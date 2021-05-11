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Испания: Ла Лига 2020-2021

2020-2021
Леванте
2:3
Второй тайм: 78'

Стадион:
Барселона
0'
0:1
25' Гол
Месси Лионель
0:2
34' Гол
Гонсалес Педро
1:2
57' Гол
Мелеро Гонсало
2:2
59' Гол
Моралес Луис
2:3
64' Гол
Дембеле Усман
67' Желтая карточка
Де Фрутос Хорхе
78' Желтая карточка
Де Йонг Френки
78'
13
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
14
Везу
Рубен
6
Дуарте
Оскар
3
Антонио
Гарсия
18
Де
Фрутос
Хорхе
22
Мелеро
Гонсало
4
Робер
Пьер
10
Барди
Энис
9
Рохер
Марти
11
Моралес
Луис
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
4
Араухо
Рональд
3
Пике
Херард
15
Ленгле
Клеман
5
Бускетс
Серхио
11
Дембеле
Усман
16
Гонсалес
Педро
21
Де
Йонг
Френки
18
Альба
Жорди
7
Гризманн
Антуан
10
Месси
Лионель
Леванте
4-4-2
Барселона
3-1-4-2

Ход матча

25'
0:1
Месси Лионель
34'
0:2
Гонсалес Педро
(Дембеле Усман)
46'
 
Роберто Серхи
Араухо Рональд
57'
Мелеро Гонсало
(Мирамон Хорхе)
1:2
59'
Моралес Луис
(Рохер Марти)
2:2
61'
Гомес Даниэль
Барди Энис
 
61'
Малса Микаэль
Дуарте Оскар
 
64'
2:3
Дембеле Усман
67'
Де Фрутос Хорхе
 
74'
 
Мингеса Оскар
Гонсалес Педро
75'
Коке Хорхе II
Мирамон Хорхе
 
75'
Леон Серхио
Рохер Марти
 
78'
 
Де Йонг Френки

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 14 0.39
2. Рохер Марти 11 (2) 0.31
3. Мелеро Гонсало 5 0.14
4. Де Фрутос Хорхе 4 0.11
5. Гомес Даниэль 2 0.06
6. Барди Энис 1 0.03
7. Кампанья Хосе 1 (1) 0.03
8. Дуарте Оскар 1 0.03
9. Везу Рубен 1 0.03
10. Леон Серхио 1 0.03
11. Малса Микаэль 1 0.03
12. Клерк Карлос 0 0
13. Мирамон Хорхе 0 0
14. Радоя Неманья 0 0
15. Рочина Рубен 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 29 (3) 0.81
2. Гризманн Антуан 12 (1) 0.33
3. Дембеле Усман 6 0.17
4. Фати Ансу 4 0.11
5. Альба Жорди 3 0.08
6. Де Йонг Френки 3 0.08
7. Гонсалес Педро 3 0.08
8. Тринкан Франсишку 3 0.08
9. Брайтвайт Мартин 2 0.06
10. Коутиньо Филиппе 2 0.06
11. Мингеса Оскар 2 0.06
12. Дест Серджино 2 0.06
13. Араухо Рональд 2 0.06
14. Роберто Серхи 1 0.03
15. Мориба Илайкс 1 0.03
16. Фирпо Жуниор 1 0.03
17. Ленгле Клеман 1 0.03
18. Пуч Рикард 1 0.03
19. Бускетс Серхио 0 0

