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  3. Словакия: Суперлига. Группа Б
Ружомберок
0:0
Второй тайм: 50'

Стадион:
Нитра
0'
43' Желтая карточка
Жигмунд Марек
47' Желтая карточка
Челеби Экин
50'

Ход матча

43'
Жигмунд Марек
 
47'
 
Челеби Экин

Предыдущие игры

Ружомберок Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Ружомберок 1:1 Сеница Земплин 2:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Середь Ружомберок 1:0 Погронье
Сеница 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:3 ДАК Нитра 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Земплин Середь 1:0 Ружомберок Жилина 3:2 Ружомберок Ружомберок 2:3 Сеница Злате Моравце 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Слован Братислава Земплин 4:3 Ружомберок Ружомберок 1:1 ДАК Погронье 2:2 Ружомберок Ружомберок 3:0 Нитра Середь 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Тренчин 3:1 Ружомберок
Нитра Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Нитра 0:1 Середь Сеница 1:0 Нитра Погронье 0:0 Нитра Нитра 0:3 Сеница
Середь 2:1 Нитра Нитра 1:0 Ружомберок Нитра 2:3 Погронье Земплин 1:1 Нитра Земплин 1:0 Нитра Нитра 0:1 Злате Моравце Середь 1:2 Нитра Нитра 0:1 Спартак Трнава Погронье 3:1 Нитра Нитра 1:2 Тренчин Нитра 1:1 Сеница Ружомберок 3:0 Нитра Нитра 0:1 ДАК Нитра 0:3 Жилина Слован Братислава 0:1 Нитра Нитра 1:1 Земплин

Последние игры между собой

Ружомберок: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Нитра: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Нитра 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:0 Нитра Суперлига Нитра 1:1 Ружомберок Суперлига Нитра 0:0 Ружомберок Товарищеские матчи
Нитра 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 Нитра Суперлига Нитра 0:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:1 Нитра Суперлига Ружомберок 0:0 Нитра Суперлига Нитра 0:0 Ружомберок Суперлига Нитра 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Нитра Суперлига Нитра 3:3 Ружомберок Суперлига Нитра 3:0 Ружомберок Суперлига Нитра 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Нитра Corgon Liga Нитра 2:3 Ружомберок Corgon Liga Ружомберок 0:0 Нитра Corgon Liga Нитра 0:2 Ружомберок Corgon Liga Ружомберок 1:0 Нитра Corgon Liga
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    47'
    Челеби Экин получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Жигмунд Марек получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ружомберок
Ничья
Нитра
1.79
4.33
7.77
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