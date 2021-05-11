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Испания: Ла Лига 2020-2021

2020-2021
Осасуна
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Кадис
0' 17'
25
Хуан
Перес
II
2
Видаль
Начо
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
39
Санчес
Мануэль
6
Ойер
Санхурхо
24
Торро
Лукас
28
Мартинес
Хавьер
II
9
Авила
Эсекьель
17
Будимир
Анте
14
Гарсия
Рубен
13
Хиль
Давид
15
Акапо
Карлос
19
Алькала
Педро
4
Мауро
Маркос
22
Альфонсо
Луис
20
Карселен
Исаак
2
Йонссон
Йенс
5
Гарридо
Хон
9
Лосано
Энтони
12
Шапоньич
Иван
21
Собрино
Рубен
Осасуна
4-3-3
Кадис
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будимир Анте 8 0.22
2. Торрес Роберто 6 (3) 0.17
3. Кальери Хонатан 5 0.14
4. Гарсия Рубен 3 (1) 0.08
5. Барха Энрике 2 0.06
6. Брашанац Дарко 2 0.06
7. Монкайола Хон 2 0.06
8. Ронкалья Факундо 1 0.03
9. Адриан Лопес 1 0.03
10. Мартинес Хавьер II 1 0.03
11. Гарсия Давид III 1 0.03
12. Санчес Мануэль 0 0
13. Ойер Санхурхо 0 0
14. Гальего Энрике 0 0
15. Торро Лукас 0 0
16. Круз Хуан 0 0
17. Хони Родригес 0 0
Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 7 0.19
2. Алекс Фернандес 4 (2) 0.11
3. Лосано Энтони 3 0.08
4. Кала Хуан 3 0.08
5. Хименес Альваро 2 0.06
6. Санчес Сальвадор 2 0.06
7. Мауро Маркос 2 0.06
8. Переа Альберто 1 0.03
9. Алехо Иван 1 0.03
10. Собрино Рубен 1 0.03
11. Помбо Хорхе 1 0.03
12. Искьердо Хайро 1 0.03
13. Альфонсо Луис 0 0
14. Малбашич Филип 0 0

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Ойер Санхурхо 9 0
2. Видаль Начо 9 0
3. Монкайола Хон 7 1
4. Гарсия Давид III 7 0
5. Перес Иньиго 3 1
6. Эрнандес Аридане 3 1
7. Торро Лукас 4 0
8. Кальери Хонатан 4 0
9. Круз Хуан 4 0
10. Санчес Мануэль 4 0
11. Ронкалья Факундо 2 1
12. Брашанац Дарко 3 0
13. Унаи Гарсия 3 0
14. Гарсия Рубен 2 0
15. Будимир Анте 2 0
16. Эррера Серхио 2 0
17. Барха Энрике 2 0
18. Рубен Мартинес 0 1
19. Мартинес Хавьер II 1 0
20. Гальего Энрике 1 0
Кадис
# Игрок      
1. Хименес Фали 10 0
2. Кала Хуан 8 0
3. Йонссон Йенс 6 0
4. Мари Хосе 5 0
5. Санчес Сальвадор 5 0
6. Негредо Альваро 3 1
7. Лосано Энтони 4 0
8. Альфонсо Луис 4 0
9. Искьердо Хайро 4 0
10. Алехо Иван 4 0
11. Акапо Карлос 2 1
12. Мауро Маркос 2 1
13. Алькала Педро 2 0
14. Малбашич Филип 2 0
15. Собрино Рубен 2 0
16. Шапоньич Иван 2 0
17. Карселен Исаак 2 0
18. Алекс Фернандес 1 0
19. Аугусто Фернандес 1 0
20. Помбо Хорхе 1 0
21. Гарридо Хон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осасуна 12.5% (4) 15.63% (5) 18.75% (6) 0 25% (8) 28.13% (9)
 Кадис 14.29% (4) 10.71% (3) 21.43% (6) 17.86% (5) 21.43% (6) 14.29% (4)

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Атлетик Б 2:2 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Сельта 2:1 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия
Осасуна 2:0 Эльче Вильярреал 1:2 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Осасуна 0:0 Эйбар Уэска 0:0 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Осасуна 0:2 Барселона Алавес 0:1 Осасуна Осасуна 0:2 Севилья Леванте 0:1 Осасуна Осасуна 2:1 Эйбар Бетис 1:0 Осасуна Альмерия 0:0 Осасуна Осасуна 3:1 Гранада Валенсия 1:1 Осасуна Эспаньол 0:2 Осасуна
Кадис Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Кадис 2:1 Уэска Гранада 0:1 Кадис Вальядолид 1:1 Кадис Кадис 0:3 Реал Мадрид
Кадис 0:0 Сельта Хетафе 0:1 Кадис Кадис 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Кадис Алавес 1:1 Кадис Кадис 1:0 Эйбар Кадис 0:1 Бетис Барселона 1:1 Кадис Кадис 0:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 4:1 Кадис Кадис 2:4 Атлетико М Севилья 3:0 Кадис Кадис 2:2 Леванте Жирона 2:0 Кадис Кадис 3:1 Алавес Понтеведра 0:0 Кадис

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Кадис: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Кадис 0:2 Осасуна Ла Лига Кадис 0:0 Осасуна Сегунда Осасуна 2:1 Кадис Сегунда Осасуна 1:0 Кадис Сегунда
Кадис 0:2 Осасуна Сегунда Кадис 1:0 Осасуна Кубок Короля Кадис 2:1 Осасуна Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 35 23 8 4 61 - 22 77
2. Реал Мадрид Заявка 35 22 9 4 60 - 26 75
3. Барселона Заявка 35 23 6 6 80 - 33 75
4. Севилья Заявка 35 22 5 8 51 - 29 71
5. Реал Сосьедад Заявка 35 15 11 9 53 - 35 56
6. Бетис Заявка 35 15 9 11 45 - 47 54
7. Вильярреал Заявка 35 13 13 9 53 - 42 52
8. Сельта Заявка 35 12 11 12 50 - 53 47
9. Атлетик Б Заявка 35 11 13 11 46 - 38 46
10. Гранада Заявка 35 13 6 16 44 - 57 45
11. Кадис 0:0 Заявка 36 11 11 14 31 - 50 44
12. Осасуна 0:0 Заявка 36 10 12 14 33 - 43 42
13. Валенсия Заявка 35 9 12 14 46 - 51 39
14. Леванте Заявка 35 9 12 14 40 - 50 39
15. Хетафе Заявка 35 8 10 17 26 - 41 34
16. Алавес Заявка 35 7 11 17 30 - 54 32
17. Вальядолид Заявка 35 5 16 14 32 - 49 31
18. Уэска Заявка 35 6 12 17 33 - 52 30
19. Эльче Заявка 35 6 12 17 29 - 52 30
20. Эйбар Заявка 35 6 11 18 27 - 46 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 13 3 1 37 - 9 42
2. Реал Мадрид Заявка 18 12 3 3 31 - 12 39
3. Барселона Заявка 18 11 5 2 43 - 18 38
4. Севилья Заявка 17 12 1 4 25 - 11 37
5. Бетис Заявка 18 9 5 4 26 - 21 32
6. Реал Сосьедад Заявка 18 8 6 4 30 - 20 30
7. Гранада Заявка 17 9 3 5 24 - 21 30
8. Атлетик Б Заявка 18 8 6 4 29 - 18 30
9. Валенсия Заявка 18 7 7 4 30 - 22 28
10. Вильярреал Заявка 18 7 6 5 25 - 23 27
11. Сельта Заявка 17 8 3 6 27 - 27 27
12. Осасуна 0:0 Заявка 18 6 6 6 18 - 20 24
13. Леванте Заявка 17 5 7 5 22 - 25 22
14. Хетафе Заявка 18 5 6 7 13 - 12 21
15. Алавес Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
16. Кадис 0:0 Заявка 18 5 5 8 16 - 27 20
17. Эльче Заявка 17 4 8 5 16 - 21 20
18. Уэска Заявка 17 4 6 7 16 - 21 18
19. Вальядолид Заявка 17 3 7 7 18 - 26 16
20. Эйбар Заявка 17 2 6 9 11 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 17 12 1 4 37 - 15 37
2. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
3. Атлетико М Заявка 18 10 5 3 24 - 13 35
4. Севилья Заявка 18 10 4 4 26 - 18 34
5. Реал Сосьедад Заявка 17 7 5 5 23 - 15 26
6. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
7. Кадис 0:0 Заявка 18 6 6 6 15 - 23 24
8. Бетис Заявка 17 6 4 7 19 - 26 22
9. Сельта Заявка 18 4 8 6 23 - 26 20
10. Осасуна 0:0 Заявка 18 4 6 8 15 - 23 18
11. Леванте Заявка 18 4 5 9 18 - 25 17
12. Эйбар Заявка 18 4 5 9 16 - 27 17
13. Атлетик Б Заявка 17 3 7 7 17 - 20 16
14. Вальядолид Заявка 18 2 9 7 14 - 23 15
15. Гранада Заявка 18 4 3 11 20 - 36 15
16. Хетафе Заявка 17 3 4 10 13 - 29 13
17. Уэска Заявка 18 2 6 10 17 - 31 12
18. Валенсия Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
19. Алавес Заявка 17 2 5 10 13 - 31 11
20. Эльче Заявка 18 2 4 12 13 - 31 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 28 3 9
