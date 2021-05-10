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Испания: Ла Лига 2020-2021

2020-2021
Бетис
2:1
Конец матча

Стадион:
Гранада
0'
12' Желтая карточка
Монторо Анхель
1:0
39' Гол
Иглесиас Борха
55' Желтая карточка
Виктор Руис
57' Желтая карточка
Пуэртас Антонио
64' Желтая карточка
Хоакин Санчес
1:1
66' Гол
Мачис Дарвин
69' Желтая карточка
Этеки Ян
2:1
87' Гол
Иглесиас Борха
90' Желтая карточка
Кини Марин
90'+5
25
Браво
Клаудио
22
Эмерсон
Жуниор
5
Бартра
Марк
6
Виктор
Руис
33
Миранда
Хуан
21
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
17
Хоакин
Санчес
10
Каналес
Серхио
24
Руибаль
Айтор
9
Иглесиас
Борха
13
Аарон
Эскандель
2
Фулкье
Димитри
6
Санчес
Герман
22
Дуарте
Домингуш
17
Кини
Марин
4
Гоналон
Максим
21
Эррера
Янгель
10
Пуэртас
Антонио
19
Монторо
Анхель
11
Мачис
Дарвин
7
Суарес
Луис
III
Бетис
4-2-3-1
Гранада
4-2-3-1

Ход матча

12'
 
Монторо Анхель
13'
 
Вико Федерико
Монторо Анхель
39'
Иглесиас Борха
(Руибаль Айтор)
1:0
55'
Виктор Руис
 
57'
 
Пуэртас Антонио
63'
 
Этеки Ян
Эррера Янгель
64'
Хоакин Санчес
 
66'
1:1
Мачис Дарвин
69'
 
Этеки Ян
72'
Тельо Кристиан
Руибаль Айтор
 
72'
Лаинес Диего
Хоакин Санчес
 
76'
 
Перес Неуэн
Дуарте Домингуш
77'
 
Виктор Диаз
Мачис Дарвин
77'
 
Видаль Молина
Вико Федерико
80'
Родри Родриго
Карвалью Вилльям
 
87'
Иглесиас Борха
2:1
89'
Гуардадо Андрес
Каналес Серхио
 
90'
 
Кини Марин

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 2
  • 3 Офсайды 5
  • 16 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иглесиас Борха 9 (3) 0.26
2. Каналес Серхио 8 (2) 0.23
3. Тельо Кристиан 5 0.14
4. Фекир Набиль 4 (1) 0.11
5. Манди Аисса 3 0.09
6. Санабрия Антонио 3 0.09
7. Хоакин Санчес 2 0.06
8. Руибаль Айтор 2 0.06
9. Хуанми Мигель 2 0.06
10. Карвалью Вилльям 2 0.06
11. Эмерсон Жуниор 1 0.03
12. Миранда Хуан 1 0.03
13. Виктор Руис 1 0.03
14. Гидо Родригес 1 0.03
15. Морон Лоренцо 1 0.03
16. Морено Алекс 0 0
17. Лаинес Диего 0 0
Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сольдадо Роберто 9 (2) 0.26
2. Видаль Молина 6 0.17
3. Суарес Луис III 5 0.14
4. Мачис Дарвин 4 0.11
5. Кенеди Роберт 4 0.11
6. Санчес Герман 3 0.09
7. Эррера Янгель 3 0.09
8. Пуэртас Антонио 2 0.06
9. Кина Домингуш 2 0.06
10. Соро Альберто 1 0.03
11. Милья Луис 1 0.03
12. Монторо Анхель 1 (1) 0.03
13. Кини Марин 1 0.03
14. Дуарте Домингуш 1 0.03
15. Фулкье Димитри 0 0
16. Виктор Диаз 0 0
17. Гоналон Максим 0 0
18. Марин Адриан 0 0

