Тренерский штаб "Барселоны" сделал замену - вместо Гонсалеса в игру вступил защитник Мингеса. Его скорость может пригодиться.

Двойная замена в составе "Леванте" - в игру вступили Коке и Леон, в то время как на скамейку проследовали Мирамон и Рохер.

В офсайд забрался Леон. "Леванте" слишком перестарался, пытаясь организовать позиционное нападение.

Де Йонг получил жёлтую карточку за толчок в спину Малса. Хавбек "Леванте" закричал для полноты картины, а голландец пропустит следующий матч.

Моралес увидел перед собой жёлтый свет за фол против Дембеле, который рвался в свободную зону по флангу. 2-1 по "горчичникам".

В составе "Барселоны" произошла замена - вместо Араухо на поле появился Роберто. Видимо, тактическими соображениями обусловлена рокировка.

Угловой удар разыграла "Барселона", но всё закончилось крайне неточным выстрелом Месси метров с десяти.

"Сине-гранатовые" ввели мяч в игру из аута, и теперь Роберто короткой передачей подключает к атаке де Йонга.

Де Йонг пролетел с мячом метров пятнадцать, а затем хитро выкатил снаряд в сторону Месси. За аргентинцем пристально следил Дуарте.

Барди изо всех сил пытался догнать мяч на фланге, однако удача отвернулась от македонца. Роберто быстро скинул мяч из-за боковой на Пике.

Де Йонг ошибся с передачей, и Моралес тут же подобрал снаряд. Дошёл мяч до Барди, и македонец головой из зоны пенальти пробил в створ.

Мельтешит "Барселона" на подступах к штрафной Айтора - Месси пасует на Гонсалеса, тот - в сторону Гризманна, но пока лишь головокружение может быть вызвано у защиты "Леванте".

Мелеро изящно навесил в район пенальти, но Рохер, не отрываясь от земли, лбом чуть подправил мяч за пределы поля.

Роберто потерял мяч во время вбрасывания аута, но де Йонг нивелировал ошибку партнёра и выкрал снаряд у Мелеро.

Классную атаку провела "Барселона" - Айтор вылетел из ворот и ладонью достал мяч, а последующий удар де Йонга получился в молоко.

Сегодня в запасе "Леванте" пребывает грузинский хавбек Кочорашвили. А россиянина Севикяна нет даже на скамейке.

Г-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-2! МЕЛЕРО! Мирамон выполнил фантастическую передачу по воздуху в сторону Мелеро, и Роберто не смог на втором этаже опередить Мелеро. Жива интрига, друзья!

"Леванте" на волне успеха продолжает атаковать, но вряд ли "Барселона" посыпется - нет ни одной предпосылки ко второму голу "лягушек".

Опасно! Моралес покатил мяч во вратарскую, где находились Пике и Рохер, но испанский защитник идеально перехватил мяч.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-2! МОРАЛЕС! Простите, я поспешил с выводами - тер Штеген отдал мяч Роберто, тот покатил на Бускетса, и хавбек сборной Испании выдал "голевой" пас на Моралеса!

Двойная замена в составе "Леванте" - вместо Дуарте и Барди в игру вступили Гомес и Малса.

Ух, вот это выход на замену! Малса с места в карьер включился в игру и нанёс прицельный удар по воротам с тринадцати метров - тер Штеген на месте!

Де Йонг принял мяч в штрафной "Леванте", но после двух касаний голландец так и не смог нанести удар. Кажется, Робер его подтолкнул.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-3! ДЕМБЕЛЕ! Фантастический матч! Дембеле сделал шикарный рывок, но сначала мячом завладел Гризманн. Француз развернулся и отдал передачу в сторону Усмана с отскоком от Везу. Дембеле хлёстко зарядил в угол!

Мирамон оказался на газоне. Не хотелось бы, чтобы испанец ушёл на скамейку - приятное впечатление он оставил.

