Австралия: A-Лига 2020-2021
Ньюкасл Джетс
0:0
Перерыв
Стадион: McDonald Jones Stadium (Newcastle)
Сентрал Кост Маринерз
16' Желтая карточка_Tongyik R.
46' Желтая карточка_Stensness G.
24
О'тул
Коннор
21
Luka
Prso
21
Ruon
Tongyik
15
Роулес
Кай
11
Клисби
Джек
19
Саймон
Мэтт
12
Уренья
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 О'тул КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Luka PrsoНападающий
- Запасные игроки
-
23 Данкан ДжекВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Юл ВалентиноПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Craig Deans
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ruon TongyikЗащитник
-
15 Роулес КайЗащитник
-
11 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саймон МэттНападающий
-
12 Уренья МаркоНападающий
- Запасные игроки
-
20 Пирс АдамВратарь
- Защитник
-
22 Янота МихаилПолузащитник
-
29 Куол АлоуНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
Ход матча
16'
46'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|О'Донован Рой
|6 (4)
|0.27
|2.
|Юл Валентино
|4
|0.18
|3.
|Угаркович Стивен
|2
|0.09
|4.
|Стамателопулос Апостолос
|2
|0.09
|5.
|Тергейт Ангус
|1
|0.05
|6.
|Luka Prso
|1
|0.05
|7.
|Богард Найджел
|1
|0.05
|8.
|О'тул Коннор
|1
|0.05
|9.
|Наджарин Рами
|0
|0
|10.
|Топор-Стэнли Николай
|0
|0
|11.
|Миллар Мэттью
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Саймон Мэтт
|9 (2)
|0.41
|2.
|Куол Алоу
|7
|0.32
|3.
|Уренья Марко
|4
|0.18
|4.
|Да Силва Даниэль
|3
|0.14
|5.
|Божанич Оливер
|3 (2)
|0.14
|6.
|Jordan Smylie
|1
|0.05
|7.
|Jaden Casella
|1
|0.05
|8.
|Matthew Hatch
|1
|0.05
|9.
|Daniel Bouman
|0
|0
|10.
|Нисбет Джошуа
|0
|0
|11.
|Нигро Стефан
|0
|0
|12.
|Клисби Джек
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|О'Донован Рой
|5
|0
|2.
|Богард Найджел
|5
|0
|3.
|Миллар Мэттью
|4
|0
|4.
|Тергейт Ангус
|4
|0
|5.
|Liridon Krasniqi
|3
|0
|6.
|Мшехид Али Аббас
|3
|0
|7.
|Luka Prso
|3
|0
|8.
|Топор-Стэнли Николай
|2
|0
|9.
|Угаркович Стивен
|2
|0
|10.
|О'тул Коннор
|2
|0
|11.
|Стамателопулос Апостолос
|2
|0
|12.
|Юл Валентино
|2
|0
|13.
|Lucas Mauragis
|2
|0
|14.
|Джексон Лаклан
|1
|0
|15.
|Петратос Коста
|1
|0
|16.
|О'Доэрти Джордан
|1
|0
|17.
|Наджарин Рами
|1
|0
|18.
|Syahrian Abimanyu
|1
|0
|19.
|Кутрумбис Джон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ruon Tongyik
|6
|0
|2.
|Саймон Мэтт
|5
|0
|3.
|Роулес Кай
|3
|1
|4.
|Куол Алоу
|4
|0
|5.
|Клисби Джек
|3
|0
|6.
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|7.
|Уренья Марко
|1
|1
|8.
|Божанич Оливер
|2
|0
|9.
|Биригитти Марк
|1
|0
|10.
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|11.
|Нигро Стефан
|1
|0
|12.
|Миллер Льюис
|1
|0
|13.
|Daniel Bouman
|1
|0
|14.
|Jaden Casella
|1
|0
|15.
|_Tongyik R.
