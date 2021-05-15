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Австралия: A-Лига 2020-2021

2020-2021
Вестерн Юнайтед
0:1
Конец матча

Стадион:
Сидней
0'
8' Желтая карточка
Ускок Томислав
0:1
76' Пенальти
Ле Фондре Адам
86' Желтая карточка
Санчес Виктор
90' Желтая карточка
Макгоуэн Райан
90'+9
30
Скотт
Райан
6
Имаи
Томоки
4
Дюрэнт
Эндрю
3
Хэмилл
Брендан
5
Пирьес
Дилан
20
Санчес
Виктор
22
Ускок
Томислав
11
Пэйн
Коннор
23
Диаманти
Алессандро
34
Гуаррочена
Икер
8
Уэлс
Лаклан
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Rhyan
Grant1
6
Макгоуэн
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
16
Кинг
Джоэл
11
Барбарусес
Костас
26
Брэттан
Люк
17
Касерес
Энтони
10
Нинкович
Милош
9
Бобо
12
Бухагьяр
Трент
Вестерн Юнайтед
Сидней

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Бесарт 7 (1) 0.32
2. Пирьес Дилан 6 0.27
3. Уэлс Лаклан 4 0.18
4. Санчес Виктор 3 0.14
5. Гуаррочена Икер 2 0.09
6. Пэйн Коннор 1 0.05
7. Имаи Томоки 1 0.05
8. Луштица Стивен 1 0.05
9. Вуйица Иван 1 0.05
10. Ускок Томислав 1 0.05
11. Диаманти Алессандро 0 0
12. Хэмилл Брендан 0 0
13. Калвер Аарон 0 0
Сидней
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бобо 8 (1) 0.36
2. Барбарусес Костас 6 (1) 0.27
3. Нинкович Милош 4 0.18
4. Patrick Wood 3 0.14
5. Уилкинсон Алекс 2 0.09
6. Баумйоханн Александер 1 (1) 0.05
7. Брэттан Люк 1 0.05
8. Ньювенхоф Калем 1 0.05
9. Бухагьяр Трент 1 0.05
10. Rhyan Grant1 1 0.05
11. Ле Фондре Адам 1 (1) 0.05
12. Касерес Энтони 0 0
13. Кинг Джоэл 0 0
14. Макгоуэн Райан 0 0
15. Свибел Джорди 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
# Игрок      
1. Санчес Виктор 9 1
2. Ускок Томислав 8 1
3. Хэмилл Брендан 4 1
4. Дюрэнт Эндрю 3 1
5. Луштица Стивен 4 0
6. Бериша Бесарт 3 0
7. Имаи Томоки 3 0
8. Дьюзел Люк 3 0
9. Диаманти Алессандро 2 0
10. Калвер Аарон 2 0
11. Гуаррочена Икер 2 0
12. Вуйица Иван 2 0
13. Пирьес Дилан 2 0
14. Скотт Райан 2 0
15. Пэйн Коннор 1 0
16. Берджесс Макс 1 0
17. Уэлс Лаклан 1 0
18. Скотадис Джерри 1 0
19. Ayom Majok 1 0
20. Nicolas Milanovic 1 0
Сидней
# Игрок      
1. Ретре Пауло 5 1
2. Rhyan Grant1 5 1
3. Макгоуэн Райан 5 0
4. Брэттан Люк 5 0
5. Барбарусес Костас 4 0
6. Баумйоханн Александер 2 0
7. Уилкинсон Алекс 2 0
8. Касерес Энтони 2 0
9. Ньювенхоф Калем 2 0
10. Нинкович Милош 1 0
11. Уорленд Бен 1 0
12. Бухагьяр Трент 1 0
13. Иванович Люк 1 0
14. Ван Дер Сааг Гарри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вестерн Юнайтед 18.52% (5) 11.11% (3) 14.81% (4) 22.22% (6) 25.93% (7) 7.41% (2)
 Сидней 3.45% (1) 10.34% (3) 10.34% (3) 24.14% (7) 24.14% (7) 27.59% (8)

