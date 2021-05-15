Ружомберок
0:0
Второй тайм: 50'
Стадион: Ружомберок
Нитра
43' Желтая карточкаЖигмунд Марек
47' Желтая карточкаЧелеби Экин
Ход матча
43'
47'
Предыдущие игры
Ружомберок Последние 20 матчей: +5 =5 -10Ружомберок 1:1 Сеница Земплин 2:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Середь Ружомберок 1:0 Погронье
Сеница 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:3 ДАК Нитра 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Земплин Середь 1:0 Ружомберок Жилина 3:2 Ружомберок Ружомберок 2:3 Сеница Злате Моравце 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Слован Братислава Земплин 4:3 Ружомберок Ружомберок 1:1 ДАК Погронье 2:2 Ружомберок Ружомберок 3:0 Нитра Середь 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Тренчин 3:1 Ружомберок
Нитра Последние 20 матчей: +3 =4 -13Нитра 0:1 Середь Сеница 1:0 Нитра Погронье 0:0 Нитра Нитра 0:3 Сеница
Середь 2:1 Нитра Нитра 1:0 Ружомберок Нитра 2:3 Погронье Земплин 1:1 Нитра Земплин 1:0 Нитра Нитра 0:1 Злате Моравце Середь 1:2 Нитра Нитра 0:1 Спартак Трнава Погронье 3:1 Нитра Нитра 1:2 Тренчин Нитра 1:1 Сеница Ружомберок 3:0 Нитра Нитра 0:1 ДАК Нитра 0:3 Жилина Слован Братислава 0:1 Нитра Нитра 1:1 Земплин
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Нитра: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Нитра 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 Нитра Суперлига Нитра 0:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:1 Нитра Суперлига Ружомберок 0:0 Нитра Суперлига Нитра 0:0 Ружомберок Суперлига Нитра 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Нитра Суперлига Нитра 3:3 Ружомберок Суперлига Нитра 3:0 Ружомберок Суперлига Нитра 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Нитра Corgon Liga Нитра 2:3 Ружомберок Corgon Liga Ружомберок 0:0 Нитра Corgon Liga Нитра 0:2 Ружомберок Corgon Liga Ружомберок 1:0 Нитра Corgon Liga