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Австралия: A-Лига 2020-2021

2020-2021
Ньюкасл Джетс
0:0
Перерыв

Стадион:
Сентрал Кост Маринерз
0'
16' Желтая карточка
_Tongyik R.
46' Желтая карточка
_Stensness G.
1
Итальяно
Льюис
22
Джексон
Лаклан
4
Богард
Найджел
44
Топор-Стэнли
Николай
16
Миллар
Мэттью
32
Тергейт
Ангус
14
Мшехид
Али
Аббас
24
О'тул
Коннор
3
Хоффман
Джейсон
9
О'Донован
Рой
21
Luka
Prso
1
Биригитти
Марк
5
Нигро
Стефан
21
Ruon
Tongyik
15
Роулес
Кай
11
Клисби
Джек
14
Daniel
Bouman
8
Божанич
Оливер
6
Стенснесс
Джанни
4
Нисбет
Джошуа
19
Саймон
Мэтт
12
Уренья
Марко
Ньюкасл Джетс
Сентрал Кост Маринерз

Ход матча

16'
 
_Tongyik R.
46'
 
_Stensness G.

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. О'Донован Рой 6 (4) 0.27
2. Юл Валентино 4 0.18
3. Угаркович Стивен 2 0.09
4. Стамателопулос Апостолос 2 0.09
5. Тергейт Ангус 1 0.05
6. Luka Prso 1 0.05
7. Богард Найджел 1 0.05
8. О'тул Коннор 1 0.05
9. Наджарин Рами 0 0
10. Топор-Стэнли Николай 0 0
11. Миллар Мэттью 0 0
Сентрал Кост Маринерз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Саймон Мэтт 9 (2) 0.41
2. Куол Алоу 7 0.32
3. Уренья Марко 4 0.18
4. Да Силва Даниэль 3 0.14
5. Божанич Оливер 3 (2) 0.14
6. Jordan Smylie 1 0.05
7. Jaden Casella 1 0.05
8. Matthew Hatch 1 0.05
9. Daniel Bouman 0 0
10. Нисбет Джошуа 0 0
11. Нигро Стефан 0 0
12. Клисби Джек 0 0

Карточки

Ньюкасл Джетс
# Игрок      
1. О'Донован Рой 5 0
2. Богард Найджел 5 0
3. Миллар Мэттью 4 0
4. Тергейт Ангус 4 0
5. Liridon Krasniqi 3 0
6. Мшехид Али Аббас 3 0
7. Luka Prso 3 0
8. Топор-Стэнли Николай 2 0
9. Угаркович Стивен 2 0
10. О'тул Коннор 2 0
11. Стамателопулос Апостолос 2 0
12. Юл Валентино 2 0
13. Lucas Mauragis 2 0
14. Джексон Лаклан 1 0
15. Петратос Коста 1 0
16. О'Доэрти Джордан 1 0
17. Наджарин Рами 1 0
18. Syahrian Abimanyu 1 0
19. Кутрумбис Джон 1 0
Сентрал Кост Маринерз
# Игрок      
1. Ruon Tongyik 6 0
2. Саймон Мэтт 5 0
3. Роулес Кай 3 1
4. Куол Алоу 4 0
5. Клисби Джек 3 0
6. Стенснесс Джанни 3 0
7. Уренья Марко 1 1
8. Божанич Оливер 2 0
9. Биригитти Марк 1 0
10. Да Силва Даниэль 1 0
11. Нигро Стефан 1 0
12. Миллер Льюис 1 0
13. Daniel Bouman 1 0
14. Jaden Casella 1 0
15. _Tongyik R. 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюкасл Джетс 5.56% (1) 22.22% (4) 16.67% (3) 22.22% (4) 22.22% (4) 11.11% (2)
 Сентрал Кост Маринерз 17.24% (5) 13.79% (4) 24.14% (7) 6.9% (2) 10.34% (3) 27.59% (8)

