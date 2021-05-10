  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2020-2021

Испания: Ла Лига 2020-2021

2020-2021
Гранада
 
Позже

Стадион:
Реал Мадрид

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сольдадо Роберто 9 (2) 0.26
2. Видаль Молина 6 0.17
3. Суарес Луис III 5 0.14
4. Мачис Дарвин 4 0.11
5. Кенеди Роберт 4 0.11
6. Санчес Герман 3 0.09
7. Эррера Янгель 3 0.09
8. Пуэртас Антонио 2 0.06
9. Кина Домингуш 2 0.06
10. Соро Альберто 1 0.03
11. Милья Луис 1 0.03
12. Монторо Анхель 1 (1) 0.03
13. Кини Марин 1 0.03
14. Дуарте Домингуш 1 0.03
15. Фулкье Димитри 0 0
16. Виктор Диаз 0 0
17. Гоналон Максим 0 0
18. Марин Адриан 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 21 (1) 0.6
2. Каземиро Карлос 6 0.17
3. Асенсио Марко 5 0.14
4. Кроос Тони 3 0.09
5. Модрич Лука 3 0.09
6. Винисиус Жуниор 3 0.09
7. Азар Эден 3 0.09
8. Вальверде Федерико 3 0.09
9. Васкес Лукас 2 0.06
10. Варан Рафаэль 2 0.06
11. Рамос Серхио 2 (2) 0.06
12. Менди Ферлан 1 0.03
13. Одриосола Альваро 1 0.03
14. Диас Мариано 1 0.03
15. Милитао Эдер 1 0.03
16. Родриго 0 0
17. Марсело Виера 0 0
18. Иско Аларкон 0 0
19. Карвахаль Даниэль 0 0

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Санчес Герман 10 1
2. Сольдадо Роберто 7 1
3. Гоналон Максим 7 1
4. Монторо Анхель 7 0
5. Фулкье Димитри 7 0
6. Эррера Янгель 7 0
7. Пуэртас Антонио 6 0
8. Суарес Луис III 6 0
9. Дуарте Домингуш 4 1
10. Кини Марин 4 0
11. Вальехо Хесус 2 1
12. Кенеди Роберт 3 0
13. Перес Неуэн 3 0
14. Этеки Ян 1 1
15. Видаль Молина 2 0
16. Виктор Диаз 2 0
17. Мачис Дарвин 1 0
18. Вико Федерико 1 0
19. Силва Руи 1 0
20. Аарон Эскандель 1 0
21. Марин Адриан 1 0
22. Милья Луис 1 0
23. Нева Карлос 1 0
24. Барсия Серхио 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 10 1
2. Кроос Тони 6 0
3. Начо Игнасио 6 0
4. Карвахаль Даниэль 5 0
5. Милитао Эдер 2 1
6. Рамос Серхио 3 0
7. Модрич Лука 3 0
8. Марсело Виера 3 0
9. Васкес Лукас 3 0
10. Менди Ферлан 3 0
11. Винисиус Жуниор 3 0
12. Бензема Карим 2 0
13. Варан Рафаэль 2 0
14. Иско Аларкон 1 0
15. Асенсио Марко 1 0
16. Аррибас Серхио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 9.3% (4) 13.95% (6) 16.28% (7) 11.63% (5) 11.63% (5) 37.21% (16)
 Реал Мадрид 19.3% (11) 12.28% (7) 15.79% (9) 8.77% (5) 15.79% (9) 28.07% (16)

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Бетис 2:1 Гранада Гранада 0:1 Кадис Барселона 1:2 Гранада Севилья 2:1 Гранада
Гранада 4:1 Эйбар Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Вальядолид 1:2 Гранада Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Гранада 0:3 Вильярреал Валенсия 2:1 Гранада Мольде 2:1 Гранада Гранада 1:0 Реал Сосьедад Гранада 2:0 Мольде Атлетик Б 2:1 Гранада Гранада 2:1 Эльче Наполи 2:1 Гранада Уэска 3:2 Гранада Гранада 2:0 Наполи Гранада 1:2 Атлетико М Леванте 2:2 Гранада
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Реал Мадрид 2:2 Севилья Челси 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Реал Мадрид 1:1 Челси
Реал Мадрид 0:0 Бетис Кадис 0:3 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Барселона Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Реал Мадрид 2:0 Эйбар Сельта 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Аталанта Реал Мадрид 2:1 Эльче Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе

Последние игры между собой

Гранада: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 14
Реал Мадрид: победы: 14, ничьи: 0, поражения: 1
Реал Мадрид 2:0 Гранада Ла Лига Гранада 1:2 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 4:2 Гранада Ла Лига Гранада 0:4 Реал Мадрид Примера
Реал Мадрид 5:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:0 Гранада Примера Реал Мадрид 9:1 Гранада Примера Гранада 0:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Гранада Примера Гранада 0:1 Реал Мадрид Примера Гранада 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Гранада Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 35 23 8 4 61 - 22 77
2. Реал Мадрид Заявка 35 22 9 4 60 - 26 75
3. Барселона Заявка 35 23 6 6 80 - 33 75
4. Севилья Заявка 35 22 5 8 51 - 29 71
5. Реал Сосьедад Заявка 35 15 11 9 53 - 35 56
6. Бетис Заявка 35 15 9 11 45 - 47 54
7. Вильярреал Заявка 35 13 13 9 53 - 42 52
8. Сельта Заявка 35 12 11 12 50 - 53 47
9. Атлетик Б Заявка 35 11 13 11 46 - 38 46
10. Гранада Заявка 35 13 6 16 44 - 57 45
11. Кадис Заявка 35 11 10 14 31 - 50 43
12. Осасуна Заявка 35 10 11 14 33 - 43 41
13. Валенсия Заявка 35 9 12 14 46 - 51 39
14. Леванте Заявка 35 9 12 14 40 - 50 39
15. Хетафе Заявка 35 8 10 17 26 - 41 34
16. Алавес Заявка 35 7 11 17 30 - 54 32
17. Вальядолид Заявка 35 5 16 14 32 - 49 31
18. Уэска Заявка 35 6 12 17 33 - 52 30
19. Эльче Заявка 35 6 12 17 29 - 52 30
20. Эйбар Заявка 35 6 11 18 27 - 46 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 13 3 1 37 - 9 42
2. Реал Мадрид Заявка 18 12 3 3 31 - 12 39
3. Барселона Заявка 18 11 5 2 43 - 18 38
4. Севилья Заявка 17 12 1 4 25 - 11 37
5. Бетис Заявка 18 9 5 4 26 - 21 32
6. Реал Сосьедад Заявка 18 8 6 4 30 - 20 30
7. Гранада Заявка 17 9 3 5 24 - 21 30
8. Атлетик Б Заявка 18 8 6 4 29 - 18 30
9. Валенсия Заявка 18 7 7 4 30 - 22 28
10. Вильярреал Заявка 18 7 6 5 25 - 23 27
11. Сельта Заявка 17 8 3 6 27 - 27 27
12. Осасуна Заявка 17 6 5 6 18 - 20 23
13. Леванте Заявка 17 5 7 5 22 - 25 22
14. Хетафе Заявка 18 5 6 7 13 - 12 21
15. Алавес Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
16. Кадис Заявка 18 5 5 8 16 - 27 20
17. Эльче Заявка 17 4 8 5 16 - 21 20
18. Уэска Заявка 17 4 6 7 16 - 21 18
19. Вальядолид Заявка 17 3 7 7 18 - 26 16
20. Эйбар Заявка 17 2 6 9 11 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 17 12 1 4 37 - 15 37
2. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
3. Атлетико М Заявка 18 10 5 3 24 - 13 35
4. Севилья Заявка 18 10 4 4 26 - 18 34
5. Реал Сосьедад Заявка 17 7 5 5 23 - 15 26
6. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
7. Кадис Заявка 17 6 5 6 15 - 23 23
8. Бетис Заявка 17 6 4 7 19 - 26 22
9. Сельта Заявка 18 4 8 6 23 - 26 20
10. Осасуна Заявка 18 4 6 8 15 - 23 18
11. Леванте Заявка 18 4 5 9 18 - 25 17
12. Эйбар Заявка 18 4 5 9 16 - 27 17
13. Атлетик Б Заявка 17 3 7 7 17 - 20 16
14. Вальядолид Заявка 18 2 9 7 14 - 23 15
15. Гранада Заявка 18 4 3 11 20 - 36 15
16. Хетафе Заявка 17 3 4 10 13 - 29 13
17. Уэска Заявка 18 2 6 10 17 - 31 12
18. Валенсия Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
19. Алавес Заявка 17 2 5 10 13 - 31 11
20. Эльче Заявка 18 2 4 12 13 - 31 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 28 3 9
2. Реал Мадрид Бензема Карим 21 1 8
3. Вильярреал Морено Херард 21 10 5
4. Атлетико М Суарес Луис 19 3 2
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 17 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Савич Стефан 13 0
2. Хетафе Дамиан Суарес 11 1
3. Реал Мадрид Каземиро Карлос 10 1
4. Хетафе Ньом Аллан 10 1
5. Алавес Батталья Родриго 10 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Гранада - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 мая 2021, осталось 2 дня 21 час 30 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Гранада 2% (1)
    X 10.2% (5)
    Реал Мадрид 87.8% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Гранада
    Ничья
    Реал Мадрид
    9.10
    5.05
    1.48
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Гранада - Реал Мадрид онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Гранада - Реал Мадрид

    Исход игры
    Гранада
    2% (1)
    Ничья
    10.2% (5)
    Реал Мадрид
    87.8% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (28)
    Меньше
    41.67% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    64.58% (31)
    Нет
    35.42% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    44.9% (22)
    0:2 Реал Мадрид
    18.4% (9)
    0:1 Реал Мадрид
    10.2% (5)
    1:1 Ничья
    10.2% (5)
    1:3 Реал Мадрид
    6.1% (3)
    0:3 Реал Мадрид
    4.1% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг лучших букмекеров
    1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     