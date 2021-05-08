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Атлетик Б
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Осасуна
0' 1'
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Нуньес
Унай
4
Иньиго
Мартинес
24
Баленсиага
Микель
12
Беренгер
Алекс
27
Венседор
Унай
6
Весга
Микель
2
Морсильо
Хон
20
Вильялибре
Асьер
16
Сансет
Ойян
1
Эррера
Серхио
15
Рамальо
Чимено
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
24
Торро
Лукас
10
Торрес
Роберто
27
Монкайола
Хон
8
Брашанац
Дарко
11
Барха
Энрике
17
Будимир
Анте
Атлетик Б
4-4-2
Осасуна
4-1-4-1

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Беренгер Алекс 8 0.24
2. Уильямс Иньяки 6 (1) 0.18
3. Муньяин Икер 5 0.15
4. Гарсия Рауль 5 (2) 0.15
5. Вильялибре Асьер 4 0.12
6. Лопес Унаи 3 0.09
7. Капа Андер 2 0.06
8. Юри Берчиче 1 0.03
9. Де Маркос Оскар 1 0.03
10. Сансет Ойян 1 0.03
11. Морсильо Хон 1 0.03
12. Нуньес Унай 1 0.03
13. Иньиго Мартинес 1 0.03
14. Йерай Альварес 1 0.03
15. Кодро Кенан 1 (1) 0.03
16. Баленсиага Микель 0 0
17. Ибай Гомес 0 0
18. Гарсия Дани 0 0
19. Весга Микель 0 0
Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будимир Анте 7 0.21
2. Торрес Роберто 6 (3) 0.18
3. Кальери Хонатан 5 0.15
4. Гарсия Рубен 3 (1) 0.09
5. Барха Энрике 2 0.06
6. Монкайола Хон 2 0.06
7. Ронкалья Факундо 1 0.03
8. Адриан Лопес 1 0.03
9. Мартинес Хавьер II 1 0.03
10. Брашанац Дарко 1 0.03
11. Гарсия Давид III 1 0.03
12. Санчес Мануэль 0 0
13. Ойер Санхурхо 0 0
14. Торро Лукас 0 0
15. Хони Родригес 0 0
16. Гальего Энрике 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 8 1
2. Гарсия Дани 8 0
3. Гарсия Рауль 6 1
4. Весга Микель 7 0
5. Лопес Унаи 6 0
6. Йерай Альварес 6 0
7. Нуньес Унай 6 0
8. Капа Андер 5 0
9. Венседор Унай 5 0
10. Юри Берчиче 3 0
11. Беренгер Алекс 3 0
12. Морсильо Хон 3 0
13. Де Маркос Оскар 2 0
14. Кодро Кенан 2 0
15. Сансет Ойян 2 0
16. Муньяин Икер 1 0
17. Вильялибре Асьер 1 0
18. Уильямс Иньяки 1 0
19. Лекуе Иньиго 1 0
20. Унай Симон 1 0
Осасуна
# Игрок      
1. Ойер Санхурхо 9 0
2. Видаль Начо 9 0
3. Монкайола Хон 7 1
4. Гарсия Давид III 7 0
5. Перес Иньиго 3 1
6. Эрнандес Аридане 3 1
7. Кальери Хонатан 4 0
8. Круз Хуан 4 0
9. Санчес Мануэль 4 0
10. Ронкалья Факундо 2 1
11. Торро Лукас 3 0
12. Унаи Гарсия 3 0
13. Гарсия Рубен 2 0
14. Брашанац Дарко 2 0
15. Будимир Анте 2 0
16. Эррера Серхио 2 0
17. Барха Энрике 2 0
18. Рубен Мартинес 0 1
19. Мартинес Хавьер II 1 0
20. Гальего Энрике 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетик Б 21.95% (9) 9.76% (4) 7.32% (3) 14.63% (6) 9.76% (4) 36.59% (15)
 Осасуна 10% (3) 16.67% (5) 20% (6) 0 26.67% (8) 26.67% (8)

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Севилья 0:1 Атлетик Б УРТ 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Вальядолид Атлетик Б 2:1 Атлетико М
Атлетик Б 0:1 Атлетико Минейро Бетис 0:0 Атлетик Б Калденсе 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:4 Барселона Уберландия 2:3 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Алавес Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 УРТ Томбенсе 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Coimbra 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Pouso Alegre Атлетик Б 1:1 Эйбар Крузейро 1:0 Атлетик Б Сельта 0:0 Атлетик Б Атлетико М 2:1 Атлетик Б
Осасуна Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Реал Мадрид 2:0 Осасуна Сельта 2:1 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Осасуна 2:0 Эльче
Вильярреал 1:2 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Осасуна 0:0 Эйбар Уэска 0:0 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Осасуна 0:2 Барселона Алавес 0:1 Осасуна Осасуна 0:2 Севилья Леванте 0:1 Осасуна Осасуна 2:1 Эйбар Бетис 1:0 Осасуна Альмерия 0:0 Осасуна Осасуна 3:1 Гранада Валенсия 1:1 Осасуна Эспаньол 0:2 Осасуна Гранада 2:0 Осасуна

