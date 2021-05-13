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Испания: Ла Лига 2020-2021

2020-2021
Вальядолид
0:2
Конец матча

Стадион:
Вильярреал
0'
30' Желтая карточка
Эль-Ямик Джавад
0:1
68' Гол
Морено Херард
76' Желтая карточка
Кико Франсиско
88' Желтая карточка
Капу Этьен
88' Желтая карточка
Гвардиола Серхи
0:2
90' Гол
Капу Этьен
90'+4
13
Роберто
Хименес
18
Янко
Саиди
6
Бруно
Гонсалес
15
Эль-Ямик
Джавад
22
Начо
Мартинес
24
Хоакин
Фернандес
10
Плано
Оскар
17
Роке
Меса
20
Сан
Эметерио
Феде
19
Вилья
Тони
9
Вайссман
Шон
1
Асенхо
Серхио
20
Пенья
Рубен
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
14
Тригерос
Мануэль
25
Капу
Этьен
5
Парехо
Даниэль
23
Гомес
Мойсес
7
Морено
Херард
17
Алькасер
Пако
Вальядолид
4-1-4-1
Вильярреал
4-4-2

Ход матча

30'
Эль-Ямик Джавад
 
55'
Алькарас Рубен
Хоакин Фернандес
 
55'
Гвардиола Серхи
Роке Меса
 
61'
 
Пино Йереми
Алькасер Пако
68'
0:1
Морено Херард
(Торрес Пау II)
74'
Кико Франсиско
Сан Эметерио Феде
 
74'
Андре Маркос
Вилья Тони
 
75'
Мичел Мигель
Плано Оскар
 
76'
Кико Франсиско
 
88'
 
Капу Этьен
88'
Гвардиола Серхи
 
90'
0:2
Капу Этьен
(Тригерос Мануэль)
90'
 
Баэна Алехандро
Тригерос Мануэль
90'
 
Морено Альберто
Гомес Мойсес

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орельяна Фабиан 6 (4) 0.17
2. Вайссман Шон 6 0.17
3. Плано Оскар 4 0.11
4. Андре Маркос 3 0.08
5. Мичел Мигель 2 0.06
6. Вилья Тони 2 0.06
7. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.03
8. Олаза Лукас 1 0.03
9. Бруно Гонсалес 1 0.03
10. Алькарас Рубен 1 0.03
11. Хоакин Фернандес 1 0.03
12. Фелипе Жоау 1 0.03
13. Карнеро Рауль 1 0.03
14. Роке Меса 1 (1) 0.03
15. Рубио Вальдо 1 (1) 0.03
16. Эрвиас Пабло 0 0
17. Куки Хосе 0 0
18. Начо Мартинес 0 0
19. Янко Саиди 0 0
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 22 (10) 0.61
2. Алькасер Пако 6 (1) 0.17
3. Чуквезе Саму 4 0.11
4. Гомес Мойсес 4 (1) 0.11
5. Парехо Даниэль 3 0.08
6. Ниньо Фер 3 0.08
7. Торрес Пау II 2 0.06
8. Пино Йереми 2 0.06
9. Бакка Карлос 2 0.06
10. Тригерос Мануэль 1 0.03
11. Педраса Альфонсо 1 0.03
12. Пенья Рубен 1 0.03
13. Капу Этьен 1 0.03
14. Марио Гаспар 0 0
15. Коста Хауме 0 0

