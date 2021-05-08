1:0
1' ГолМорсильо Хон
1:1
12' ГолБрашанац Дарко
26' Желтая карточкаТорро Лукас
50' Желтая карточкаВенседор Унай
2:1
62' ГолСансет Ойян
2:2
89' ГолБудимир Анте
90' Желтая карточкаБрашанац Дарко
16
Сансет
Ойян
24
Торро
Лукас
11
Барха
Энрике
17
Будимир
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Сансет ОйянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Уильямс НикоНападающий
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Адриан ЛопесНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
1'
1:0
12'
1:1
26'
50'
62'
2:1
89'
2:2
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
9 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
10 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Беренгер Алекс
|8
|0.23
|2.
|Уильямс Иньяки
|6 (1)
|0.17
|3.
|Муньяин Икер
|5
|0.14
|4.
|Гарсия Рауль
|5 (2)
|0.14
|5.
|Вильялибре Асьер
|4
|0.11
|6.
|Лопес Унаи
|3
|0.09
|7.
|Сансет Ойян
|2
|0.06
|8.
|Морсильо Хон
|2
|0.06
|9.
|Капа Андер
|2
|0.06
|10.
|Юри Берчиче
|1
|0.03
|11.
|Де Маркос Оскар
|1
|0.03
|12.
|Нуньес Унай
|1
|0.03
|13.
|Иньиго Мартинес
|1
|0.03
|14.
|Йерай Альварес
|1
|0.03
|15.
|Кодро Кенан
|1 (1)
|0.03
|16.
|Баленсиага Микель
|0
|0
|17.
|Ибай Гомес
|0
|0
|18.
|Гарсия Дани
|0
|0
|19.
|Весга Микель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будимир Анте
|8
|0.23
|2.
|Торрес Роберто
|6 (3)
|0.17
|3.
|Кальери Хонатан
|5
|0.14
|4.
|Гарсия Рубен
|3 (1)
|0.09
|5.
|Барха Энрике
|2
|0.06
|6.
|Брашанац Дарко
|2
|0.06
|7.
|Монкайола Хон
|2
|0.06
|8.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.03
|9.
|Адриан Лопес
|1
|0.03
|10.
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.03
|11.
|Гарсия Давид III
|1
|0.03
|12.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|13.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
|14.
|Гальего Энрике
|0
|0
|15.
|Торро Лукас
|0
|0
|16.
|Круз Хуан
|0
|0
|17.
|Хони Родригес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иньиго Мартинес
|8
|1
|2.
|Гарсия Дани
|8
|0
|3.
|Гарсия Рауль
|6
|1
|4.
|Весга Микель
|7
|0
|5.
|Лопес Унаи
|6
|0
|6.
|Йерай Альварес
|6
|0
|7.
|Нуньес Унай
|6
|0
|8.
|Венседор Унай
|6
|0
|9.
|Капа Андер
|5
|0
|10.
|Юри Берчиче
|3
|0
|11.
|Беренгер Алекс
|3
|0
|12.
|Морсильо Хон
|3
|0
|13.
|Де Маркос Оскар
|2
|0
|14.
|Кодро Кенан
|2
|0
|15.
|Сансет Ойян
|2
|0
|16.
|Муньяин Икер
|1
|0
|17.
|Вильялибре Асьер
|1
|0
|18.
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|19.
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|20.
|Унай Симон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ойер Санхурхо
|9
|0
|2.
|Видаль Начо
|9
|0
|3.
|Монкайола Хон
|7
|1
|4.
|Гарсия Давид III
|7
|0
|5.
|Перес Иньиго
|3
|1
|6.
|Эрнандес Аридане
|3
|1
|7.
|Торро Лукас
|4
|0
|8.
|Кальери Хонатан
|4
|0
|9.
|Круз Хуан
|4
|0
|10.
|Санчес Мануэль
|4
|0
|11.
|Ронкалья Факундо
|2
|1
|12.
|Брашанац Дарко
|3
|0
|13.
|Унаи Гарсия
|3
|0
|14.
|Гарсия Рубен
|2
|0
|15.
|Будимир Анте
|2
|0
|16.
|Эррера Серхио
|2
|0
|17.
|Барха Энрике
|2
|0
|18.
|Рубен Мартинес
|0
|1
|19.
|Мартинес Хавьер II
|1
|0
|20.
