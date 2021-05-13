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Испания: Ла Лига 2020-2021

2020-2021
Эйбар
0:1
Второй тайм: 55'

Стадион:
Бетис
0'
0:1
4' Гол
Гуардадо Андрес
34' Желтая карточка
Папа Диоп
38' Желтая карточка
Паулу Оливейра
53' Желтая карточка
Корреа Робер
55'
1
Дмитрович
Марко
20
Корреа
Робер
4
Паулу
Оливейра
23
Арбилья
Анайц
15
Анхель
Хосе
25
Хиль
Бриан
8
Папа
Диоп
33
Атьенса
Мигель
10
Эспозито
Эду
17
Кике
Гарсия
9
Энрич
Серхи
25
Браво
Клаудио
22
Эмерсон
Жуниор
5
Бартра
Марк
6
Виктор
Руис
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
18
Гуардадо
Андрес
20
Лаинес
Диего
8
Фекир
Набиль
11
Тельо
Кристиан
9
Иглесиас
Борха
Эйбар
4-4-2
Бетис
4-2-3-1

Ход матча

4'
0:1
Гуардадо Андрес
(Лаинес Диего)
34'
Папа Диоп
 
38'
Паулу Оливейра
 
46'
Ресио Хосе
Папа Диоп
 
53'
Корреа Робер
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 12 0.33
2. Хиль Бриан 3 0.08
3. Бургос Эстебан 3 (2) 0.08
4. Энрич Серхи 2 0.06
5. Педро Леон 1 0.03
6. Папа Диоп 1 0.03
7. Кевин Родригес 1 0.03
8. Муто Йосинори 1 0.03
9. Инуи Такаси 1 0.03
10. Ресио Хосе 1 (1) 0.03
11. Дмитрович Марко 1 (1) 0.03
12. Эспозито Эду 0 0
13. Паулу Оливейра 0 0
14. Арбилья Анайц 0 0
15. Луиш Рафаэл 0 0
16. Гарсия Алеш 0 0
Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иглесиас Борха 9 (3) 0.25
2. Каналес Серхио 8 (2) 0.22
3. Тельо Кристиан 5 0.14
4. Фекир Набиль 4 (1) 0.11
5. Манди Аисса 3 0.08
6. Санабрия Антонио 3 0.08
7. Хоакин Санчес 2 0.06
8. Руибаль Айтор 2 0.06
9. Хуанми Мигель 2 0.06
10. Карвалью Вилльям 2 0.06
11. Эмерсон Жуниор 1 0.03
12. Миранда Хуан 1 0.03
13. Гуардадо Андрес 1 0.03
14. Виктор Руис 1 0.03
15. Гидо Родригес 1 0.03
16. Морон Лоренцо 1 0.03
17. Морено Алекс 0 0
18. Лаинес Диего 0 0

Карточки

Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 8 2
2. Арбилья Анайц 8 0
3. Хиль Бриан 6 0
4. Ресио Хосе 5 0
5. Бургос Эстебан 5 0
6. Кике Гарсия 3 1
7. Паулу Оливейра 4 0
8. Посо Алехандро 4 0
9. Эспозито Эду 4 0
10. Анхель Хосе 3 0
11. Альварес Серхио 3 0
12. Педро Леон 2 0
13. Корреа Робер 2 0
14. Луиш Рафаэл 2 0
15. Энрич Серхи 1 0
16. Бигас Педро 1 0
17. Кевин Родригес 1 0
18. Муто Йосинори 1 0
19. Техеро Альваро 1 0
20. Гарсия Алеш 1 0
21. Атьенса Мигель 1 0
22. Арьета Унаи 1 0
23. Мендиа Эньяут 1 0
Бетис
# Игрок      
1. Гидо Родригес 10 0
2. Эмерсон Жуниор 8 1
3. Манди Аисса 5 2
4. Виктор Руис 8 0
5. Карвалью Вилльям 5 1
6. Фекир Набиль 5 1
7. Акуоку Поль 4 1
8. Каналес Серхио 4 0
9. Миранда Хуан 4 0
10. Гуардадо Андрес 3 0
11. Бартра Марк 3 0
12. Морено Алекс 3 0
13. Лаинес Диего 3 0
14. Браво Клаудио 2 0
15. Роблес Жоэль 2 0
16. Хоакин Санчес 2 0
17. Санабрия Антонио 2 0
18. Иглесиас Борха 2 0
19. Руибаль Айтор 2 0
20. Морон Лоренцо 2 0
21. Монтойя Мартин 0 1
22. Сидней 1 0
23. Хуанми Мигель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйбар 11.11% (3) 14.81% (4) 11.11% (3) 40.74% (11) 7.41% (2) 14.81% (4)
 Бетис 11.11% (5) 11.11% (5) 17.78% (8) 11.11% (5) 15.56% (7) 33.33% (15)

