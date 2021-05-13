Испания: Ла Лига 2020-2021
0:1
4' ГолГуардадо Андрес
34' Желтая карточкаПапа Диоп
38' Желтая карточкаПаулу Оливейра
53' Желтая карточкаКорреа Робер
20
Корреа
Робер
15
Анхель
Хосе
25
Хиль
Бриан
10
Эспозито
Эду
17
Кике
Гарсия
15
Морено
Алекс
20
Лаинес
Диего
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Корреа РоберЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
- Защитник
-
19 Гарсия АлешПолузащитник
-
18 Ресио ХосеПолузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
-
14 Инуи ТакасиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
23 Манди АиссаЗащитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
-
12 СиднейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Фекир ЯссинНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
4'
0:1
34'
38'
46'
53'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 4
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кике Гарсия
|12
|0.33
|2.
|Хиль Бриан
|3
|0.08
|3.
|Бургос Эстебан
|3 (2)
|0.08
|4.
|Энрич Серхи
|2
|0.06
|5.
|Педро Леон
|1
|0.03
|6.
|Папа Диоп
|1
|0.03
|7.
|Кевин Родригес
|1
|0.03
|8.
|Муто Йосинори
|1
|0.03
|9.
|Инуи Такаси
|1
|0.03
|10.
|Ресио Хосе
|1 (1)
|0.03
|11.
|Дмитрович Марко
|1 (1)
|0.03
|12.
|Эспозито Эду
|0
|0
|13.
|Паулу Оливейра
|0
|0
|14.
|Арбилья Анайц
|0
|0
|15.
|Луиш Рафаэл
|0
|0
|16.
|Гарсия Алеш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иглесиас Борха
|9 (3)
|0.25
|2.
|Каналес Серхио
|8 (2)
|0.22
|3.
|Тельо Кристиан
|5
|0.14
|4.
|Фекир Набиль
|4 (1)
|0.11
|5.
|Манди Аисса
|3
|0.08
|6.
|Санабрия Антонио
|3
|0.08
|7.
|Хоакин Санчес
|2
|0.06
|8.
|Руибаль Айтор
|2
|0.06
|9.
|Хуанми Мигель
|2
|0.06
|10.
|Карвалью Вилльям
|2
|0.06
|11.
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.03
|12.
|Миранда Хуан
|1
|0.03
|13.
|Гуардадо Андрес
|1
|0.03
|14.
|Виктор Руис
|1
|0.03
|15.
|Гидо Родригес
|1
|0.03
|16.
|Морон Лоренцо
|1
|0.03
|17.
|Морено Алекс
|0
|0
|18.
|Лаинес Диего
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|8
|2
|2.
|Арбилья Анайц
|8
|0
|3.
|Хиль Бриан
|6
|0
|4.
|Ресио Хосе
|5
|0
|5.
|Бургос Эстебан
|5
|0
|6.
|Кике Гарсия
|3
|1
|7.
|Паулу Оливейра
|4
|0
|8.
|Посо Алехандро
|4
|0
|9.
|Эспозито Эду
|4
|0
|10.
|Анхель Хосе
|3
|0
|11.
|Альварес Серхио
|3
|0
|12.
|Педро Леон
|2
|0
|13.
|Корреа Робер
|2
|0
|14.
|Луиш Рафаэл
|2
|0
|15.
|Энрич Серхи
|1
|0
|16.
|Бигас Педро
|1
|0
|17.
|Кевин Родригес
|1
|0
|18.
|Муто Йосинори
|1
|0
|19.
|Техеро Альваро
|1
|0
|20.
|Гарсия Алеш
|1
|0
|21.
|Атьенса Мигель
|1
|0
|22.
|Арьета Унаи
|1
|0
|23.
|Мендиа Эньяут
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гидо Родригес
|10
|0
|2.
|Эмерсон Жуниор
|8
|1
|3.
|Манди Аисса
|5
|2
|4.
|Виктор Руис
|8
|0
|5.
|Карвалью Вилльям
|5
|1
|6.
|Фекир Набиль
|5
|1
|7.
|Акуоку Поль
|4
|1
|8.
|Каналес Серхио
|4
|0
|9.
|Миранда Хуан
|4
|0
|10.
|Гуардадо Андрес
|3
|0
|11.
|Бартра Марк
|3
|0
|12.
|Морено Алекс
|3
|0
|13.
|Лаинес Диего
|3
|0
|14.
|Браво Клаудио
|2
|0
|15.
|Роблес Жоэль
|2
|0
|16.
|Хоакин Санчес
|2
|0
|17.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|18.
|Иглесиас Борха
|2
|0
|19.
|Руибаль Айтор
|2
|0
|20.
|Морон Лоренцо
|2
|0
|21.
|Монтойя Мартин
|0
|1
|22.
|Сидней
|1
|0
|23.
