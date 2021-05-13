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Испания: Ла Лига 2020-2021

2020-2021
Гранада
0:2
Перерыв

Стадион:
Реал Мадрид
0'
0:1
17' Гол
Модрич Лука
38' Желтая карточка
Милитао Эдер
41' Желтая карточка
Видаль Молина
0:2
45' Гол
Родриго
1
Силва
Руи
2
Фулкье
Димитри
22
Дуарте
Домингуш
6
Санчес
Герман
17
Кини
Марин
8
Этеки
Ян
4
Гоналон
Максим
10
Пуэртас
Антонио
14
Вико
Федерико
11
Мачис
Дарвин
23
Видаль
Молина
1
Куртуа
Тибо
28
Парк
Марвин
3
Милитао
Эдер
6
Начо
Игнасио
35
Гутьеррес
Мигель
15
Вальверде
Федерико
14
Каземиро
Карлос
10
Модрич
Лука
25
Родриго
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
Гранада
4-2-3-1
Реал Мадрид
4-3-3

Ход матча

17'
0:1
Модрич Лука
(Гутьеррес Мигель)
38'
 
Милитао Эдер
41'
Видаль Молина
 
45'
0:2
Родриго

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сольдадо Роберто 9 (2) 0.25
2. Видаль Молина 6 0.17
3. Суарес Луис III 5 0.14
4. Мачис Дарвин 4 0.11
5. Кенеди Роберт 4 0.11
6. Санчес Герман 3 0.08
7. Эррера Янгель 3 0.08
8. Пуэртас Антонио 2 0.06
9. Кина Домингуш 2 0.06
10. Соро Альберто 1 0.03
11. Милья Луис 1 0.03
12. Монторо Анхель 1 (1) 0.03
13. Кини Марин 1 0.03
14. Дуарте Домингуш 1 0.03
15. Фулкье Димитри 0 0
16. Виктор Диаз 0 0
17. Гоналон Максим 0 0
18. Марин Адриан 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 21 (1) 0.58
2. Каземиро Карлос 6 0.17
3. Асенсио Марко 5 0.14
4. Модрич Лука 4 0.11
5. Кроос Тони 3 0.08
6. Винисиус Жуниор 3 0.08
7. Азар Эден 3 0.08
8. Вальверде Федерико 3 0.08
9. Васкес Лукас 2 0.06
10. Варан Рафаэль 2 0.06
11. Рамос Серхио 2 (2) 0.06
12. Менди Ферлан 1 0.03
13. Одриосола Альваро 1 0.03
14. Диас Мариано 1 0.03
15. Милитао Эдер 1 0.03
16. Родриго 0 0
17. Марсело Виера 0 0
18. Иско Аларкон 0 0
19. Карвахаль Даниэль 0 0
20. Гутьеррес Мигель 0 0

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Санчес Герман 10 1
2. Сольдадо Роберто 7 1
3. Гоналон Максим 7 1
4. Монторо Анхель 7 0
5. Фулкье Димитри 7 0
6. Эррера Янгель 7 0
7. Пуэртас Антонио 6 0
8. Суарес Луис III 6 0
9. Дуарте Домингуш 4 1
10. Кини Марин 4 0
11. Вальехо Хесус 2 1
12. Кенеди Роберт 3 0
13. Перес Неуэн 3 0
14. Этеки Ян 1 1
15. Видаль Молина 2 0
16. Виктор Диаз 2 0
17. Мачис Дарвин 1 0
18. Вико Федерико 1 0
19. Силва Руи 1 0
20. Аарон Эскандель 1 0
21. Марин Адриан 1 0
22. Милья Луис 1 0
23. Нева Карлос 1 0
24. Барсия Серхио 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 10 1
2. Кроос Тони 6 0
3. Начо Игнасио 6 0
4. Карвахаль Даниэль 5 0
5. Милитао Эдер 3 1
6. Рамос Серхио 3 0
7. Модрич Лука 3 0
8. Марсело Виера 3 0
9. Васкес Лукас 3 0
10. Менди Ферлан 3 0
11. Винисиус Жуниор 3 0
12. Бензема Карим 2 0
13. Варан Рафаэль 2 0
14. Иско Аларкон 1 0
15. Асенсио Марко 1 0
16. Аррибас Серхио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 9.3% (4) 13.95% (6) 16.28% (7) 11.63% (5) 11.63% (5) 37.21% (16)
 Реал Мадрид 19.3% (11) 12.28% (7) 15.79% (9) 8.77% (5) 15.79% (9) 28.07% (16)