Карточки

Вальядолид
# Игрок      
1. Алькарас Рубен 9 0
2. Бруно Гонсалес 8 0
3. Хоакин Фернандес 8 0
4. Сан Эметерио Феде 6 0
5. Роке Меса 4 1
6. Орельяна Фабиан 5 0
7. Гвардиола Серхи 5 0
8. Начо Мартинес 3 1
9. Янко Саиди 4 0
10. Эль-Ямик Джавад 4 0
11. Масип Хорди 3 0
12. Олаза Лукас 3 0
13. Санчес Хавьер 3 0
14. Вайссман Шон 3 0
15. Плано Оскар 1 1
16. Мичел Мигель 2 0
17. Вилья Тони 2 0
18. Перес Кике 2 0
19. Карнеро Рауль 2 0
20. Луис Перез 1 0
21. Эрвиас Пабло 1 0
22. Кодро Кенан 1 0
23. Кико Франсиско 1 0
24. Рубио Вальдо 1 0
25. Фелипе Жоау 1 0
26. Андре Маркос 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 8 0
2. Альбиоль Рауль 7 0
3. Капу Этьен 5 1
4. Тригерос Мануэль 5 1
5. Фойт Хуан 6 0
6. Марио Гаспар 3 1
7. Иборра Висенте 4 0
8. Парехо Даниэль 4 0
9. Коклен Франсис 4 0
10. Пино Йереми 4 0
11. Кубо Такефуса 2 1
12. Морено Херард 3 0
13. Асенхо Серхио 2 0
14. Торрес Пау II 2 0
15. Рульи Херонимо 0 1
16. Фунес Мори 1 0
17. Бакка Карлос 1 0
18. Коста Хауме 1 0
19. Гомес Мойсес 1 0
20. Пенья Рубен 1 0
21. Эступиньян Первис 1 0
22. Ниньо Фер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вальядолид 12.5% (4) 6.25% (2) 21.88% (7) 15.63% (5) 18.75% (6) 25% (8)
 Вильярреал 25% (13) 21.15% (11) 11.54% (6) 5.77% (3) 25% (13) 11.54% (6)