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Хетафе 0:1 Эйбар Эйбар 3:0 Алавес Эйбар 0:1 Реал Сосьедад Гранада 4:1 Эйбар
Атлетико М 5:0 Эйбар Эйбар 0:1 Леванте Реал Мадрид 2:0 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Эйбар Эйбар 1:3 Вильярреал Кадис 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Уэска Эльче 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Вальядолид Осасуна 2:1 Эйбар Эйбар 0:2 Севилья Сельта 1:1 Эйбар Эйбар 1:2 Атлетико М Навалкарнеро 3:1 Эйбар Леванте 2:1 Эйбар
Бетис Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Бетис 2:1 Гранада Вальядолид 1:1 Бетис Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 0:0 Атлетик Б
Бетис 2:2 Валенсия Бетис 1:1 Атлетико М Эльче 1:1 Бетис Бетис 2:0 Леванте Севилья 1:0 Бетис Бетис 3:2 Алавес Кадис 0:1 Бетис Бетис 1:0 Хетафе Вильярреал 1:2 Бетис Бетис 2:3 Барселона Бетис 1:1 Атлетик Б Бетис 1:0 Осасуна Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 2:1 Сельта Спортинг Хихон 0:2 Бетис

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Бетис: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Бетис 0:2 Эйбар Ла Лига Эйбар 1:1 Бетис Ла Лига Бетис 1:1 Эйбар Ла Лига Эйбар 1:0 Бетис Примера
Бетис 1:1 Эйбар Примера Бетис 2:0 Эйбар Примера Эйбар 5:0 Бетис Примера Бетис 2:0 Эйбар Примера Эйбар 3:1 Бетис Примера Эйбар 1:1 Бетис Примера Бетис 0:4 Эйбар Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 36 24 8 4 63 - 23 80
2. Барселона Заявка 36 23 7 6 83 - 36 76
3. Реал Мадрид Заявка 35 22 9 4 60 - 26 75
4. Севилья Заявка 36 23 5 8 52 - 29 74
5. Бетис 1:0 Заявка 36 16 9 11 46 - 47 57
6. Реал Сосьедад Заявка 36 15 11 10 54 - 37 56
7. Вильярреал Заявка 36 14 13 9 55 - 42 55
8. Сельта Заявка 36 13 11 12 51 - 53 50
9. Атлетик Б Заявка 36 11 13 12 46 - 39 46
10. Гранада Заявка 35 13 6 16 44 - 57 45
11. Осасуна Заявка 36 11 11 14 36 - 45 44
12. Кадис Заявка 36 11 10 15 33 - 53 43
13. Леванте Заявка 36 9 13 14 43 - 53 40
14. Валенсия Заявка 36 9 12 15 46 - 52 39
15. Алавес Заявка 36 8 11 17 32 - 54 35
16. Хетафе Заявка 36 8 10 18 26 - 42 34
17. Уэска Заявка 36 7 12 17 34 - 52 33
18. Вальядолид Заявка 36 5 16 15 32 - 51 31
19. Эльче Заявка 36 6 12 18 29 - 54 30
20. Эйбар 0:1 Заявка 36 6 11 19 27 - 47 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 18 14 3 1 39 - 10 45
2. Севилья Заявка 18 13 1 4 26 - 11 40
3. Реал Мадрид Заявка 18 12 3 3 31 - 12 39
4. Барселона Заявка 18 11 5 2 43 - 18 38
5. Бетис 1:0 Заявка 18 9 5 4 26 - 21 32
6. Реал Сосьедад Заявка 18 8 6 4 30 - 20 30
7. Сельта Заявка 18 9 3 6 28 - 27 30
8. Гранада Заявка 17 9 3 5 24 - 21 30
9. Атлетик Б Заявка 18 8 6 4 29 - 18 30
10. Валенсия Заявка 18 7 7 4 30 - 22 28
11. Вильярреал Заявка 18 7 6 5 25 - 23 27
12. Осасуна Заявка 18 7 5 6 21 - 22 26
13. Леванте Заявка 18 5 8 5 25 - 28 23
14. Хетафе Заявка 18 5 6 7 13 - 12 21
15. Уэска Заявка 18 5 6 7 17 - 21 21
16. Алавес Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Кадис Заявка 18 5 5 8 16 - 27 20
18. Эльче Заявка 18 4 8 6 16 - 23 20
19. Вальядолид Заявка 18 3 7 8 18 - 28 16
20. Эйбар 0:1 Заявка 18 2 6 10 11 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 18 12 2 4 40 - 18 38
2. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
3. Атлетико М Заявка 18 10 5 3 24 - 13 35
4. Севилья Заявка 18 10 4 4 26 - 18 34
5. Вильярреал Заявка 18 7 7 4 30 - 19 28
6. Реал Сосьедад Заявка 18 7 5 6 24 - 17 26
7. Бетис 1:0 Заявка 18 7 4 7 20 - 26 25
8. Кадис Заявка 18 6 5 7 17 - 26 23
9. Сельта Заявка 18 4 8 6 23 - 26 20
10. Осасуна Заявка 18 4 6 8 15 - 23 18
11. Леванте Заявка 18 4 5 9 18 - 25 17
12. Эйбар 0:1 Заявка 18 4 5 9 16 - 27 17
13. Атлетик Б Заявка 18 3 7 8 17 - 21 16
14. Вальядолид Заявка 18 2 9 7 14 - 23 15
15. Гранада Заявка 18 4 3 11 20 - 36 15
16. Алавес Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
17. Хетафе Заявка 18 3 4 11 13 - 30 13
18. Уэска Заявка 18 2 6 10 17 - 31 12
19. Валенсия Заявка 18 2 5 11 16 - 30 11
20. Эльче Заявка 18 2 4 12 13 - 31 10
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 29 3 9
2. Вильярреал Морено Херард 22 10 5
3. Реал Мадрид Бензема Карим 21 1 8
4. Атлетико М Суарес Луис 19 3 3