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Бетис 2:1 Гранада Гранада 0:1 Кадис Барселона 1:2 Гранада Севилья 2:1 Гранада
Гранада 4:1 Эйбар Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Вальядолид 1:2 Гранада Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Гранада 0:3 Вильярреал Валенсия 2:1 Гранада Мольде 2:1 Гранада Гранада 1:0 Реал Сосьедад Гранада 2:0 Мольде Атлетик Б 2:1 Гранада Гранада 2:1 Эльче Наполи 2:1 Гранада Уэска 3:2 Гранада Гранада 2:0 Наполи Гранада 1:2 Атлетико М Леванте 2:2 Гранада
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Реал Мадрид 2:2 Севилья Челси 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Реал Мадрид 1:1 Челси
Реал Мадрид 0:0 Бетис Кадис 0:3 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Барселона Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Реал Мадрид 2:0 Эйбар Сельта 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Аталанта Реал Мадрид 2:1 Эльче Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе

Последние игры между собой

Гранада: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 14
Реал Мадрид: победы: 14, ничьи: 0, поражения: 1
Реал Мадрид 2:0 Гранада Ла Лига Гранада 1:2 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 4:2 Гранада Ла Лига Гранада 0:4 Реал Мадрид Примера
Реал Мадрид 5:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:0 Гранада Примера Реал Мадрид 9:1 Гранада Примера Гранада 0:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Гранада Примера Гранада 0:1 Реал Мадрид Примера Гранада 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Гранада Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 36 24 8 4 63 - 23 80
2. Реал Мадрид 2:0 Заявка 36 23 9 4 62 - 26 78
3. Барселона Заявка 36 23 7 6 83 - 36 76
4. Севилья Заявка 36 23 5 8 52 - 29 74
5. Реал Сосьедад Заявка 36 15 11 10 54 - 37 56
6. Бетис Заявка 36 15 10 11 46 - 48 55
7. Вильярреал Заявка 36 14 13 9 55 - 42 55
8. Сельта Заявка 36 13 11 12 51 - 53 50
9. Атлетик Б Заявка 36 11 13 12 46 - 39 46
10. Гранада 0:2 Заявка 36 13 6 17 44 - 59 45
11. Осасуна Заявка 36 11 11 14 36 - 45 44
12. Кадис Заявка 36 11 10 15 33 - 53 43
13. Леванте Заявка 36 9 13 14 43 - 53 40
14. Валенсия Заявка 36 9 12 15 46 - 52 39
15. Алавес Заявка 36 8 11 17 32 - 54 35
16. Хетафе Заявка 36 8 10 18 26 - 42 34
17. Уэска Заявка 36 7 12 17 34 - 52 33
18. Вальядолид Заявка 36 5 16 15 32 - 51 31
19. Эльче Заявка 36 6 12 18 29 - 54 30
20. Эйбар Заявка 36 6 12 18 28 - 47 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 18 14 3 1 39 - 10 45
2. Севилья Заявка 18 13 1 4 26 - 11 40
3. Реал Мадрид 2:0 Заявка 18 12 3 3 31 - 12 39
4. Барселона Заявка 18 11 5 2 43 - 18 38
5. Бетис Заявка 18 9 5 4 26 - 21 32
6. Реал Сосьедад Заявка 18 8 6 4 30 - 20 30
7. Сельта Заявка 18 9 3 6 28 - 27 30
8. Гранада 0:2 Заявка 18 9 3 6 24 - 23 30
9. Атлетик Б Заявка 18 8 6 4 29 - 18 30
10. Валенсия Заявка 18 7 7 4 30 - 22 28
11. Вильярреал Заявка 18 7 6 5 25 - 23 27
12. Осасуна Заявка 18 7 5 6 21 - 22 26
13. Леванте Заявка 18 5 8 5 25 - 28 23
14. Хетафе Заявка 18 5 6 7 13 - 12 21
15. Уэска Заявка 18 5 6 7 17 - 21 21
16. Алавес Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Кадис Заявка 18 5 5 8 16 - 27 20
18. Эльче Заявка 18 4 8 6 16 - 23 20
19. Вальядолид Заявка 18 3 7 8 18 - 28 16
20. Эйбар Заявка 18 2 7 9 12 - 20 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 2:0 Заявка 18 11 6 1 31 - 14 39
2. Барселона Заявка 18 12 2 4 40 - 18 38
3. Атлетико М Заявка 18 10 5 3 24 - 13 35
4. Севилья Заявка 18 10 4 4 26 - 18 34
5. Вильярреал Заявка 18 7 7 4 30 - 19 28
6. Реал Сосьедад Заявка 18 7 5 6 24 - 17 26
7. Бетис Заявка 18 6 5 7 20 - 27 23
8. Кадис Заявка 18 6 5 7 17 - 26 23
9. Сельта Заявка 18 4 8 6 23 - 26 20
10. Осасуна Заявка 18 4 6 8 15 - 23 18
11. Леванте Заявка 18 4 5 9 18 - 25 17
12. Эйбар Заявка 18 4 5 9 16 - 27 17
13. Атлетик Б Заявка 18 3 7 8 17 - 21 16
14. Вальядолид Заявка 18 2 9 7 14 - 23 15