Карточки

Леванте
# Игрок      
1. Везу Рубен 7 0
2. Рочина Рубен 5 0
3. Клерк Карлос 5 0
4. Малса Микаэль 5 0
5. Робер Пьер 3 1
6. Постиго Серхио 4 0
7. Вукчевич Никола 4 0
8. Рохер Марти 4 0
9. Мелеро Гонсало 4 0
10. Барди Энис 4 0
11. Гомес Даниэль 3 0
12. Сон 3 0
13. Де Фрутос Хорхе 3 0
14. Дуарте Оскар 2 0
15. Моралес Луис 2 0
16. Антонио Гарсия 2 0
17. Кампанья Хосе 1 0
18. Дукуре Шейк III 1 0
19. Коке Хорхе II 1 0
20. Радоя Неманья 1 0
21. Мирамон Хорхе 1 0
22. Alejandro Cantero 1 0
23. Карденас Дани 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Альба Жорди 9 0
2. Ленгле Клеман 7 1
3. Бускетс Серхио 8 0
4. Месси Лионель 4 0
5. Гризманн Антуан 4 0
6. Де Йонг Френки 4 0
7. Мингеса Оскар 4 0
8. Пике Херард 3 0
9. Брайтвайт Мартин 3 0
10. Дембеле Усман 2 0
11. Араухо Рональд 2 0
12. Гонсалес Педро 2 0
13. Пьянич Миралем 1 0
14. Тер Штеген Марк-Андре 1 0
15. Роберто Серхи 1 0
16. Юмтити Самуэль 1 0
17. Аленья Карлес 1 0
18. Тринкан Франсишку 1 0
19. Дест Серджино 1 0
20. Фирпо Жуниор 1 0
21. Мориба Илайкс 1 0
22. Фати Ансу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леванте 15% (6) 22.5% (9) 20% (8) 12.5% (5) 10% (4) 20% (8)
 Барселона 10.67% (8) 14.67% (11) 22.67% (17) 13.33% (10) 20% (15) 18.67% (14)

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Алавес 2:2 Леванте Сельта 2:0 Леванте Эльче 1:0 Леванте Леванте 0:1 Севилья
Леванте 1:5 Вильярреал Эйбар 0:1 Леванте Леванте 0:2 Уэска Бетис 2:0 Леванте Леванте 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 1:0 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Леванте 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:1 Леванте Леванте 2:2 Гранада Леванте 1:0 Вильярреал Реал Мадрид 1:2 Леванте Вальядолид 2:4 Леванте
Барселона Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Барселона 0:0 Атлетико М Валенсия 2:3 Барселона Барселона 1:2 Гранада Вильярреал 1:2 Барселона
Барселона 5:2 Хетафе Атлетик Б 0:4 Барселона Реал Мадрид 2:1 Барселона Барселона 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 1:6 Барселона Барселона 4:1 Уэска ПСЖ 1:1 Барселона Осасуна 0:2 Барселона Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Барселона 3:0 Эльче Барселона 1:1 Кадис Барселона 1:4 ПСЖ Барселона 5:1 Алавес Севилья 2:0 Барселона Бетис 2:3 Барселона