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Гидо Родригес 10 0
2. Эмерсон Жуниор 8 1
3. Манди Аисса 5 2
4. Виктор Руис 8 0
5. Карвалью Вилльям 5 1
6. Фекир Набиль 5 1
7. Акуоку Поль 4 1
8. Каналес Серхио 4 0
9. Миранда Хуан 4 0
10. Гуардадо Андрес 3 0
11. Бартра Марк 3 0
12. Морено Алекс 3 0
13. Лаинес Диего 3 0
14. Браво Клаудио 2 0
15. Роблес Жоэль 2 0
16. Хоакин Санчес 2 0
17. Санабрия Антонио 2 0
18. Иглесиас Борха 2 0
19. Руибаль Айтор 2 0
20. Морон Лоренцо 2 0
21. Монтойя Мартин 0 1
22. Сидней 1 0
23. Хуанми Мигель 1 0
Гранада
# Игрок      
1. Санчес Герман 10 1
2. Сольдадо Роберто 7 1
3. Гоналон Максим 7 1
4. Монторо Анхель 7 0
5. Фулкье Димитри 7 0
6. Эррера Янгель 7 0
7. Пуэртас Антонио 6 0
8. Суарес Луис III 6 0
9. Дуарте Домингуш 4 1
10. Кини Марин 4 0
11. Вальехо Хесус 2 1
12. Кенеди Роберт 3 0
13. Перес Неуэн 3 0
14. Этеки Ян 1 1
15. Видаль Молина 2 0
16. Виктор Диаз 2 0
17. Мачис Дарвин 1 0
18. Вико Федерико 1 0
19. Силва Руи 1 0
20. Аарон Эскандель 1 0
21. Марин Адриан 1 0
22. Милья Луис 1 0
23. Нева Карлос 1 0
24. Барсия Серхио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 11.11% (5) 11.11% (5) 17.78% (8) 11.11% (5) 15.56% (7) 33.33% (15)
 Гранада 9.3% (4) 13.95% (6) 16.28% (7) 11.63% (5) 11.63% (5) 37.21% (16)

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Вальядолид 1:1 Бетис Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 0:0 Атлетик Б Бетис 2:2 Валенсия
Бетис 1:1 Атлетико М Эльче 1:1 Бетис Бетис 2:0 Леванте Севилья 1:0 Бетис Бетис 3:2 Алавес Кадис 0:1 Бетис Бетис 1:0 Хетафе Вильярреал 1:2 Бетис Бетис 2:3 Барселона Бетис 1:1 Атлетик Б Бетис 1:0 Осасуна Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 2:1 Сельта Спортинг Хихон 0:2 Бетис Уэска 0:2 Бетис
Гранада Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Гранада 0:1 Кадис Барселона 1:2 Гранада Севилья 2:1 Гранада Гранада 4:1 Эйбар
Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Вальядолид 1:2 Гранада Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Гранада 0:3 Вильярреал Валенсия 2:1 Гранада Мольде 2:1 Гранада Гранада 1:0 Реал Сосьедад Гранада 2:0 Мольде Атлетик Б 2:1 Гранада Гранада 2:1 Эльче Наполи 2:1 Гранада Уэска 3:2 Гранада Гранада 2:0 Наполи Гранада 1:2 Атлетико М Леванте 2:2 Гранада Гранада 3:5 Барселона