Предыдущие игры

Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Перт Глори 3:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 5:0 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 2:1 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:0 Вестерн Юнайтед
Вестерн Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 1:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 3:2 Вестерн Юнайтед Ньюкасл Джетс 0:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити Макартур 2:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Сидней 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 3:4 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 4:1 Макартур Сентрал Кост Маринерз 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 5:4 Перт Глори Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Юнайтед
Сидней Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Ньюкасл Джетс 1:1 Сидней Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней Сидней 1:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сидней
Сидней 2:2 Аделаида Юнайтед Сидней 1:1 Мельбурн Сити Сидней 1:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Аделаида Юнайтед 1:0 Сидней Перт Глори 1:1 Сидней Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс Сидней 2:0 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Сидней 0:1 Макартур Мельбурн Сити 3:2 Сидней Сидней 0:0 Брисбен Роар Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Макартур 0:3 Сидней Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс

Последние игры между собой

Вестерн Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Сидней: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Сидней 2:0 Вестерн Юнайтед A-Лига Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед A-Лига Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 21 14 2 5 52 - 24 44
2. Сидней 22 9 8 5 30 - 22 35
3. Макартур 22 10 5 7 29 - 29 35
4. Сентрал Кост Маринерз 21 9 6 6 30 - 27 33
5. Аделаида Юнайтед 21 9 5 7 33 - 33 32
6. Брисбен Роар 20 8 7 5 29 - 21 31
7. Вестерн Сидней Уондерерс 21 8 7 6 39 - 33 31
8. Вестерн Юнайтед 22 8 4 10 28 - 34 28
9. Веллингтон Феникс 21 7 6 8 32 - 29 27
10. Перт Глори 20 7 4 9 32 - 36 25
11. Мельбурн Виктори 22 4 3 15 24 - 55 15
12. Ньюкасл Джетс 21 3 5 13 18 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 10 9 0 1 32 - 11 27
2. Аделаида Юнайтед 10 6 3 1 14 - 7 21
3. Вестерн Юнайтед 11 6 3 2 16 - 9 21
4. Сидней 11 5 4 2 12 - 9 19
5. Сентрал Кост Маринерз 11 5 3 3 17 - 17 18
6. Вестерн Сидней Уондерерс 11 5 2 4 23 - 16 17
7. Перт Глори 10 5 2 3 19 - 15 17
8. Макартур 11 4 4 3 18 - 15 16
9. Брисбен Роар 10 3 5 2 12 - 9 14
10. Веллингтон Феникс 11 4 2 5 19 - 17 14
11. Мельбурн Виктори 11 3 1 7 16 - 28 10
12. Ньюкасл Джетс 10 1 2 7 8 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 11 6 1 4 11 - 14 19
2. Мельбурн Сити 11 5 2 4 20 - 13 17
3. Брисбен Роар 10 5 2 3 17 - 12 17
4. Сидней 11 4 4 3 18 - 13 16
5. Сентрал Кост Маринерз 10 4 3 3 13 - 10 15
6. Вестерн Сидней Уондерерс 10 3 5 2 16 - 17 14
7. Веллингтон Феникс 10 3 4 3 13 - 12 13
8. Аделаида Юнайтед 11 3 2 6 19 - 26 11
9. Ньюкасл Джетс 11 2 3 6 10 - 16 9
10. Перт Глори 10 2 2 6 13 - 21 8
11. Вестерн Юнайтед 11 2 1 8 12 - 25 7
12. Мельбурн Виктори 11 1 2 8 8 - 27 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мельбурн Сити Макларен Джейми 24 5 5
2. Макартур Дербишир Мэтт 13 1 3
3. Перт Глори Форнароли Бруно 10 0 2
4. Сентрал Кост Маринерз Саймон Мэтт 9 2 1
5. Сидней Бобо 8 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерн Юнайтед Санчес Виктор 9 1
2. Вестерн Юнайтед Ускок Томислав 8 1
3. Вестерн Сидней Уондерерс Дорранс Грэм 9 0
4. Сидней Ретре Пауло 5 1
5. Перт Глори Аспропотамитис Джонатан 5 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    8'
    Ускок Томислав получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Вестерн Юнайтед 0:1 Сидней онлайн

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