Последние игры между собой

Леванте: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Барселона: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Барселона 1:0 Леванте Ла Лига Барселона 2:1 Леванте Ла Лига Леванте 3:1 Барселона Ла Лига Барселона 1:0 Леванте Примера
Барселона 3:0 Леванте Кубок Короля Леванте 2:1 Барселона Кубок Короля Леванте 0:5 Барселона Примера Леванте 5:4 Барселона Примера Барселона 3:0 Леванте Примера Леванте 0:2 Барселона Примера Барселона 4:1 Леванте Примера Барселона 5:0 Леванте Примера Леванте 0:5 Барселона Примера Барселона 5:1 Леванте Кубок Короля Леванте 1:4 Барселона Кубок Короля Леванте 1:1 Барселона Примера Барселона 7:0 Леванте Примера Барселона 1:0 Леванте Примера Леванте 0:4 Барселона Примера Леванте 1:2 Барселона Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона 3:2 Заявка 36 24 6 6 83 - 35 78
2. Атлетико М Заявка 35 23 8 4 61 - 22 77
3. Реал Мадрид Заявка 35 22 9 4 60 - 26 75
4. Севилья Заявка 35 22 5 8 51 - 29 71
5. Реал Сосьедад Заявка 35 15 11 9 53 - 35 56
6. Бетис Заявка 35 15 9 11 45 - 47 54
7. Вильярреал Заявка 35 13 13 9 53 - 42 52
8. Сельта Заявка 35 12 11 12 50 - 53 47
9. Атлетик Б Заявка 35 11 13 11 46 - 38 46
10. Гранада Заявка 35 13 6 16 44 - 57 45
11. Осасуна Заявка 36 11 11 14 36 - 45 44
12. Кадис Заявка 36 11 10 15 33 - 53 43
13. Валенсия Заявка 35 9 12 14 46 - 51 39
14. Леванте 2:3 Заявка 36 9 12 15 42 - 53 39
15. Алавес Заявка 36 8 11 17 32 - 54 35
16. Хетафе Заявка 35 8 10 17 26 - 41 34
17. Вальядолид Заявка 35 5 16 14 32 - 49 31
18. Уэска Заявка 35 6 12 17 33 - 52 30
19. Эльче Заявка 36 6 12 18 29 - 54 30
20. Эйбар Заявка 35 6 11 18 27 - 46 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 13 3 1 37 - 9 42
2. Реал Мадрид Заявка 18 12 3 3 31 - 12 39
3. Барселона 3:2 Заявка 18 11 5 2 43 - 18 38
4. Севилья Заявка 17 12 1 4 25 - 11 37
5. Бетис Заявка 18 9 5 4 26 - 21 32
6. Реал Сосьедад Заявка 18 8 6 4 30 - 20 30
7. Гранада Заявка 17 9 3 5 24 - 21 30
8. Атлетик Б Заявка 18 8 6 4 29 - 18 30
9. Валенсия Заявка 18 7 7 4 30 - 22 28
10. Вильярреал Заявка 18 7 6 5 25 - 23 27
11. Сельта Заявка 17 8 3 6 27 - 27 27
12. Осасуна Заявка 18 7 5 6 21 - 22 26
13. Леванте 2:3 Заявка 18 5 7 6 24 - 28 22
14. Хетафе Заявка 18 5 6 7 13 - 12 21
15. Алавес Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
16. Кадис Заявка 18 5 5 8 16 - 27 20
17. Эльче Заявка 18 4 8 6 16 - 23 20
18. Уэска Заявка 17 4 6 7 16 - 21 18
19. Вальядолид Заявка 17 3 7 7 18 - 26 16
20. Эйбар Заявка 17 2 6 9 11 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона 3:2 Заявка 18 13 1 4 40 - 17 40
2. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
3. Атлетико М Заявка 18 10 5 3 24 - 13 35
4. Севилья Заявка 18 10 4 4 26 - 18 34
5. Реал Сосьедад Заявка 17 7 5 5 23 - 15 26
6. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
7. Кадис Заявка 18 6 5 7 17 - 26 23
8. Бетис Заявка 17 6 4 7 19 - 26 22
9. Сельта Заявка 18 4 8 6 23 - 26 20
10. Осасуна Заявка 18 4 6 8 15 - 23 18
11. Леванте 2:3 Заявка 18 4 5 9 18 - 25 17
12. Эйбар Заявка 18 4 5 9 16 - 27 17
13. Атлетик Б Заявка 17 3 7 7 17 - 20 16
14. Вальядолид Заявка 18 2 9 7 14 - 23 15
15. Гранада Заявка 18 4 3 11 20 - 36 15
16. Алавес Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
17. Хетафе Заявка 17 3 4 10 13 - 29 13
18. Уэска Заявка 18 2 6 10 17 - 31 12
19. Валенсия Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
20. Эльче Заявка 18 2 4 12 13 - 31 10
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 29 3 9
2. Реал Мадрид Бензема Карим 21 1 8
3. Вильярреал Морено Херард 21 10 5
4. Атлетико М Суарес Луис 19 3 2
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 17 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Савич Стефан 13 0
2. Хетафе Дамиан Суарес 11 1
3. Алавес Эдгар Мендес 11 1
4. Алавес Пина Томас 12 0
5. Реал Мадрид Каземиро Карлос 10 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    79'
    Моралес увидел перед собой жёлтый свет за фол против Дембеле, который рвался в свободную зону по флангу. 2-1 по "горчичникам".
  • Желтая карточка
    78'
