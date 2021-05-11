  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2020-2021

Испания: Ла Лига 2020-2021

2020-2021
Осасуна
3:2
Конец матча

Стадион:
Кадис
0'
27' Желтая карточка
Альфонсо Луис
1:0
38' Гол
Будимир Анте
47' Желтая карточка
Гарсия Давид III
1:1
49' Пенальти
Шапоньич Иван
66' Желтая карточка
Видаль Начо
2:1
75' Гол
Будимир Анте
86' Желтая карточка
Карселен Исаак
3:1
86' Пенальти
Торрес Роберто
3:2
90' Гол
Переа Альберто
90'+5
25
Хуан
Перес
II
2
Видаль
Начо
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
39
Санчес
Мануэль
6
Ойер
Санхурхо
24
Торро
Лукас
28
Мартинес
Хавьер
II
9
Авила
Эсекьель
17
Будимир
Анте
14
Гарсия
Рубен
13
Хиль
Давид
15
Акапо
Карлос
19
Алькала
Педро
4
Мауро
Маркос
22
Альфонсо
Луис
20
Карселен
Исаак
2
Йонссон
Йенс
5
Гарридо
Хон
9
Лосано
Энтони
12
Шапоньич
Иван
21
Собрино
Рубен
Осасуна
4-3-3
Кадис
4-4-2

Ход матча

20'
 
Переа Альберто
Акапо Карлос
27'
 
Альфонсо Луис
38'
Будимир Анте
(Санчес Мануэль)
1:0
47'
Гарсия Давид III
 
49'
1:1
Шапоньич Иван
64'
Торрес Роберто
Ойер Санхурхо
 
64'
Гальего Энрике
Авила Эсекьель
 
64'
Монкайола Хон
Мартинес Хавьер II
 
66'
Видаль Начо
 
69'
 
Искьердо Хайро
Шапоньич Иван
71'
Хони Родригес
Гарсия Рубен
 
75'
Будимир Анте
(Хони Родригес)
2:1
77'
 
Негредо Альваро
Собрино Рубен
77'
 
Помбо Хорхе
Гарридо Хон
86'
 
Карселен Исаак
86'
Торрес Роберто
3:1
88'
Круз Хуан
Санчес Мануэль
 
90'
3:2
Переа Альберто

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будимир Анте 10 0.28
2. Торрес Роберто 7 (4) 0.19
3. Кальери Хонатан 5 0.14
4. Гарсия Рубен 3 (1) 0.08
5. Барха Энрике 2 0.06
6. Брашанац Дарко 2 0.06
7. Монкайола Хон 2 0.06
8. Ронкалья Факундо 1 0.03
9. Адриан Лопес 1 0.03
10. Мартинес Хавьер II 1 0.03
11. Гарсия Давид III 1 0.03
12. Санчес Мануэль 0 0
13. Ойер Санхурхо 0 0
14. Хони Родригес 0 0
15. Гальего Энрике 0 0
16. Торро Лукас 0 0
17. Круз Хуан 0 0
Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 7 0.19
2. Алекс Фернандес 4 (2) 0.11
3. Лосано Энтони 3 0.08
4. Кала Хуан 3 0.08
5. Переа Альберто 2 0.06
6. Хименес Альваро 2 0.06
7. Санчес Сальвадор 2 0.06
8. Мауро Маркос 2 0.06
9. Алехо Иван 1 0.03
10. Собрино Рубен 1 0.03
11. Помбо Хорхе 1 0.03
12. Искьердо Хайро 1 0.03
13. Шапоньич Иван 1 (1) 0.03
14. Альфонсо Луис 0 0
15. Малбашич Филип 0 0

