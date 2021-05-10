Испания: Ла Лига 2020-2021
Бетис
1:1
Второй тайм: 86'
Стадион: Бенито Вильямарин
Гранада
13' Желтая карточкаМонторо Анхель
1:0
39' ГолИглесиас Борха
55' Желтая карточкаВиктор Руис
57' Желтая карточкаПуэртас Антонио
64' Желтая карточкаХоакин Санчес
1:1
66' ГолМачис Дарвин
69' Желтая карточкаЭтеки Ян
33
Миранда
Хуан
17
Кини
Марин
11
Мачис
Дарвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Морено АлексЗащитник
-
12 СиднейЗащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Фекир ЯссинНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кини МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
28 Санчес ПепеЗащитник
-
18 Марин АдрианЗащитник
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
13'
39'
1:0
55'
57'
64'
66'
1:1
69'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
9 Угловые 2
-
2 Офсайды 4
-
16 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каналес Серхио
|8 (2)
|0.23
|2.
|Иглесиас Борха
|8 (3)
|0.23
|3.
|Тельо Кристиан
|5
|0.14
|4.
|Фекир Набиль
|4 (1)
|0.11
|5.
|Манди Аисса
|3
|0.09
|6.
|Санабрия Антонио
|3
|0.09
|7.
|Хоакин Санчес
|2
|0.06
|8.
|Руибаль Айтор
|2
|0.06
|9.
|Хуанми Мигель
|2
|0.06
|10.
|Карвалью Вилльям
|2
|0.06
|11.
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.03
|12.
|Миранда Хуан
|1
|0.03
|13.
|Виктор Руис
|1
|0.03
|14.
|Гидо Родригес
|1
|0.03
|15.
|Морон Лоренцо
|1
|0.03
|16.
|Морено Алекс
|0
|0
|17.
|Лаинес Диего
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сольдадо Роберто
|9 (2)
|0.26
|2.
|Видаль Молина
|6
|0.17
|3.
|Суарес Луис III
|5
|0.14
|4.
|Мачис Дарвин
|4
|0.11
|5.
|Кенеди Роберт
|4
|0.11
|6.
|Санчес Герман
|3
|0.09
|7.
|Эррера Янгель
|3
|0.09
|8.
|Пуэртас Антонио
|2
|0.06
|9.
|Кина Домингуш
|2
|0.06
|10.
|Соро Альберто
|1
|0.03
|11.
|Милья Луис
|1
|0.03
|12.
|Монторо Анхель
|1 (1)
|0.03
|13.
|Кини Марин
|1
|0.03
|14.
|Дуарте Домингуш
|1
|0.03
|15.
|Фулкье Димитри
|0
|0
|16.
|Виктор Диаз
|0
|0
|17.
|Гоналон Максим
|0
|0
|18.
|Марин Адриан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гидо Родригес
|10
|0
|2.
|Эмерсон Жуниор
|8
|1
|3.
|Манди Аисса
|5
|2
|4.
|Виктор Руис
|8
|0
|5.
|Карвалью Вилльям
|5
|1
|6.
|Фекир Набиль
|5
|1
|7.
|Акуоку Поль
|4
|1
|8.
|Каналес Серхио
|4
|0
|9.
|Миранда Хуан
|4
|0
|10.
|Гуардадо Андрес
|3
|0
|11.
|Бартра Марк
|3
|0
|12.
|Морено Алекс
|3
|0
|13.
|Лаинес Диего
|3
|0
|14.
|Браво Клаудио
|2
|0
|15.
|Роблес Жоэль
|2
|0
|16.
|Хоакин Санчес
|2
|0
|17.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|18.
|Иглесиас Борха
|2
|0
|19.
|Руибаль Айтор
|2
|0
|20.
|Морон Лоренцо
|2
|0
|21.
|Монтойя Мартин
|0
|1
|22.
|Сидней
|1
|0
|23.
|Хуанми Мигель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Герман
|10
|1
|2.
|Сольдадо Роберто
|7
|1
|3.
|Гоналон Максим
|7
|1
|4.
|Монторо Анхель
|7
|0
|5.
|Фулкье Димитри
|7
|0
|6.
|Эррера Янгель
|7
|0
|7.
|Пуэртас Антонио
|6
|0
|8.
|Суарес Луис III
|6
|0
|9.
|Дуарте Домингуш
|4
|1
|10.
|Вальехо Хесус
|2
|1
|11.
|Кенеди Роберт
|3
|0
|12.
|Кини Марин
|3
|0
|13.
|Перес Неуэн
|3
|0
|14.
|Этеки Ян
|1
|1
|15.
|Видаль Молина
|2
|0
|16.
|Виктор Диаз
|2
|0
|17.
|Мачис Дарвин
|1
|0
|18.
|Вико Федерико
|1
|0
|19.
|Силва Руи
|1
|0
|20.
|Аарон Эскандель
|1
|0
|21.
|Марин Адриан
|1
|0
|22.
|Милья Луис
|1
|0
|23.
|Нева Карлос
|1
|0
|24.
