Австралия: A-Лига 2020-2021
Ньюкасл Джетс
0:1
Конец матча
Стадион: McDonald Jones Stadium
Сентрал Кост Маринерз
16' Желтая карточкаRuon Tongyik
45' Желтая карточкаСтенснесс Джанни
0:1
54' ПенальтиСаймон Мэтт
84' Желтая карточкаЮл Валентино
88' Желтая карточкаО'Донован Рой
88' Желтая карточкаLiridon Krasniqi
90' Желтая карточкаКуол Алоу
24
О'тул
Коннор
21
Luka
Prso
21
Ruon
Tongyik
15
Роулес
Кай
11
Клисби
Джек
19
Саймон
Мэтт
12
Уренья
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 О'тул КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Luka PrsoНападающий
- Запасные игроки
-
23 Данкан ДжекВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Юл ВалентиноПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Craig Deans
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ruon TongyikЗащитник
-
15 Роулес КайЗащитник
-
11 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саймон МэттНападающий
-
12 Уренья МаркоНападающий
- Запасные игроки
-
20 Пирс АдамВратарь
- Защитник
-
22 Янота МихаилПолузащитник
-
29 Куол АлоуНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
Ход матча
16'
45'
54'
0:1
59'
84'
88'
88'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|О'Донован Рой
|6 (4)
|0.27
|2.
|Юл Валентино
|4
|0.18
|3.
|Угаркович Стивен
|2
|0.09
|4.
|Стамателопулос Апостолос
|2
|0.09
|5.
|Тергейт Ангус
|1
|0.05
|6.
|Luka Prso
|1
|0.05
|7.
|Богард Найджел
|1
|0.05
|8.
|О'тул Коннор
|1
|0.05
|9.
|Наджарин Рами
|0
|0
|10.
|Топор-Стэнли Николай
|0
|0
|11.
|Миллар Мэттью
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Саймон Мэтт
|10 (3)
|0.45
|2.
|Куол Алоу
|7
|0.32
|3.
|Уренья Марко
|4
|0.18
|4.
|Да Силва Даниэль
|3
|0.14
|5.
|Божанич Оливер
|3 (2)
|0.14
|6.
|Jordan Smylie
|1
|0.05
|7.
|Jaden Casella
|1
|0.05
|8.
|Matthew Hatch
|1
|0.05
|9.
|Daniel Bouman
|0
|0
|10.
|Нисбет Джошуа
|0
|0
|11.
|Нигро Стефан
|0
|0
|12.
|Клисби Джек
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|О'Донован Рой
|6
|0
|2.
|Богард Найджел
|5
|0
|3.
|Liridon Krasniqi
|4
|0
|4.
|Миллар Мэттью
|4
|0
|5.
|Тергейт Ангус
|4
|0
|6.
|Юл Валентино
|3
|0
|7.
|Мшехид Али Аббас
|3
|0
|8.
|Luka Prso
|3
|0
|9.
|Топор-Стэнли Николай
|2
|0
|10.
|Угаркович Стивен
|2
|0
|11.
|О'тул Коннор
|2
|0
|12.
|Стамателопулос Апостолос
|2
|0
|13.
|Lucas Mauragis
|2
|0
|14.
|Джексон Лаклан
|1
|0
|15.
|Петратос Коста
|1
|0
|16.
|О'Доэрти Джордан
|1
|0
|17.
|Наджарин Рами
|1
|0
|18.
|Syahrian Abimanyu
|1
|0
|19.
|Кутрумбис Джон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ruon Tongyik
|7
|0
|2.
|Саймон Мэтт
|5
|0
|3.
|Куол Алоу
|5
|0
|4.
|Роулес Кай
|3
|1
|5.
|Стенснесс Джанни
|4
|0
|6.
|Клисби Джек
|3
|0
|7.
|Уренья Марко
|1
|1
|8.
|Божанич Оливер
|2
|0
|9.
|Биригитти Марк
|1
|0
|10.