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Видаль Начо 10 0
2. Ойер Санхурхо 9 0
3. Монкайола Хон 7 1
4. Гарсия Давид III 8 0
5. Перес Иньиго 3 1
6. Эрнандес Аридане 3 1
7. Торро Лукас 4 0
8. Кальери Хонатан 4 0
9. Круз Хуан 4 0
10. Санчес Мануэль 4 0
11. Ронкалья Факундо 2 1
12. Брашанац Дарко 3 0
13. Унаи Гарсия 3 0
14. Гарсия Рубен 2 0
15. Будимир Анте 2 0
16. Эррера Серхио 2 0
17. Барха Энрике 2 0
18. Рубен Мартинес 0 1
19. Мартинес Хавьер II 1 0
20. Гальего Энрике 1 0
Кадис
# Игрок      
1. Хименес Фали 10 0
2. Кала Хуан 8 0
3. Йонссон Йенс 6 0
4. Мари Хосе 5 0
5. Альфонсо Луис 5 0
6. Санчес Сальвадор 5 0
7. Негредо Альваро 3 1
8. Лосано Энтони 4 0
9. Искьердо Хайро 4 0
10. Алехо Иван 4 0
11. Акапо Карлос 2 1
12. Мауро Маркос 2 1
13. Карселен Исаак 3 0
14. Алькала Педро 2 0
15. Малбашич Филип 2 0
16. Собрино Рубен 2 0
17. Шапоньич Иван 2 0
18. Алекс Фернандес 1 0
19. Аугусто Фернандес 1 0
20. Помбо Хорхе 1 0
21. Гарридо Хон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осасуна 11.43% (4) 14.29% (5) 20% (7) 0 25.71% (9) 28.57% (10)
 Кадис 13.33% (4) 10% (3) 20% (6) 20% (6) 20% (6) 16.67% (5)

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Атлетик Б 2:2 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Сельта 2:1 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия
Осасуна 2:0 Эльче Вильярреал 1:2 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Осасуна 0:0 Эйбар Уэска 0:0 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Осасуна 0:2 Барселона Алавес 0:1 Осасуна Осасуна 0:2 Севилья Леванте 0:1 Осасуна Осасуна 2:1 Эйбар Бетис 1:0 Осасуна Альмерия 0:0 Осасуна Осасуна 3:1 Гранада Валенсия 1:1 Осасуна Эспаньол 0:2 Осасуна
Кадис Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Кадис 2:1 Уэска Гранада 0:1 Кадис Вальядолид 1:1 Кадис Кадис 0:3 Реал Мадрид
Кадис 0:0 Сельта Хетафе 0:1 Кадис Кадис 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Кадис Алавес 1:1 Кадис Кадис 1:0 Эйбар Кадис 0:1 Бетис Барселона 1:1 Кадис Кадис 0:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 4:1 Кадис Кадис 2:4 Атлетико М Севилья 3:0 Кадис Кадис 2:2 Леванте Жирона 2:0 Кадис Кадис 3:1 Алавес Понтеведра 0:0 Кадис