15. Гранада 0:2 Заявка 18 4 3 11 20 - 36 15
16. Алавес Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
17. Хетафе Заявка 18 3 4 11 13 - 30 13
18. Уэска Заявка 18 2 6 10 17 - 31 12
19. Валенсия Заявка 18 2 5 11 16 - 30 11
20. Эльче Заявка 18 2 4 12 13 - 31 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 29 3 9
2. Вильярреал Морено Херард 22 10 5
3. Реал Мадрид Бензема Карим 21 1 8
4. Атлетико М Суарес Луис 19 3 3
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 18 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Дамиан Суарес 12 1
2. Атлетико М Савич Стефан 13 0
3. Алавес Эдгар Мендес 11 1
4. Алавес Пина Томас 12 0
5. Реал Мадрид Каземиро Карлос 10 1
Весь список
Футбольная пятиминутка
  • Первый тайм
  • Перерыв
    После второго забитого гола ничего интересного не случилось, времени мало было - прозвучал свисток, отправивший команды на перерыв. 
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0-2!!! РОДРИГО!!! Снова гости уверенно входят в штрафную площадь, на сей раз это сделал Родриго, правым краем, а затем пробил низом в дальний угол. 
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты. 
  • 45'
    Винисиус протащил мяч до штрафной площади, вошёл в неё и пробил, но Руи Силва справился, зафиксировав игровой снаряд намертво. 
  • 44'
    Эдер Милитао перевёл мяч с центра на левый фланг на Гутьерреса, но Мигель выпустил игровой снаряд за боковую линию. 
  • Желтая карточка
    43'
    Молина далеко отпустил мяч, а затем, пытаясь его вернуть, сбил Каземиро, после чего увидел перед собой "горчичник". 
  • 42'
    Бензема выполнил передачу в штрафную площадь на Модрича, которого опередил вовремя вернувшийся в оборону Максим Гоналон. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Милитао совершает ещё одно нарушение правил, и вновь в борьбе с Молиной. На этот раз толкнул оппонента в спину на чужой половине поля. 
  • 40'
    Ничего опасного со штрафного "Гранада" не создала. Последовал высокий навес от Мачиса, с которым без проблем справился Куртуа. 
  • Желтая карточка
    39'
    Милитао получает жёлтую карточку за фол на Молине перед собственной штрафной площадкой. 
  • 38'
    Марвин Парк открылся под передачу на правом фланге, мяч получил, а вот укротить его не сумел, выпустив за боковую линию. 
  • 36'
    Дарвин Мачис накрутил соперника на левом фланге, сблизился со штрафной площадью и пробил в дальний угол - мимо цели. 
  • Опасный момент
    35'
    Тут же "Реал" ответил своим наступлением. Бензема получил мяч и выстрелил с левого края штрафной в ближний угол, но в створ не попал. 
  • 34'
    Правым флангом "Гранада" провела атаку, которая завершилась передачей в центр штрафной площади и ударом по воротам, но заблокировал Милитао. 
  • 33'
    Каземиро выполнил заброс вперёд на Жуниора Винисиуса, но до адресата мяч не дошёл, соперники перехватили. 
  • 32'
    Карим Бензема нашёл возможность для удара и выстрелил, но мяч рикошетом от защитников прилетел к голкиперу. 
  • 31'
    Жуниор Винисиус протащил мяч до дуги штрафной площадки, а вот пробить не успел, защитники накрыли его. 
  • 30'
    Подопечные Зинедина Зидана используют высокий прессинг, но "Гранада" выходит из-под него при помощи коротких передач, подключая к игре в пас и Руи Силву. 
  • Опасный момент
    29'
    ОПАСНО! Вальверде выполняет передачу на Парка, тот входит в штрафную площадь правым краем и пробивает в дальний угол, но промахивается. 
  • 27'
    Быстро "Реал" разыграл стандартное положение. Последовал заброс на Родриго, но бразилец к мячу не успел. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Дарвин Мачис отобрал мяч у Марвина Парка на левом фланге, но сделал это с нарушением правил - толкнул рукой оппонента. 
  • Фол, нарушение
    25'
    А вот сейчас было опасно - принял мяч в штрафной площадке Пуэртас и пробил, но в створ не попал. А затем ещё и свисток арбитра прозвучал - игровой снаряд попал в руку Антонио. 
  • 24'