|Гальего Энрике
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетик Б
|23.26% (10)
|9.3% (4)
|6.98% (3)
|13.95% (6)
|11.63% (5)
|34.88% (15)
|Осасуна
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|0
|25% (8)
|28.13% (9)
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: +4 =7 -9Севилья 0:1 Атлетик Б УРТ 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Вальядолид Атлетик Б 2:1 Атлетико М
Атлетик Б 0:1 Атлетико Минейро Бетис 0:0 Атлетик Б Калденсе 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:4 Барселона Уберландия 2:3 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Алавес Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 УРТ Томбенсе 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Coimbra 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Pouso Alegre Атлетик Б 1:1 Эйбар Крузейро 1:0 Атлетик Б Сельта 0:0 Атлетик Б Атлетико М 2:1 Атлетик Б
Осасуна Последние 20 матчей: +8 =5 -7Реал Мадрид 2:0 Осасуна Сельта 2:1 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Осасуна 2:0 Эльче
Вильярреал 1:2 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Осасуна 0:0 Эйбар Уэска 0:0 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Осасуна 0:2 Барселона Алавес 0:1 Осасуна Осасуна 0:2 Севилья Леванте 0:1 Осасуна Осасуна 2:1 Эйбар Бетис 1:0 Осасуна Альмерия 0:0 Осасуна Осасуна 3:1 Гранада Валенсия 1:1 Осасуна Эспаньол 0:2 Осасуна Гранада 2:0 Осасуна
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Осасуна: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Атлетик Б 1:1 Осасуна Примера Осасуна 2:0 Атлетик Б Товарищеские матчи Осасуна 1:5 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Осасуна Кубок Короля Осасуна 1:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:0 Осасуна Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|35
|23
|8
|4
|61 - 22
|77
|2.
|Барселона
|Заявка
|35
|23
|6
|6
|80 - 33
|75
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|22
|8
|4
|58 - 24
|74
|4.
|Севилья
|Заявка
|34
|22
|4
|8
|49 - 27
|70
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|53 - 35
|56
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|51 - 38
|52
|7.
|Бетис
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|43 - 46
|51
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|11
|13
|11
|46 - 38
|46
|9.
|Гранада
|Заявка
|34
|13
|6
|15
|43 - 55
|45
|10.
|Сельта
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|46 - 51
|44
|11.
|Кадис
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|31 - 50
|43
|12.
|Осасуна
|Заявка
|35
|10
|11
|14
|33 - 43
|41
|13.
|Леванте
|Заявка
|35
|9
|12
|14
|40 - 50
|39
|14.
|Валенсия
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|43 - 51
|36
|15.
|Хетафе
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|26 - 40
|34
|16.
|Алавес
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|30 - 54
|32
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|34
|5
|16
|13
|32 - 46
|31
|18.
|Уэска
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|33 - 52
|30
|19.
|Эльче
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|29 - 52
|30
|20.
|Эйбар
|Заявка
|34
|5
|11
|18
|26 - 46
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|37 - 9
|42
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|29 - 10
|38
|3.
|Барселона
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|43 - 18
|38
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|25 - 11
|37
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|30 - 20
|30
|6.
|Гранада
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 21
|30
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 18
|30
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 19
|27
|10.
|Сельта
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 27
|27
|11.
|Валенсия
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|27 - 22
|25
|12.
|Осасуна
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 20
|23
|13.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 25
|22
|14.
|Хетафе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|13 - 11
|21
|15.
|Алавес
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|16.
|Кадис
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|16 - 27
|20
|17.
|Эльче
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 21
|20
|18.
|Уэска
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 21
|18
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 26
|16
|20.
|Эйбар
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|37 - 15
|37
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 14
|36
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 13
|35
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 16
|33
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 15
|26
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 19
|25
|7.
|Кадис
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|15 - 23
|23
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 26
|22
|9.
|Осасуна
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|15 - 23
|18
|10.
|Сельта
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|19 - 24
|17
|11.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 25
|17
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|17 - 20
|16
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|14 - 20
|15
|14.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 34
|15
|15.
|Эйбар
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 27
|14
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 29
|13
|17.
|Уэска
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|17 - 31
|12
|18.
|Валенсия
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|19.
|Алавес
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 31
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 31
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Месси Лионель
|28
|3
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|21
|1
|8
|3.
|Вильярреал
|Морено Херард
|20
|9
|5
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|19
|3
|2
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|17
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Савич Стефан
|13
|0
|2.
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|11
|1
|3.
|Хетафе
|Ньом Аллан
|10
|1
|4.
|Алавес
|Батталья Родриго
|10
|1
|5.
|Алавес
|Эдгар Мендес
|10
|1
Прогнозы на матч Атлетик Б 2:2 Осасуна
Исход игры
Атлетик Б
88.9% (120)
Ничья
9.6% (13)
Осасуна
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
37.31% (50)
Меньше
62.69% (84)
Обе команды забьют
Да
44.03% (59)
Нет
55.97% (75)
Популярный счёт
1:0 Атлетик Б
40% (54)
2:1 Атлетик Б
33.3% (45)
2:0 Атлетик Б
12.6% (17)
1:1 Ничья
6.7% (9)
0:0 Ничья
2.2% (3)
3:1 Атлетик Б
2.2% (3)
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