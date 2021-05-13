Испания: Ла Лига 2020-2021
Гранада
0:2
Перерыв
Стадион: Нуэво Лос Карменес
Реал Мадрид
0:1
17' ГолМодрич Лука
38' Желтая карточкаМилитао Эдер
41' Желтая карточкаВидаль Молина
0:2
45' ГолРодриго
17
Кини
Марин
8
Этеки
Ян
11
Мачис
Дарвин
28
Парк
Марвин
10
Модрич
Лука
25
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кини МаринЗащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
28 Санчес ПепеЗащитник
- Защитник
-
18 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Парк МарвинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
-
25 РодригоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Диас МарианоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
17'
0:1
38'
41'
45'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 4
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сольдадо Роберто
|9 (2)
|0.25
|2.
|Видаль Молина
|6
|0.17
|3.
|Суарес Луис III
|5
|0.14
|4.
|Мачис Дарвин
|4
|0.11
|5.
|Кенеди Роберт
|4
|0.11
|6.
|Санчес Герман
|3
|0.08
|7.
|Эррера Янгель
|3
|0.08
|8.
|Пуэртас Антонио
|2
|0.06
|9.
|Кина Домингуш
|2
|0.06
|10.
|Соро Альберто
|1
|0.03
|11.
|Милья Луис
|1
|0.03
|12.
|Монторо Анхель
|1 (1)
|0.03
|13.
|Кини Марин
|1
|0.03
|14.
|Дуарте Домингуш
|1
|0.03
|15.
|Фулкье Димитри
|0
|0
|16.
|Виктор Диаз
|0
|0
|17.
|Гоналон Максим
|0
|0
|18.
|Марин Адриан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|21 (1)
|0.58
|2.
|Каземиро Карлос
|6
|0.17
|3.
|Асенсио Марко
|5
|0.14
|4.
|Модрич Лука
|4
|0.11
|5.
|Кроос Тони
|3
|0.08
|6.
|Винисиус Жуниор
|3
|0.08
|7.
|Азар Эден
|3
|0.08
|8.
|Вальверде Федерико
|3
|0.08
|9.
|Васкес Лукас
|2
|0.06
|10.
|Варан Рафаэль
|2
|0.06
|11.
|Рамос Серхио
|2 (2)
|0.06
|12.
|Менди Ферлан
|1
|0.03
|13.
|Одриосола Альваро
|1
|0.03
|14.
|Диас Мариано
|1
|0.03
|15.
|Милитао Эдер
|1
|0.03
|16.
|Родриго
|0
|0
|17.
|Марсело Виера
|0
|0
|18.
|Иско Аларкон
|0
|0
|19.
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|20.
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Герман
|10
|1
|2.
|Сольдадо Роберто
|7
|1
|3.
|Гоналон Максим
|7
|1
|4.
|Монторо Анхель
|7
|0
|5.
|Фулкье Димитри
|7
|0
|6.
|Эррера Янгель
|7
|0
|7.
|Пуэртас Антонио
|6
|0
|8.
|Суарес Луис III
|6
|0
|9.
|Дуарте Домингуш
|4
|1
|10.
|Кини Марин
|4
|0
|11.
|Вальехо Хесус
|2
|1
|12.
|Кенеди Роберт
|3
|0
|13.
|Перес Неуэн
|3
|0
|14.
|Этеки Ян
|1
|1
|15.
|Видаль Молина
|2
|0
|16.
|Виктор Диаз
|2
|0
|17.
|Мачис Дарвин
|1
|0
|18.
|Вико Федерико
|1
|0
|19.
|Силва Руи
|1
|0
|20.
|Аарон Эскандель
|1
|0
|21.
|Марин Адриан
|1
|0
|22.
|Милья Луис
|1
|0
|23.
|Нева Карлос
|1
|0
|24.
|Барсия Серхио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|10
|1
|2.
|Кроос Тони
|6
|0
|3.
|Начо Игнасио
|6
|0
|4.
|Карвахаль Даниэль
|5
|0
|5.
|Милитао Эдер
|3
|1
|6.
|Рамос Серхио
|3
|0
|7.
|Модрич Лука
|3
|0
|8.
|Марсело Виера
|3
|0
|9.
|Васкес Лукас
|3
|0
|10.
|Менди Ферлан
|3
|0
|11.
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|12.
|Бензема Карим
|2
|0
|13.
|Варан Рафаэль
|2
|0
|14.
|Иско Аларкон
|1
|0
|15.
|Асенсио Марко
|1
|0
|16.
