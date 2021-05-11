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Испания: Ла Лига 2020-2021

2020-2021
Эльче
0:2
Конец матча

Стадион:
Алавес
0'
2' Желтая карточка
Эдгар Мендес
13' Желтая карточка
Мфулу Оменуке
0:1
40' Гол
Хоселу Санмартин
0:2
54' Гол
Риоха Луис
67' Желтая карточка
Тачи
85' Желтая карточка
Пина Томас
90' Желтая карточка
Гассанига Пауло
90' Желтая карточка
Дейверсон Силва
90'+4
1
Гассанига
Пауло
18
Паласиос
Элибельтон
12
Кальво
Даниэль
2
Диего
Гонсалес
VII
24
Хосема
17
Фернандес
Хосан
6
Мфулу
Оменуке
4
Марконе
Иван
16
Фидель
Чавес
21
Каррильо
Гидо
9
Бое
Лукас
1
Пачеко
Фернандо
21
Агиррегабириа
Мартин
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
20
Понс
Пере
8
Пина
Томас
19
Ману
Гарсия
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
16
Эдгар
Мендес
Эльче
4-4-2
Алавес
4-3-3

Ход матча

2'
 
Эдгар Мендес
13'
Мфулу Оменуке
 
40'
0:1
Хоселу Санмартин
(Риоха Луис)
54'
0:2
Риоха Луис
(Хоселу Санмартин)
57'
Пьятти Пабло
Хосема
 
57'
Милья Пере
Фернандес Хосан
 
57'
Родригес Виктор II
Мфулу Оменуке
 
67'
 
Тачи
78'
 
Йота Пелетейро
Риоха Луис
79'
Эдгар Мендес
Марконе Иван
 
79'
Нино Хуан
Пельистри Факундо
 
84'
 
Химо Наварро
Понс Пере
85'
 
Пина Томас
90'
 
Дейверсон Силва
Хоселу Санмартин
90'
Гассанига Пауло
 
90'
 
Дейверсон Силва

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 21 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бое Лукас 6 0.17
2. Фидель Чавес 5 (2) 0.14
3. Фернандес Хосан 4 0.11
4. Милья Пере 3 0.08
5. Каррильо Гидо 3 0.08
6. Моренте Тете 2 0.06
7. Гутьеррес Хосе 2 0.06
8. Кальво Даниэль 2 0.06
9. Ригони Эмилиано 1 0.03
10. Барраган Антонио 0 0
11. Верду Гонсало 0 0
12. Хосема 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 10 (2) 0.28
2. Эдгар Мендес 5 0.14
3. Лукас Перес 4 (3) 0.11
4. Риоха Луис 3 0.08
5. Дейверсон Силва 1 0.03
6. Химо Наварро 1 0.03
7. Пина Томас 1 0.03
8. Гвидетти Йон 1 0.03
9. Батталья Родриго 1 0.03
10. Лежён Флорьян 1 0.03
11. Эли Родриго 1 0.03
12. Понс Пере 1 0.03
13. Сайнс Борха 1 0.03
14. Йота Пелетейро 0 0
15. Дуарте Рубен 0 0
16. Агиррегабириа Мартин 0 0

