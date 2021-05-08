  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига
Атлетик Б
2:2
Конец матча

Стадион:
Осасуна
0'
1:0
1' Гол
Морсильо Хон
1:1
12' Гол
Брашанац Дарко
26' Желтая карточка
Торро Лукас
50' Желтая карточка
Венседор Унай
2:1
62' Гол
Сансет Ойян
2:2
89' Гол
Будимир Анте
90' Желтая карточка
Брашанац Дарко
90'+3
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Нуньес
Унай
4
Иньиго
Мартинес
24
Баленсиага
Микель
12
Беренгер
Алекс
27
Венседор
Унай
6
Весга
Микель
2
Морсильо
Хон
20
Вильялибре
Асьер
16
Сансет
Ойян
1
Эррера
Серхио
15
Рамальо
Чимено
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
24
Торро
Лукас
10
Торрес
Роберто
27
Монкайола
Хон
8
Брашанац
Дарко
11
Барха
Энрике
17
Будимир
Анте
Атлетик Б
4-4-2
Осасуна
4-1-4-1

Ход матча

1'
Морсильо Хон
(Вильялибре Асьер)
1:0
12'
1:1
Брашанац Дарко
(Круз Хуан)
26'
 
Торро Лукас
50'
Венседор Унай
 
62'
Сансет Ойян
(Беренгер Алекс)
2:1
71'
 
Авила Эсекьель
Торро Лукас
72'
 
Видаль Начо
Рамальо Чимено
72'
 
Гарсия Рубен
Круз Хуан
75'
Уильямс Иньяки
Вильялибре Асьер
 
75'
Ибай Гомес
Морсильо Хон
 
79'
 
Хони Родригес
Торрес Роберто
80'
Гарсия Рауль
Сансет Ойян
 
80'
Лопес Унаи
Беренгер Алекс
 
88'
 
Гальего Энрике
Барха Энрике
89'
2:2
Будимир Анте
(Гальего Энрике)
90'
 
Брашанац Дарко

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Беренгер Алекс 8 0.23
2. Уильямс Иньяки 6 (1) 0.17
3. Муньяин Икер 5 0.14
4. Гарсия Рауль 5 (2) 0.14
5. Вильялибре Асьер 4 0.11
6. Лопес Унаи 3 0.09
7. Сансет Ойян 2 0.06
8. Морсильо Хон 2 0.06
9. Капа Андер 2 0.06
10. Юри Берчиче 1 0.03
11. Де Маркос Оскар 1 0.03
12. Нуньес Унай 1 0.03
13. Иньиго Мартинес 1 0.03
14. Йерай Альварес 1 0.03
15. Кодро Кенан 1 (1) 0.03
16. Баленсиага Микель 0 0
17. Ибай Гомес 0 0
18. Гарсия Дани 0 0
19. Весга Микель 0 0
Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будимир Анте 8 0.23
2. Торрес Роберто 6 (3) 0.17
3. Кальери Хонатан 5 0.14
4. Гарсия Рубен 3 (1) 0.09
5. Барха Энрике 2 0.06
6. Брашанац Дарко 2 0.06
7. Монкайола Хон 2 0.06
8. Ронкалья Факундо 1 0.03
9. Адриан Лопес 1 0.03
10. Мартинес Хавьер II 1 0.03
11. Гарсия Давид III 1 0.03
12. Санчес Мануэль 0 0
13. Ойер Санхурхо 0 0
14. Гальего Энрике 0 0
15. Торро Лукас 0 0
16. Круз Хуан 0 0
17. Хони Родригес 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 8 1
2. Гарсия Дани 8 0
3. Гарсия Рауль 6 1
4. Весга Микель 7 0
5. Лопес Унаи 6 0
6. Йерай Альварес 6 0
7. Нуньес Унай 6 0
8. Венседор Унай 6 0
9. Капа Андер 5 0
10. Юри Берчиче 3 0
11. Беренгер Алекс 3 0
12. Морсильо Хон 3 0
13. Де Маркос Оскар 2 0
14. Кодро Кенан 2 0
15. Сансет Ойян 2 0
16. Муньяин Икер 1 0
17. Вильялибре Асьер 1 0
18. Уильямс Иньяки 1 0
19. Лекуе Иньиго 1 0
20. Унай Симон 1 0
Осасуна
# Игрок      
1. Ойер Санхурхо 9 0
2. Видаль Начо 9 0
3. Монкайола Хон 7 1
4. Гарсия Давид III 7 0
5. Перес Иньиго 3 1
6. Эрнандес Аридане 3 1
7. Торро Лукас 4 0
8. Кальери Хонатан 4 0
9. Круз Хуан 4 0
10. Санчес Мануэль 4 0
11. Ронкалья Факундо 2 1
12. Брашанац Дарко 3 0
13. Унаи Гарсия 3 0
14. Гарсия Рубен 2 0
15. Будимир Анте 2 0
16. Эррера Серхио 2 0
17. Барха Энрике 2 0
18. Рубен Мартинес 0 1
19. Мартинес Хавьер II 1 0
20. Гальего Энрике 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетик Б 23.26% (10) 9.3% (4) 6.98% (3) 13.95% (6) 11.63% (5) 34.88% (15)
 Осасуна 12.5% (4) 15.63% (5) 18.75% (6) 0 25% (8) 28.13% (9)