|Хуанми Мигель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйбар
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|40.74% (11)
|7.41% (2)
|14.81% (4)
|Бетис
|11.11% (5)
|11.11% (5)
|17.78% (8)
|11.11% (5)
|15.56% (7)
|33.33% (15)
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: +2 =5 -13Хетафе 0:1 Эйбар Эйбар 3:0 Алавес Эйбар 0:1 Реал Сосьедад Гранада 4:1 Эйбар
Атлетико М 5:0 Эйбар Эйбар 0:1 Леванте Реал Мадрид 2:0 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Эйбар Эйбар 1:3 Вильярреал Кадис 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Уэска Эльче 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Вальядолид Осасуна 2:1 Эйбар Эйбар 0:2 Севилья Сельта 1:1 Эйбар Эйбар 1:2 Атлетико М Навалкарнеро 3:1 Эйбар Леванте 2:1 Эйбар
Бетис Последние 20 матчей: +10 =7 -3Бетис 2:1 Гранада Вальядолид 1:1 Бетис Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 0:0 Атлетик Б
Бетис 2:2 Валенсия Бетис 1:1 Атлетико М Эльче 1:1 Бетис Бетис 2:0 Леванте Севилья 1:0 Бетис Бетис 3:2 Алавес Кадис 0:1 Бетис Бетис 1:0 Хетафе Вильярреал 1:2 Бетис Бетис 2:3 Барселона Бетис 1:1 Атлетик Б Бетис 1:0 Осасуна Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 2:1 Сельта Спортинг Хихон 0:2 Бетис
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Бетис: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|36
|24
|8
|4
|63 - 23
|80
|2.
|Барселона
|Заявка
|36
|23
|7
|6
|83 - 36
|76
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|60 - 26
|75
|4.
|Севилья
|Заявка
|36
|23
|5
|8
|52 - 29
|74
|5.
|Бетис
|1:0 Заявка
|36
|16
|9
|11
|46 - 47
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|54 - 37
|56
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|36
|14
|13
|9
|55 - 42
|55
|8.
|Сельта
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|51 - 53
|50
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|36
|11
|13
|12
|46 - 39
|46
|10.
|Гранада
|Заявка
|35
|13
|6
|16
|44 - 57
|45
|11.
|Осасуна
|Заявка
|36
|11
|11
|14
|36 - 45
|44
|12.
|Кадис
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|33 - 53
|43
|13.
|Леванте
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|43 - 53
|40
|14.
|Валенсия
|Заявка
|36
|9
|12
|15
|46 - 52
|39
|15.
|Алавес
|Заявка
|36
|8
|11
|17
|32 - 54
|35
|16.
|Хетафе
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|26 - 42
|34
|17.
|Уэска
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|34 - 52
|33
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|36
|5
|16
|15
|32 - 51
|31
|19.
|Эльче
|Заявка
|36
|6
|12
|18
|29 - 54
|30
|20.
|Эйбар
|0:1 Заявка
|36
|6
|11
|19
|27 - 47
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|39 - 10
|45
|2.
|Севилья
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|26 - 11
|40
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|31 - 12
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|43 - 18
|38
|5.
|Бетис
|1:0 Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 21
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|30 - 20
|30
|7.
|Сельта
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 27
|30
|8.
|Гранада
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 21
|30
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 18
|30
|10.
|Валенсия
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 22
|28
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 23
|27
|12.
|Осасуна
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 22
|26
|13.
|Леванте
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|25 - 28
|23
|14.
|Хетафе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|13 - 12
|21
|15.
|Уэска
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 21
|21
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|17.
|Кадис
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|16 - 27
|20
|18.
|Эльче
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|16 - 23
|20
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 28
|16
|20.
|Эйбар
|0:1 Заявка
|18
|2
|6
|10
|11 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|40 - 18
|38
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 14
|36
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 13
|35
|4.
|Севилья
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 18
|34
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 19
|28
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|24 - 17
|26
|7.
|Бетис
|1:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 26
|25
|8.
|Кадис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|17 - 26
|23
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|23 - 26
|20
|10.
|Осасуна
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|15 - 23
|18
|11.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 25
|17
|12.
|Эйбар
|0:1 Заявка
|18
|4
|5
|9
|16 - 27
|17
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|17 - 21
|16
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|14 - 23
|15
|15.
|Гранада
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|20 - 36
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|17.
|Хетафе
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 30
|13
|18.
|Уэска
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|17 - 31
|12
|19.
|Валенсия
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|16 - 30
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 31
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Месси Лионель
|29
|3
|9
|2.
|Вильярреал
|Морено Херард
|22
|10
|5
|3.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|21
|1
|8
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|19
|3
|3
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|18
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|12
|1
|2.
|Атлетико М
|Савич Стефан
|13
|0
|3.
|Алавес
|Эдгар Мендес
|11
|1
|4.
|Алавес
|Пина Томас
|12
|0
|5.
|Реал Мадрид
|Каземиро Карлос
|10
|1
Прогнозы на матч Эйбар 0:1 Бетис
Исход игры
Эйбар
17.3% (24)
Ничья
35.3% (49)
Бетис
47.5% (66)
Тотал 2.5
Больше
31.62% (43)
Меньше
68.38% (93)
Обе команды забьют
Да
64.71% (88)
Нет
35.29% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.4% (45)
1:2 Бетис
24.5% (34)
0:1 Бетис
18.7% (26)
1:0 Эйбар
7.9% (11)
2:1 Эйбар
5.8% (8)
2:0 Эйбар
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.9% (4)
0:2 Бетис
2.2% (3)
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