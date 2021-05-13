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Испания: Ла Лига 2020-2021

2020-2021
Вальядолид
0:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Вильярреал
0'
30' Желтая карточка
Эль-Ямик Джавад
33'
13
Роберто
Хименес
18
Янко
Саиди
6
Бруно
Гонсалес
15
Эль-Ямик
Джавад
22
Начо
Мартинес
24
Хоакин
Фернандес
10
Плано
Оскар
17
Роке
Меса
20
Сан
Эметерио
Феде
19
Вилья
Тони
9
Вайссман
Шон
1
Асенхо
Серхио
20
Пенья
Рубен
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
14
Тригерос
Мануэль
25
Капу
Этьен
5
Парехо
Даниэль
23
Гомес
Мойсес
7
Морено
Херард
17
Алькасер
Пако
Вальядолид
4-1-4-1
Вильярреал
4-4-2

Ход матча

30'
Эль-Ямик Джавад
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орельяна Фабиан 6 (4) 0.17
2. Вайссман Шон 6 0.17
3. Плано Оскар 4 0.11
4. Андре Маркос 3 0.08
5. Мичел Мигель 2 0.06
6. Вилья Тони 2 0.06
7. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.03
8. Олаза Лукас 1 0.03
9. Бруно Гонсалес 1 0.03
10. Алькарас Рубен 1 0.03
11. Хоакин Фернандес 1 0.03
12. Фелипе Жоау 1 0.03
13. Карнеро Рауль 1 0.03
14. Роке Меса 1 (1) 0.03
15. Рубио Вальдо 1 (1) 0.03
16. Эрвиас Пабло 0 0
17. Куки Хосе 0 0
18. Начо Мартинес 0 0
19. Янко Саиди 0 0
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 21 (10) 0.58
2. Алькасер Пако 6 (1) 0.17
3. Чуквезе Саму 4 0.11
4. Гомес Мойсес 4 (1) 0.11
5. Парехо Даниэль 3 0.08
6. Ниньо Фер 3 0.08
7. Пино Йереми 2 0.06
8. Торрес Пау II 2 0.06
9. Бакка Карлос 2 0.06
10. Тригерос Мануэль 1 0.03
11. Педраса Альфонсо 1 0.03
12. Пенья Рубен 1 0.03
13. Марио Гаспар 0 0
14. Коста Хауме 0 0

Карточки

Вальядолид
# Игрок      
1. Алькарас Рубен 9 0
2. Бруно Гонсалес 8 0
3. Хоакин Фернандес 8 0
4. Сан Эметерио Феде 6 0
5. Роке Меса 4 1
6. Орельяна Фабиан 5 0
7. Начо Мартинес 3 1
8. Янко Саиди 4 0
9. Гвардиола Серхи 4 0
10. Масип Хорди 3 0
11. Олаза Лукас 3 0
12. Санчес Хавьер 3 0
13. Эль-Ямик Джавад 3 0
14. Вайссман Шон 3 0
15. Плано Оскар 1 1
16. Мичел Мигель 2 0
17. Вилья Тони 2 0
18. Перес Кике 2 0
19. Карнеро Рауль 2 0
20. Луис Перез 1 0
21. Эрвиас Пабло 1 0
22. Кодро Кенан 1 0
23. Рубио Вальдо 1 0
24. Фелипе Жоау 1 0
25. Андре Маркос 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 8 0
2. Альбиоль Рауль 7 0
3. Тригерос Мануэль 5 1
4. Фойт Хуан 6 0
5. Капу Этьен 4 1
6. Марио Гаспар 3 1
7. Иборра Висенте 4 0
8. Парехо Даниэль 4 0
9. Коклен Франсис 4 0
10. Пино Йереми 4 0
11. Кубо Такефуса 2 1
12. Морено Херард 3 0
13. Асенхо Серхио 2 0
14. Торрес Пау II 2 0
15. Рульи Херонимо 0 1
16. Фунес Мори 1 0
17. Бакка Карлос 1 0
18. Коста Хауме 1 0
19. Гомес Мойсес 1 0
20. Пенья Рубен 1 0
21. Эступиньян Первис 1 0
22. Ниньо Фер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вальядолид 12.5% (4) 6.25% (2) 21.88% (7) 15.63% (5) 18.75% (6) 25% (8)
 Вильярреал 26% (13) 22% (11) 12% (6) 6% (3) 24% (12) 10% (5)

