Испания: Ла Лига 2020-2021
Вальядолид
0:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Хосе Сорилья
Вильярреал
30' Желтая карточкаЭль-Ямик Джавад
18
Янко
Саиди
10
Плано
Оскар
17
Роке
Меса
19
Вилья
Тони
20
Пенья
Рубен
25
Капу
Этьен
23
Гомес
Мойсес
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Плано ОскарПолузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Олаза ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
21 Мичел МигельПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Эрвиас ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Андре МаркосНападающий
- Нападающий
-
40 Жота СерранНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Капу ЭтьенПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Коста ХаумеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Ниньо ФерНападающий
-
30 Пино ЙеремиНападающий
-
12 Раба ДаниэльНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
30'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
28 Владение мячом, % 72
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Орельяна Фабиан
|6 (4)
|0.17
|2.
|Вайссман Шон
|6
|0.17
|3.
|Плано Оскар
|4
|0.11
|4.
|Андре Маркос
|3
|0.08
|5.
|Мичел Мигель
|2
|0.06
|6.
|Вилья Тони
|2
|0.06
|7.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.03
|8.
|Олаза Лукас
|1
|0.03
|9.
|Бруно Гонсалес
|1
|0.03
|10.
|Алькарас Рубен
|1
|0.03
|11.
|Хоакин Фернандес
|1
|0.03
|12.
|Фелипе Жоау
|1
|0.03
|13.
|Карнеро Рауль
|1
|0.03
|14.
|Роке Меса
|1 (1)
|0.03
|15.
|Рубио Вальдо
|1 (1)
|0.03
|16.
|Эрвиас Пабло
|0
|0
|17.
|Куки Хосе
|0
|0
|18.
|Начо Мартинес
|0
|0
|19.
|Янко Саиди
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|21 (10)
|0.58
|2.
|Алькасер Пако
|6 (1)
|0.17
|3.
|Чуквезе Саму
|4
|0.11
|4.
|Гомес Мойсес
|4 (1)
|0.11
|5.
|Парехо Даниэль
|3
|0.08
|6.
|Ниньо Фер
|3
|0.08
|7.
|Пино Йереми
|2
|0.06
|8.
|Торрес Пау II
|2
|0.06
|9.
|Бакка Карлос
|2
|0.06
|10.
|Тригерос Мануэль
|1
|0.03
|11.
|Педраса Альфонсо
|1
|0.03
|12.
|Пенья Рубен
|1
|0.03
|13.
|Марио Гаспар
|0
|0
|14.
|Коста Хауме
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алькарас Рубен
|9
|0
|2.
|Бруно Гонсалес
|8
|0
|3.
|Хоакин Фернандес
|8
|0
|4.
|Сан Эметерио Феде
|6
|0
|5.
|Роке Меса
|4
|1
|6.
|Орельяна Фабиан
|5
|0
|7.
|Начо Мартинес
|3
|1
|8.
|Янко Саиди
|4
|0
|9.
|Гвардиола Серхи
|4
|0
|10.
|Масип Хорди
|3
|0
|11.
|Олаза Лукас
|3
|0
|12.
|Санчес Хавьер
|3
|0
|13.
|Эль-Ямик Джавад
|3
|0
|14.
|Вайссман Шон
|3
|0
|15.
|Плано Оскар
|1
|1
|16.
|Мичел Мигель
|2
|0
|17.
|Вилья Тони
|2
|0
|18.
|Перес Кике
|2
|0
|19.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|20.
|Луис Перез
|1
|0
|21.
|Эрвиас Пабло
|1
|0
|22.
|Кодро Кенан
|1
|0
|23.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|24.
|Фелипе Жоау
|1
|0
|25.
|Андре Маркос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Педраса Альфонсо
|8
|0
|2.
|Альбиоль Рауль
|7
|0
|3.
|Тригерос Мануэль
|5
|1
|4.
|Фойт Хуан
|6
|0
|5.
|Капу Этьен
|4
|1
|6.
|Марио Гаспар
|3
|1
|7.
|Иборра Висенте
|4
|0
|8.
|Парехо Даниэль
|4
|0
|9.
|Коклен Франсис
|4
|0
|10.
|Пино Йереми
|4
|0
|11.
|Кубо Такефуса
|2
|1
|12.
|Морено Херард
|3
|0
|13.
|Асенхо Серхио
|2
|0
|14.
|Торрес Пау II
|2
|0
|15.
|Рульи Херонимо
|0
|1
|16.
|Фунес Мори
|1
|0
|17.
|Бакка Карлос
|1
|0
|18.
|Коста Хауме
|1
|0
|19.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|20.
|Пенья Рубен
|1
|0
|21.
|Эступиньян Первис
|1
|0
|22.
