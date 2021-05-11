Испания: Ла Лига 2020-2021
Леванте
2:3
Второй тайм: 78'
Стадион: Сьюдад де Валенсия
Барселона
0:1
25' ГолМесси Лионель
0:2
34' ГолГонсалес Педро
1:2
57' ГолМелеро Гонсало
2:2
59' ГолМоралес Луис
2:3
64' ГолДембеле Усман
67' Желтая карточкаДе Фрутос Хорхе
78' Желтая карточкаДе Йонг Френки
14
Везу
Рубен
10
Барди
Энис
11
Моралес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
-
2 СонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Альба ЖордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
-
36 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Фирпо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Пуч РикардПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
25'
0:1
34'
0:2
57'
1:2
59'
2:2
64'
2:3
67'
78'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
4 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 6
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моралес Луис
|14
|0.39
|2.
|Рохер Марти
|11 (2)
|0.31
|3.
|Мелеро Гонсало
|5
|0.14
|4.
|Де Фрутос Хорхе
|4
|0.11
|5.
|Гомес Даниэль
|2
|0.06
|6.
|Барди Энис
|1
|0.03
|7.
|Кампанья Хосе
|1 (1)
|0.03
|8.
|Дуарте Оскар
|1
|0.03
|9.
|Везу Рубен
|1
|0.03
|10.
|Леон Серхио
|1
|0.03
|11.
|Малса Микаэль
|1
|0.03
|12.
|Клерк Карлос
|0
|0
|13.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|14.
|Радоя Неманья
|0
|0
|15.
|Рочина Рубен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|29 (3)
|0.81
|2.
|Гризманн Антуан
|12 (1)
|0.33
|3.
|Дембеле Усман
|6
|0.17
|4.
|Фати Ансу
|4
|0.11
|5.
|Альба Жорди
|3
|0.08
|6.
|Де Йонг Френки
|3
|0.08
|7.
|Гонсалес Педро
|3
|0.08
|8.
|Тринкан Франсишку
|3
|0.08
|9.
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.06
|10.
|Коутиньо Филиппе
|2
|0.06
|11.
|Мингеса Оскар
|2
|0.06
|12.
|Дест Серджино
|2
|0.06
|13.
|Араухо Рональд
|2
|0.06
|14.
|Роберто Серхи
|1
|0.03
|15.
|Мориба Илайкс
|1
|0.03
|16.
|Фирпо Жуниор
|1
|0.03
|17.
|Ленгле Клеман
|1
|0.03
|18.
|Пуч Рикард
|1
|0.03
|19.
|Бускетс Серхио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Везу Рубен
|7
|0
|2.
|Рочина Рубен
|5
|0
|3.
|Клерк Карлос
|5
|0
|4.
|Малса Микаэль
|5
|0
|5.
|Робер Пьер
|3
|1
|6.
|Постиго Серхио
|4
|0
|7.
|Вукчевич Никола
|4
|0
|8.
|Рохер Марти
|4
|0
|9.
|Мелеро Гонсало
|4
|0
|10.
|Барди Энис
|4
|0
|11.
|Гомес Даниэль
|3
|0
|12.
|Сон
|3
|0
|13.
|Де Фрутос Хорхе
|3
|0
|14.
|Дуарте Оскар
|2
|0
|15.
|Моралес Луис
|2
|0
|16.
|Антонио Гарсия
|2
|0
|17.
|Кампанья Хосе
|1
|0
|18.
|Дукуре Шейк III
|1
|0
|19.
|Коке Хорхе II
|1
|0
|20.
|Радоя Неманья
|1
|0
|21.
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|22.
|Alejandro Cantero
|1
|0
|23.
|Карденас Дани
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альба Жорди
|9
|0
|2.
|Ленгле Клеман
|7
|1
|3.
|Бускетс Серхио
|8
|0
|4.
|Месси Лионель
|4
|0
|5.
|Гризманн Антуан
|4
|0
|6.
|Де Йонг Френки
|4
|0
|7.
|Мингеса Оскар
|4
|0
|8.
|Пике Херард
|3
|0
|9.
|Брайтвайт Мартин
|3
|0
|10.
|Дембеле Усман
|2
|0
|11.
|Араухо Рональд
|2
|0
|12.
|Гонсалес Педро
|2
|0
|13.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|14.
|Тер Штеген Марк-Андре
|1
|0
|15.
|Роберто Серхи
|1
|0
|16.
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|17.
|Аленья Карлес
|1
|0
|18.
|Тринкан Франсишку
|1
|0
|19.
|Дест Серджино
|1
|0
|20.
|Фирпо Жуниор
|1
|0
|21.
|Мориба Илайкс
|1
|0
|22.
