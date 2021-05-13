Эдер Милитао перевёл мяч с центра на левый фланг на Гутьерреса, но Мигель выпустил игровой снаряд за боковую линию.

Винисиус протащил мяч до штрафной площади, вошёл в неё и пробил, но Руи Силва справился, зафиксировав игровой снаряд намертво.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0-2!!! РОДРИГО!!! Снова гости уверенно входят в штрафную площадь, на сей раз это сделал Родриго, правым краем, а затем пробил низом в дальний угол.

После второго забитого гола ничего интересного не случилось, времени мало было - прозвучал свисток, отправивший команды на перерыв.

43' Молина далеко отпустил мяч, а затем, пытаясь его вернуть, сбил Каземиро, после чего увидел перед собой "горчичник".

42' Бензема выполнил передачу в штрафную площадь на Модрича, которого опередил вовремя вернувшийся в оборону Максим Гоналон.

41' Милитао совершает ещё одно нарушение правил, и вновь в борьбе с Молиной. На этот раз толкнул оппонента в спину на чужой половине поля.

40' Ничего опасного со штрафного "Гранада" не создала. Последовал высокий навес от Мачиса, с которым без проблем справился Куртуа.

39' Милитао получает жёлтую карточку за фол на Молине перед собственной штрафной площадкой.

38' Марвин Парк открылся под передачу на правом фланге, мяч получил, а вот укротить его не сумел, выпустив за боковую линию.

36' Дарвин Мачис накрутил соперника на левом фланге, сблизился со штрафной площадью и пробил в дальний угол - мимо цели.

35' Тут же "Реал" ответил своим наступлением. Бензема получил мяч и выстрелил с левого края штрафной в ближний угол, но в створ не попал.

34' Правым флангом "Гранада" провела атаку, которая завершилась передачей в центр штрафной площади и ударом по воротам, но заблокировал Милитао.

33' Каземиро выполнил заброс вперёд на Жуниора Винисиуса, но до адресата мяч не дошёл, соперники перехватили.

32' Карим Бензема нашёл возможность для удара и выстрелил, но мяч рикошетом от защитников прилетел к голкиперу.

31' Жуниор Винисиус протащил мяч до дуги штрафной площадки, а вот пробить не успел, защитники накрыли его.

30' Подопечные Зинедина Зидана используют высокий прессинг, но "Гранада" выходит из-под него при помощи коротких передач, подключая к игре в пас и Руи Силву.

29' ОПАСНО! Вальверде выполняет передачу на Парка, тот входит в штрафную площадь правым краем и пробивает в дальний угол, но промахивается.

27' Быстро "Реал" разыграл стандартное положение. Последовал заброс на Родриго, но бразилец к мячу не успел.

26' Дарвин Мачис отобрал мяч у Марвина Парка на левом фланге, но сделал это с нарушением правил - толкнул рукой оппонента.

25' А вот сейчас было опасно - принял мяч в штрафной площадке Пуэртас и пробил, но в створ не попал. А затем ещё и свисток арбитра прозвучал - игровой снаряд попал в руку Антонио.

24' "Гранада" впервые за долго время появляется на чужой половине поля, но пока ничего опасного, наблюдается серия коротких передач.

23' А теперь уже Родриго выступил в роли ассистента - выполнил пас на правый край на Марвина Парка, которому не хватает скорости, чтобы встретиться с мячом в пределах поля.

22' Карим Бензема выполнил передачу с левого фланга в направлении штрафной площади на Родриго, но тот замысел не понял и рывок не совершил.

21' Показали нам повтор эпизода, в котором пострадал Вальверде - досталось ему по ногам от Яна Этеки.

20' Кошмар "Реала" продолжается. Федерико Вальверде оказывается на газоне, в окружении медицинской бригады.

19' Абсолютно заслуженный гол забивает "Реал", владея инициативой в полной мере. "Гранада" очень редко появлялась на чужой половине поля, а теперь придётся включаться.

18' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! МОДРИЧ!!! А сейчас Гутьеррес выполняет потрясающий пас верхом в штрафную площадь на Модрича, который оказывается перед Силвой и переигрывает его ударом в касание.

17' Мигель Гутьеррес подключился к атаке левым краем и выполнил подачу с левого фланга, но получилось слишком высоко.

15' Корнер в исполнении "Реала" с левого фланга завершился неточным ударом Начо головой.

14' Родриго выполняет подачу во вратарскую, откуда головой пробивает Бензема, но реагирует Руи Силва, отбивая мяч перед собой, а затем круглый был выбит на корнер.

13' Каземиро выиграл борьбу на втором этаже в центре поля и сделал скидку на Вальверде, который к мячу не успел.

11' Сразу два удара в одной атаке от гостей. Выстрел Жуниора Винисиуса пришёлся в защитника "Гранады", а удар Родриго получился неточным - выше ворот прошёл мяч.

10' Ожидаемо больше владеет мячом "Реал", но пока без опасных моментов, хотя подходов до штрафной площади достаточно.

9' Федерико Вико ошибся в передаче, подарив мяч Вальверде, который самостоятельно продвигаться вперёд не стал, а предпочёл отойти на свою половину поля.

8' Марвин Парк дошёл до штрафной площади на правом фланге, попытался выполнить навес, но помешал ему это сделать Марин Кини, выполнивший чистый подкат.

7' Родриго оказался на газоне после единоборства с Дуарте, но свисток арбитра промолчал, так как игровой снаряд остался у "Реала".

6' "Реал" добился права на второй корнер, теперь уже с правого фланга. Выполнил навес Лука Модрич, но вышел из ворот Руи Силва и выбил мяч кулаками.

5' Высокий прессинг от королевского клуба приводит к тому, что хозяева теряют мяч, выпуская его за боковую линию.

4' Жуниор Винисиус нарушил правила в центре поля, уронив на газон Яна Этеки.

3' А теперь и гости провели дебютную атаку, которая завершилась заработанным угловым на левом фланге. Стандарт "сливочные" разыграли, а до подачи дело так и не довели.

2' Хозяева попытались провести атаку правым флангом, но Антонио Пуэртас не сумел обыграть Мигеля Гутьерреса.