|Ниньо Фер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вальядолид
|12.5% (4)
|6.25% (2)
|21.88% (7)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|25% (8)
|Вильярреал
|26% (13)
|22% (11)
|12% (6)
|6% (3)
|24% (12)
|10% (5)
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: +2 =10 -8Валенсия 3:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Бетис Атлетик Б 2:2 Вальядолид Вальядолид 1:1 Кадис
Эльче 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:2 Гранада Барселона 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Севилья Осасуна 0:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Хетафе Сельта 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Эйбар 1:1 Вальядолид Алавес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:3 Уэска Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Эльче Пенья Депортива 1:4 Вальядолид Вальядолид 0:1 Валенсия
Вильярреал Последние 20 матчей: +12 =2 -6Вильярреал 2:4 Сельта Арсенал 0:0 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе Вильярреал 2:1 Арсенал
Вильярреал 1:2 Барселона Алавес 2:1 Вильярреал Леванте 1:5 Вильярреал Вильярреал 2:1 Динамо Загреб Вильярреал 1:2 Осасуна Динамо Загреб 0:1 Вильярреал Гранада 0:3 Вильярреал Вильярреал 2:1 Кадис Вильярреал 2:0 Динамо Киев Эйбар 1:3 Вильярреал Динамо Киев 0:2 Вильярреал Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:2 Атлетико М Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург Атлетик Б 1:1 Вильярреал Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
Вильярреал: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
Вильярреал 0:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:2 Вильярреал Примера Вильярреал 3:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Вильярреал Товарищеские матчи Вальядолид 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 0:3 Вальядолид Примера Вальядолид 5:1 Вильярреал Товарищеские матчи Вильярреал 2:0 Вальядолид Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|36
|24
|8
|4
|63 - 23
|80
|2.
|Барселона
|Заявка
|36
|23
|7
|6
|83 - 36
|76
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|60 - 26
|75
|4.
|Севилья
|Заявка
|36
|23
|5
|8
|52 - 29
|74
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|54 - 37
|56
|6.
|Бетис
|Заявка
|35
|15
|9
|11
|45 - 47
|54
|7.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|36
|13
|14
|9
|53 - 42
|53
|8.
|Сельта
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|51 - 53
|50
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|36
|11
|13
|12
|46 - 39
|46
|10.
|Гранада
|Заявка
|35
|13
|6
|16
|44 - 57
|45
|11.
|Осасуна
|Заявка
|36
|11
|11
|14
|36 - 45
|44
|12.
|Кадис
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|33 - 53
|43
|13.
|Леванте
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|43 - 53
|40
|14.
|Валенсия
|Заявка
|36
|9
|12
|15
|46 - 52
|39
|15.
|Алавес
|Заявка
|36
|8
|11
|17
|32 - 54
|35
|16.
|Хетафе
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|26 - 42
|34
|17.
|Уэска
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|34 - 52
|33
|18.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|36
|5
|17
|14
|32 - 49
|32
|19.
|Эльче
|Заявка
|36
|6
|12
|18
|29 - 54
|30
|20.
|Эйбар
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|27 - 46
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|39 - 10
|45
|2.
|Севилья
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|26 - 11
|40
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|31 - 12
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|43 - 18
|38
|5.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 21
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|30 - 20
|30
|7.
|Сельта
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 27
|30
|8.
|Гранада
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 21
|30
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 18
|30
|10.
|Валенсия
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 22
|28
|11.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 23
|27
|12.
|Осасуна
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 22
|26
|13.
|Леванте
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|25 - 28
|23
|14.
|Хетафе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|13 - 12
|21
|15.
|Уэска
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 21
|21
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|17.
|Кадис
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|16 - 27
|20
|18.
|Эльче
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|16 - 23
|20
|19.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|18
|3
|8
|7
|18 - 26
|17
|20.
|Эйбар
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|40 - 18
|38
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 14
|36
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 13
|35
|4.
|Севилья
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 18
|34
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|24 - 17
|26
|6.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|18
|6
|8
|4
|28 - 19
|26
|7.
|Кадис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|17 - 26
|23
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 26
|22
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|23 - 26
|20
|10.
|Осасуна
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|15 - 23
|18
|11.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 25
|17
|12.
|Эйбар
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|16 - 27
|17
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|17 - 21
|16
|14.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|18
|2
|9
|7
|14 - 23
|15
|15.
|Гранада
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|20 - 36
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|17.
|Хетафе
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 30
|13
|18.
|Уэска
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|17 - 31
|12
|19.
|Валенсия
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|16 - 30
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 31
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Месси Лионель
|29
|3
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|21
|1
|8
|3.
|Вильярреал
|Морено Херард
|21
|10
|5
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|19
|3
|3
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|18
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|12
|1
|2.
|Атлетико М
|Савич Стефан
|13
|0
|3.
|Алавес
|Эдгар Мендес
|11
|1
|4.
|Алавес
|Пина Томас
|12
|0
|5.
|Реал Мадрид
|Каземиро Карлос
|10
|1
Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Вильярреал
Исход игры
Вальядолид
7.9% (11)
Ничья
25.9% (36)
Вильярреал
66.2% (92)
Тотал 2.5
Больше
56.93% (78)
Меньше
43.07% (59)
Обе команды забьют
Да
78.83% (108)
Нет
21.17% (29)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
48.2% (67)
1:1 Ничья
22.3% (31)
0:1 Вильярреал
13.7% (19)
2:1 Вальядолид
4.3% (6)
1:0 Вальядолид
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
0:2 Вильярреал
1.4% (2)
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