13.
|Алькала Педро
|2
|0
|14.
|Малбашич Филип
|2
|0
|15.
|Собрино Рубен
|2
|0
|16.
|Шапоньич Иван
|2
|0
|17.
|Карселен Исаак
|2
|0
|18.
|Алекс Фернандес
|1
|0
|19.
|Аугусто Фернандес
|1
|0
|20.
|Помбо Хорхе
|1
|0
|21.
|Гарридо Хон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Инсуа Пабло
|9
|0
|2.
|Пулидо Хорхе
|5
|1
|3.
|Сеоане Хайме
|5
|0
|4.
|Онтиверос Хавьер
|5
|0
|5.
|Эскриче Дани
|5
|0
|6.
|Сиовас Димитрис
|4
|0
|7.
|Маффео Пабло
|4
|0
|8.
|Галан Хави
|4
|0
|9.
|Думбия Идрисса
|4
|0
|10.
|Феррейро Давид
|3
|0
|11.
|Лопес Педро
|2
|0
|12.
|Сильва Гастон
|2
|0
|13.
|Мир Рафа
|2
|0
|14.
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|15.
|Луизинью Коррейя
|1
|0
|16.
|Москера Педро
|1
|0
|17.
|Рико Микель
|1
|0
|18.
|Вавро Денис
|1
|0
|19.
|Рамирес Сандро
|1
|0
|20.
|Нвакали Келечи
|1
|0
|21.
|Гомес Серхио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кадис
|14.29% (4)
|10.71% (3)
|21.43% (6)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|14.29% (4)
|Уэска
|12.5% (4)
|9.38% (3)
|21.88% (7)
|25% (8)
|15.63% (5)
|15.63% (5)
Предыдущие игры
Кадис Последние 20 матчей: +6 =6 -8Гранада 0:1 Кадис Вальядолид 1:1 Кадис Кадис 0:3 Реал Мадрид Кадис 0:0 Сельта
Хетафе 0:1 Кадис Кадис 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Кадис Алавес 1:1 Кадис Кадис 1:0 Эйбар Кадис 0:1 Бетис Барселона 1:1 Кадис Кадис 0:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 4:1 Кадис Кадис 2:4 Атлетико М Севилья 3:0 Кадис Кадис 2:2 Леванте Жирона 2:0 Кадис Кадис 3:1 Алавес Понтеведра 0:0 Кадис Валенсия 1:1 Кадис
Уэска Последние 20 матчей: +5 =3 -12Уэска 1:0 Реал Сосьедад Уэска 0:2 Хетафе Атлетико М 2:0 Уэска Алавес 1:0 Уэска
Последние игры между собой
Кадис: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Уэска: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|35
|23
|8
|4
|61 - 22
|77
|2.
|Барселона
|Заявка
|35
|23
|6
|6
|80 - 33
|75
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|22
|8
|4
|58 - 24
|74
|4.
|Севилья
|Заявка
|34
|22
|4
|8
|49 - 27
|70
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|53 - 35
|56
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|51 - 38
|52
|7.
|Бетис
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|43 - 46
|51
|8.
|Гранада
|Заявка
|34
|13
|6
|15
|43 - 55
|45
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|44 - 36
|45
|10.
|Сельта
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|46 - 51
|44
|11.
|Кадис
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|31 - 50
|43
|12.
|Осасуна
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|31 - 41
|40
|13.
|Леванте
|Заявка
|35
|9
|12
|14
|40 - 50
|39
|14.
|Валенсия
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|43 - 51
|36
|15.
|Хетафе
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|26 - 40
|34
|16.
|Алавес
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|30 - 54
|32
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|34
|5
|16
|13
|32 - 46
|31
|18.
|Уэска
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|33 - 52
|30
|19.
|Эльче
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|29 - 52
|30
|20.
|Эйбар
|Заявка
|34
|5
|11
|18
|26 - 46
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|37 - 9
|42
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|29 - 10
|38
|3.
|Барселона
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|43 - 18
|38
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|25 - 11
|37
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|30 - 20
|30
|6.
|Гранада
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 21
|30
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|27 - 16
|29
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 19
|27
|10.
|Сельта
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 27
|27
|11.
|Валенсия
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|27 - 22
|25
|12.
|Осасуна
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 20
|23
|13.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 25
|22
|14.
|Хетафе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|13 - 11
|21
|15.
|Алавес
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|16.
|Кадис
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|16 - 27
|20
|17.
|Эльче
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 21
|20
|18.
|Уэска
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 21
|18
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 26
|16
|20.
|Эйбар
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|37 - 15
|37
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 14
|36
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 13
|35
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 16
|33
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 15
|26
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 19
|25
|7.
|Кадис
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|15 - 23
|23
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 26
|22
|9.
|Осасуна
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|13 - 21
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|19 - 24
|17
|11.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 25
|17
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|17 - 20
|16
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|14 - 20
|15
|14.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 34
|15
|15.
|Эйбар
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 27
|14
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 29
|13
|17.
|Уэска
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|17 - 31
|12
|18.
|Валенсия
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|19.
|Алавес
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 31
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 31
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Месси Лионель
|28
|3
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|21
|1
|8
|3.
|Вильярреал
|Морено Херард
|20
|9
|5
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|19
|3
|2
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|17
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Савич Стефан
|13
|0
|2.
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|11
|1
|3.
|Хетафе
|Ньом Аллан
|10
|1
|4.
|Алавес
|Батталья Родриго
|10
|1
|5.
|Алавес
|Эдгар Мендес
|10
|1
Прогнозы на матч Кадис 2:1 Уэска
Исход игры
Кадис
44.4% (60)
Ничья
38.5% (52)
Уэска
17% (23)
Тотал 2.5
Больше
18.66% (25)
Меньше
81.34% (109)
Обе команды забьют
Да
53.73% (72)
Нет
46.27% (62)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.6% (48)
1:0 Кадис
29.6% (40)
2:1 Кадис
8.9% (12)
0:1 Уэска
8.9% (12)
1:2 Уэска
7.4% (10)
2:0 Кадис
3% (4)
0:0 Ничья
3% (4)
3:1 Кадис
1.5% (2)
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