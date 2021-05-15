Австралия: A-Лига 2020-2021
Вестерн Юнайтед
0:1
Конец матча
Стадион: Mars Stadium
Сидней
8' Желтая карточкаУскок Томислав
0:1
76' ПенальтиЛе Фондре Адам
86' Желтая карточкаСанчес Виктор
90' Желтая карточкаМакгоуэн Райан
30
Скотт
Райан
11
Пэйн
Коннор
23
Rhyan
Grant1
16
Кинг
Джоэл
26
Брэттан
Люк
9
Бобо
- Основной состав
-
30 Скотт РайанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Полузащитник
-
25 Дьюзел ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Mark Rudan
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Rhyan Grant1Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 БобоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Patrick Wood
-
Главный тренер: Steve Corica
Ход матча
63'
76'
0:1
86'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Бесарт
|7 (1)
|0.32
|2.
|Пирьес Дилан
|6
|0.27
|3.
|Уэлс Лаклан
|4
|0.18
|4.
|Санчес Виктор
|3
|0.14
|5.
|Гуаррочена Икер
|2
|0.09
|6.
|Пэйн Коннор
|1
|0.05
|7.
|Имаи Томоки
|1
|0.05
|8.
|Луштица Стивен
|1
|0.05
|9.
|Вуйица Иван
|1
|0.05
|10.
|Ускок Томислав
|1
|0.05
|11.
|Диаманти Алессандро
|0
|0
|12.
|Хэмилл Брендан
|0
|0
|13.
|Калвер Аарон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бобо
|8 (1)
|0.36
|2.
|Барбарусес Костас
|6 (1)
|0.27
|3.
|Нинкович Милош
|4
|0.18
|4.
|Patrick Wood
|3
|0.14
|5.
|Уилкинсон Алекс
|2
|0.09
|6.
|Баумйоханн Александер
|1 (1)
|0.05
|7.
|Брэттан Люк
|1
|0.05
|8.
|Ньювенхоф Калем
|1
|0.05
|9.
|Бухагьяр Трент
|1
|0.05
|10.
|Rhyan Grant1
|1
|0.05
|11.
|Ле Фондре Адам
|1 (1)
|0.05
|12.
|Касерес Энтони
|0
|0
|13.
|Кинг Джоэл
|0
|0
|14.
|Макгоуэн Райан
|0
|0
|15.
|Свибел Джорди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Виктор
|9
|1
|2.
|Ускок Томислав
|8
|1
|3.
|Хэмилл Брендан
|4
|1
|4.
|Дюрэнт Эндрю
|3
|1
|5.
|Луштица Стивен
|4
|0
|6.
|Бериша Бесарт
|3
|0
|7.
|Имаи Томоки
|3
|0
|8.
|Дьюзел Люк
|3
|0
|9.
|Диаманти Алессандро
|2
|0
|10.
|Калвер Аарон
|2
|0
|11.
|Гуаррочена Икер
|2
|0
|12.
|Вуйица Иван
|2
|0
|13.
|Пирьес Дилан
|2
|0
|14.
|Скотт Райан
|2
|0
|15.
|Пэйн Коннор
|1
|0
|16.
|Берджесс Макс
|1
|0
|17.
|Уэлс Лаклан
|1
|0
|18.
|Скотадис Джерри
|1
|0
|19.
|Ayom Majok
|1
|0
|20.
|Nicolas Milanovic
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ретре Пауло
|5
|1
|2.
|Rhyan Grant1
|5
|1
|3.
|Макгоуэн Райан
|5
|0
|4.
|Брэттан Люк
|5
|0
|5.
|Барбарусес Костас
|4
|0
|6.
|Баумйоханн Александер
|2
|0
|7.
|Уилкинсон Алекс
|2
|0
|8.
|Касерес Энтони
|2
|0
|9.
|Ньювенхоф Калем
|2
|0
|10.
|Нинкович Милош
|1
|0
|11.
|Уорленд Бен
|1
|0
|12.
|Бухагьяр Трент
|1
|0
|13.
|Иванович Люк
|1
|0
|14.
