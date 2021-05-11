[player1] из команды [team] делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Агиррегабириа Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Фидель Чавес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Пина Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Игрок из команды Эльче вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

43' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Алавес

40' Г О О О О Л - Хоселу Санмартин изменил счет на табло!

40' Отличные скиллы показывает Риоха Луис , обводя своих соперников

40' Мфулу Оменуке выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Хосема из команды Эльче отправил кросс в штрафную...

37' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Эльче

34' Удар от ворот произведет Алавес

34' Фидель Чавес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Ох, нехорошо это выглядит. Лежён Флорьян получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Матч возобновлен

32' Лежён Флорьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Агиррегабириа Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Игрок из команды Эльче вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Пина Томас из команды Алавес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

22' Удар от ворот произведет Эльче

22' ШТАНГА! Так было близко к голу - Риоха Луис нанес удар в каркас ворот!

18' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Лежён Флорьян пробил со штрафного прямо в стенку

14' Мфулу Оменуке из команды Эльче должен радоваться, что не удален с поля за такое действие

13' Мфулу Оменуке совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

12' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Игрок из команды Эльче вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

12' Пачеко Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Бое Лукас хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

10' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Отличные скиллы показывает Риоха Луис , обводя своих соперников

7' Кальво Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Марконе Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Эдгар Мендес получает желтую карточку за неспортивное поведение

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Алавес начинает с центра поля