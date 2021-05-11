Испания: Ла Лига 2020-2021
24
Торро
Лукас
17
Будимир
Анте
14
Гарсия
Рубен
13
Хиль
Давид
15
Акапо
Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
14 Гарсия РубенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Адриан ЛопесНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Флере ХуанВратарь
-
37 Мартин АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Помбо ХорхеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будимир Анте
|8
|0.22
|2.
|Торрес Роберто
|6 (3)
|0.17
|3.
|Кальери Хонатан
|5
|0.14
|4.
|Гарсия Рубен
|3 (1)
|0.08
|5.
|Барха Энрике
|2
|0.06
|6.
|Брашанац Дарко
|2
|0.06
|7.
|Монкайола Хон
|2
|0.06
|8.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.03
|9.
|Адриан Лопес
|1
|0.03
|10.
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.03
|11.
|Гарсия Давид III
|1
|0.03
|12.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|13.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
|14.
|Гальего Энрике
|0
|0
|15.
|Торро Лукас
|0
|0
|16.
|Круз Хуан
|0
|0
|17.
|Хони Родригес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Негредо Альваро
|7
|0.19
|2.
|Алекс Фернандес
|4 (2)
|0.11
|3.
|Лосано Энтони
|3
|0.08
|4.
|Кала Хуан
|3
|0.08
|5.
|Хименес Альваро
|2
|0.06
|6.
|Санчес Сальвадор
|2
|0.06
|7.
|Мауро Маркос
|2
|0.06
|8.
|Переа Альберто
|1
|0.03
|9.
|Алехо Иван
|1
|0.03
|10.
|Собрино Рубен
|1
|0.03
|11.
|Помбо Хорхе
|1
|0.03
|12.
|Искьердо Хайро
|1
|0.03
|13.
|Альфонсо Луис
|0
|0
|14.
|Малбашич Филип
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ойер Санхурхо
|9
|0
|2.
|Видаль Начо
|9
|0
|3.
|Монкайола Хон
|7
|1
|4.
|Гарсия Давид III
|7
|0
|5.
|Перес Иньиго
|3
|1
|6.
|Эрнандес Аридане
|3
|1
|7.
|Торро Лукас
|4
|0
|8.
|Кальери Хонатан
|4
|0
|9.
|Круз Хуан
|4
|0
|10.
|Санчес Мануэль
|4
|0
|11.
|Ронкалья Факундо
|2
|1
|12.
|Брашанац Дарко
|3
|0
|13.
|Унаи Гарсия
|3
|0
|14.
|Гарсия Рубен
|2
|0
|15.
|Будимир Анте
|2
|0
|16.
|Эррера Серхио
|2
|0
|17.
|Барха Энрике
|2
|0
|18.
|Рубен Мартинес
|0
|1
|19.
|Мартинес Хавьер II
|1
|0
|20.
|Гальего Энрике
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хименес Фали
|10
|0
|2.
|Кала Хуан
|8
|0
|3.
|Йонссон Йенс
|6
|0
|4.
|Мари Хосе
|5
|0
|5.
|Санчес Сальвадор
|5
|0
|6.
|Негредо Альваро
|3
|1
|7.
|Лосано Энтони
|4
|0
|8.
|Альфонсо Луис
|4
|0
|9.
|Искьердо Хайро
|4
|0
|10.
|Алехо Иван
|4
|0
|11.
|Акапо Карлос
|2
|1
|12.
|Мауро Маркос
|2
|1
|13.
|Алькала Педро
|2
|0
|14.
|Малбашич Филип
|2
|0
|15.
|Собрино Рубен
|2
|0
|16.
|Шапоньич Иван
|2
|0
|17.
|Карселен Исаак
|2
|0
|18.
|Алекс Фернандес
|1
|0
|19.
|Аугусто Фернандес
|1
|0
|20.
|Помбо Хорхе
|1
|0
|21.