    Де Йонг получил жёлтую карточку за толчок в спину Малса. Хавбек "Леванте" закричал для полноты картины, а голландец пропустит следующий матч.
  • Офсайд
    77'
    В офсайд забрался Леон. "Леванте" слишком перестарался, пытаясь организовать позиционное нападение.
  • Замена
    76'
    Двойная замена в составе "Леванте" - в игру вступили Коке и Леон, в то время как на скамейку проследовали Мирамон и Рохер.
  • Замена
    75'
    Тренерский штаб "Барселоны" сделал замену - вместо Гонсалеса в игру вступил защитник Мингеса. Его скорость может пригодиться.
  • 74'
    Малса крутится возле штрафной и отдаёт ловкий пас на де Фрутоса - один из самых техничных игроков "Леванте" мощно зарядил по воротам.
  • Угловой
    73'
    "Леванте" заработал шестой угловой. Мяч прилетел на угол вратарской площади, но скидка Везу в направлении Моралеса оказалась пустышкой.
  • 72'
    Приятно наблюдать за работой Пако Лопеса - испанский специалист не присаживается на скамейку и постоянно общается с игроками в технической зоне.
  • 71'
    Последовала из глубины поля от Антонио передача в сторону Моралеса, но тер Штеген сделал пару шагов вперёд и забрал снаряд в руки.
  • 70'
    Альба разрядил обстановку, выкинув мяч из пределов штрафной тер Штегена. "Леванте" большими силами атакует.
  • Офсайд
    69'
    Боковой судья разглядел офсайд у Гонсалеса - несколько сантиметров испанец проиграл последнему защитнику "Леванте".
  • 68'
    55% игрового времени мячом владеют футболисты "Барселоны", остальные 45% - игроки "Леванте".
  • Желтая карточка
    67'
    Первая жёлтая карточка в матче. Де Фрутос, покачивая головой, побрёл на свою позицию. Испанец получил "горчичник" за длинный язык.
  • Видеоповтор
    66'
    Судья решил перестраховаться и посмотрел эпизод в повторе - показалось ему, что Дембеле в офсайд угодил. Но всё в порядке - хороший гол, как говорят в хоккее.
  • Травма, повреждение
    65'
    Мирамон оказался на газоне. Не хотелось бы, чтобы испанец ушёл на скамейку - приятное впечатление он оставил.
  • Описание гола
    64'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-3! ДЕМБЕЛЕ! Фантастический матч! Дембеле сделал шикарный рывок, но сначала мячом завладел Гризманн. Француз развернулся и отдал передачу в сторону Усмана с отскоком от Везу. Дембеле хлёстко зарядил в угол!
  • Фол, нарушение
    63'
    Де Йонг принял мяч в штрафной "Леванте", но после двух касаний голландец так и не смог нанести удар. Кажется, Робер его подтолкнул.
  • Опасный момент
    62'
    Ух, вот это выход на замену! Малса с места в карьер включился в игру и нанёс прицельный удар по воротам с тринадцати метров - тер Штеген на месте!
  • Замена
    61'
    Двойная замена в составе "Леванте" - вместо Дуарте и Барди в игру вступили Гомес и Малса.
  • Описание гола
    60'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-2! МОРАЛЕС! Простите, я поспешил с выводами - тер Штеген отдал мяч Роберто, тот покатил на Бускетса, и хавбек сборной Испании выдал "голевой" пас на Моралеса!
  • Опасный момент
    59'
    Опасно! Моралес покатил мяч во вратарскую, где находились Пике и Рохер, но испанский защитник идеально перехватил мяч.
  • 58'
    "Леванте" на волне успеха продолжает атаковать, но вряд ли "Барселона" посыпется - нет ни одной предпосылки ко второму голу "лягушек".
  • Описание гола
    57'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-2! МЕЛЕРО! Мирамон выполнил фантастическую передачу по воздуху в сторону Мелеро, и Роберто не смог на втором этаже опередить Мелеро. Жива интрига, друзья!
  • 56'
    Сегодня в запасе "Леванте" пребывает грузинский хавбек Кочорашвили. А россиянина Севикяна нет даже на скамейке.
  • Опасный момент
    55'
    Классную атаку провела "Барселона" - Айтор вылетел из ворот и ладонью достал мяч, а последующий удар де Йонга получился в молоко.
  • 54'
    Роберто потерял мяч во время вбрасывания аута, но де Йонг нивелировал ошибку партнёра и выкрал снаряд у Мелеро.
  • 53'
    Мелеро изящно навесил в район пенальти, но Рохер, не отрываясь от земли, лбом чуть подправил мяч за пределы поля.
  • 52'