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|11.
|Нигро Стефан
|1
|0
|12.
|Миллер Льюис
|1
|0
|13.
|Daniel Bouman
|1
|0
|14.
|Jaden Casella
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюкасл Джетс
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|Сентрал Кост Маринерз
|16.67% (5)
|13.33% (4)
|23.33% (7)
|10% (3)
|10% (3)
|26.67% (8)
Предыдущие игры
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +3 =5 -12Ньюкасл Джетс 1:1 Сидней Мельбурн Сити 3:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс
Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 0:1 Вестерн Юнайтед Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:4 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 0:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:0 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс
Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +8 =6 -6Брисбен Роар 0:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:4 Брисбен Роар Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сидней
Вестерн Юнайтед 1:0 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 2:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:2 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:0 Макартур Перт Глори 1:2 Сентрал Кост Маринерз Аделаида Юнайтед 3:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:2 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз
Последние игры между собой
Ньюкасл Джетс: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Сентрал Кост Маринерз: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Ньюкасл Джетс 2:3 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Ньюкасл Джетс 1:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:8 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:5 Ньюкасл Джетс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:4 Ньюкасл Джетс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Ньюкасл Джетс 0:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 3:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 3:0 Ньюкасл Джетс A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|21
|14
|2
|5
|52 - 24
|44
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|22
|10
|6
|6
|31 - 27
|36
|3.
|Сидней
|22
|9
|8
|5
|30 - 22
|35
|4.
|Макартур
|22
|10
|5
|7
|29 - 29
|35
|5.
|Аделаида Юнайтед
|21
|9
|5
|7
|33 - 33
|32
|6.
|Брисбен Роар
|20
|8
|7
|5
|29 - 21
|31
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|21
|8
|7
|6
|39 - 33
|31
|8.
|Вестерн Юнайтед
|22
|8
|4
|10
|28 - 34
|28
|9.
|Веллингтон Феникс
|21
|7
|6
|8
|32 - 29
|27
|10.
|Перт Глори
|20
|7
|4
|9
|32 - 36
|25
|11.
|Мельбурн Виктори
|22
|4
|3
|15
|24 - 55
|15
|12.
|Ньюкасл Джетс
|22
|3
|5
|14
|18 - 34
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|10
|9
|0
|1
|32 - 11
|27
|2.
|Аделаида Юнайтед
|10
|6
|3
|1
|14 - 7
|21
|3.
|Вестерн Юнайтед
|11
|6
|3
|2
|16 - 9
|21
|4.
|Сидней
|11
|5
|4
|2
|12 - 9
|19
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|11
|5
|3
|3
|17 - 17
|18
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|5
|2
|4
|23 - 16
|17
|7.
|Перт Глори
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|8.
|Макартур
|11
|4
|4
|3
|18 - 15
|16
|9.
|Брисбен Роар
|10
|3
|5
|2
|12 - 9
|14
|10.
|Веллингтон Феникс
|11
|4
|2
|5
|19 - 17
|14
|11.
|Мельбурн Виктори
|11
|3
|1
|7
|16 - 28
|10
|12.
|Ньюкасл Джетс
|11
|1
|2
|8
|8 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|11
|6
|1
|4
|11 - 14
|19
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|3.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|2
|4
|20 - 13
|17
|4.
|Брисбен Роар
|10
|5
|2
|3
|17 - 12
|17
|5.
|Сидней
|11
|4
|4
|3
|18 - 13
|16
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|10
|3
|5
|2
|16 - 17
|14
|7.
|Веллингтон Феникс
|10
|3
|4
|3
|13 - 12
|13
|8.
|Аделаида Юнайтед
|11
|3
|2
|6
|19 - 26
|11
|9.
|Ньюкасл Джетс
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|10.
|Перт Глори
|10
|2
|2
|6
|13 - 21
|8
|11.
|Вестерн Юнайтед
|11
|2
|1
|8
|12 - 25
|7
|12.
|Мельбурн Виктори
|11
|1
|2
|8
|8 - 27
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|24
|5
|5
|2.
|Макартур
|Дербишир Мэтт
|13
|1
|3
|3.
|Перт Глори
|Форнароли Бруно
|10
|0
|2
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|Саймон Мэтт
|10
|3
|1
|5.
|Сидней
|Бобо
|8
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерн Юнайтед
|Санчес Виктор
|9
|1
|2.
|Вестерн Юнайтед
|Ускок Томислав
|8
|1
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Дорранс Грэм
|9
|0
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|Ruon Tongyik
|7
|0
|5.
|Сидней
|Ретре Пауло
|5
|1