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Кадис: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Кадис 0:2 Осасуна Ла Лига Кадис 0:0 Осасуна Сегунда Осасуна 2:1 Кадис Сегунда Осасуна 1:0 Кадис Сегунда
Кадис 0:2 Осасуна Сегунда Кадис 1:0 Осасуна Кубок Короля Кадис 2:1 Осасуна Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона 3:2 Заявка 36 24 6 6 83 - 35 78
2. Атлетико М Заявка 35 23 8 4 61 - 22 77
3. Реал Мадрид Заявка 35 22 9 4 60 - 26 75
4. Севилья Заявка 35 22 5 8 51 - 29 71
5. Реал Сосьедад Заявка 35 15 11 9 53 - 35 56
6. Бетис Заявка 35 15 9 11 45 - 47 54
7. Вильярреал Заявка 35 13 13 9 53 - 42 52
8. Сельта Заявка 35 12 11 12 50 - 53 47
9. Атлетик Б Заявка 35 11 13 11 46 - 38 46
10. Гранада Заявка 35 13 6 16 44 - 57 45
11. Осасуна Заявка 36 11 11 14 36 - 45 44
12. Кадис Заявка 36 11 10 15 33 - 53 43
13. Валенсия Заявка 35 9 12 14 46 - 51 39
14. Леванте 2:3 Заявка 36 9 12 15 42 - 53 39
15. Алавес Заявка 36 8 11 17 32 - 54 35
16. Хетафе Заявка 35 8 10 17 26 - 41 34
17. Вальядолид Заявка 35 5 16 14 32 - 49 31
18. Уэска Заявка 35 6 12 17 33 - 52 30
19. Эльче Заявка 36 6 12 18 29 - 54 30
20. Эйбар Заявка 35 6 11 18 27 - 46 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 13 3 1 37 - 9 42
2. Реал Мадрид Заявка 18 12 3 3 31 - 12 39
3. Барселона 3:2 Заявка 18 11 5 2 43 - 18 38
4. Севилья Заявка 17 12 1 4 25 - 11 37
5. Бетис Заявка 18 9 5 4 26 - 21 32
6. Реал Сосьедад Заявка 18 8 6 4 30 - 20 30
7. Гранада Заявка 17 9 3 5 24 - 21 30
8. Атлетик Б Заявка 18 8 6 4 29 - 18 30
9. Валенсия Заявка 18 7 7 4 30 - 22 28
10. Вильярреал Заявка 18 7 6 5 25 - 23 27
11. Сельта Заявка 17 8 3 6 27 - 27 27
12. Осасуна Заявка 18 7 5 6 21 - 22 26
13. Леванте 2:3 Заявка 18 5 7 6 24 - 28 22
14. Хетафе Заявка 18 5 6 7 13 - 12 21
15. Алавес Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
16. Кадис Заявка 18 5 5 8 16 - 27 20
17. Эльче Заявка 18 4 8 6 16 - 23 20
18. Уэска Заявка 17 4 6 7 16 - 21 18
19. Вальядолид Заявка 17 3 7 7 18 - 26 16
20. Эйбар Заявка 17 2 6 9 11 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона 3:2 Заявка 18 13 1 4 40 - 17 40
2. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
3. Атлетико М Заявка 18 10 5 3 24 - 13 35
4. Севилья Заявка 18 10 4 4 26 - 18 34
5. Реал Сосьедад Заявка 17 7 5 5 23 - 15 26
6. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
7. Кадис Заявка 18 6 5 7 17 - 26 23
8. Бетис Заявка 17 6 4 7 19 - 26 22
9. Сельта Заявка 18 4 8 6 23 - 26 20
10. Осасуна Заявка 18 4 6 8 15 - 23 18
11. Леванте 2:3 Заявка 18 4 5 9 18 - 25 17
12. Эйбар Заявка 18 4 5 9 16 - 27 17
13. Атлетик Б Заявка 17 3 7 7 17 - 20 16
14. Вальядолид Заявка 18 2 9 7 14 - 23 15
15. Гранада Заявка 18 4 3 11 20 - 36 15
16. Алавес Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
17. Хетафе Заявка 17 3 4 10 13 - 29 13
18. Уэска Заявка 18 2 6 10 17 - 31 12
19. Валенсия Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
20. Эльче Заявка 18 2 4 12 13 - 31 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 29 3 9
2. Реал Мадрид Бензема Карим 21 1 8
3. Вильярреал Морено Херард 21 10 5
4. Атлетико М Суарес Луис 19 3 2
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 17 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Савич Стефан 13 0
2. Хетафе Дамиан Суарес 11 1
3. Алавес Эдгар Мендес 11 1
4. Алавес Пина Томас 12 0
5. Реал Мадрид Каземиро Карлос 10 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Осасуна 75.7% (103)
X 20.6% (28)
Кадис 3.7% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Осасуна 3:2 Кадис онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Осасуна 3:2 Кадис

Исход игры
Осасуна
75.7% (103)
Ничья
20.6% (28)
Кадис
3.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
28.15% (38)
Меньше
71.85% (97)
Обе команды забьют
Да
45.93% (62)
Нет
54.07% (73)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
41.9% (57)
2:1 Осасуна
23.5% (32)
1:1 Ничья
17.6% (24)
2:0 Осасуна
7.4% (10)
0:0 Ничья
2.2% (3)
0:1 Кадис
2.2% (3)
3:1 Осасуна
2.2% (3)
1:2 Кадис
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 