Последние игры между собой

Бетис: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Гранада: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Гранада 2:0 Бетис Ла Лига Бетис 3:2 Гранада Товарищеские матчи Бетис 2:2 Гранада Ла Лига Гранада 1:0 Бетис Ла Лига
Гранада 4:1 Бетис Примера Бетис 2:2 Гранада Примера Бетис 2:0 Гранада Примера Гранада 1:1 Бетис Примера Гранада 1:2 Бетис Товарищеские матчи Гранада 1:0 Бетис Примера Бетис 0:0 Гранада Примера Гранада 1:5 Бетис Примера Бетис 1:2 Гранада Примера Бетис 1:2 Гранада Примера Гранада 0:1 Бетис Примера Гранада 3:0 Бетис Сегунда Гранада 2:2 Бетис Кубок Короля Бетис 4:1 Гранада Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 35 23 8 4 61 - 22 77
2. Реал Мадрид Заявка 35 22 9 4 60 - 26 75
3. Барселона Заявка 35 23 6 6 80 - 33 75
4. Севилья Заявка 35 22 5 8 51 - 29 71
5. Реал Сосьедад Заявка 35 15 11 9 53 - 35 56
6. Бетис Заявка 35 15 9 11 45 - 47 54
7. Вильярреал Заявка 35 13 13 9 53 - 42 52
8. Сельта Заявка 35 12 11 12 50 - 53 47
9. Атлетик Б Заявка 35 11 13 11 46 - 38 46
10. Гранада Заявка 35 13 6 16 44 - 57 45
11. Кадис Заявка 35 11 10 14 31 - 50 43
12. Осасуна Заявка 35 10 11 14 33 - 43 41
13. Валенсия Заявка 35 9 12 14 46 - 51 39
14. Леванте Заявка 35 9 12 14 40 - 50 39
15. Хетафе Заявка 35 8 10 17 26 - 41 34
16. Алавес Заявка 35 7 11 17 30 - 54 32
17. Вальядолид Заявка 35 5 16 14 32 - 49 31
18. Уэска Заявка 35 6 12 17 33 - 52 30
19. Эльче Заявка 35 6 12 17 29 - 52 30
20. Эйбар Заявка 35 6 11 18 27 - 46 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 13 3 1 37 - 9 42
2. Реал Мадрид Заявка 18 12 3 3 31 - 12 39
3. Барселона Заявка 18 11 5 2 43 - 18 38
4. Севилья Заявка 17 12 1 4 25 - 11 37
5. Бетис Заявка 18 9 5 4 26 - 21 32
6. Реал Сосьедад Заявка 18 8 6 4 30 - 20 30
7. Гранада Заявка 17 9 3 5 24 - 21 30
8. Атлетик Б Заявка 18 8 6 4 29 - 18 30
9. Валенсия Заявка 18 7 7 4 30 - 22 28
10. Вильярреал Заявка 18 7 6 5 25 - 23 27
11. Сельта Заявка 17 8 3 6 27 - 27 27
12. Осасуна Заявка 17 6 5 6 18 - 20 23
13. Леванте Заявка 17 5 7 5 22 - 25 22
14. Хетафе Заявка 18 5 6 7 13 - 12 21
15. Алавес Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
16. Кадис Заявка 18 5 5 8 16 - 27 20
17. Эльче Заявка 17 4 8 5 16 - 21 20
18. Уэска Заявка 17 4 6 7 16 - 21 18
19. Вальядолид Заявка 17 3 7 7 18 - 26 16
20. Эйбар Заявка 17 2 6 9 11 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 17 12 1 4 37 - 15 37
2. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
3. Атлетико М Заявка 18 10 5 3 24 - 13 35
4. Севилья Заявка 18 10 4 4 26 - 18 34
5. Реал Сосьедад Заявка 17 7 5 5 23 - 15 26
6. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
7. Кадис Заявка 17 6 5 6 15 - 23 23
8. Бетис Заявка 17 6 4 7 19 - 26 22
9. Сельта Заявка 18 4 8 6 23 - 26 20
10. Осасуна Заявка 18 4 6 8 15 - 23 18
11. Леванте Заявка 18 4 5 9 18 - 25 17
12. Эйбар Заявка 18 4 5 9 16 - 27 17
13. Атлетик Б Заявка 17 3 7 7 17 - 20 16
14. Вальядолид Заявка 18 2 9 7 14 - 23 15
15. Гранада Заявка 18 4 3 11 20 - 36 15
16. Хетафе Заявка 17 3 4 10 13 - 29 13
17. Уэска Заявка 18 2 6 10 17 - 31 12
18. Валенсия Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
19. Алавес Заявка 17 2 5 10 13 - 31 11
20. Эльче Заявка 18 2 4 12 13 - 31 10
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 28 3 9
2. Реал Мадрид Бензема Карим 21 1 8
3. Вильярреал Морено Херард 21 10 5
4. Атлетико М Суарес Луис 19 3 2
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 17 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Савич Стефан 13 0
2. Хетафе Дамиан Суарес 11 1
3. Реал Мадрид Каземиро Карлос 10 1
4. Хетафе Ньом Аллан 10 1
5. Алавес Батталья Родриго 10 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Бетис 74.5% (102)
X 19% (26)
Гранада 6.6% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Бетис 2:1 Гранада

Исход игры
Бетис
74.5% (102)
Ничья
19% (26)
Гранада
6.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
42.96% (58)
Меньше
57.04% (77)
Обе команды забьют
Да
58.52% (79)
Нет
41.48% (56)
Популярный счёт
2:1 Бетис
35% (48)
1:0 Бетис
31.4% (43)
1:1 Ничья
16.1% (22)
2:0 Бетис
5.8% (8)
1:2 Гранада
4.4% (6)
0:1 Гранада
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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