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Севилья 0:1 Атлетик Б УРТ 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Вальядолид Атлетик Б 2:1 Атлетико М
Атлетик Б 0:1 Атлетико Минейро Бетис 0:0 Атлетик Б Калденсе 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:4 Барселона Уберландия 2:3 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Алавес Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 УРТ Томбенсе 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Coimbra 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Pouso Alegre Атлетик Б 1:1 Эйбар Крузейро 1:0 Атлетик Б Сельта 0:0 Атлетик Б Атлетико М 2:1 Атлетик Б
Осасуна Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Реал Мадрид 2:0 Осасуна Сельта 2:1 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Осасуна 2:0 Эльче
Вильярреал 1:2 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Осасуна 0:0 Эйбар Уэска 0:0 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Осасуна 0:2 Барселона Алавес 0:1 Осасуна Осасуна 0:2 Севилья Леванте 0:1 Осасуна Осасуна 2:1 Эйбар Бетис 1:0 Осасуна Альмерия 0:0 Осасуна Осасуна 3:1 Гранада Валенсия 1:1 Осасуна Эспаньол 0:2 Осасуна Гранада 2:0 Осасуна

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Осасуна: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Осасуна 1:0 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 0:1 Осасуна Ла Лига Осасуна 1:2 Атлетик Б Ла Лига Осасуна 1:2 Атлетик Б Примера
Атлетик Б 1:1 Осасуна Примера Осасуна 2:0 Атлетик Б Товарищеские матчи Осасуна 1:5 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Осасуна Кубок Короля Осасуна 1:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:0 Осасуна Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 35 23 8 4 61 - 22 77
2. Барселона Заявка 35 23 6 6 80 - 33 75
3. Реал Мадрид Заявка 34 22 8 4 58 - 24 74
4. Севилья Заявка 34 22 4 8 49 - 27 70
5. Реал Сосьедад Заявка 35 15 11 9 53 - 35 56
6. Вильярреал Заявка 34 13 13 8 51 - 38 52
7. Бетис Заявка 34 14 9 11 43 - 46 51
8. Атлетик Б Заявка 35 11 13 11 46 - 38 46
9. Гранада Заявка 34 13 6 15 43 - 55 45
10. Сельта Заявка 34 11 11 12 46 - 51 44
11. Кадис Заявка 35 11 10 14 31 - 50 43
12. Осасуна Заявка 35 10 11 14 33 - 43 41
13. Леванте Заявка 35 9 12 14 40 - 50 39
14. Валенсия Заявка 34 8 12 14 43 - 51 36
15. Хетафе Заявка 34 8 10 16 26 - 40 34
16. Алавес Заявка 35 7 11 17 30 - 54 32
17. Вальядолид Заявка 34 5 16 13 32 - 46 31
18. Уэска Заявка 35 6 12 17 33 - 52 30
19. Эльче Заявка 35 6 12 17 29 - 52 30
20. Эйбар Заявка 34 5 11 18 26 - 46 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 13 3 1 37 - 9 42
2. Реал Мадрид Заявка 17 12 2 3 29 - 10 38
