Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Тельо Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

45' Вратарь парирует удар, который нанес Фекир Набиль , и мяч снова в игре

45' Тельо Кристиан разрезает оборону соперника отличным пасом

44' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе

42' Корреа Робер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Бетис

39' Отличные скиллы показывает Лаинес Диего , обводя своих соперников

39' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Паулу Оливейра получил желтую карточку от судьи

38' Эмерсон Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Удар от ворот произведет Бетис

36' Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Удар от ворот произведет Эйбар

35' Иглесиас Борха оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Папа Диоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Тельо Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Папа Диоп - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

33' Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Эмерсон Жуниор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Браво Клаудио взял и забрал мяч на выходе

31' Эмерсон Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Идет дождь, трудные условия для игроков.

26' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Игрок Фекир Набиль из команды Бетис неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

25' Отличные скиллы показывает Фекир Набиль , обводя своих соперников

23' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Хиль Бриан наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

21' Гуардадо Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Виктор Руис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Морено Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Удар от ворот произведет Эйбар

19' Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Вратарь парирует удар, который нанес Тельо Кристиан , и мяч снова в игре

19' Отличные скиллы показывает Тельо Кристиан , обводя своих соперников

18' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Анхель Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

17' Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Игрок из команды Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Бетис

12' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Эйбар

11' Тельо Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

10' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Удар от ворот произведет Бетис

7' Удар от ворот произведет Бетис

6' Корреа Робер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Хорошую попытку сделал Эспозито Эду . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Бетис начинает с центра поля