|Аррибас Серхио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гранада
|9.3% (4)
|13.95% (6)
|16.28% (7)
|11.63% (5)
|11.63% (5)
|37.21% (16)
|Реал Мадрид
|19.3% (11)
|12.28% (7)
|15.79% (9)
|8.77% (5)
|15.79% (9)
|28.07% (16)
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: +7 =1 -12Бетис 2:1 Гранада Гранада 0:1 Кадис Барселона 1:2 Гранада Севилья 2:1 Гранада
Гранада 4:1 Эйбар Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Вальядолид 1:2 Гранада Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Гранада 0:3 Вильярреал Валенсия 2:1 Гранада Мольде 2:1 Гранада Гранада 1:0 Реал Сосьедад Гранада 2:0 Мольде Атлетик Б 2:1 Гранада Гранада 2:1 Эльче Наполи 2:1 Гранада Уэска 3:2 Гранада Гранада 2:0 Наполи Гранада 1:2 Атлетико М Леванте 2:2 Гранада
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =7 -1Реал Мадрид 2:2 Севилья Челси 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Реал Мадрид 1:1 Челси
Реал Мадрид 0:0 Бетис Кадис 0:3 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Барселона Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Реал Мадрид 2:0 Эйбар Сельта 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Аталанта Реал Мадрид 2:1 Эльче Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе
Последние игры между собой
Гранада: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 14
Реал Мадрид: победы: 14, ничьи: 0, поражения: 1
Реал Мадрид 5:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:0 Гранада Примера Реал Мадрид 9:1 Гранада Примера Гранада 0:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Гранада Примера Гранада 0:1 Реал Мадрид Примера Гранада 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Гранада Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|36
|24
|8
|4
|63 - 23
|80
|2.
|Реал Мадрид
|2:0 Заявка
|36
|23
|9
|4
|62 - 26
|78
|3.
|Барселона
|Заявка
|36
|23
|7
|6
|83 - 36
|76
|4.
|Севилья
|Заявка
|36
|23
|5
|8
|52 - 29
|74
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|54 - 37
|56
|6.
|Бетис
|Заявка
|36
|15
|10
|11
|46 - 48
|55
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|36
|14
|13
|9
|55 - 42
|55
|8.
|Сельта
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|51 - 53
|50
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|36
|11
|13
|12
|46 - 39
|46
|10.
|Гранада
|0:2 Заявка
|36
|13
|6
|17
|44 - 59
|45
|11.
|Осасуна
|Заявка
|36
|11
|11
|14
|36 - 45
|44
|12.
|Кадис
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|33 - 53
|43
|13.
|Леванте
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|43 - 53
|40
|14.
|Валенсия
|Заявка
|36
|9
|12
|15
|46 - 52
|39
|15.
|Алавес
|Заявка
|36
|8
|11
|17
|32 - 54
|35
|16.
|Хетафе
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|26 - 42
|34
|17.
|Уэска
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|34 - 52
|33
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|36
|5
|16
|15
|32 - 51
|31
|19.
|Эльче
|Заявка
|36
|6
|12
|18
|29 - 54
|30
|20.
|Эйбар
|Заявка
|36
|6
|12
|18
|28 - 47
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|39 - 10
|45
|2.
|Севилья
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|26 - 11
|40
|3.
|Реал Мадрид
|2:0 Заявка
|18
|12
|3
|3
|31 - 12
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|43 - 18
|38
|5.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 21
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|30 - 20
|30
|7.
|Сельта
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 27
|30
|8.
|Гранада
|0:2 Заявка
|18
|9
|3
|6
|24 - 23
|30
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 18
|30
|10.
|Валенсия
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 22
|28
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 23
|27
|12.
|Осасуна
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 22
|26
|13.
|Леванте
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|25 - 28
|23
|14.
|Хетафе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|13 - 12
|21
|15.
|Уэска
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 21
|21
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|17.
|Кадис
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|16 - 27
|20
|18.
|Эльче
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|16 - 23
|20
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 28
|16
|20.
|Эйбар
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|12 - 20
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|2:0 Заявка
|18
|11
|6
|1
|31 - 14
|39
|2.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|40 - 18
|38
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 13
|35
|4.
|Севилья
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 18
|34
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 19
|28
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|24 - 17
|26
|7.
|Бетис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 27
|23
|8.
|Кадис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|17 - 26
|23
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|23 - 26
|20
|10.
|Осасуна
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|15 - 23
|18
|11.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 25
|17
|12.
|Эйбар
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|16 - 27
|17
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|17 - 21
|16
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|14 - 23
|15
|15.
|Гранада
|0:2 Заявка
|18
|4
|3
|11
|20 - 36
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|17.
|Хетафе
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 30
|13
|18.
|Уэска
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|17 - 31
|12
|19.
|Валенсия
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|16 - 30
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 31
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Месси Лионель
|29
|3
|9
|2.
|Вильярреал
|Морено Херард
|22
|10
|5
|3.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|21
|1
|8
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|19
|3
|3
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|18
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|12
|1
|2.
|Атлетико М
|Савич Стефан
|13
|0
|3.
|Алавес
|Эдгар Мендес
|11
|1
|4.
|Алавес
|Пина Томас
|12
|0
|5.
|Реал Мадрид
|Каземиро Карлос
|10
|1
Футбольная пятиминутка
Футбольная пятиминутка
Прогнозы на матч Гранада 0:2 Реал Мадрид
Исход игры
Гранада
2.8% (4)
Ничья
4.3% (6)
Реал Мадрид
92.9% (131)
Тотал 2.5
Больше
68.35% (95)
Меньше
31.65% (44)
Обе команды забьют
Да
69.06% (96)
Нет
30.94% (43)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
47.5% (67)
0:2 Реал Мадрид
18.4% (26)
1:3 Реал Мадрид
14.2% (20)
0:1 Реал Мадрид
7.1% (10)
1:1 Ничья
3.5% (5)
0:3 Реал Мадрид
2.1% (3)
2:1 Гранада
1.4% (2)
1:0 Гранада
1.4% (2)
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