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 18 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Дамиан Суарес 12 1
2. Атлетико М Савич Стефан 13 0
3. Алавес Эдгар Мендес 11 1
4. Алавес Пина Томас 12 0
5. Реал Мадрид Каземиро Карлос 10 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Контроль мяча: Эйбар: 61%, Бетис: 39%.
  • 46'
    Тельо Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
  • Угловой
    46'
    Фекир Набиль из команды Бетис разыграл угловой с левого угла.
  • 45'
    Тельо Кристиан мяч отрикошетил от ворот
  • 45'
    Вратарь парирует удар, который нанес Фекир Набиль, и мяч снова в игре
  • 45'
    Тельо Кристиан разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 44'
    Эйбар контролирует мяч.
  • 44'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
  • 44'
    Лаинес Диего из команды Бетис навешивает в штрафную с рикошетом.
  • Угловой
    44'
    Фекир Набиль из команды Бетис разыграл угловой с правого угла.
  • 43'
    Иглесиас Борха из команды Бетис нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    43'
    Фекир Набиль из команды Бетис подал угловой слева.
  • 42'
    Корреа Робер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 42'
    Эмерсон Жуниор из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    42'
    Арбилья Анайц наказан за толчок Иглесиас Борха
  • 41'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Эйбар пытается что-то создать.
  • 40'
    Контроль мяча: Эйбар: 60%, Бетис: 40%.
  • 40'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 40'
    Шанс! Кике Гарсия из команды Эйбар пробил головой, но мимо
  • 39'
    Хиль Бриан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Лаинес Диего из команды Бетис делает пас партнеру.
  • 39'
    Отличные скиллы показывает Лаинес Диего, обводя своих соперников
  • 39'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    38'
    Паулу Оливейра получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Паулу Оливейра из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Фекир Набиль
  • 38'
    Эмерсон Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 37'
    Корреа Робер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 37'
    Энрич Серхи из команды Эйбар делает пас партнеру.
  • 36'
    Эспозито Эду из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 36'
    Корреа Робер из команды Эйбар делает пас партнеру.
  • 36'
    Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Кике Гарсия из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Контроль мяча: Эйбар: 60%, Бетис: 40%.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Эйбар
  • 35'
    Иглесиас Борха оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 35'
    Фекир Набиль из команды Бетис делает передачу одноклубнику.
  • 35'
    Папа Диоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Тельо Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    34'
    Папа Диоп - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Папа Диоп из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Фекир Набиль
  • 34'
    Бетис начинает контратаку
  • 33'
    Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Арбилья Анайц из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    32'
    Эмерсон Жуниор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 32'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 32'
    Браво Клаудио взял и забрал мяч на выходе
  • 31'
    Эмерсон Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Корреа Робер из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Эйбар контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: Эйбар: 61%, Бетис: 39%.
  • 30'
    Бетис контролирует мяч.
  • 29'
    Эйбар контролирует мяч.
  • 28'
    Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Эспозито Эду из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 27'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Бетис контролирует мяч.
  • 26'
    Эйбар контролирует мяч.
  • 26'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 26'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Контроль мяча: Эйбар: 62%, Бетис: 38%.
  • 25'
    Игрок Фекир Набиль из команды Бетис неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 25'