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: +2 =10 -8
Валенсия 3:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Бетис Атлетик Б 2:2 Вальядолид Вальядолид 1:1 Кадис
Эльче 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:2 Гранада Барселона 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Севилья Осасуна 0:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Хетафе Сельта 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Эйбар 1:1 Вальядолид Алавес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:3 Уэска Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Эльче Пенья Депортива 1:4 Вальядолид Вальядолид 0:1 Валенсия
Вильярреал Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Вильярреал 2:4 Сельта Арсенал 0:0 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе Вильярреал 2:1 Арсенал
Вильярреал 1:2 Барселона Алавес 2:1 Вильярреал Леванте 1:5 Вильярреал Вильярреал 2:1 Динамо Загреб Вильярреал 1:2 Осасуна Динамо Загреб 0:1 Вильярреал Гранада 0:3 Вильярреал Вильярреал 2:1 Кадис Вильярреал 2:0 Динамо Киев Эйбар 1:3 Вильярреал Динамо Киев 0:2 Вильярреал Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:2 Атлетико М Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург Атлетик Б 1:1 Вильярреал Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
Вильярреал: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
Вильярреал 2:0 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 1:1 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 2:0 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 0:0 Вильярреал Примера
Вильярреал 0:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:2 Вильярреал Примера Вильярреал 3:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Вильярреал Товарищеские матчи Вальядолид 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 0:3 Вальядолид Примера Вальядолид 5:1 Вильярреал Товарищеские матчи Вильярреал 2:0 Вальядолид Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 36 24 8 4 63 - 23 80
2. Барселона Заявка 36 23 7 6 83 - 36 76
3. Реал Мадрид Заявка 35 22 9 4 60 - 26 75
4. Севилья Заявка 36 23 5 8 52 - 29 74
5. Бетис 1:0 Заявка 36 16 9 11 46 - 47 57
6. Реал Сосьедад Заявка 36 15 11 10 54 - 37 56
7. Вильярреал Заявка 36 14 13 9 55 - 42 55
8. Сельта Заявка 36 13 11 12 51 - 53 50
9. Атлетик Б Заявка 36 11 13 12 46 - 39 46
10. Гранада Заявка 35 13 6 16 44 - 57 45
11. Осасуна Заявка 36 11 11 14 36 - 45 44
12. Кадис Заявка 36 11 10 15 33 - 53 43
13. Леванте Заявка 36 9 13 14 43 - 53 40
14. Валенсия Заявка 36 9 12 15 46 - 52 39
15. Алавес Заявка 36 8 11 17 32 - 54 35
16. Хетафе Заявка 36 8 10 18 26 - 42 34
17. Уэска Заявка 36 7 12 17 34 - 52 33
18. Вальядолид Заявка 36 5 16 15 32 - 51 31
19. Эльче Заявка 36 6 12 18 29 - 54 30
20. Эйбар 0:1 Заявка 36 6 11 19 27 - 47 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 18 14 3 1 39 - 10 45
2. Севилья Заявка 18 13 1 4 26 - 11 40
3. Реал Мадрид Заявка 18 12 3 3 31 - 12 39
4. Барселона Заявка 18 11 5 2 43 - 18 38
5. Бетис 1:0 Заявка 18 9 5 4 26 - 21 32
6. Реал Сосьедад Заявка 18 8 6 4 30 - 20 30
7. Сельта Заявка 18 9 3 6 28 - 27 30
8. Гранада Заявка 17 9 3 5 24 - 21 30
9. Атлетик Б Заявка 18 8 6 4 29 - 18 30
10. Валенсия Заявка 18 7 7 4 30 - 22 28
11. Вильярреал Заявка 18 7 6 5 25 - 23 27
12. Осасуна Заявка 18 7 5 6 21 - 22 26
13. Леванте Заявка 18 5 8 5 25 - 28 23
14. Хетафе Заявка 18 5 6 7 13 - 12 21
15. Уэска Заявка 18 5 6 7 17 - 21 21
16. Алавес Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Кадис Заявка 18 5 5 8 16 - 27 20
18. Эльче Заявка 18 4 8 6 16 - 23 20
19. Вальядолид Заявка 18 3 7 8 18 - 28 16
20. Эйбар 0:1 Заявка 18 2 6 10 11 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 18 12 2 4 40 - 18 38
2. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
3. Атлетико М Заявка 18 10 5 3 24 - 13 35
4. Севилья Заявка 18 10 4 4 26 - 18 34
5. Вильярреал Заявка 18 7 7 4 30 - 19 28
6. Реал Сосьедад Заявка 18 7 5 6 24 - 17 26
7. Бетис 1:0 Заявка 18 7 4 7 20 - 26 25
8. Кадис Заявка 18 6 5 7 17 - 26 23
9. Сельта Заявка 18 4 8 6 23 - 26 20
10. Осасуна Заявка 18 4 6 8 15 - 23 18
11. Леванте Заявка 18 4 5 9 18 - 25 17
12. Эйбар 0:1 Заявка 18 4 5 9 16 - 27 17
13. Атлетик Б Заявка 18 3 7 8 17 - 21 16
14. Вальядолид Заявка 18 2 9 7 14 - 23 15
15. Гранада Заявка 18 4 3 11 20 - 36 15
16. Алавес Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
17. Хетафе Заявка 18 3 4 11 13 - 30 13
18. Уэска Заявка 18 2 6 10 17 - 31 12
19. Валенсия Заявка 18 2 5 11 16 - 30 11
20. Эльче Заявка 18 2 4 12 13 - 31 10
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 29 3 9
2. Вильярреал Морено Херард 22 10 5
3. Реал Мадрид Бензема Карим 21 1 8
4. Атлетико М Суарес Луис 19 3 3
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 18 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Дамиан Суарес 12 1
2. Атлетико М Савич Стефан 13 0
3. Алавес Эдгар Мендес 11 1
4. Алавес Пина Томас 12 0
5. Реал Мадрид Каземиро Карлос 10 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Вальядолид 7.9% (11)
X 25.9% (36)
Вильярреал 66.2% (92)
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Прогнозы на матч Вальядолид 0:2 Вильярреал

Исход игры
Вальядолид
7.9% (11)
Ничья
25.9% (36)
Вильярреал
66.2% (92)
Тотал 2.5
Больше
56.93% (78)
Меньше
43.07% (59)
Обе команды забьют
Да
78.83% (108)
Нет
21.17% (29)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
48.2% (67)
1:1 Ничья
22.3% (31)
0:1 Вильярреал
13.7% (19)
2:1 Вальядолид
4.3% (6)
1:0 Вальядолид
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:2 Вильярреал
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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