|Барсия Серхио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бетис
|11.63% (5)
|11.63% (5)
|16.28% (7)
|11.63% (5)
|16.28% (7)
|32.56% (14)
|Гранада
|9.52% (4)
|14.29% (6)
|16.67% (7)
|11.9% (5)
|9.52% (4)
|38.1% (16)
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +10 =7 -3Вальядолид 1:1 Бетис Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 0:0 Атлетик Б Бетис 2:2 Валенсия
Бетис 1:1 Атлетико М Эльче 1:1 Бетис Бетис 2:0 Леванте Севилья 1:0 Бетис Бетис 3:2 Алавес Кадис 0:1 Бетис Бетис 1:0 Хетафе Вильярреал 1:2 Бетис Бетис 2:3 Барселона Бетис 1:1 Атлетик Б Бетис 1:0 Осасуна Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 2:1 Сельта Спортинг Хихон 0:2 Бетис Уэска 0:2 Бетис
Гранада Последние 20 матчей: +7 =1 -12Гранада 0:1 Кадис Барселона 1:2 Гранада Севилья 2:1 Гранада Гранада 4:1 Эйбар
Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Вальядолид 1:2 Гранада Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Гранада 0:3 Вильярреал Валенсия 2:1 Гранада Мольде 2:1 Гранада Гранада 1:0 Реал Сосьедад Гранада 2:0 Мольде Атлетик Б 2:1 Гранада Гранада 2:1 Эльче Наполи 2:1 Гранада Уэска 3:2 Гранада Гранада 2:0 Наполи Гранада 1:2 Атлетико М Леванте 2:2 Гранада Гранада 3:5 Барселона
Последние игры между собой
Бетис: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Гранада: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Гранада 4:1 Бетис Примера Бетис 2:2 Гранада Примера Бетис 2:0 Гранада Примера Гранада 1:1 Бетис Примера Гранада 1:2 Бетис Товарищеские матчи Гранада 1:0 Бетис Примера Бетис 0:0 Гранада Примера Гранада 1:5 Бетис Примера Бетис 1:2 Гранада Примера Бетис 1:2 Гранада Примера Гранада 0:1 Бетис Примера Гранада 3:0 Бетис Сегунда Гранада 2:2 Бетис Кубок Короля Бетис 4:1 Гранада Сегунда
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|35
|23
|8
|4
|61 - 22
|77
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|60 - 26
|75
|3.
|Барселона
|Заявка
|35
|23
|6
|6
|80 - 33
|75
|4.
|Севилья
|Заявка
|35
|22
|5
|8
|51 - 29
|71
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|53 - 35
|56
|6.
|Бетис
|1:1 Заявка
|35
|14
|10
|11
|44 - 47
|52
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|13
|13
|9
|53 - 42
|52
|8.
|Сельта
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|50 - 53
|47
|9.
|Гранада
|1:1 Заявка
|35
|13
|7
|15
|44 - 56
|46
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|11
|13
|11
|46 - 38
|46
|11.
|Кадис
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|31 - 50
|43
|12.
|Осасуна
|Заявка
|35
|10
|11
|14
|33 - 43
|41
|13.
|Валенсия
|Заявка
|35
|9
|12
|14
|46 - 51
|39
|14.
|Леванте
|Заявка
|35
|9
|12
|14
|40 - 50
|39
|15.
|Хетафе
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|26 - 41
|34
|16.
|Алавес
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|30 - 54
|32
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|35
|5
|16
|14
|32 - 49
|31
|18.
|Уэска
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|33 - 52
|30
|19.
|Эльче
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|29 - 52
|30
|20.
|Эйбар
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|27 - 46
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|37 - 9
|42
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|31 - 12
|39
|3.
|Барселона
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|43 - 18
|38
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|25 - 11
|37
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|30 - 20
|30
|6.
|Гранада
|1:1 Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 21
|30
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 18
|30
|8.
|Бетис
|1:1 Заявка
|18
|8
|6
|4
|25 - 21
|30
|9.
|Валенсия
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 22
|28
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 23
|27
|11.
|Сельта
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 27
|27
|12.
|Осасуна
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 20
|23
|13.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 25
|22
|14.
|Хетафе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|13 - 12
|21
|15.
|Алавес
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|16.
|Кадис
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|16 - 27
|20
|17.
|Эльче
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 21
|20
|18.
|Уэска
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 21
|18
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 26
|16
|20.
|Эйбар
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|37 - 15
|37
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 14
|36
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 13
|35
|4.
|Севилья
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 18
|34
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 15
|26
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 19
|25
|7.
|Кадис
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|15 - 23
|23
|8.
|Бетис
|1:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 26
|22
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|23 - 26
|20
|10.
|Осасуна
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|15 - 23
|18
|11.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 25
|17
|12.
|Эйбар
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|16 - 27
|17
|13.
|Гранада
|1:1 Заявка
|18
|4
|4
|10
|20 - 35
|16
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|17 - 20
|16
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|14 - 23
|15
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 29
|13
|17.
|Уэска
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|17 - 31
|12
|18.
|Валенсия
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|19.
|Алавес
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 31
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 31
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Месси Лионель
|28
|3
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|21
|1
|8
|3.
|Вильярреал
|Морено Херард
|21
|10
|5
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|19
|3
|2
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|17
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Савич Стефан
|13
|0
|2.
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|11
|1
|3.
|Реал Мадрид
|Каземиро Карлос
|10
|1
|4.
|Хетафе
|Ньом Аллан
|10
|1
|5.
|Алавес
|Батталья Родриго
|10
|1
Прогнозы на матч Бетис 1:1 Гранада
Исход игры
Бетис
74.5% (102)
Ничья
19% (26)
Гранада
6.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
42.96% (58)
Меньше
57.04% (77)
Обе команды забьют
Да
58.52% (79)
Нет
41.48% (56)
Популярный счёт
2:1 Бетис
35% (48)
1:0 Бетис
31.4% (43)
1:1 Ничья
16.1% (22)
2:0 Бетис
5.8% (8)
1:2 Гранада
4.4% (6)
0:1 Гранада
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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