    Отличные скиллы показывает Фекир Набиль, обводя своих соперников
  • 24'
    Эйбар контролирует мяч.
  • 23'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Хиль Бриан наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!
  • 22'
    Бетис контролирует мяч.
  • 21'
    Гуардадо Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    21'
    Хиль Бриан из команды Эйбар подал угловой справа.
  • 21'
    Виктор Руис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    21'
    Хиль Бриан из команды Эйбар подал угловой справа.
  • 21'
    Морено Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 20'
    Эспозито Эду из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Контроль мяча: Эйбар: 66%, Бетис: 34%.
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Папа Диоп из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Фекир Набиль
  • 20'
    Удар от ворот произведет Эйбар
  • 19'
    Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Эмерсон Жуниор из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Вратарь парирует удар, который нанес Тельо Кристиан, и мяч снова в игре
  • 19'
    Отличные скиллы показывает Тельо Кристиан, обводя своих соперников
  • 18'
    Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 18'
    Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Анхель Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Бартра Марк из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Кике Гарсия
  • 17'
    Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
  • 17'
    Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Игрок из команды Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 15'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 12'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Удар от ворот произведет Эйбар
  • 11'
    Тельо Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
  • 10'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    9'
    Эспозито Эду из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Фекир Набиль пострадал.
  • 9'
    Энрич Серхи из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 9'
    Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Эйбар пытается что-то создать.
  • 8'
    Контроль мяча: Эйбар: 54%, Бетис: 46%.
  • Фол, нарушение
    7'
    Тельо Кристиан из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Корреа Робер пострадал.
  • 7'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 7'
    Эйбар пытается что-то создать.
  • 7'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 6'
    Корреа Робер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 6'
    Хиль Бриан из команды Эйбар делает пас партнеру.
  • 5'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Лаинес Диего сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    4'
    ГОЛ! - Гуардадо Андрес из команды Бетис наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
  • 4'
    Бетис пытается что-то создать.
  • 3'
    Эйбар пытается что-то создать.
  • 3'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Хорошую попытку сделал Эспозито Эду. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 2'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    1'
    Эмерсон Жуниор наказан за толчок Эспозито Эду
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Бетис начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Эйбар 17.3% (24)
X 35.3% (49)
Бетис 47.5% (66)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эйбар
Ничья
Бетис
8.37
4.07
2.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эйбар 0:1 Бетис онлайн

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Прогнозы на матч Эйбар 0:1 Бетис

Исход игры
Эйбар
17.3% (24)
Ничья
35.3% (49)
Бетис
47.5% (66)
Тотал 2.5
Больше
31.62% (43)
Меньше
68.38% (93)
Обе команды забьют
Да
64.71% (88)
Нет
35.29% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.4% (45)
1:2 Бетис
24.5% (34)
0:1 Бетис
18.7% (26)
1:0 Эйбар
7.9% (11)
2:1 Эйбар
5.8% (8)
2:0 Эйбар
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.9% (4)
0:2 Бетис
2.2% (3)
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