|Гарридо Хон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Осасуна
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|0
|25% (8)
|28.13% (9)
|Кадис
|14.29% (4)
|10.71% (3)
|21.43% (6)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|14.29% (4)
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: +8 =6 -6Атлетик Б 2:2 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Сельта 2:1 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия
Осасуна 2:0 Эльче Вильярреал 1:2 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Осасуна 0:0 Эйбар Уэска 0:0 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Осасуна 0:2 Барселона Алавес 0:1 Осасуна Осасуна 0:2 Севилья Леванте 0:1 Осасуна Осасуна 2:1 Эйбар Бетис 1:0 Осасуна Альмерия 0:0 Осасуна Осасуна 3:1 Гранада Валенсия 1:1 Осасуна Эспаньол 0:2 Осасуна
Кадис Последние 20 матчей: +7 =5 -8Кадис 2:1 Уэска Гранада 0:1 Кадис Вальядолид 1:1 Кадис Кадис 0:3 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Кадис: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|35
|23
|8
|4
|61 - 22
|77
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|60 - 26
|75
|3.
|Барселона
|Заявка
|35
|23
|6
|6
|80 - 33
|75
|4.
|Севилья
|Заявка
|35
|22
|5
|8
|51 - 29
|71
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|53 - 35
|56
|6.
|Бетис
|Заявка
|35
|15
|9
|11
|45 - 47
|54
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|13
|13
|9
|53 - 42
|52
|8.
|Сельта
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|50 - 53
|47
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|11
|13
|11
|46 - 38
|46
|10.
|Гранада
|Заявка
|35
|13
|6
|16
|44 - 57
|45
|11.
|Кадис
|0:0 Заявка
|36
|11
|11
|14
|31 - 50
|44
|12.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|36
|10
|12
|14
|33 - 43
|42
|13.
|Валенсия
|Заявка
|35
|9
|12
|14
|46 - 51
|39
|14.
|Леванте
|Заявка
|35
|9
|12
|14
|40 - 50
|39
|15.
|Хетафе
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|26 - 41
|34
|16.
|Алавес
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|30 - 54
|32
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|35
|5
|16
|14
|32 - 49
|31
|18.
|Уэска
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|33 - 52
|30
|19.
|Эльче
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|29 - 52
|30
|20.
|Эйбар
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|27 - 46
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|37 - 9
|42
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|31 - 12
|39
|3.
|Барселона
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|43 - 18
|38
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|25 - 11
|37
|5.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 21
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|30 - 20
|30
|7.
|Гранада
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 21
|30
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 18
|30
|9.
|Валенсия
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 22
|28
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 23
|27
|11.
|Сельта
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 27
|27
|12.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 20
|24
|13.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 25
|22
|14.
|Хетафе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|13 - 12
|21
|15.
|Алавес
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|16.
|Кадис
|0:0 Заявка
|18
|5
|5
|8
|16 - 27
|20
|17.
|Эльче
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 21
|20
|18.
|Уэска
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 21
|18
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 26
|16
|20.
|Эйбар
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|37 - 15
|37
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 14
|36
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 13
|35
|4.
|Севилья
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 18
|34
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 15
|26
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 19
|25
|7.
|Кадис
|0:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|15 - 23
|24
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 26
|22
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|23 - 26
|20
|10.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|18
|4
|6
|8
|15 - 23
|18
|11.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 25
|17
|12.
|Эйбар
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|16 - 27
|17
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|17 - 20
|16
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|14 - 23
|15
|15.
|Гранада
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|20 - 36
|15
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 29
|13
|17.
|Уэска
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|17 - 31
|12
|18.
|Валенсия
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|19.
|Алавес
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 31
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 31
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Месси Лионель
|28
|3
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|21
|1
|8
|3.
|Вильярреал
|Морено Херард
|21
|10
|5
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|19
|3
|2
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|17
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Савич Стефан
|13
|0
|2.
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|11
|1
|3.
|Реал Мадрид
|Каземиро Карлос
|10
|1
|4.
|Хетафе
|Ньом Аллан
|10
|1
|5.
|Алавес
|Батталья Родриго
|10
|1
Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Кадис
Исход игры
Осасуна
75.7% (103)
Ничья
20.6% (28)
Кадис
3.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
28.15% (38)
Меньше
71.85% (97)
Обе команды забьют
Да
45.93% (62)
Нет
54.07% (73)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
41.9% (57)
2:1 Осасуна
23.5% (32)
1:1 Ничья
17.6% (24)
2:0 Осасуна
7.4% (10)
0:0 Ничья
2.2% (3)
0:1 Кадис
2.2% (3)
3:1 Осасуна
2.2% (3)
1:2 Кадис
1.5% (2)
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