    Мельтешит "Барселона" на подступах к штрафной Айтора - Месси пасует на Гонсалеса, тот - в сторону Гризманна, но пока лишь головокружение может быть вызвано у защиты "Леванте".
  • Опасный момент
    51'
    Де Йонг ошибся с передачей, и Моралес тут же подобрал снаряд. Дошёл мяч до Барди, и македонец головой из зоны пенальти пробил в створ.
  • 50'
    Барди изо всех сил пытался догнать мяч на фланге, однако удача отвернулась от македонца. Роберто быстро скинул мяч из-за боковой на Пике.
  • 49'
    Де Йонг пролетел с мячом метров пятнадцать, а затем хитро выкатил снаряд в сторону Месси. За аргентинцем пристально следил Дуарте.
  • 48'
    "Сине-гранатовые" ввели мяч в игру из аута, и теперь Роберто короткой передачей подключает к атаке де Йонга.
  • Угловой
    47'
    Угловой удар разыграла "Барселона", но всё закончилось крайне неточным выстрелом Месси метров с десяти.
  • Замена
    46'
    В составе "Барселоны" произошла замена - вместо Араухо на поле появился Роберто. Видимо, тактическими соображениями обусловлена рокировка.
  • Второй тайм начался
    45'
    Начинается второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Главный арбитр не стал ничего добавлять к первому тайму. Отдохнём пятнадцать минут.
  • 44'
    Араухо довольно рискованно пошёл в отбор и забрал снаряд у Рохера. Уругваец значительно прибавил по сравнению с минувшим сезоном.
  • 43'
    Мирамон высоко играет - защитник "Леванте" на перманентной основе околачивается возле штрафной "Барселоны".
  • Фол, нарушение
    42'
    Везу затолкал Месси возле центрального круга. Всего шесть фолов зафиксировано у "Леванте" и только один - у "Барселоны".
  • 41'
    Мирамон шикарную с геометрической точки зрения передачу выполнил, но де Фрутос, оказавшись на линии штрафной, не успел пробить.
  • Опасный момент
    40'
    Айтор своевременно выскочил из ворот и опередил Месси. Аргентинец пытался одним касанием добраться до мяча и пальнуть по воротам.
  • Угловой
    39'
    "Барселона" теперь будет навешивать с угла поля. Очень много угловых. Кстати, в прошлом эпизоде мяч угодил в руку Дембеле. Интересно, интересно...
  • 38'
    Слишком примитивно действует "Леванте", и замысел "красно-синих" легко разгадывается. По какой причине два подряд угловых разыгрывали в одном стиле?
  • Угловой
    37'
    Ещё один угловой - мяч отскочил за пределы поля от Пике. "Леванте" поспешно разыграл мяч, и Альба выкатил снаряд за лицевую линию.
  • 36'
    Моралес слишком сильно навесил в сторону дальней штанги, но тер Штеген едва не ошибся и пролетел мимо мяча.
  • Угловой
    35'
    "Леванте" заработал угловой. Не сдаются хозяева - в их активе уже два корнера. Робер трётся возле тер Штегена.
  • Описание гола
    34'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! ГОНСАЛЕС! "Барселона" провела размашистую атаку, Дембеле выманил на себя Айтора и покатил назад в сторону Гонсалеса. Испанец не посмел промазать по пустым воротам!
  • 33'
    "Леванте" практически в полном составе сидит на своей половине поля. Только Моралес остаётся возле тер Штегена, Ленгле и Пике.
  • Угловой
    32'
    Месси заработал угловой удар. Сам же аргентинец пошёл к флажку, но навешивать не стал. Разыграли с Дембеле комбинацию, но на этом атака захлебнулась.
  • 31'
    "Барселона" снова владеет мячом - кого это удивляет? Дембеле отправил мяч на Месси, тот пробил по воротам и попал в де Йонга.
  • 30'
    "Леванте" насел на ворота тер Штегена, но после нескольких передач и метаний по штрафной площади Барди нарушил правила на немце.
  • Опасный момент
    29'
    Опасно! Месси проверил бдительность Айтора ударом с линии штрафной - испанский вратарь затянул с падением, но мяч пролетел рядом со штангой.
  • Опасный момент
    28'
    Опасно! Месси сумасшедшую передачу отдал в сторону Альбы, который на углу штрафной коряво пробил по воротам. В динамике эпизод смотрелся мощно.
  • 27'
    Приведу с вашего позволения статистику владения мячом - 40% времени снаряд удерживают футболисты "Леванте", а друге 60% - подопечные Кумана.
  • Описание гола