3. Барселона Заявка 18 11 5 2 43 - 18 38
4. Севилья Заявка 17 12 1 4 25 - 11 37
5. Реал Сосьедад Заявка 18 8 6 4 30 - 20 30
6. Гранада Заявка 17 9 3 5 24 - 21 30
7. Атлетик Б Заявка 18 8 6 4 29 - 18 30
8. Бетис Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
9. Вильярреал Заявка 17 7 6 4 23 - 19 27
10. Сельта Заявка 17 8 3 6 27 - 27 27
11. Валенсия Заявка 17 6 7 4 27 - 22 25
12. Осасуна Заявка 17 6 5 6 18 - 20 23
13. Леванте Заявка 17 5 7 5 22 - 25 22
14. Хетафе Заявка 17 5 6 6 13 - 11 21
15. Алавес Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
16. Кадис Заявка 18 5 5 8 16 - 27 20
17. Эльче Заявка 17 4 8 5 16 - 21 20
18. Уэска Заявка 17 4 6 7 16 - 21 18
19. Вальядолид Заявка 17 3 7 7 18 - 26 16
20. Эйбар Заявка 17 2 6 9 11 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 17 12 1 4 37 - 15 37
2. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
3. Атлетико М Заявка 18 10 5 3 24 - 13 35
4. Севилья Заявка 17 10 3 4 24 - 16 33
5. Реал Сосьедад Заявка 17 7 5 5 23 - 15 26
6. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
7. Кадис Заявка 17 6 5 6 15 - 23 23
8. Бетис Заявка 17 6 4 7 19 - 26 22
9. Осасуна Заявка 18 4 6 8 15 - 23 18
10. Сельта Заявка 17 3 8 6 19 - 24 17
11. Леванте Заявка 18 4 5 9 18 - 25 17
12. Атлетик Б Заявка 17 3 7 7 17 - 20 16
13. Вальядолид Заявка 17 2 9 6 14 - 20 15
14. Гранада Заявка 17 4 3 10 19 - 34 15
15. Эйбар Заявка 17 3 5 9 15 - 27 14
16. Хетафе Заявка 17 3 4 10 13 - 29 13
17. Уэска Заявка 18 2 6 10 17 - 31 12
18. Валенсия Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
19. Алавес Заявка 17 2 5 10 13 - 31 11
20. Эльче Заявка 18 2 4 12 13 - 31 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 28 3 9
2. Реал Мадрид Бензема Карим 21 1 8
3. Вильярреал Морено Херард 20 9 5
4. Атлетико М Суарес Луис 19 3 2
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 17 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Савич Стефан 13 0
2. Хетафе Дамиан Суарес 11 1
3. Хетафе Ньом Аллан 10 1
4. Алавес Батталья Родриго 10 1
5. Алавес Эдгар Мендес 10 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Атлетик Б 88.9% (120)
X 9.6% (13)
Осасуна 1.5% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Атлетик Б 2:2 Осасуна онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Атлетик Б 2:2 Осасуна

Исход игры
Атлетик Б
88.9% (120)
Ничья
9.6% (13)
Осасуна
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
37.31% (50)
Меньше
62.69% (84)
Обе команды забьют
Да
44.03% (59)
Нет
55.97% (75)
Популярный счёт
1:0 Атлетик Б
40% (54)
2:1 Атлетик Б
33.3% (45)
2:0 Атлетик Б
12.6% (17)
1:1 Ничья
6.7% (9)
0:0 Ничья
2.2% (3)
3:1 Атлетик Б
2.2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 