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Осасуна: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Осасуна 1:0 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 0:1 Осасуна Ла Лига Осасуна 1:2 Атлетик Б Ла Лига Осасуна 1:2 Атлетик Б Примера
Атлетик Б 1:1 Осасуна Примера Осасуна 2:0 Атлетик Б Товарищеские матчи Осасуна 1:5 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Осасуна Кубок Короля Осасуна 1:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:0 Осасуна Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 35 23 8 4 61 - 22 77
2. Барселона Заявка 35 23 6 6 80 - 33 75
3. Реал Мадрид Заявка 34 22 8 4 58 - 24 74
4. Севилья Заявка 34 22 4 8 49 - 27 70
5. Реал Сосьедад Заявка 35 15 11 9 53 - 35 56
6. Вильярреал Заявка 34 13 13 8 51 - 38 52
7. Бетис Заявка 34 14 9 11 43 - 46 51
8. Гранада Заявка 34 13 6 15 43 - 55 45
9. Атлетик Б Заявка 34 11 12 11 44 - 36 45
10. Сельта Заявка 34 11 11 12 46 - 51 44
11. Кадис Заявка 35 11 10 14 31 - 50 43
12. Осасуна Заявка 34 10 10 14 31 - 41 40
13. Леванте Заявка 35 9 12 14 40 - 50 39
14. Валенсия Заявка 34 8 12 14 43 - 51 36
15. Хетафе Заявка 34 8 10 16 26 - 40 34
16. Алавес Заявка 35 7 11 17 30 - 54 32
17. Вальядолид Заявка 34 5 16 13 32 - 46 31
18. Уэска Заявка 35 6 12 17 33 - 52 30
19. Эльче Заявка 35 6 12 17 29 - 52 30
20. Эйбар Заявка 34 5 11 18 26 - 46 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 13 3 1 37 - 9 42
2. Реал Мадрид Заявка 17 12 2 3 29 - 10 38
3. Барселона Заявка 18 11 5 2 43 - 18 38
4. Севилья Заявка 17 12 1 4 25 - 11 37
5. Реал Сосьедад Заявка 18 8 6 4 30 - 20 30
6. Гранада Заявка 17 9 3 5 24 - 21 30
7. Атлетик Б Заявка 17 8 5 4 27 - 16 29
8. Бетис Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
9. Вильярреал Заявка 17 7 6 4 23 - 19 27
10. Сельта Заявка 17 8 3 6 27 - 27 27
11. Валенсия Заявка 17 6 7 4 27 - 22 25
12. Осасуна Заявка 17 6 5 6 18 - 20 23
13. Леванте Заявка 17 5 7 5 22 - 25 22
14. Хетафе Заявка 17 5 6 6 13 - 11 21
15. Алавес Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
16. Кадис Заявка 18 5 5 8 16 - 27 20
17. Эльче Заявка 17 4 8 5 16 - 21 20
18. Уэска Заявка 17 4 6 7 16 - 21 18
19. Вальядолид Заявка 17 3 7 7 18 - 26 16
20. Эйбар Заявка 17 2 6 9 11 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 17 12 1 4 37 - 15 37
2. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
3. Атлетико М Заявка 18 10 5 3 24 - 13 35
4. Севилья Заявка 17 10 3 4 24 - 16 33
5. Реал Сосьедад Заявка 17 7 5 5 23 - 15 26
6. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
7. Кадис Заявка 17 6 5 6 15 - 23 23
8. Бетис Заявка 17 6 4 7 19 - 26 22
9. Осасуна Заявка 17 4 5 8 13 - 21 17
10. Сельта Заявка 17 3 8 6 19 - 24 17
11. Леванте Заявка 18 4 5 9 18 - 25 17
12. Атлетик Б Заявка 17 3 7 7 17 - 20 16
13. Вальядолид Заявка 17 2 9 6 14 - 20 15
14. Гранада Заявка 17 4 3 10 19 - 34 15
15. Эйбар Заявка 17 3 5 9 15 - 27 14
16. Хетафе Заявка 17 3 4 10 13 - 29 13
17. Уэска Заявка 18 2 6 10 17 - 31 12
18. Валенсия Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
19. Алавес Заявка 17 2 5 10 13 - 31 11
20. Эльче Заявка 18 2 4 12 13 - 31 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 28 3 9
2. Реал Мадрид Бензема Карим 21 1 8
3. Вильярреал Морено Херард 20 9 5
4. Атлетико М Суарес Луис 19 3 2
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 17 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Савич Стефан 13 0
2. Хетафе Дамиан Суарес 11 1
3. Хетафе Ньом Аллан 10 1
4. Алавес Батталья Родриго 10 1
5. Алавес Эдгар Мендес 10 1
Весь список
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Атлетик Б 88.9% (120)
X 9.6% (13)
Осасуна 1.5% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Осасуна
1.83
3.85
5.63
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетик Б 0:0 Осасуна онлайн

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Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Осасуна

Исход игры
Атлетик Б
89.3% (117)
Ничья
9.2% (12)
Осасуна
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
38.46% (50)
Меньше
61.54% (80)
Обе команды забьют
Да
45.38% (59)
Нет
54.62% (71)
Популярный счёт
1:0 Атлетик Б
38.9% (51)
2:1 Атлетик Б
34.4% (45)
2:0 Атлетик Б
13% (17)
1:1 Ничья
6.9% (9)
3:1 Атлетик Б
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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