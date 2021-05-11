VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда Осасуна играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Йонссон Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Гарсия Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Шапоньич Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Мауро Маркос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Осасуна имеет хороший шанс забить.

36' Алькала Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Альфонсо Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Гарсия Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Видаль Начо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Карселен Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Удар от ворот произведет Осасуна

31' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Альфонсо Луис получил желтую карточку от судьи

25' Удар от ворот произведет Кадис

25' Авила Эсекьель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Акапо Карлос получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Акапо Карлос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Алькала Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Плохо сыграл Унаи Гарсия - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

17' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Матч возобновится спорным мячом

16' Ойер Санхурхо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Будимир Анте предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Кадис имеет хороший шанс забить.

8' Удар от ворот произведет Кадис

8' Собрино Рубен из команды Кадис направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

8' Матч возобновится спорным мячом

7' Ох, нехорошо это выглядит. Йонссон Йенс получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Йонссон Йенс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Удар от ворот произведет Кадис

5' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Осасуна

4' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Кадис имеет хороший шанс забить.

1' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Осасуна начинает с центра поля