    "Гранада" впервые за долго время появляется на чужой половине поля, но пока ничего опасного, наблюдается серия коротких передач. 
  • 23'
    А теперь уже Родриго выступил в роли ассистента - выполнил пас на правый край на Марвина Парка, которому не хватает скорости, чтобы встретиться с мячом в пределах поля. 
  • 22'
    Карим Бензема выполнил передачу с левого фланга в направлении штрафной площади на Родриго, но тот замысел не понял и рывок не совершил. 
  • 21'
    Показали нам повтор эпизода, в котором пострадал Вальверде - досталось ему по ногам от Яна Этеки. 
  • Травма, повреждение
    20'
    Кошмар "Реала" продолжается. Федерико Вальверде оказывается на газоне, в окружении медицинской бригады. 
  • 19'
    Абсолютно заслуженный гол забивает "Реал", владея инициативой в полной мере. "Гранада" очень редко появлялась на чужой половине поля, а теперь придётся включаться. 
  • Описание гола
    18'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! МОДРИЧ!!! А сейчас Гутьеррес выполняет потрясающий пас верхом в штрафную площадь на Модрича, который оказывается перед Силвой и переигрывает его ударом в касание. 
  • 17'
    Мигель Гутьеррес подключился к атаке левым краем и выполнил подачу с левого фланга, но получилось слишком высоко. 
  • Угловой
    15'
    Корнер в исполнении "Реала" с левого фланга завершился неточным ударом Начо головой. 
  • Опасный момент
    14'
    Родриго выполняет подачу во вратарскую, откуда головой пробивает Бензема, но реагирует Руи Силва, отбивая мяч перед собой, а затем круглый был выбит на корнер. 
  • 13'
    Каземиро выиграл борьбу на втором этаже в центре поля и сделал скидку на Вальверде, который к мячу не успел. 
  • 11'
    Сразу два удара в одной атаке от гостей. Выстрел Жуниора Винисиуса пришёлся в защитника "Гранады", а удар Родриго получился неточным - выше ворот прошёл мяч. 
  • 10'
    Ожидаемо больше владеет мячом "Реал", но пока без опасных моментов, хотя подходов до штрафной площади достаточно. 
  • 9'
    Федерико Вико ошибся в передаче, подарив мяч Вальверде, который самостоятельно продвигаться вперёд не стал, а предпочёл отойти на свою половину поля. 
  • 8'
    Марвин Парк дошёл до штрафной площади на правом фланге, попытался выполнить навес, но помешал ему это сделать Марин Кини, выполнивший чистый подкат. 
  • 7'
    Родриго оказался на газоне после единоборства с Дуарте, но свисток арбитра промолчал, так как игровой снаряд остался у "Реала". 
  • Угловой
    6'
    "Реал" добился права на второй корнер, теперь уже с правого фланга. Выполнил навес Лука Модрич, но вышел из ворот Руи Силва и выбил мяч кулаками. 
  • 5'
    Высокий прессинг от королевского клуба приводит к тому, что хозяева теряют мяч, выпуская его за боковую линию. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Жуниор Винисиус нарушил правила в центре поля, уронив на газон Яна Этеки. 
  • Угловой
    3'
    А теперь и гости провели дебютную атаку, которая завершилась заработанным угловым на левом фланге. Стандарт "сливочные" разыграли, а до подачи дело так и не довели. 
  • 2'
    Хозяева попытались провести атаку правым флангом, но Антонио Пуэртас не сумел обыграть Мигеля Гутьерреса. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано дал свисток - матч стартовал! 
Футбольная пятиминутка
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Гранада 0:2 Реал Мадрид онлайн

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Прогнозы на матч Гранада 0:2 Реал Мадрид

Исход игры
Гранада
2.8% (4)
Ничья
4.3% (6)
Реал Мадрид
92.9% (131)
Тотал 2.5
Больше
68.35% (95)
Меньше
31.65% (44)
Обе команды забьют
Да
69.06% (96)
Нет
30.94% (43)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
47.5% (67)
0:2 Реал Мадрид
18.4% (26)
1:3 Реал Мадрид
14.2% (20)
0:1 Реал Мадрид
7.1% (10)
1:1 Ничья
3.5% (5)
0:3 Реал Мадрид
2.1% (3)
2:1 Гранада
1.4% (2)
1:0 Гранада
1.4% (2)
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