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вестерн Юнайтед
|18.52% (5)
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|22.22% (6)
|25.93% (7)
|7.41% (2)
|Сидней
|3.45% (1)
|10.34% (3)
|10.34% (3)
|24.14% (7)
|24.14% (7)
|27.59% (8)
Предыдущие игры
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =3 -9Перт Глори 3:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 5:0 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 2:1 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:0 Вестерн Юнайтед
Вестерн Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 1:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 3:2 Вестерн Юнайтед Ньюкасл Джетс 0:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити Макартур 2:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Сидней 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 3:4 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 4:1 Макартур Сентрал Кост Маринерз 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 5:4 Перт Глори Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Юнайтед
Сидней Последние 20 матчей: +7 =8 -5Ньюкасл Джетс 1:1 Сидней Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней Сидней 1:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сидней
Сидней 2:2 Аделаида Юнайтед Сидней 1:1 Мельбурн Сити Сидней 1:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Аделаида Юнайтед 1:0 Сидней Перт Глори 1:1 Сидней Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс Сидней 2:0 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Сидней 0:1 Макартур Мельбурн Сити 3:2 Сидней Сидней 0:0 Брисбен Роар Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Макартур 0:3 Сидней Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Последние игры между собой
Вестерн Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Сидней: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|21
|14
|2
|5
|52 - 24
|44
|2.
|Сидней
|22
|9
|8
|5
|30 - 22
|35
|3.
|Макартур
|22
|10
|5
|7
|29 - 29
|35
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|21
|9
|6
|6
|30 - 27
|33
|5.
|Аделаида Юнайтед
|21
|9
|5
|7
|33 - 33
|32
|6.
|Брисбен Роар
|20
|8
|7
|5
|29 - 21
|31
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|21
|8
|7
|6
|39 - 33
|31
|8.
|Вестерн Юнайтед
|22
|8
|4
|10
|28 - 34
|28
|9.
|Веллингтон Феникс
|21
|7
|6
|8
|32 - 29
|27
|10.
|Перт Глори
|20
|7
|4
|9
|32 - 36
|25
|11.
|Мельбурн Виктори
|22
|4
|3
|15
|24 - 55
|15
|12.
|Ньюкасл Джетс
|21
|3
|5
|13
|18 - 33
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|10
|9
|0
|1
|32 - 11
|27
|2.
|Аделаида Юнайтед
|10
|6
|3
|1
|14 - 7
|21
|3.
|Вестерн Юнайтед
|11
|6
|3
|2
|16 - 9
|21
|4.
|Сидней
|11
|5
|4
|2
|12 - 9
|19
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|11
|5
|3
|3
|17 - 17
|18
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|5
|2
|4
|23 - 16
|17
|7.
|Перт Глори
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|8.
|Макартур
|11
|4
|4
|3
|18 - 15
|16
|9.
|Брисбен Роар
|10
|3
|5
|2
|12 - 9
|14
|10.
|Веллингтон Феникс
|11
|4
|2
|5
|19 - 17
|14
|11.
|Мельбурн Виктори
|11
|3
|1
|7
|16 - 28
|10
|12.
|Ньюкасл Джетс
|10
|1
|2
|7
|8 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|11
|6
|1
|4
|11 - 14
|19
|2.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|2
|4
|20 - 13
|17
|3.
|Брисбен Роар
|10
|5
|2
|3
|17 - 12
|17
|4.
|Сидней
|11
|4
|4
|3
|18 - 13
|16
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|10
|3
|5
|2
|16 - 17
|14
|7.
|Веллингтон Феникс
|10
|3
|4
|3
|13 - 12
|13
|8.
|Аделаида Юнайтед
|11
|3
|2
|6
|19 - 26
|11
|9.
|Ньюкасл Джетс
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|10.
|Перт Глори
|10
|2
|2
|6
|13 - 21
|8
|11.
|Вестерн Юнайтед
|11
|2
|1
|8
|12 - 25
|7
|12.
|Мельбурн Виктори
|11
|1
|2
|8
|8 - 27
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|24
|5
|5
|2.
|Макартур
|Дербишир Мэтт
|13
|1
|3
|3.
|Перт Глори
|Форнароли Бруно
|10
|0
|2
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|Саймон Мэтт
|9
|2
|1
|5.
|Сидней
|Бобо
|8
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерн Юнайтед
|Санчес Виктор
|9
|1
|2.
|Вестерн Юнайтед
|Ускок Томислав
|8
|1
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Дорранс Грэм
|9
|0
|4.
|Сидней
|Ретре Пауло
|5
|1
|5.
|Перт Глори
|Аспропотамитис Джонатан
|5
|1