Карточки

Эльче
# Игрок      
1. Марконе Иван 9 1
2. Верду Гонсало 10 0
3. Бое Лукас 8 1
4. Барраган Антонио 8 0
5. Фидель Чавес 7 0
6. Милья Пере 6 0
7. Моренте Тете 5 0
8. Ригони Эмилиано 5 0
9. Гутьеррес Хосе 3 1
10. Диего Гонсалес VII 4 0
11. Кальво Даниэль 3 0
12. Гассанига Пауло 3 0
13. Каррильо Гидо 3 0
14. Мохика Хоан 3 0
15. Мфулу Оменуке 3 0
16. Хосема 3 0
17. Санчес-Миньо Хуан 2 0
18. Фернандес Хосан 2 0
19. Нино Хуан 1 0
20. Родригес Виктор II 1 0
21. Сифу 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Эдгар Мендес 11 1
2. Пина Томас 12 0
3. Батталья Родриго 10 1
4. Лежён Флорьян 10 0
5. Ману Гарсия 7 1
6. Лагуардия Виктор 5 1
7. Химо Наварро 6 0
8. Йота Пелетейро 4 1
9. Дуарте Рубен 4 1
10. Тачи 4 1
11. Дейверсон Силва 4 0
12. Риоха Луис 4 0
13. Хави Лопеc 0 1
14. Лопес Хавьер 1 0
15. Хоселу Санмартин 1 0
16. Пачеко Фернандо 1 0
17. Эли Родриго 1 0
18. Понс Пере 1 0
19. Агиррегабириа Мартин 1 0
20. Лукас Перес 1 0
21. Сайнс Борха 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльче 10.71% (3) 10.71% (3) 32.14% (9) 17.86% (5) 17.86% (5) 10.71% (3)
 Алавес 16.13% (5) 19.35% (6) 19.35% (6) 16.13% (5) 9.68% (3) 19.35% (6)

Предыдущие игры

Эльче Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Реал Сосьедад 2:0 Эльче Эльче 0:1 Атлетико М Эльче 1:0 Леванте Эльче 1:1 Вальядолид
Осасуна 2:0 Эльче Уэска 3:1 Эльче Эльче 1:1 Бетис Хетафе 1:1 Эльче Севилья 2:0 Эльче Реал Мадрид 2:1 Эльче Эльче 2:1 Севилья Гранада 2:1 Эльче Барселона 3:0 Эльче Эльче 1:0 Эйбар Сельта 3:1 Эльче Эльче 2:2 Вильярреал Валенсия 1:0 Эльче Эльче 0:2 Барселона Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче
Алавес Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Алавес 2:2 Леванте Эйбар 3:0 Алавес Валенсия 1:1 Алавес Алавес 2:1 Вильярреал
Алавес 1:0 Уэска Атлетик Б 0:0 Алавес Алавес 1:3 Сельта Атлетико М 1:0 Алавес Алавес 1:1 Кадис Бетис 3:2 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 4:0 Алавес Барселона 5:1 Алавес Алавес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:0 Алавес Алавес 1:4 Реал Мадрид Алавес 1:2 Севилья Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес Депортиво 0:1 Алавес

Последние игры между собой

Эльче: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Алавес: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Алавес 0:2 Эльче Ла Лига Алавес 0:0 Эльче Сегунда Эльче 0:1 Алавес Сегунда Эльче 1:0 Алавес Сегунда
Алавес 0:3 Эльче Сегунда Эльче 2:0 Алавес Кубок Короля Алавес 2:0 Эльче Сегунда Эльче 2:2 Алавес Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона 3:2 Заявка 36 24 6 6 83 - 35 78
2. Атлетико М Заявка 35 23 8 4 61 - 22 77
3. Реал Мадрид Заявка 35 22 9 4 60 - 26 75
4. Севилья Заявка 35 22 5 8 51 - 29 71
5. Реал Сосьедад Заявка 35 15 11 9 53 - 35 56
6. Бетис Заявка 35 15 9 11 45 - 47 54
7. Вильярреал Заявка 35 13 13 9 53 - 42 52
8. Сельта Заявка 35 12 11 12 50 - 53 47
9. Атлетик Б Заявка 35 11 13 11 46 - 38 46
10. Гранада Заявка 35 13 6 16 44 - 57 45
11. Осасуна Заявка 36 11 11 14 36 - 45 44
12. Кадис Заявка 36 11 10 15 33 - 53 43
13. Валенсия Заявка 35 9 12 14 46 - 51 39
14. Леванте 2:3 Заявка 36 9 12 15 42 - 53 39
15. Алавес Заявка 36 8 11 17 32 - 54 35
16. Хетафе Заявка 35 8 10 17 26 - 41 34
17. Вальядолид Заявка 35 5 16 14 32 - 49 31
18. Уэска Заявка 35 6 12 17 33 - 52 30
19. Эльче Заявка 36 6 12 18 29 - 54 30
20. Эйбар Заявка 35 6 11 18 27 - 46 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 13 3 1 37 - 9 42
2. Реал Мадрид Заявка 18 12 3 3 31 - 12 39
3. Барселона 3:2 Заявка 18 11 5 2 43 - 18 38
4. Севилья Заявка 17 12 1 4 25 - 11 37
5. Бетис Заявка 18 9 5 4 26 - 21 32
6. Реал Сосьедад Заявка 18 8 6 4 30 - 20 30
7. Гранада Заявка 17 9 3 5 24 - 21 30
8. Атлетик Б Заявка 18 8 6 4 29 - 18 30
9. Валенсия Заявка 18 7 7 4 30 - 22 28
10. Вильярреал Заявка 18 7 6 5 25 - 23 27
11. Сельта Заявка 17 8 3 6 27 - 27 27
12. Осасуна Заявка 18 7 5 6 21 - 22 26
13. Леванте 2:3 Заявка 18 5 7 6 24 - 28 22
14. Хетафе Заявка 18 5 6 7 13 - 12 21
15. Алавес Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
16. Кадис Заявка 18 5 5 8 16 - 27 20
17. Эльче Заявка 18 4 8 6 16 - 23 20
18. Уэска Заявка 17 4 6 7 16 - 21 18
19. Вальядолид Заявка 17 3 7 7 18 - 26 16
20. Эйбар Заявка 17 2 6 9 11 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона 3:2 Заявка 18 13 1 4 40 - 17 40
2. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
3. Атлетико М Заявка 18 10 5 3 24 - 13 35
4. Севилья Заявка 18 10 4 4 26 - 18 34
5. Реал Сосьедад Заявка 17 7 5 5 23 - 15 26
6. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
7. Кадис Заявка 18 6 5 7 17 - 26 23
8. Бетис Заявка 17 6 4 7 19 - 26 22
9. Сельта Заявка 18 4 8 6 23 - 26 20
10. Осасуна Заявка 18 4 6 8 15 - 23 18
11. Леванте 2:3 Заявка 18 4 5 9 18 - 25 17
12. Эйбар Заявка 18 4 5 9 16 - 27 17
13. Атлетик Б Заявка 17 3 7 7 17 - 20 16
14. Вальядолид Заявка 18 2 9 7 14 - 23 15
15. Гранада Заявка 18 4 3 11 20 - 36 15
16. Алавес Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
17. Хетафе Заявка 17 3 4 10 13 - 29 13
18. Уэска Заявка 18 2 6 10 17 - 31 12
19. Валенсия Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
20. Эльче Заявка 18 2 4 12 13 - 31 10
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 29 3 9
2. Реал Мадрид Бензема Карим 21 1 8
3. Вильярреал Морено Херард 21 10 5
4. Атлетико М Суарес Луис 19 3 2
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 17 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Савич Стефан 13 0
2. Хетафе Дамиан Суарес 11 1
3. Алавес Эдгар Мендес 11 1
4. Алавес Пина Томас 12 0
5. Реал Мадрид Каземиро Карлос 10 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Эльче 35.6% (48)
X 40.7% (55)
Алавес 23.7% (32)
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Прогнозы на матч Эльче 0:2 Алавес

Исход игры
Эльче
35.6% (48)
Ничья
40.7% (55)
Алавес
23.7% (32)
Тотал 2.5
Больше
24.63% (33)
Меньше
75.37% (101)
Обе команды забьют
Да
61.19% (82)
Нет
38.81% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37% (50)
1:0 Эльче
23% (31)
0:1 Алавес
11.9% (16)
2:1 Эльче
9.6% (13)
1:2 Алавес
9.6% (13)
2:2 Ничья
2.2% (3)
1:3 Алавес
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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