Предыдущие игры

Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Ньюкасл Джетс 1:1 Сидней Мельбурн Сити 3:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс
Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 0:1 Вестерн Юнайтед Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:4 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 0:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:0 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс
Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Брисбен Роар 0:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:4 Брисбен Роар Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сидней
Вестерн Юнайтед 1:0 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 2:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:2 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:0 Макартур Перт Глори 1:2 Сентрал Кост Маринерз Аделаида Юнайтед 3:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:2 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз

Последние игры между собой

Ньюкасл Джетс: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Сентрал Кост Маринерз: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:1 Ньюкасл Джетс A-Лига
Ньюкасл Джетс 2:3 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Ньюкасл Джетс 1:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:8 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:5 Ньюкасл Джетс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:4 Ньюкасл Джетс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Ньюкасл Джетс 0:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 3:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 3:0 Ньюкасл Джетс A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 21 14 2 5 52 - 24 44
2. Сидней 22 9 8 5 30 - 22 35
3. Макартур 22 10 5 7 29 - 29 35
4. Сентрал Кост Маринерз 0:0 22 9 7 6 30 - 27 34
5. Аделаида Юнайтед 21 9 5 7 33 - 33 32
6. Брисбен Роар 20 8 7 5 29 - 21 31
7. Вестерн Сидней Уондерерс 21 8 7 6 39 - 33 31
8. Вестерн Юнайтед 22 8 4 10 28 - 34 28
9. Веллингтон Феникс 21 7 6 8 32 - 29 27
10. Перт Глори 20 7 4 9 32 - 36 25
11. Мельбурн Виктори 22 4 3 15 24 - 55 15
12. Ньюкасл Джетс 0:0 22 3 6 13 18 - 33 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 10 9 0 1 32 - 11 27
2. Аделаида Юнайтед 10 6 3 1 14 - 7 21
3. Вестерн Юнайтед 11 6 3 2 16 - 9 21
4. Сидней 11 5 4 2 12 - 9 19
5. Сентрал Кост Маринерз 0:0 11 5 3 3 17 - 17 18
6. Вестерн Сидней Уондерерс 11 5 2 4 23 - 16 17
7. Перт Глори 10 5 2 3 19 - 15 17
8. Макартур 11 4 4 3 18 - 15 16
9. Брисбен Роар 10 3 5 2 12 - 9 14
10. Веллингтон Феникс 11 4 2 5 19 - 17 14
11. Мельбурн Виктори 11 3 1 7 16 - 28 10
12. Ньюкасл Джетс 0:0 11 1 3 7 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 11 6 1 4 11 - 14 19
2. Мельбурн Сити 11 5 2 4 20 - 13 17
3. Брисбен Роар 10 5 2 3 17 - 12 17
4. Сентрал Кост Маринерз 0:0 11 4 4 3 13 - 10 16
5. Сидней 11 4 4 3 18 - 13 16
6. Вестерн Сидней Уондерерс 10 3 5 2 16 - 17 14
7. Веллингтон Феникс 10 3 4 3 13 - 12 13
8. Аделаида Юнайтед 11 3 2 6 19 - 26 11
9. Ньюкасл Джетс 0:0 11 2 3 6 10 - 16 9
10. Перт Глори 10 2 2 6 13 - 21 8
11. Вестерн Юнайтед 11 2 1 8 12 - 25 7
12. Мельбурн Виктори 11 1 2 8 8 - 27 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мельбурн Сити Макларен Джейми 24 5 5
2. Макартур Дербишир Мэтт 13 1 3
3. Перт Глори Форнароли Бруно 10 0 2
4. Сентрал Кост Маринерз Саймон Мэтт 9 2 1
5. Сидней Бобо 8 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерн Юнайтед Санчес Виктор 9 1
2. Вестерн Юнайтед Ускок Томислав 8 1
3. Вестерн Сидней Уондерерс Дорранс Грэм 9 0
4. Сидней Ретре Пауло 5 1
5. Перт Глори Аспропотамитис Джонатан 5 1
Весь список
Футбольная пятиминутка
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Стенснесс Джанни получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Ruon Tongyik получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл Джетс
Ничья
Сентрал Кост Маринерз
3.60
3.91
2.75
Все Коэффициенты
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