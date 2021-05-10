Второй тайм

84' Удар от ворот произведет Гранада

83' Каналес Серхио разрезает оборону соперника отличным пасом

82' Тельо Кристиан из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

81' Удар от ворот произведет Гранада

81' Иглесиас Борха не смог попасть в створ ударом издали

80' Тактическая замена. Карвалью Вилльям уходит с поля и его заменяет Родри

78' Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Виктор Руис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

71' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Хоакин Санчес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Мачис Дарвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Этеки Ян получил желтую карточку от судьи

66' Г О О О О Л - Мачис Дарвин забивает!

66' Отличные скиллы показывает Мачис Дарвин , обводя своих соперников

65' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Хоакин Санчес получил желтую карточку от судьи

64' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Эррера Янгель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Санчес Герман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Удар от ворот произведет Бетис

57' Рефери не любит споров - именно за это Пуэртас Антонио сейчас получил желтую

57' Пуэртас Антонио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Виктор Руис получил желтую карточку от судьи

55' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Головой пробил Пуэртас Антонио , но голкипер отбил его в поле!

54' Мачис Дарвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Карвалью Вилльям выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Браво Клаудио взял и забрал мяч на выходе

46' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Эмерсон Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота