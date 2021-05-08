Второй тайм

94' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Матч возобновлен

93' Авила Эсекьель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Рефери не любит споров - именно за это Брашанац Дарко сейчас получил желтую

91' Ибай Гомес не смог попасть в створ ударом издали

91' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Осасуна

90' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Эрнандес Аридане выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Осасуна имеет хороший шанс забить.

87' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

86' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Иньиго Мартинес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

84' Удар от ворот произведет Осасуна

84' Монкайола Хон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Будимир Анте предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' Будимир Анте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Удар от ворот произведет Осасуна

80' Тактическая замена. Сансет Ойян уходит с поля и его заменяет Рауль Гарсия

79' Торрес Роберто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Плохо сыграл Нуньес Унай - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

79' Весга Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

78' Де Маркос Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Хорошую попытку сделал Торрес Роберто . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Баленсиага Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Де Маркос Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Торро Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Морсильо Хон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Как он промахнулся? Сансет Ойян имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

67' Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Вильялибре Асьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Плохо сыграл Нуньес Унай - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

66' Баленсиага Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Баленсиага Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Атлетик Б будет все-таки засчитан.

64' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

61' Хорошую попытку сделал Сансет Ойян . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

59' Торро Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Выглядело как неплохой момент. Беренгер Алекс из команды Атлетик Б закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

54' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

52' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Торрес Роберто решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

50' Венседор Унай получил желтую карточку от судьи

50' Хорошую попытку сделал Барха Энрике . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля