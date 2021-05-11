Первый тайм

17' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Матч возобновится спорным мячом

16' Ойер Санхурхо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Будимир Анте предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Кадис имеет хороший шанс забить.

8' Удар от ворот произведет Кадис

8' Собрино Рубен из команды Кадис направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

8' Матч возобновится спорным мячом

7' Ох, нехорошо это выглядит. Йонссон Йенс получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Йонссон Йенс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Удар от ворот произведет Кадис

5' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Осасуна

4' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Кадис имеет хороший шанс забить.

1' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Осасуна начинает с центра поля