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюкасл Джетс
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|Сентрал Кост Маринерз
|17.24% (5)
|13.79% (4)
|24.14% (7)
|6.9% (2)
|10.34% (3)
|27.59% (8)
Предыдущие игры
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +3 =5 -12Ньюкасл Джетс 1:1 Сидней Мельбурн Сити 3:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс
Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 0:1 Вестерн Юнайтед Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:4 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 0:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:0 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс
Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +8 =6 -6Брисбен Роар 0:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:4 Брисбен Роар Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сидней
Вестерн Юнайтед 1:0 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 2:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:2 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:0 Макартур Перт Глори 1:2 Сентрал Кост Маринерз Аделаида Юнайтед 3:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:2 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз
Последние игры между собой
Ньюкасл Джетс: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Сентрал Кост Маринерз: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Ньюкасл Джетс 2:3 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Ньюкасл Джетс 1:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:8 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:5 Ньюкасл Джетс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:4 Ньюкасл Джетс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Ньюкасл Джетс 0:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 3:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 3:0 Ньюкасл Джетс A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|21
|14
|2
|5
|52 - 24
|44
|2.
|Сидней
|22
|9
|8
|5
|30 - 22
|35
|3.
|Макартур
|22
|10
|5
|7
|29 - 29
|35
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|0:0
|22
|9
|7
|6
|30 - 27
|34
|5.
|Аделаида Юнайтед
|21
|9
|5
|7
|33 - 33
|32
|6.
|Брисбен Роар
|20
|8
|7
|5
|29 - 21
|31
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|21
|8
|7
|6
|39 - 33
|31
|8.
|Вестерн Юнайтед
|22
|8
|4
|10
|28 - 34
|28
|9.
|Веллингтон Феникс
|21
|7
|6
|8
|32 - 29
|27
|10.
|Перт Глори
|20
|7
|4
|9
|32 - 36
|25
|11.
|Мельбурн Виктори
|22
|4
|3
|15
|24 - 55
|15
|12.
|Ньюкасл Джетс
|0:0
|22
|3
|6
|13
|18 - 33
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|10
|9
|0
|1
|32 - 11
|27
|2.
|Аделаида Юнайтед
|10
|6
|3
|1
|14 - 7
|21
|3.
|Вестерн Юнайтед
|11
|6
|3
|2
|16 - 9
|21
|4.
|Сидней
|11
|5
|4
|2
|12 - 9
|19
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|0:0
|11
|5
|3
|3
|17 - 17
|18
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|5
|2
|4
|23 - 16
|17
|7.
|Перт Глори
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|8.
|Макартур
|11
|4
|4
|3
|18 - 15
|16
|9.
|Брисбен Роар
|10
|3
|5
|2
|12 - 9
|14
|10.
|Веллингтон Феникс
|11
|4
|2
|5
|19 - 17
|14
|11.
|Мельбурн Виктори
|11
|3
|1
|7
|16 - 28
|10
|12.
|Ньюкасл Джетс
|0:0
|11
|1
|3
|7
|8 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|11
|6
|1
|4
|11 - 14
|19
|2.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|2
|4
|20 - 13
|17
|3.
|Брисбен Роар
|10
|5
|2
|3
|17 - 12
|17
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|0:0
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|5.
|Сидней
|11
|4
|4
|3
|18 - 13
|16
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|10
|3
|5
|2
|16 - 17
|14
|7.
|Веллингтон Феникс
|10
|3
|4
|3
|13 - 12
|13
|8.
|Аделаида Юнайтед
|11
|3
|2
|6
|19 - 26
|11
|9.
|Ньюкасл Джетс
|0:0
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|10.
|Перт Глори
|10
|2
|2
|6
|13 - 21
|8
|11.
|Вестерн Юнайтед
|11
|2
|1
|8
|12 - 25
|7
|12.
|Мельбурн Виктори
|11
|1
|2
|8
|8 - 27
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|24
|5
|5
|2.
|Макартур
|Дербишир Мэтт
|13
|1
|3
|3.
|Перт Глори
|Форнароли Бруно
|10
|0
|2
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|Саймон Мэтт
|9
|2
|1
|5.
|Сидней
|Бобо
|8
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерн Юнайтед
|Санчес Виктор
|9
|1
|2.
|Вестерн Юнайтед
|Ускок Томислав
|8
|1
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Дорранс Грэм
|9
|0
|4.
|Сидней
|Ретре Пауло
|5
|1
|5.
|Перт Глори
|Аспропотамитис Джонатан
|5
|1