Судья решил перестраховаться и посмотрел эпизод в повторе - показалось ему, что Дембеле в офсайд угодил. Но всё в порядке - хороший гол, как говорят в хоккее.

Первая жёлтая карточка в матче. Де Фрутос, покачивая головой, побрёл на свою позицию. Испанец получил "горчичник" за длинный язык.

Боковой судья разглядел офсайд у Гонсалеса - несколько сантиметров испанец проиграл последнему защитнику "Леванте".

Последовала из глубины поля от Антонио передача в сторону Моралеса, но тер Штеген сделал пару шагов вперёд и забрал снаряд в руки.

Приятно наблюдать за работой Пако Лопеса - испанский специалист не присаживается на скамейку и постоянно общается с игроками в технической зоне.

"Леванте" заработал шестой угловой. Мяч прилетел на угол вратарской площади, но скидка Везу в направлении Моралеса оказалась пустышкой.

Малса крутится возле штрафной и отдаёт ловкий пас на де Фрутоса - один из самых техничных игроков "Леванте" мощно зарядил по воротам.

Первый тайм

— Главный арбитр не стал ничего добавлять к первому тайму. Отдохнём пятнадцать минут.

44' Араухо довольно рискованно пошёл в отбор и забрал снаряд у Рохера. Уругваец значительно прибавил по сравнению с минувшим сезоном.

43' Мирамон высоко играет - защитник "Леванте" на перманентной основе околачивается возле штрафной "Барселоны".

42' Везу затолкал Месси возле центрального круга. Всего шесть фолов зафиксировано у "Леванте" и только один - у "Барселоны".

41' Мирамон шикарную с геометрической точки зрения передачу выполнил, но де Фрутос, оказавшись на линии штрафной, не успел пробить.

40' Айтор своевременно выскочил из ворот и опередил Месси. Аргентинец пытался одним касанием добраться до мяча и пальнуть по воротам.

39' "Барселона" теперь будет навешивать с угла поля. Очень много угловых. Кстати, в прошлом эпизоде мяч угодил в руку Дембеле. Интересно, интересно...

38' Слишком примитивно действует "Леванте", и замысел "красно-синих" легко разгадывается. По какой причине два подряд угловых разыгрывали в одном стиле?

37' Ещё один угловой - мяч отскочил за пределы поля от Пике. "Леванте" поспешно разыграл мяч, и Альба выкатил снаряд за лицевую линию.

36' Моралес слишком сильно навесил в сторону дальней штанги, но тер Штеген едва не ошибся и пролетел мимо мяча.

35' "Леванте" заработал угловой. Не сдаются хозяева - в их активе уже два корнера. Робер трётся возле тер Штегена.

34' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! ГОНСАЛЕС! "Барселона" провела размашистую атаку, Дембеле выманил на себя Айтора и покатил назад в сторону Гонсалеса. Испанец не посмел промазать по пустым воротам!

33' "Леванте" практически в полном составе сидит на своей половине поля. Только Моралес остаётся возле тер Штегена, Ленгле и Пике.

32' Месси заработал угловой удар. Сам же аргентинец пошёл к флажку, но навешивать не стал. Разыграли с Дембеле комбинацию, но на этом атака захлебнулась.

31' "Барселона" снова владеет мячом - кого это удивляет? Дембеле отправил мяч на Месси, тот пробил по воротам и попал в де Йонга.

30' "Леванте" насел на ворота тер Штегена, но после нескольких передач и метаний по штрафной площади Барди нарушил правила на немце.

29' Опасно! Месси проверил бдительность Айтора ударом с линии штрафной - испанский вратарь затянул с падением, но мяч пролетел рядом со штангой.

28' Опасно! Месси сумасшедшую передачу отдал в сторону Альбы, который на углу штрафной коряво пробил по воротам. В динамике эпизод смотрелся мощно.