    26'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! МЕССИ! Последовала навесная передача от Альбы, головой снаряд подправил Мирамон, и Месси с неудобной позиции в падении боковыми ножницами вонзил мяч в сетку!
  • 25'
    Де Фрутос эффектно устремился в атаку и покатил на Барди, но македонца опередил в свободной зоне Альба.
  • 24'
    Моралес самонадеянно полетел вперёд, находясь в окружении четырёх оппонентов. В итоге, капитан "Леванте" пробил, но крайне неточно.
  • Опасный момент
    23'
    Опасно! Ленгле пробил по воротам метров с шестнадцати, но Айтор был начеку и вовремя сомкнул колени, чтобы отбить снаряд.
  • 22'
    Довольно быстро перемещается мяч от одной штрафной к другой. Невзирая на отсутствие опасных моментов, матч проходит в хорошем темпе.
  • 21'
    Альба не позволил Мирамону прицельно навесить - в прыжке испанец продемонстрировал элемент из кунг-фу и вынес снаряд за боковую.
  • 20'
    Де Фрутос сопровождал Альбу почти до штрафной, но испанец вовремя покатил мяч в сторону тер Штегена, и немец начал атаку дальним пасом.
  • 19'
    "Барселона" 152 паса совершила, но только 135 из них добрались до адресатов. Араухо, тем временем, перестал хромать.
  • 18'
    Явно поспешил де Йонг с передачей - Дембеле не успел подстроиться под полёт мяча, и снаряд отскочил к Айтору.
  • Травма, повреждение
    17'
    Хромает ощутимо Араухо - пострадал защитник "Барселоны" в прошлом эпизоде, и резервные игроки отправились на экстренную разминку.
  • Угловой
    16'
    "Леванте" заработал первый угловой. К флажку подошёл Бардии навесил в район пенальти, но защитники вынесли снаряд метров на десять.
  • 15'
    Напомню, что "Барселона" ещё может стать чемпионом Испании, но для возможного достижения этой цели сегодня необходимо победить.
  • 14'
    Дембеле не заметил поднятую руку Гризманна - соотечественник Усмана желал забежать в штрафную через фланг, но Дембеле промедлил.
  • 13'
    "Леванте" большими силами перехватил мяч и спокойно контролирует его на своей половине поля. Дембеле активно наседает на Дуарте.
  • 12'
    "Леванте" сегодня играет в традиционных цветах "Барселоны" - сине-красная расцветка у хозяев. Если резко проснуться и включить матч, можно потеряться.
  • 11'
    Барди пытался открыться на фланге, но навесная передача в его сторону не прошла. Альба в воздухе здорово сыграл.
  • 10'
    Мирамон на углу штрафной укротил мяч и слишком сильно пробил. В следующей атаке головой вынес снаряд Ленгле на безопасное расстояние.
  • 9'
    Моралес эффектно проскочил к лицевой линии и навязал борьбу Ленгле, но француз, которого часто критикуют болельщики, сыграл безупречно.
  • 8'
    "Леванте" перехватил инициативу на какие-то секунды - в центре поля на перехвате идеально сыграл Бускетс.
  • 7'
    Ленгле в падении довёл мяч навесной передачей до Альбы, и "Барселона" начала новую атаку через фланг.
  • 6'
    Месси безобразно пробил со штрафной точки - мяч улетел прямо в стенку из футболистов "Леванте".
  • Опасный момент
    5'
    ОПАСНО! Де Йонг выскочил на рандеву с Айтором, выманил голкипера из ворот и ловкой передачей подключил Гонсалеса. Казалось бы, стопроцентный момент - пустые ворота! Но Айтор сориентировался и отбил мяч.
  • 4'
    Как же хорош де Йонг. Голландец очень активен в дебюте игры - отобрал Френки мяч и тут же навесил в сторону Гонсалеса.
  • Фол, нарушение
    3'
    Альба крутился возле штрафной площади "Леванте", и Везу срубил испанца. Судья не заметил фол, а Альба секунд двадцать пребывал на газоне.
  • Опасный момент
    2'
    Опасно! И сразу же "Барселона" могла выйти вперёд. Де Йонг снабдил мячом Гонсалеса, и тот пробил с нескольких метров выше ворот!
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Леванте 2:3 Барселона

Исход игры
Леванте
0.7% (1)
Ничья
0.7% (1)
Барселона
98.6% (142)
Тотал 2.5
Больше
71.33% (102)
Меньше
28.67% (41)
Обе команды забьют
Да
64.34% (92)
Нет
35.66% (51)
Популярный счёт
1:2 Барселона
31.3% (45)
1:3 Барселона
25.7% (37)
0:2 Барселона
22.9% (33)
0:3 Барселона
6.9% (10)
0:1 Барселона
4.2% (6)
1:4 Барселона
3.5% (5)
2:3 Барселона
2.1% (3)
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