|Фати Ансу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Леванте
|15% (6)
|22.5% (9)
|20% (8)
|12.5% (5)
|10% (4)
|20% (8)
|Барселона
|10.67% (8)
|14.67% (11)
|22.67% (17)
|13.33% (10)
|20% (15)
|18.67% (14)
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: +6 =5 -9Алавес 2:2 Леванте Сельта 2:0 Леванте Эльче 1:0 Леванте Леванте 0:1 Севилья
Леванте 1:5 Вильярреал Эйбар 0:1 Леванте Леванте 0:2 Уэска Бетис 2:0 Леванте Леванте 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 1:0 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Леванте 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:1 Леванте Леванте 2:2 Гранада Леванте 1:0 Вильярреал Реал Мадрид 1:2 Леванте Вальядолид 2:4 Леванте
Барселона Последние 20 матчей: +13 =3 -4Барселона 0:0 Атлетико М Валенсия 2:3 Барселона Барселона 1:2 Гранада Вильярреал 1:2 Барселона
Барселона 5:2 Хетафе Атлетик Б 0:4 Барселона Реал Мадрид 2:1 Барселона Барселона 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 1:6 Барселона Барселона 4:1 Уэска ПСЖ 1:1 Барселона Осасуна 0:2 Барселона Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Барселона 3:0 Эльче Барселона 1:1 Кадис Барселона 1:4 ПСЖ Барселона 5:1 Алавес Севилья 2:0 Барселона Бетис 2:3 Барселона
Последние игры между собой
Леванте: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Барселона: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Барселона 3:0 Леванте Кубок Короля Леванте 2:1 Барселона Кубок Короля Леванте 0:5 Барселона Примера Леванте 5:4 Барселона Примера Барселона 3:0 Леванте Примера Леванте 0:2 Барселона Примера Барселона 4:1 Леванте Примера Барселона 5:0 Леванте Примера Леванте 0:5 Барселона Примера Барселона 5:1 Леванте Кубок Короля Леванте 1:4 Барселона Кубок Короля Леванте 1:1 Барселона Примера Барселона 7:0 Леванте Примера Барселона 1:0 Леванте Примера Леванте 0:4 Барселона Примера Леванте 1:2 Барселона Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|3:2 Заявка
|36
|24
|6
|6
|83 - 35
|78
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|35
|23
|8
|4
|61 - 22
|77
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|60 - 26
|75
|4.
|Севилья
|Заявка
|35
|22
|5
|8
|51 - 29
|71
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|53 - 35
|56
|6.
|Бетис
|Заявка
|35
|15
|9
|11
|45 - 47
|54
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|13
|13
|9
|53 - 42
|52
|8.
|Сельта
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|50 - 53
|47
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|11
|13
|11
|46 - 38
|46
|10.
|Гранада
|Заявка
|35
|13
|6
|16
|44 - 57
|45
|11.
|Осасуна
|Заявка
|36
|11
|11
|14
|36 - 45
|44
|12.
|Кадис
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|33 - 53
|43
|13.
|Валенсия
|Заявка
|35
|9
|12
|14
|46 - 51
|39
|14.
|Леванте
|2:3 Заявка
|36
|9
|12
|15
|42 - 53
|39
|15.
|Алавес
|Заявка
|36
|8
|11
|17
|32 - 54
|35
|16.
|Хетафе
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|26 - 41
|34
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|35
|5
|16
|14
|32 - 49
|31
|18.
|Уэска
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|33 - 52
|30
|19.
|Эльче
|Заявка
|36
|6
|12
|18
|29 - 54
|30
|20.
|Эйбар
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|27 - 46
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|37 - 9
|42
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|31 - 12
|39
|3.
|Барселона
|3:2 Заявка
|18
|11
|5
|2
|43 - 18
|38
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|25 - 11
|37
|5.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 21
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|30 - 20
|30
|7.
|Гранада
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 21
|30
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 18
|30
|9.
|Валенсия
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 22
|28
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 23
|27
|11.
|Сельта
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 27
|27
|12.
|Осасуна
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 22
|26
|13.
|Леванте
|2:3 Заявка
|18
|5
|7
|6
|24 - 28
|22
|14.
|Хетафе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|13 - 12
|21
|15.
|Алавес
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|16.
|Кадис
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|16 - 27
|20
|17.
|Эльче
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|16 - 23
|20
|18.
|Уэска
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 21
|18
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 26
|16
|20.
|Эйбар
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|3:2 Заявка
|18
|13
|1
|4
|40 - 17
|40
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 14
|36
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 13
|35
|4.
|Севилья
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 18
|34
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 15
|26
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 19
|25
|7.
|Кадис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|17 - 26
|23
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 26
|22
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|23 - 26
|20
|10.
|Осасуна
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|15 - 23
|18
|11.
|Леванте
|2:3 Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 25
|17
|12.
|Эйбар
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|16 - 27
|17
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|17 - 20
|16
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|14 - 23
|15
|15.
|Гранада
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|20 - 36
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|17.
|Хетафе
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 29
|13
|18.
|Уэска
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|17 - 31
|12
|19.
|Валенсия
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 31
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Месси Лионель
|29
|3
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|21
|1
|8
|3.
|Вильярреал
|Морено Херард
|21
|10
|5
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|19
|3
|2
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|17
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Савич Стефан
|13
|0
|2.
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|11
|1
|3.
|Алавес
|Эдгар Мендес
|11
|1
|4.
|Алавес
|Пина Томас
|12
|0
|5.
|Реал Мадрид
|Каземиро Карлос
|10
|1
Прогнозы на матч Леванте 2:3 Барселона
Исход игры
Леванте
0.7% (1)
Ничья
0.7% (1)
Барселона
98.6% (142)
Тотал 2.5
Больше
71.33% (102)
Меньше
28.67% (41)
Обе команды забьют
Да
64.34% (92)
Нет
35.66% (51)
Популярный счёт
1:2 Барселона
31.3% (45)
1:3 Барселона
25.7% (37)
0:2 Барселона
22.9% (33)
0:3 Барселона
6.9% (10)
0:1 Барселона
4.2% (6)
1:4 Барселона
3.5% (5)
2:3 Барселона
2.1% (3)
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