2. Реал Мадрид Бензема Карим 21 1 8
3. Вильярреал Морено Херард 21 10 5
4. Атлетико М Суарес Луис 19 3 2
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 17 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Савич Стефан 13 0
2. Хетафе Дамиан Суарес 11 1
3. Реал Мадрид Каземиро Карлос 10 1
4. Хетафе Ньом Аллан 10 1
5. Алавес Батталья Родриго 10 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Кадис пытается что-то создать.
  • 17'
    Осасуна пытается что-то создать.
  • 17'
    Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Альфонсо Луис из команды Кадис отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    16'
    Ойер Санхурхо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 16'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 15'
    Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Осасуна: 68%, Кадис: 32%.
  • 15'
    Акапо Карлос из команды Кадис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 14'
    Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Осасуна контролирует мяч.
  • 12'
    Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Осасуна контролирует мяч.
  • 11'
    Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    11'
    Карселен Исаак из команды Кадис подал угловой справа.
  • 11'
    Будимир Анте предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    11'
    Карселен Исаак из команды Кадис подал угловой справа.
  • 10'
    Мауро Маркос из команды Кадис нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    10'
    Карселен Исаак из команды Кадис подал угловой слева.
  • 10'
    Контроль мяча: Осасуна: 50%, Кадис: 50%.
  • 10'
    Должен был быть гол! Лосано Энтони имел отличный шанс, но Хуан Перес II не дал голу состоятся!
  • 10'
    Лосано Энтони из команды Кадис идет с мячом вперед на обострение...
  • 9'
    Кадис имеет хороший шанс забить.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Кадис
  • 8'
    Собрино Рубен из команды Кадис направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 8'
    Кадис пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    8'
    Авила Эсекьель наказан за толчок Лосано Энтони
  • Травма, повреждение
    8'
    Йонссон Йенс возвращается на поле.
  • 8'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    7'
    Ох, нехорошо это выглядит. Йонссон Йенс получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    6'
    Йонссон Йенс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 6'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 6'
    Удар от ворот произведет Кадис
  • 5'
    Осасуна контролирует мяч.
  • 5'
    Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Осасуна: 50%, Кадис: 50%.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Осасуна
  • 4'
    Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Собрино Рубен из команды Кадис поставил подножку. Пострадал Будимир Анте
  • 3'
    Йонссон Йенс нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    2'
    Карселен Исаак из команды Кадис разыграл угловой с правого угла.
  • 2'
    Собрино Рубен мяч отрикошетил от ворот
  • 2'
    Кадис имеет хороший шанс забить.
  • 1'
    Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Осасуна начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Осасуна 75.7% (103)
X 20.6% (28)
Кадис 3.7% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Кадис
2.00
3.80
4.95
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Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Кадис

Исход игры
Осасуна
75.7% (103)
Ничья
20.6% (28)
Кадис
3.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
28.15% (38)
Меньше
71.85% (97)
Обе команды забьют
Да
45.93% (62)
Нет
54.07% (73)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
41.9% (57)
2:1 Осасуна
23.5% (32)
1:1 Ничья
17.6% (24)
2:0 Осасуна
7.4% (10)
0:0 Ничья
2.2% (3)
0:1 Кадис
2.2% (3)
3:1 Осасуна
2.2% (3)
1:2 Кадис
1.5% (2)
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