27' Приведу с вашего позволения статистику владения мячом - 40% времени снаряд удерживают футболисты "Леванте", а друге 60% - подопечные Кумана.

26' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! МЕССИ! Последовала навесная передача от Альбы, головой снаряд подправил Мирамон, и Месси с неудобной позиции в падении боковыми ножницами вонзил мяч в сетку!

25' Де Фрутос эффектно устремился в атаку и покатил на Барди, но македонца опередил в свободной зоне Альба.

24' Моралес самонадеянно полетел вперёд, находясь в окружении четырёх оппонентов. В итоге, капитан "Леванте" пробил, но крайне неточно.

23' Опасно! Ленгле пробил по воротам метров с шестнадцати, но Айтор был начеку и вовремя сомкнул колени, чтобы отбить снаряд.

22' Довольно быстро перемещается мяч от одной штрафной к другой. Невзирая на отсутствие опасных моментов, матч проходит в хорошем темпе.

21' Альба не позволил Мирамону прицельно навесить - в прыжке испанец продемонстрировал элемент из кунг-фу и вынес снаряд за боковую.

20' Де Фрутос сопровождал Альбу почти до штрафной, но испанец вовремя покатил мяч в сторону тер Штегена, и немец начал атаку дальним пасом.

19' "Барселона" 152 паса совершила, но только 135 из них добрались до адресатов. Араухо, тем временем, перестал хромать.

18' Явно поспешил де Йонг с передачей - Дембеле не успел подстроиться под полёт мяча, и снаряд отскочил к Айтору.

17' Хромает ощутимо Араухо - пострадал защитник "Барселоны" в прошлом эпизоде, и резервные игроки отправились на экстренную разминку.

16' "Леванте" заработал первый угловой. К флажку подошёл Бардии навесил в район пенальти, но защитники вынесли снаряд метров на десять.

15' Напомню, что "Барселона" ещё может стать чемпионом Испании, но для возможного достижения этой цели сегодня необходимо победить.

14' Дембеле не заметил поднятую руку Гризманна - соотечественник Усмана желал забежать в штрафную через фланг, но Дембеле промедлил.

13' "Леванте" большими силами перехватил мяч и спокойно контролирует его на своей половине поля. Дембеле активно наседает на Дуарте.

12' "Леванте" сегодня играет в традиционных цветах "Барселоны" - сине-красная расцветка у хозяев. Если резко проснуться и включить матч, можно потеряться.

11' Барди пытался открыться на фланге, но навесная передача в его сторону не прошла. Альба в воздухе здорово сыграл.

10' Мирамон на углу штрафной укротил мяч и слишком сильно пробил. В следующей атаке головой вынес снаряд Ленгле на безопасное расстояние.

9' Моралес эффектно проскочил к лицевой линии и навязал борьбу Ленгле, но француз, которого часто критикуют болельщики, сыграл безупречно.

8' "Леванте" перехватил инициативу на какие-то секунды - в центре поля на перехвате идеально сыграл Бускетс.

7' Ленгле в падении довёл мяч навесной передачей до Альбы, и "Барселона" начала новую атаку через фланг.

6' Месси безобразно пробил со штрафной точки - мяч улетел прямо в стенку из футболистов "Леванте".

5' ОПАСНО! Де Йонг выскочил на рандеву с Айтором, выманил голкипера из ворот и ловкой передачей подключил Гонсалеса. Казалось бы, стопроцентный момент - пустые ворота! Но Айтор сориентировался и отбил мяч.

4' Как же хорош де Йонг. Голландец очень активен в дебюте игры - отобрал Френки мяч и тут же навесил в сторону Гонсалеса.

3' Альба крутился возле штрафной площади "Леванте", и Везу срубил испанца. Судья не заметил фол, а Альба секунд двадцать пребывал на газоне.

2' Опасно! И сразу же "Барселона" могла выйти вперёд. Де Йонг снабдил мячом Гонсалеса, и тот пробил с нескольких метров выше ворот!