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: +2 =10 -8
Валенсия 3:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Бетис Атлетик Б 2:2 Вальядолид Вальядолид 1:1 Кадис
Эльче 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:2 Гранада Барселона 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Севилья Осасуна 0:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Хетафе Сельта 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Эйбар 1:1 Вальядолид Алавес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:3 Уэска Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Эльче Пенья Депортива 1:4 Вальядолид Вальядолид 0:1 Валенсия
Вильярреал Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Вильярреал 2:4 Сельта Арсенал 0:0 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе Вильярреал 2:1 Арсенал
Вильярреал 1:2 Барселона Алавес 2:1 Вильярреал Леванте 1:5 Вильярреал Вильярреал 2:1 Динамо Загреб Вильярреал 1:2 Осасуна Динамо Загреб 0:1 Вильярреал Гранада 0:3 Вильярреал Вильярреал 2:1 Кадис Вильярреал 2:0 Динамо Киев Эйбар 1:3 Вильярреал Динамо Киев 0:2 Вильярреал Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:2 Атлетико М Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург Атлетик Б 1:1 Вильярреал Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
Вильярреал: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
Вильярреал 2:0 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 1:1 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 2:0 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 0:0 Вильярреал Примера
Вильярреал 0:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:2 Вильярреал Примера Вильярреал 3:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Вильярреал Товарищеские матчи Вальядолид 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 0:3 Вальядолид Примера Вальядолид 5:1 Вильярреал Товарищеские матчи Вильярреал 2:0 Вальядолид Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 36 24 8 4 63 - 23 80
2. Барселона Заявка 36 23 7 6 83 - 36 76
3. Реал Мадрид Заявка 35 22 9 4 60 - 26 75
4. Севилья Заявка 36 23 5 8 52 - 29 74
5. Реал Сосьедад Заявка 36 15 11 10 54 - 37 56
6. Бетис Заявка 35 15 9 11 45 - 47 54
7. Вильярреал 0:0 Заявка 36 13 14 9 53 - 42 53
8. Сельта Заявка 36 13 11 12 51 - 53 50
9. Атлетик Б Заявка 36 11 13 12 46 - 39 46
10. Гранада Заявка 35 13 6 16 44 - 57 45
11. Осасуна Заявка 36 11 11 14 36 - 45 44
12. Кадис Заявка 36 11 10 15 33 - 53 43
13. Леванте Заявка 36 9 13 14 43 - 53 40
14. Валенсия Заявка 36 9 12 15 46 - 52 39
15. Алавес Заявка 36 8 11 17 32 - 54 35
16. Хетафе Заявка 36 8 10 18 26 - 42 34
17. Уэска Заявка 36 7 12 17 34 - 52 33
18. Вальядолид 0:0 Заявка 36 5 17 14 32 - 49 32
19. Эльче Заявка 36 6 12 18 29 - 54 30
20. Эйбар Заявка 35 6 11 18 27 - 46 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 18 14 3 1 39 - 10 45
2. Севилья Заявка 18 13 1 4 26 - 11 40
3. Реал Мадрид Заявка 18 12 3 3 31 - 12 39
4. Барселона Заявка 18 11 5 2 43 - 18 38
5. Бетис Заявка 18 9 5 4 26 - 21 32
6. Реал Сосьедад Заявка 18 8 6 4 30 - 20 30
7. Сельта Заявка 18 9 3 6 28 - 27 30
8. Гранада Заявка 17 9 3 5 24 - 21 30
9. Атлетик Б Заявка 18 8 6 4 29 - 18 30
10. Валенсия Заявка 18 7 7 4 30 - 22 28
11. Вильярреал 0:0 Заявка 18 7 6 5 25 - 23 27
12. Осасуна Заявка 18 7 5 6 21 - 22 26
13. Леванте Заявка 18 5 8 5 25 - 28 23
14. Хетафе Заявка 18 5 6 7 13 - 12 21
15. Уэска Заявка 18 5 6 7 17 - 21 21
16. Алавес Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Кадис Заявка 18 5 5 8 16 - 27 20
18. Эльче Заявка 18 4 8 6 16 - 23 20
19. Вальядолид 0:0 Заявка 18 3 8 7 18 - 26 17
20. Эйбар Заявка 17 2 6 9 11 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 18 12 2 4 40 - 18 38
2. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
3. Атлетико М Заявка 18 10 5 3 24 - 13 35
4. Севилья Заявка 18 10 4 4 26 - 18 34
5. Реал Сосьедад Заявка 18 7 5 6 24 - 17 26
6. Вильярреал 0:0 Заявка 18 6 8 4 28 - 19 26
7. Кадис Заявка 18 6 5 7 17 - 26 23
8. Бетис Заявка 17 6 4 7 19 - 26 22
9. Сельта Заявка 18 4 8 6 23 - 26 20
10. Осасуна Заявка 18 4 6 8 15 - 23 18
11. Леванте Заявка 18 4 5 9 18 - 25 17
12. Эйбар Заявка 18 4 5 9 16 - 27 17
13. Атлетик Б Заявка 18 3 7 8 17 - 21 16
14. Вальядолид 0:0 Заявка 18 2 9 7 14 - 23 15
15. Гранада Заявка 18 4 3 11 20 - 36 15
16. Алавес Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
17. Хетафе Заявка 18 3 4 11 13 - 30 13
18. Уэска Заявка 18 2 6 10 17 - 31 12
19. Валенсия Заявка 18 2 5 11 16 - 30 11
20. Эльче Заявка 18 2 4 12 13 - 31 10
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 29 3 9
2. Реал Мадрид Бензема Карим 21 1 8
3. Вильярреал Морено Херард 21 10 5
4. Атлетико М Суарес Луис 19 3 3
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 18 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Дамиан Суарес 12 1
2. Атлетико М Савич Стефан 13 0
3. Алавес Эдгар Мендес 11 1
4. Алавес Пина Томас 12 0
5. Реал Мадрид Каземиро Карлос 10 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Вальядолид 7.9% (11)
X 25.9% (36)
Вильярреал 66.2% (92)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вальядолид
Ничья
Вильярреал
5.54
4.02
1.98
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вальядолид 0:0 Вильярреал онлайн

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Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Вильярреал

Исход игры
Вальядолид
7.9% (11)
Ничья
25.9% (36)
Вильярреал
66.2% (92)
Тотал 2.5
Больше
56.93% (78)
Меньше
43.07% (59)
Обе команды забьют
Да
78.83% (108)
Нет
21.17% (29)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
48.2% (67)
1:1 Ничья
22.3% (31)
0:1 Вильярреал
13.7% (19)
2:1 Вальядолид
4.3% (6)
1:0 Вальядолид
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
0:2 Вильярреал
1.4% (2)
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